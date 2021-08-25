Лавров запропонував главі МЗС Австрії Шалленбергу відвідати окупований Крим. Той відмовився: Немає ні бажання, ні наміру. ВIДЕО

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров на зустрічі з главою МЗС Австрії Олександром Шалленбергом запросив свого австрійського колегу відвідати Москву і окупований Крим. Його запрошення було відкинуто.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

Лавров звинуватив Шалленберга в тому, що у міністра "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".

Той відповів, що не має наміру направляти делегацію до Криму.

"Нині в нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія", - сказав він.

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Шалленберг додав, що "із задоволенням поїде до Москви за найближчої нагоди".

Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив про те, що Росія згодна допустити міжнародні місії і делегації на півострів, але не через українські КПВВ на адміністративній межі, тобто літаком до Сімферополя або Керченським мостом.

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