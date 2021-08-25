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Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.

Відповідне відео опубліковано на сторінці хмарочоса у Twitter, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі #Бурдж -Халіфа святкує День Незалежності України і бажає українському народу процвітання і миру", - йдеться в повідомленні.

Бурдж Халіфа - найвища у світі будівля, її висота - 828 метрів. Хмарочос має 163 поверхи.

Також читайте: У Філадельфії 24 серпня визнали Днем України

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Бурдж-Халіфа підсвітили жовто-блакитним, а на північному сході ось така підсвітка...
Що це там таке палає за поребриком?..

Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4557
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25.08.2021 02:29
+5
А як славно те сяйво виглядає з Космосу...
Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
25.08.2021 04:30
+5
А ещё Кутуб-Минар в Индии
Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора - Цензор.НЕТ 4070
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25.08.2021 09:53
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Бурдж-Халіфа підсвітили жовто-блакитним, а на північному сході ось така підсвітка...
Що це там таке палає за поребриком?..

Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4557
показати весь коментар
25.08.2021 02:29 Відповісти
А як славно те сяйво виглядає з Космосу...
Самый высокий небоскреб в мире в Дубаи подсветили цветами украинского флага - Цензор.НЕТ 4880
показати весь коментар
25.08.2021 04:30 Відповісти
вопиющий акт оголтелой русофобии ! Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора - Цензор.НЕТ 932
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25.08.2021 08:30 Відповісти
Велика подяка арабським бандерівцям!

Большая благодарность арабским бандеровцам!
Many thanks to the Arab Bandera!
показати весь коментар
25.08.2021 09:29 Відповісти
А ещё Кутуб-Минар в Индии
Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора - Цензор.НЕТ 4070
показати весь коментар
25.08.2021 09:53 Відповісти
Пример того как не растренькивать деньги на строительство флагштоков. Остался только сущий пустяк - построить в Киеве самый высокий небоскреб в мире. Но это уже после 100 больниц, 100 школ и миллиарда деревьев.
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25.08.2021 13:12 Відповісти
тебе тоже остался сущий пустяк - пересидеть на 99 бутылках после той, на которой ты сидишь сейчас Найвищий хмарочос у світі в Дубаї підсвітили кольорами українського прапора - Цензор.НЕТ 9265
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25.08.2021 14:07 Відповісти
Самый проукраинский коммент года! Количество бутылок потрясает патриотическое воображение. Срочно Героя Цензора этому месье!
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25.08.2021 19:32 Відповісти
 
 