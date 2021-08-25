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"Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

Колишній держчиновник із Запоріжжя, а нині офіцер 58-ї бригади Сергій Дорошенко розповів про свою участь у воєнних діях на Донбасі і про ті дні, коли в 2014-му році він прийняв важке для себе рішення - залишити сім'ю, роботу чиновника і піти захищати Україну від російських окупантів.

Про це Дорошенко розповів у новому випуску проєкту Цензор.НЕТ "Окопна війна".

"Серед колег, можливо, була якась пасивна підтримка. Можливо, була. Зараз я з деякими спілкуюся і у них проукраїнська позиція. Але на той момент я був сам. Запоріжжя - русифіковане місто. 80% - це в кращому випадку - не визначилися. "Мы же братья" - це одвічна традиція, яка плекалася в промислових містах сходу і півдня України", - сказав Дорошенко.

Зараз Сергій проходить службу поблизу донецького аеропорту, а раніше захищав Широкине і брав участь у важких боях на Світлодарській дузі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Синьо-жовтий прапор - це символ боротьби", - бійці Збройних сил України. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
КОЗАК, що тут скажеш
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25.08.2021 11:22
+29
Мантру про "мышибратьев" надо было давить с 91 года. Да кто бы этим занимался? Бывшие коммуняцкие аппаратчики и тому подобная шушера? Независимость была лишь на бумаге. "Мудрый нарид" выбрал кравчука,а не Чорновола.
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25.08.2021 11:30
+22
Храни его Всевышний!
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25.08.2021 11:26
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КОЗАК, що тут скажеш
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25.08.2021 11:22 Відповісти
А навколо свинопаси
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25.08.2021 11:23 Відповісти
теза про "мишєбраття" виникла не на порожньому місці, а культивувалась . не знаю як у вас, а в Одесі навіть була окрема партія "Родина" з власним суперпроросійським каналом
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25.08.2021 11:22 Відповісти
Згадав. Колись купив телепрограму. Читаю: х/ф "Велікая Родіна". Переклад з української "Велика родина" "Мы же братья" - это годами взращивалось в промышленных городах. На войну я пошел один. Никто из коллег меня не поддержал", - экс-чиновник и офицер 58-й бригады Дорошенко - Цензор.НЕТ 8606
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25.08.2021 11:30 Відповісти
Храни его Всевышний!
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25.08.2021 11:26 Відповісти
Мантру про "мышибратьев" надо было давить с 91 года. Да кто бы этим занимался? Бывшие коммуняцкие аппаратчики и тому подобная шушера? Независимость была лишь на бумаге. "Мудрый нарид" выбрал кравчука,а не Чорновола.
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25.08.2021 11:30 Відповісти
З Чорноволом війна була б ще ранішою.
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25.08.2021 11:32 Відповісти
Неа. В Прибалтике ж не было. А мы упустили время относительно слабой россии.
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25.08.2021 11:45 Відповісти
Маячня. Чоловік тут вже написав,чому.
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25.08.2021 11:48 Відповісти
Героя надо давать таким людям как этот Дорошенко, Журавль, а не таким как савченко
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25.08.2021 11:33 Відповісти
"Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко - Цензор.НЕТ 387 "Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко - Цензор.НЕТ 3315
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25.08.2021 11:34 Відповісти
Все что надо знать... это то, что "В", а не "на"...
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25.08.2021 13:08 Відповісти
Так це ж кацап "картинку" відтворює - "пад суперхахла косит" Буває - "відкриває рот" Так звідти відразу починає тхнуть лайном лахтинським!
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25.08.2021 13:31 Відповісти
Э такий сайт в Миколаэві - novosti-n.org
Новини появляються швидко і актуальні. Але, коментатори там вата ватою. При чому, судячи з підтримки коментів, адміністрація не ліпша.
Треба затролити суче вим'я.
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25.08.2021 11:40 Відповісти
рыговское отродье
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25.08.2021 13:31 Відповісти
Колись і я щось прокоментував там. Був шокований кількістю коментаторів-українофобів на тому сайті. Причому місцевих, судячи з їх обізнаності з географією Миколаєва і місцевими закладами.
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25.08.2021 14:22 Відповісти
Слава українському козацтву!
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25.08.2021 11:46 Відповісти
Из-за вбитого лозунга Пролетарии всех стран, соединяйтесь! советские люди до последнего не верили что германские пролетарии будут воевать с советскими пролетариями. Из-за вбитого лозунга Кто угодно , лишь бы не Порошенко! был избран четыреждыуклонист, за деньги называвший Украину порнозвездой , комик-пианист в кипе.
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25.08.2021 11:46 Відповісти
Чому росіян не варто називати нацистами

Вони фашисти, або по новому - рашисти, але ні в якому разі не нацисти. Нацистами в часи Гітлера були німці, бо в них є своя нація, є і історія своєї нації, росіяни апріорі не можуть бути нацистами у зв'язку з відсутністю нації, а тим паче історії... «русские» не нація, це ментальність... стан душі... або клінічний діагноз...

- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...» "Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко - Цензор.НЕТ 6595

Подробнее -- 14 признаков русского фашизма
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25.08.2021 11:51 Відповісти
Фашистский режим в чистом виде, это просто очевидно.
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25.08.2021 12:20 Відповісти
Цю тезу "Ми же братья" вигадали ГЛУМЛІВИЄ МОСКОВСКІЄ ПОДОНКІ.
Коли їм щось від когось потрібно. Тоді вони брати з "правільнимі" сірійцями, афганцями, бєлорусами, українцями, да хоч з чортами, аби надурняк щось отримати, або вкрасти.
Як тільки на обмін щось мають дати вони, відразу "риночниє отношенія" згадують.
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25.08.2021 11:56 Відповісти
не знаю, какие у там Сергея Дорошенко друзья-коллеги, но Запорожье еще весной-14 дало фронту сотни добровольцев
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25.08.2021 12:24 Відповісти
Дуже приємно і радісно
на душі , що є такі патріоти в нашій краіні, які йдуть захищати краіну за покликом серця 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
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25.08.2021 12:26 Відповісти
Кацапський мир приречений, українські добровольці зламали йому хребет.
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25.08.2021 12:49 Відповісти
Вклоняємося тобі, козаче!
Та дякуємо від щирого серця!
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25.08.2021 13:05 Відповісти
Записуйте відіо. Краще бачити людину. ніж читати текст. Героїв потрібно бачити.
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25.08.2021 13:19 Відповісти
Моя пошана справжньому Воїну.
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25.08.2021 15:24 Відповісти
Велика подяка та низький уклін таким, як Сергій, справжнім воїнам, патріотам, громадянам України, завдяки їхній лицарській жертовності наша Незалежна Україна вбезпечена від дикої азійської московської орди...
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25.08.2021 16:13 Відповісти
Чернигов хоть и не промышленный но все то же самое- ватоголовое большинство, до 2014 года с пеной у рта доказывающее про мир и ездящее на стройку в маскву. А после 2014 до них адруг дошло и они соазу натянули вышиванки(многие просто следуя моде). Ну а сейчас так же успешно устали от войны сидя на диване и позеленели. Большинство никогда не бывает право, как думают некоторые, ибо у большинства никогда не было мозгов и стратегического мышления
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26.08.2021 08:11 Відповісти
 
 