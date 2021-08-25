На місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка, є постраждалі, - активісти. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини
Минулої ночі на місці скандальної незаконної забудови на Микільській слобідці сталася бійка.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на громадську організацію "Микільська слобідка" у соцмережі "Фейсбук".
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Підкреслюється, що є постраждалі.
"Забудовник ТОВ "Нова Слобідка" з найнятим підрядником викрали суспільне майно (бетонні блоки, артоб'єкт, який вчора розмальовували діти Слобідки. Вкрадені блоки зараз стоять на території забудовника. Працівниками Державтоінспекції зафіксовано, як робочі зачищали блоки від фарби, покривали балонами іншою фарбою, приховуючи сліди злочину. Поліція не діє!", - підкреслюють активісти.
Також повідомляється, що завтра о 10.00 вони мають намір прийти з мітингом під КМДА, щоб привернути увагу влади Києва до спроби незаконної забудови.
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Харьковчане в соцсетях массово жалуются на вонь в отдельных районах города. В харьковских пабликах и каналах в телеграме - десятки жалоб.
В соцсетях пишут, что жалобы поступали с юго-запада Харькова - Новожаново, улицы Власенко, Селянской, Бажана, с Новосёловки, ул. Ак. Богомольца, Москалёвской и так далее, а также с Новых Домов и даже Салтовки. Харьковчане в своих предположениях связывают неприятный химический запах с выбросами Коксохима.
"Плотно закрытые окна и двери не помогали. Невозможно было сделать нормальный вдох. Приторный сладковато-вонючий, едкий запах вызывал першение, кашель до слёз. На открытом воздухе во вторую ночь поставили миску с чистой водой. На утро вода покрылась бледно-розовой плёнкой. Это всё в лёгких", - написали в телеграм-канале Веха.
Автор: Алина Дыхман
Сергей Кузяра и Александр Мельников стали представителями нового руководства Харьковского коксового завода.
Представители нового руководства Харьковского коксового завода, Сергей Кузяра и Александр Мельников, связаны с окружением сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра. Об этом сообщили 7 октября в Харьковском антикоррупционном центре со ссылкой на СМИ.
Одним из представителей нового руководства Коксохима стал Сергей Кузяра. До этого он был советником двух министров энергетики времен Виктора Януковича, человеком Януковича и владельцем многих трейдинговых компаний, которые занимаются реализацией угля, в частности, "Енер.ком" и "Продакс".
Сейчас с семьей решаем в какой район выехать, так как дышать нечем даже при наглухо закрытых дверях и окнах..
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спалити техніку нахер і не буде незаконної застройки.адже техніка там незаконно?