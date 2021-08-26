Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти.
Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.
"За камерами відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", - сказано в повідомленні.
За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.
Ймовірно відповідальність понесуть батьки підлітків, оскільки притягнути громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.
Топ коментарі
+66 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.08.2021 22:39
+51 mrSmith
показати весь коментар25.08.2021 22:40
+34 Стрелок
показати весь коментар25.08.2021 22:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Отакі наслідки маємо.
Запитайте в дітей, чи їм щось розповідають.
Вони ж і не знають про війну. Про те що вона перейде їм у спадок. Хіба що від батьків. Їх до чогось готують ?
Уроки історії це уроки минулого. А як щодо того що зараз ?
маленькі шкідливі пацючата...
(невже дійсно в школі заборонили тему війни? )
ну есть же какие-то табу... которые долго объяснять не надо...
есть же какая-то культура поведения, уважение к символам, патриотизм в конце концов...
а неокрепшим маслам (с одной извилиной) многого и не надо...
(опять же родаки...что вложили в голову - то и на выходе получится..)
И да, про патриотизм.
Если человек на вопрос что для тебя Украина начинает что то невнятное мямлить,
то понятно что Украина для него пустой звук где ему не повезло жить, по его мнению.
Разговор можно заканчивать, потому что это не гражданин а просто случайный человек с украинским паспортом.
И родители такие же.
Как то так у подростков льготы
Меньше айфонов -> меньше тиктокеров -> здоровее поколение.
Идите в жопу с своим Бочелли!
Хотел написать про горькое послевкусие от 30-й годовщины Независимости. Но получилось слишком много букв.
Поэтому ограничусь только одним очень неприятным эпизодом.
Когда проанонсировали концерт Андреа Бочелли в Киеве, я невероятно обрадовался.
Во-первых, мечтал его послушать вживую.
Во-вторых, такое культурное мероприятие может быть исключительной изюминкой торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины..
В газете KyivPost, как и во многих других информационных ресурсах было завлено, что выступление состоится на Площади Конституции перед Мариинским дворцом в 17.00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ.
"Хм..." - подумал я. Как-то мало места оставили между сценой и дворцом для всех желающих. Но ведь анонсировали!
За полтора часа до начала концерта я прибыл к Мариинскмоу парку, чтобы занять место. Но тут я увидел то, чему бы стоило Януковичу поучиться.
Весь периметр Мариинского парка был вплотную оцеплен военными грузовиками КРАЗ, между машинами невозможно было даже протиснуться. Дестяки машин! Улица Грушевского заблокирована грузовиками.
Только вдумайтесь - Нацгвардией оцепили весь парк! Весь квартал!
Да будь такое оцепление в 2014 году, хрен бы кто в парламенту прорвался!
Оказалось, что заявленный концерт - только для узкого круга небожителей и приближённых, которых пускали строго по пригласительным.
Весь остальной народ, прибывший на концерт, после такого плевка мог разве что умыться.
Женщина, приехавшая из Запорожья, сидела на тротуаре и плакала.
И я чуть не плакал.
Мне было больно, что на 30-м году Независимости в Украине всё так же торжествует идеология садизма и издевательства над людьми.
Сначала проанонсировать, а потом ограничить, запретить и нае@%ть. Ведь не для холопов честь. Каждый сверчёк - знай свой шесток.
К сожалению, власти всё так же упиваются своим исключительным положением и статусом, своими привелегиями, самоутверждаясь за счёт унижения простых людей.
Во всём этом нет Любви!
Как и не было её в организации парада на Крещатике, где тоже не подумали о людях, которые более 2 часов стояли на солнцепёке и ждали начала движения техники.
Как и не было Любви в отсутсвии чёткого плана мероприятий для людей. Полный провал коммуникации! А сколько хороших мероприятий прошло в безызвестности?
Нет Любви и в том, что многих заслуженных людей оставили за бортом празднований и торжественных приёмов. Как поётся в новой песне "Ермака" - "Україна цінує лиш мертвих"...
Парад Ветеранов вот уже который год оказался настоящей отдушиной... Здесь всё искренне и с большой любовью друг к другу и к Украине.
Так что идите в жопу со своим Бочелли. Народу положено Сердючку слушать.
Это только порохоботы вечно чем-то недовольны.
товарищ приплел ни к селу ни к городу. нет чтобы нормально обосрать западло, так ёму Лубоффъ подавай.те каку.ю-то
может так и было но выглядит как будто заинтёресованный товарищ нагнал в пару раз большё зрады
вздёрнули в бешенстве с.уку скабееву,
папы хвалили парней : - молодчаги !
- долго висеть ей на власовском флаге !...
Німожіт бить! Це, кажуть, той придурок, що в Одесі в футболці з написом рососія ходив.
потрiбно копняками його було гнати, а футболку за написом паРаша натягнути йому на вуха.
Читай внимательно
🚓Местные жители вызвали полицию. По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали.
То все пусте. За таке треба карати виключно грошима, виходячи з майнового стану порушників. Наприклад, якщо є у власності житло, то штраф 50% відсотків від вартості житла мінімум. Ну ще масивну інформаційну кампанію попереджального характеру влаштувати в мєдіа та школах, що той, хто ппанує робити подібні речі, має бути готовим до важкої праці лише за їжу.
Писсдюки пусть моют людям машины, чтобы некогда было заниматься хер нёй.
так шо Бисмарк как и все такие - тупо зомбировал, но на благо
своей ж.родины.(как и красные твари - шоб быдло было готово дохнуть за "правое дело")
а на Рашке у родунов бы ВНЕЗАПНО "нашли" визитки Усамы ибн Ярош-бена-али и сто патронов к звездолету и просто - одни вна зону, а другие - в интернат заехали бы.
Так що, щось неадекватно малий штраф. Тут чи кількість тих мінімумів треба збільшувати, чи сам мінімум "підняти".
Ну, так, щоб не штраф виходив менше кількох середніх зарплат по Україні. Зараз середня зарплата за червень 14313 грн. От від тисяч 30 (мінімум) було би норм. А то штраф 850 грн., то неповага до самого прапора.
Тоді вата і сєпари одразу зауважають закони України