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Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Як підпалити "вату"? Рецепт дуже простий і невигадливий: День Незалежності України, видовищний військовий парад, патріотичний марш захисників і успішна Кримська платформа.
Ну що, вже відчуваєте запах смаженого? Отже! Готуйтеся піднімати бойовий дух і сміятися, тому що на вас чекає оптимістично-бойовий випуск "без цензури" від Богдана Буткевича.
Поки ми дискутували про те, чи потрібно масштабно святкувати 30 років Незалежності, вручати ордени і пускати техніку по Хрещатику, у ворогів України як тут, так і за поребриком, не на жарт палало.
Топ коментарі
+33 Омерзительный
показати весь коментар25.08.2021 17:12
+25 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.08.2021 17:04
+14 Fizko Kyiv
показати весь коментар25.08.2021 17:08
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- Василий Иванович, я муху кочергой убил!
- А где ты, Петька, кочергу взял?
- Да у печки стояла.
- Значит так, Петька, ещё раз мои носки без спросу возьмешь - я твои штаны на куски изломаю!
все, панове, ніякої незалежності в нас більше нема! прапаганднони абнулілі!
а то шо по подобию сотворил - так стесняюсь спросить - почему Боб - "оН", а не "онО" тогда, а?
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!