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Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з главою МЗС Австрії Олександром Шалленбергом запросив свого австрійського колегу відвідати Москву і окупований Крим. Його запрошення було відкинуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".

Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

"Нині в нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія", - сказав він.

Шалленберг додав, що "із задоволенням поїде до Москви за найближчої нагоди".

Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив про те, що Росія згодна допустити міжнародні місії і делегації на півострів, але не через українські КПВВ на адміністративній межі, тобто літаком до Сімферополя або Керченським мостом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
Лошадь нагнули, падаль рашискую Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 2576
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25.08.2021 15:16
+24
Гапота мовзолейная лохов подыскивает...
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25.08.2021 15:19
+21
Как же цинично предлагать идти на преступление человеку, родину которого аннексировали нацисты Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 7837
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25.08.2021 15:23
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Лошадь нагнули, падаль рашискую Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 2576
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25.08.2021 15:16 Відповісти
"ах, идите, идите тьотя Лошадь, со своими крымскими коврижками !" -
ответил австрияка Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 7382
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25.08.2021 15:38 Відповісти
между "вонючим Крымом" и "вонючим креслом в Гаспроме" -

дистанция огромного размера Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8708
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25.08.2021 15:40 Відповісти
В ответ нужно было пригласить Лаврова приехать в Австрию и прогуляться полем где выращивают отличный овёс!
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25.08.2021 16:47 Відповісти
Типа, не сезон сейчас там для посещений.
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25.08.2021 15:16 Відповісти
типа да - холодно и грязно.....
но это как все время Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 6074
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25.08.2021 15:46 Відповісти
удивлен, Австрия оказалась крепче чем я думал.
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25.08.2021 16:36 Відповісти
не вся Австрiя, а лише деякi ii представники.
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26.08.2021 20:08 Відповісти
Вот кого орденом надо было наградить,вместо продажной шкуры.
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25.08.2021 15:17 Відповісти
Гапота мовзолейная лохов подыскивает...
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25.08.2021 15:19 Відповісти
А що в Криму происходит. Ріки міліють, дерева сохнуть, нема де повісити москаля.
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25.08.2021 15:20 Відповісти
Не панікуйте, недаремно древні укри море викопали, є ще де топити.
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25.08.2021 15:36 Відповісти
суха гиляка - самий сок ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 531
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25.08.2021 15:42 Відповісти
Як нема де?... На кримський міст, по всій довжині, по обидві сторони.
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25.08.2021 17:58 Відповісти
Талибов пригласите
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25.08.2021 15:22 Відповісти
Как же цинично предлагать идти на преступление человеку, родину которого аннексировали нацисты Лавров предложил главе МИД Австрии Шалленбергу посетить оккупированный Крым. Тот отказался: Нет ни желания, ни намерения - Цензор.НЕТ 7837
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25.08.2021 15:23 Відповісти
шось забагато Лаврова в новинах. Навіщо нам взагалі знати, що він там кому сказав? Новини з таежного царства українців не цікавлять.
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25.08.2021 15:23 Відповісти
Незгоден з вами, ворога потрібно вивчати. Не цікавитись можливо коли ти набагато сильніше в військовому та економічному розвитку. Алє на превеликий жаль це не є так.
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25.08.2021 15:31 Відповісти
О как заерзали после крымский платформы
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25.08.2021 15:24 Відповісти
Москва заваливает Крым деньгами. Проукраинских граждан в Крыму практически не осталось. И дело вовсе не в том, что угрюмая лошадь хочет это продемонстрировать кому-то. Вопрос в том как мы собираемся Крым возвращать?
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25.08.2021 15:31 Відповісти
он сам упадёт к ногам Украины в своё время.. или Турции - тут уже кто ловчее окажется..
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25.08.2021 15:33 Відповісти
Как-то не вдохновляет стратегия "сам упадет". Если у тебя угнали машину, то ... сама найдется?
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25.08.2021 15:51 Відповісти
Япония помощнее Украины будет,но терпеливо ждёт возвращения Северных Территорий..
Подождёт и Ненька,а за время ожидания поднакачает мышцы и хорошо поставит удар..
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25.08.2021 21:36 Відповісти
Ты уж определись: или "сам упадет", или "поднакачает мышцы и хорошо поставит удар". Это, как говорят в Одессе - две большие разницы.
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30.08.2021 10:20 Відповісти
в Одессе много чего говорили,но мощный Совок рухнул в течение недели,да так,что даже добивать не пришлось..
с нарасией будет еще смешнее
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30.08.2021 13:29 Відповісти
Съезд с темы не зачетный.
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30.08.2021 14:33 Відповісти
сочуствую..
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30.08.2021 14:36 Відповісти
Яке завалює?! А хто сказав "дєнєг нєт, но ви дєржітесь", ще будучи прем*єр-міністром рашки. Прізвище його якесь ведмеже.
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25.08.2021 15:39 Відповісти
75 % бюджета Крыма - дотации из Москвы!
и это не считая целевых программ: на воду, канализацию, дороги, засуху, потоп... Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3149

золотой Крым для рашкованов Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 517

а всьо одно - ..опа ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 2084
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25.08.2021 15:45 Відповісти
Так бачили ж очі що відбирали! Це ж треба такими іпанутими бути!
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25.08.2021 16:02 Відповісти
Было такое. За это от пуйла получил по шапке. Увы, но это "денег нет ..." не более чем мэм.
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25.08.2021 15:49 Відповісти
хотів почастувати лайном, замаскованим під "вкусниє рапани"
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25.08.2021 15:32 Відповісти
Потрібно було спочатку запросити на танець, а потім...
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25.08.2021 15:36 Відповісти
Щоб копитами ноги відтоптав, краще нехай Машка "калінку" збацає, може "звабить".
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25.08.2021 15:42 Відповісти
така звабить тільки після прийнятих двох літрів Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8912
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25.08.2021 15:48 Відповісти
Та ви шо? Після такої дози "копита можна відкинути".
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25.08.2021 15:59 Відповісти
хай буде так, аніж ніж спокуситись такою "звабою" Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3107
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25.08.2021 17:39 Відповісти
Лошадь опустили. Новая порода-конь дырявый,подшконарный.
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25.08.2021 15:42 Відповісти
дружьілі 2 товаріщя ісаєв з шАленбергом)
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25.08.2021 15:46 Відповісти
вы ошибаетесь !
Шалленберг это не родственник и даже не однофамилец Шелленберга ! Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 7178
да и политические убеждения у них разные..... Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 2261
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25.08.2021 15:50 Відповісти
ну даже если австрияки отказались, то фрау комсомолка должна задуматься, стоит ли ей идти в "грязьпром".
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25.08.2021 15:47 Відповісти
в нефтяной жиже тепло и сытно Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 844
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25.08.2021 15:51 Відповісти
Вот это ,я понимаю, дипломат:со всем уважением,мол,идите *****.И совсем не скрывает направления движения кацапам.
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25.08.2021 15:52 Відповісти
Москалям остаётся применять старые проверенные способы из арсенала гопников.А именно,посылать к чиновникам ЕС,Маш Бутиных с клофелином и доведя клиента в состояние сна,перемещать тело в Крым дипломатическим багажом Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 5422
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25.08.2021 15:56 Відповісти
и только старый мерин пасётся на украденной земле...
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25.08.2021 15:57 Відповісти
Для начала пусть сбербанк россии откроет в Крыму своё отделение...
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25.08.2021 15:58 Відповісти
😂🌷××××
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25.08.2021 16:02 Відповісти
Смачно плюнув в конячу пику Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 8922
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25.08.2021 16:16 Відповісти
сплошная русофобия какая-то!
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25.08.2021 16:25 Відповісти
Не сошлись в цене, кацапы же бесплатно туда никого не возят, наверное чел цену заломил слишком высокую или должность в Газпроме 😁😁😁😁
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25.08.2021 16:30 Відповісти
семи пядей во лбу кацапская кляча... сама себя подставила.. оно наверно думало что австриец будет выкручиваться как бы вежливо отказать .. а тот просто плюнул в рыло.. молодец австрияка
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25.08.2021 16:43 Відповісти
Акции Газпрома предлагали?
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25.08.2021 17:01 Відповісти
ілі жомовую яму?)
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25.08.2021 17:09 Відповісти
Ой кацапню на тряпки порвёт сейчес... Это же почти Шелленберг Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру - Цензор.НЕТ 3364
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25.08.2021 18:22 Відповісти
эх,шайзе,не тот Шелленберг нынче в Рейхе пошёл,не тот..
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25.08.2021 21:37 Відповісти
а молодуха кнайсль ему бы не отказала, как и ***** ))
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25.08.2021 21:42 Відповісти
Жаль, что не плюнул в харю
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25.08.2021 21:54 Відповісти
Лошадке дали соснуть...
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25.08.2021 22:06 Відповісти
Вот это харкля в харю лошади! Теперь долго глазки-то промывать будет. Респект Шалленбергу и Австрии вообще.
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25.08.2021 22:13 Відповісти
 
 