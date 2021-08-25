УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15947 відвідувачів онлайн
Новини Відео Події Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
14 621 12
День Незалежності (607) Луганськ (444) прапор (434) Цаплієнко (36)

Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У вівторок, 24 серпня, в окупованому Луганську на честь Дня Незалежності хтось вивісив поруч із базою бойовиків український прапор.

Про це повідомив у Telegram військовий кореспондент Андрій Цаплієнко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші в тилу ворога святкують День Незалежності. Сьогодні в окупованому Луганську, поруч з "в/ч 73438", тобто "2-ою окремою мотострілецькою бригадою" окупантів, з'явився цей синьо-жовтий прапор", - написав він.

Також дивіться: На окуповану територію запустили синьо-жовті прапори. ФОТО

Цаплієнко додав, що на офіційній сторінці окупаційної "Адміністрації міста Донецьк" хтось вивісив привітання з Днем Незалежності України. Текст провісив доволі довго. До того ж його перепостили й інші ресурси сепаратистів.

"Нам искренне жаль, что коварство и бесчестье смогло разрушить мир и благополучие нашей страны", - процитував журналіст текст привітання. За його словами, під постом було багато позитивних коментарів від жителів окупованого Донбасу.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+23
Рядом с базой оккупантов в Луганске вывесили украинский флаг - Цензор.НЕТ 8935
показати весь коментар
25.08.2021 02:33
+17
Ребята, умоляю, будьте аккуратными.
показати весь коментар
25.08.2021 03:41
+11
Надеюсь начальника базы за это расстреляют Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 7383
показати весь коментар
25.08.2021 09:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рядом с базой оккупантов в Луганске вывесили украинский флаг - Цензор.НЕТ 8935
показати весь коментар
25.08.2021 02:33 Відповісти
Ребята, умоляю, будьте аккуратными.
показати весь коментар
25.08.2021 03:41 Відповісти
Може вони самі і вивісили.
показати весь коментар
25.08.2021 07:58 Відповісти
Надеюсь начальника базы за это расстреляют Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 7383
показати весь коментар
25.08.2021 09:20 Відповісти
и не одного начальника )))
показати весь коментар
25.08.2021 12:18 Відповісти
надеюсь всех!
показати весь коментар
25.08.2021 12:56 Відповісти
Чомусь згадався шедевр відомого нам зкріпного поета Едуарда Шляпнікова Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 337 що характерно - який практичний і уставний вірш )))))

Шумит камыш, враг в часть крадётся
Дуб ветер гнул, и не сломал:
Дубам всё время достаётся,
Куда бы он не прорастал!

Темнела ночь - ночь издевалась;
Патруль не различал не зги…
Тут в дубе что то поломалось
И опустилось на мозги.

Не смог враг, верно, увернуться ,
Или патрульный это был?
Шумит камыш, деревья гнутся,
Не видно, дуб кого убил...

Печально, но не в этом дело -
Другая здесь вросла мораль:
Чтоб ночь так сильно не темнела,
Часть должен освещать фонарь!

І в коментах шанувальники ( Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 3355 ) написали ось такі варіації:

Врага во тьме отбили еле-еле…
Был требунала приговор жесток -
И старшина, вражина, был расстрелян
За то, что не подвел к забору ток.

Вражину - шлёп! -
в дубовый гроп.

...А за такий інцидент із біндерівським прапором бавовна повинна взагалі саморозстрілятися повним гарнізоном бази Поряд із базою окупантів у Луганську вивісили український прапор - Цензор.НЕТ 9351
показати весь коментар
25.08.2021 15:36 Відповісти
Розстріляти, може, і не розстріляють, а от понизити у званні і відправити ротним або навіть взводним на передову - це запросто. А ще призначити керувати підрозділом, укомплектованим найтупішими орками...
показати весь коментар
25.08.2021 20:11 Відповісти
пусть празднуют, нам жалко, что ли...
показати весь коментар
25.08.2021 09:41 Відповісти
Не маленький такой флаг. Кто то сильно рисковал. Лучше бы подорвал десяток-другой русофашистов. Все равно если поймают наказание будет одинаково.
показати весь коментар
25.08.2021 11:26 Відповісти
Уявляю, які громи і блискавиці розліталися в усі боки у найголовнішому лаптєногому штабі, як червоніли підлога, стеля та стіни від каламутних потоків свідомості та іншого матюччя у виконанні зайвохромосомних сратегів...
Ворона на будівлю штабу не сяде ще тиждень.
А може навіть і два тижні.
показати весь коментар
25.08.2021 20:08 Відповісти
Будем надеяться,что в скором времени там появится и украинский солдат.
показати весь коментар
25.08.2021 22:17 Відповісти
 
 