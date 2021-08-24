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День Незалежності (423) Данилюк-Ярмолаєва (228) Буткевич Богдан (318)

"Без цензури" у прямому ефірі: День незалежності-2021. Чи дійсно нам 30?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Особливий стрім в особливий день.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ аналізують парад, урочистості і, звичайно, напад на Петра Порошенка.

А ще - розбирають кілька дуже цікавих соціологічних опитувань про те, як змінюються і як почуваються українці сьогодні.

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24.08.2021 22:47 Відповісти
Мда що ви там курите, які 20?
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24.08.2021 22:48 Відповісти
24.08.2021. День Независимости Украины. В военном параде участвовали:
Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
---------------
23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
---------------
09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
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24.08.2021 23:08 Відповісти
а скоро и рахмон уйдёт в талибон "Без цензури" у прямому ефірі: День незалежності-2021. Чи дійсно нам 30? - Цензор.НЕТ 1316
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24.08.2021 23:18 Відповісти
Арифметика проста : Президентство Ющенко і Порошенко - це коли і лідери були , справжні Українці та політики-професіонали і коли насєлєніє ставало Українським народом . Правда , на жаль , не повністю і не надовго .
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25.08.2021 06:25 Відповісти
товарищ, а кто тебе это сказал? мудрец какой то? как же бесит вот эта святая простота:
А - хороший и добрый
Б - злой и плохой
- ты им че, в моск заглянул шо так безаппеляционно утверждаешь?
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29.08.2021 16:23 Відповісти
 
 