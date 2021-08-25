На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО

Минулої ночі на місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську організацію "Микільська слобідка" у соцмережі "Фейсбук".

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Підкреслюється, що є постраждалі.

"Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" з найнятим підрядником викрали суспільне майно (бетонні блоки, артоб'єкт, який вчора розмальовували діти Слобідки. Вкрадені блоки зараз стоять на території забудовника. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, як робочі зачищали блоки від фарби, покривали балонами іншою фарбою, приховуючи сліди злочину. Поліція не діє!", - підкреслюють активісти.

Також повідомляється, що завтра о 10.00 вони мають намір прийти з мітингом під КМДА, щоб привернути увагу влади Києва до спроби незаконної забудови.

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