Концерт до Дня Незалежності на Олімпійському. ВIДЕО

У національному спортивному комплексі "Олімпійський" проходить концерт "День Народження Країни" до Дня Незалежності України.

Концерт транслює "Суспільне", повідомляє Цензор.НЕТ.

Шоу проходить на сцені, стилізованій під молекулу ДНК.

За концертом з трибун і фан-зон спортивного комплексу спостерігають понад п'ять тисяч осіб, повідомляє "Укрінформ".

На арені "Олімпійського" встановлено пункт екстреної медичної допомоги. Біля входів у спортивну споруду чергують "швидкі".





Територія НСК посилено охороняється поліцією.

Усі благодійні внески від глядачів шоу будуть спрямовані на розвиток центру сучасного мистецтва - музею українського художника Івана Марчука.