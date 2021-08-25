Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України. ВIДЕО

Як підпалити "вату"? Рецепт дуже простий і невигадливий: День Незалежності України, видовищний військовий парад, патріотичний марш захисників і успішна Кримська платформа.

Ну що, вже відчуваєте запах смаженого? Отже! Готуйтеся піднімати бойовий дух і сміятися, тому що на вас чекає оптимістично-бойовий випуск "без цензури" від Богдана Буткевича.

Поки ми дискутували про те, чи потрібно масштабно святкувати 30 років Незалежності, вручати ордени і пускати техніку по Хрещатику, у ворогів України як тут, так і за поребриком, не на жарт палало.



