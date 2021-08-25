Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У вівторок, 24 серпня, в окупованому Луганську на честь Дня Незалежності хтось вивісив поруч із базою бойовиків український прапор.
Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він.
Цаплієнко додав, що на офіційній сторінці окупаційної "Адміністрації міста Донецьк" хтось вивісив привітання з Днем Незалежності України. Текст провісив доволі довго. До того ж його перепостили й інші ресурси сепаратистів.
"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитував журналіст текст привітання. За його словами, під постом було багато позитивних коментарів від жителів окупованого Донбасу.
Будь ласка, зачекайте...
Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!
Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.
Не смог враг, верно, увернуться ,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно, дуб кого убил...
Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!
І в коментах шанувальники ( ) написали ось такі варіації:
Врага во тьме отбили еле-еле…
Был требунала приговор жесток -
И старшина, вражина, был расстрелян
За то, что не подвел к забору ток.
Вражину - шлёп! -
в дубовый гроп.
...А за такий інцидент із біндерівським прапором бавовна повинна взагалі саморозстрілятися повним гарнізоном бази
Ворона на будівлю штабу не сяде ще тиждень.
А може навіть і два тижні.