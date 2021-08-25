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На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

Минулої ночі на місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську організацію "Микільська слобідка" у соцмережі "Фейсбук".

Увага! Ненормативна лексика!

Підкреслюється, що є постраждалі.

"Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" з найнятим підрядником викрали суспільне майно (бетонні блоки, артоб'єкт, який вчора розмальовували діти Слобідки. Вкрадені блоки зараз стоять на території забудовника. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, як робочі зачищали блоки від фарби, покривали балонами іншою фарбою, приховуючи сліди злочину. Поліція не діє!", - підкреслюють активісти.

Також повідомляється, що завтра о 10.00 вони мають намір прийти з мітингом під КМДА, щоб привернути увагу влади Києва до спроби незаконної забудови.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
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25.08.2021 10:44
+2
Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
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25.08.2021 10:00
+2
На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

=================
спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 12:20
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цензор, поставьте пожалуйста новость о том, что харьковчан сегодня сильно травят На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты - Цензор.НЕТ 2017

Харьковчане в соцсетях массово жалуются на вонь в отдельных районах города. В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
В соцсетях пишут, что жалобы поступали с юго-запада Харькова - Новожаново, улицы Власенко, Селянской, Бажана, с Новосёловки, ул. Ак. Богомольца, Москалёвской и так далее, а также с Новых Домов и даже Салтовки. Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.

"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Автор: Алина Дыхман
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25.08.2021 09:52 Відповісти
Янукович поздравил харьковчан с 30-летием. И не думайте,что это выдумка , это 100% так.

Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
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25.08.2021 10:00 Відповісти
никакой управы нет, власть или беспомощна и не заинтересована решать этот вопрос.
Сейчас с семьей решаем в какой район выехать, так как дышать нечем даже при наглухо закрытых дверях и окнах..
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25.08.2021 10:09 Відповісти
Краковсити,вы когда выбираете Кернеса и ему подобных дышите легко?Или "лишь бы не биндеры"?Бандерштат ,это ведь из Харькова пришло?
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25.08.2021 10:44 Відповісти
Нафіга нам новость як травлять харьковчан? Нехай виходять та розбираються з можновладцями! За них ніхто цього робити не буде-совок вже закінчився.Мене чомусь на заході України ніхто нічим не травить.Чого б це? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 4274
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25.08.2021 12:18 Відповісти
А супер-мер был или за Меркель бегал?
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25.08.2021 11:14 Відповісти
Не підкажете, чим зайянті 200% дерьмаковий монастирський та крищенко?
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25.08.2021 12:12 Відповісти
На месте скандальной незаконной застройки на Никольской слободке произошла драка, есть пострадавшие, - активисты

=================
спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно? На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти - Цензор.НЕТ 2506
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25.08.2021 12:20 Відповісти
техніка можливо і незаконно, але палити її це ніяк не дозволяє нажаль.
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25.08.2021 13:24 Відповісти
 
 