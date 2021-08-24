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"Без цензури" у прямому ефірі: День незалежності-2021. Чи дійсно нам 30?. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Особливий стрім в особливий день.
Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич на Цензор.НЕТ аналізують парад, урочистості і, звичайно, напад на Петра Порошенка.
А ще - розбирають кілька дуже цікавих соціологічних опитувань про те, як змінюються і як почуваються українці сьогодні.
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Военнослужащие: Украина, Великобритания, Грузия, Дания, Эстония, Канада, Латвия,
Литва, Молдова, Словакия, Финляндия, Чехия, Швеция, США, сводный международный оркестр.
Техника: Украина, Словакия.
Авиация: Украина, Словакия, Польша, Великобритания.
Флот: Украина, ВМС стран НАТО.
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23.08.2021. Крымская платформа. Участники: 45 стран, включая все страны ЕС и НАТО.
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09.05.2021. День Победы в России. В военном параде участвовали:
Россия, Рахмон.
А - хороший и добрый
Б - злой и плохой
- ты им че, в моск заглянул шо так безаппеляционно утверждаешь?