"Мы же братья" - це роками плекалося в промислових містах. На війну я пішов один. Ніхто з колег мене не підтримав ", - ексчиновник і офіцер 58-ї бригади Дорошенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Колишній держчиновник із Запоріжжя, а нині офіцер 58-ї бригади Сергій Дорошенко розповів про свою участь у воєнних діях на Донбасі і про ті дні, коли в 2014-му році він прийняв важке для себе рішення - залишити сім'ю, роботу чиновника і піти захищати Україну від російських окупантів.
Про це Дорошенко розповів у новому випуску проєкту Цензор.НЕТ "Окопна війна".
"Серед колег, можливо, була якась пасивна підтримка. Можливо, була. Зараз я з деякими спілкуюся і у них проукраїнська позиція. Але на той момент я був сам. Запоріжжя - русифіковане місто. 80% - це в кращому випадку - не визначилися. "Мы же братья" - це одвічна традиція, яка плекалася в промислових містах сходу і півдня України", - сказав Дорошенко.
Зараз Сергій проходить службу поблизу донецького аеропорту, а раніше захищав Широкине і брав участь у важких боях на Світлодарській дузі.
Будь ласка, зачекайте...
Новини появляються швидко і актуальні. Але, коментатори там вата ватою. При чому, судячи з підтримки коментів, адміністрація не ліпша.
Треба затролити суче вим'я.
Вони фашисти, або по новому - рашисти, але ні в якому разі не нацисти. Нацистами в часи Гітлера були німці, бо в них є своя нація, є і історія своєї нації, росіяни апріорі не можуть бути нацистами у зв'язку з відсутністю нації, а тим паче історії... «русские» не нація, це ментальність... стан душі... або клінічний діагноз...
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
Подробнее -- 14 признаков русского фашизма
Коли їм щось від когось потрібно. Тоді вони брати з "правільнимі" сірійцями, афганцями, бєлорусами, українцями, да хоч з чортами, аби надурняк щось отримати, або вкрасти.
Як тільки на обмін щось мають дати вони, відразу "риночниє отношенія" згадують.
на душі , що є такі патріоти в нашій краіні, які йдуть захищати краіну за покликом серця 👍🏼👍🏼👍🏼❤️
Та дякуємо від щирого серця!