"Без цензури" у прямому ефірі: День незалежності-2021. Чи дійсно нам 30?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Особливий стрім в особливий день.

Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ аналізують парад, урочистості і, звичайно, напад на Петра Порошенка.

А ще - розбирають кілька дуже цікавих соціологічних опитувань про те, як змінюються і як почуваються українці сьогодні.