Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор. ВIДЕО

У вівторок, 24 серпня, в окупованому Луганську на честь Дня Незалежності хтось вивісив поруч із базою бойовиків український прапор.

Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він.

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Цаплієнко додав, що на офіційній сторінці окупаційної "Адміністрації міста Донецьк" хтось вивісив привітання з Днем Незалежності України. Текст провісив доволі довго. До того ж його перепостили й інші ресурси сепаратистів.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитував журналіст текст привітання. За його словами, під постом було багато позитивних коментарів від жителів окупованого Донбасу.