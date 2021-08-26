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Київ (13826) підлітки (333) прапор (434) вандалізм (399)

Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Обгорілий прапор жителі району знайшли на дереві, під яким минулого вечора гуляли діти.

Про це повідомляє Telegram-канал "Київ без цензури", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався на вул. Райдужній. Поліцію викликали місцеві жителі, які виявили обгорілий прапор, що висів на дереві.

"За камерами відеоспостереження вдалося впізнати двох 12-річних хлопців, які це зробили", - сказано в повідомленні.

За публічну наругу над Державним прапором України вандалам загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів або арешт на строк до 6 місяців.

Ймовірно відповідальність понесуть батьки підлітків, оскільки притягнути громадян до покарання можна лише після того, як їм виповниться 14 років.
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Топ коментарі
+66
гадёныши...
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25.08.2021 22:39
+51
Сформировавшееся дерьмо.
И родители такие же.
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25.08.2021 22:40
+34
из сети

Идите в жопу с своим Бочелли!

Хотел написать про горькое послевкусие от 30-й годовщины Независимости. Но получилось слишком много букв.
Поэтому ограничусь только одним очень неприятным эпизодом.

Когда проанонсировали концерт Андреа Бочелли в Киеве, я невероятно обрадовался.

Во-первых, мечтал его послушать вживую.

Во-вторых, такое культурное мероприятие может быть исключительной изюминкой торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины..

В газете KyivPost, как и во многих других информационных ресурсах было завлено, что выступление состоится на Площади Конституции перед Мариинским дворцом в 17.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

"Хм..." - подумал я. Как-то мало места оставили между сценой и дворцом для всех желающих. Но ведь анонсировали!

За полтора часа до начала концерта я прибыл к Мариинскмоу парку, чтобы занять место. Но тут я увидел то, чему бы стоило Януковичу поучиться.

Весь периметр Мариинского парка был вплотную оцеплен военными грузовиками КРАЗ, между машинами невозможно было даже протиснуться. Дестяки машин! Улица Грушевского заблокирована грузовиками.

Только вдумайтесь - Нацгвардией оцепили весь парк! Весь квартал!

Да будь такое оцепление в 2014 году, хрен бы кто в парламенту прорвался!

Оказалось, что заявленный концерт - только для узкого круга небожителей и приближённых, которых пускали строго по пригласительным.

Весь остальной народ, прибывший на концерт, после такого плевка мог разве что умыться.

Женщина, приехавшая из Запорожья, сидела на тротуаре и плакала.

И я чуть не плакал.

Мне было больно, что на 30-м году Независимости в Украине всё так же торжествует идеология садизма и издевательства над людьми.

Сначала проанонсировать, а потом ограничить, запретить и нае@%ть. Ведь не для холопов честь. Каждый сверчёк - знай свой шесток.

К сожалению, власти всё так же упиваются своим исключительным положением и статусом, своими привелегиями, самоутверждаясь за счёт унижения простых людей.

Во всём этом нет Любви!

Как и не было её в организации парада на Крещатике, где тоже не подумали о людях, которые более 2 часов стояли на солнцепёке и ждали начала движения техники.
Как и не было Любви в отсутсвии чёткого плана мероприятий для людей. Полный провал коммуникации! А сколько хороших мероприятий прошло в безызвестности?
Нет Любви и в том, что многих заслуженных людей оставили за бортом празднований и торжественных приёмов. Как поётся в новой песне "Ермака" - "Україна цінує лиш мертвих"...

Парад Ветеранов вот уже который год оказался настоящей отдушиной... Здесь всё искренне и с большой любовью друг к другу и к Украине.

Так что идите в жопу со своим Бочелли. Народу положено Сердючку слушать.
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25.08.2021 22:51
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гадёныши...
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25.08.2021 22:39 Відповісти
А ви знаєте, що у школах заборонено говорити з дітьми про війну ?
Отакі наслідки маємо.
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25.08.2021 22:40 Відповісти
В нашій реальності.
Запитайте в дітей, чи їм щось розповідають.
Вони ж і не знають про війну. Про те що вона перейде їм у спадок. Хіба що від батьків. Їх до чогось готують ?
Уроки історії це уроки минулого. А як щодо того що зараз ?
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26.08.2021 21:43 Відповісти
а дома? дом ж ніхто не забороняє...
маленькі шкідливі пацючата...
(невже дійсно в школі заборонили тему війни? )
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25.08.2021 22:46 Відповісти
не знайшов цього..
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25.08.2021 22:51 Відповісти
Погано шукали.
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26.08.2021 21:43 Відповісти
Навіть на уроках історії ?
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26.08.2021 00:04 Відповісти
Те кто их воспитывал.
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25.08.2021 22:50 Відповісти
те кто воспитывал - не воспитал...
ну есть же какие-то табу... которые долго объяснять не надо...
есть же какая-то культура поведения, уважение к символам, патриотизм в конце концов...
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25.08.2021 22:56 Відповісти
Если смотреть, например, только Г+Г и сериалы или читать ВКонтакте и Одноклассники -- такое и будет.
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25.08.2021 23:01 Відповісти
и тик-токеров...и губошлепок, которые хайпают на матах в сторону Украины и мовы...
а неокрепшим маслам (с одной извилиной) многого и не надо...
(опять же родаки...что вложили в голову - то и на выходе получится..)
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25.08.2021 23:05 Відповісти
Самое интересное будет когда окажется что родители этих гаденышей переселенцы из Донбасса...
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25.08.2021 23:25 Відповісти
Конечно есть, но далеко не у всех.
И да, про патриотизм.
Если человек на вопрос что для тебя Украина начинает что то невнятное мямлить,
то понятно что Украина для него пустой звук где ему не повезло жить, по его мнению.
Разговор можно заканчивать, потому что это не гражданин а просто случайный человек с украинским паспортом.
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26.08.2021 20:37 Відповісти
Хтось дав пацанві грошей за це.
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25.08.2021 22:39 Відповісти
Сопливые оне ,скорее всего даже не понимали ,что творили . Кетаец
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25.08.2021 22:54 Відповісти
Не знание или не понимание законов не освобождает от срока в тюрьме.
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25.08.2021 23:21 Відповісти
Это русская свинья. Было у него погоняло кетаец.
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25.08.2021 23:23 Відповісти
Оштрафуют родителей ,что бы те им растолковали законы как следует.
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25.08.2021 23:44 Відповісти
Сформировавшееся дерьмо.
И родители такие же.
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25.08.2021 22:40 Відповісти
Они нарушили Законы и Конституцию Украины. Они должны сидеть и долго сидеть. Посмотрим на реакцию полиции и суда.
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25.08.2021 23:03 Відповісти
Вероятно ответственность, понесут родители подростков, так как привлечь граждан к наказанию можно лишь после того, как им исполнится 14 лет.Источник: https://censor.net/ru/v3284551

Как то так у подростков льготы
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25.08.2021 23:28 Відповісти
Лучше всего изьять в виде штрафа излишки денежной массы у родителей.
Меньше айфонов -> меньше тиктокеров -> здоровее поколение.
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25.08.2021 23:46 Відповісти
Так и будет родителей оштрафуют, правда штраф за подобное детский
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25.08.2021 23:52 Відповісти
Ватным родителям грозит штраф 50 необлагаемых минимумов доходов -56750 грн. Каждому.
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26.08.2021 07:27 Відповісти
850)
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26.08.2021 11:11 Відповісти
Зєля візьме їх у свою зєля-югєнд, а батькам - квиток на дебіл-шоу "кваквартал"
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26.08.2021 08:53 Відповісти
"какая разница"
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25.08.2021 22:40 Відповісти
Ниагарский водопад был раскрашен в украинский флаг...Двое подростков подожгли в Киеве флаг Украины - Цензор.НЕТ 9927
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25.08.2021 22:43 Відповісти
К чему Вы это? Что раскрашенный водопад не подожгеж?
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25.08.2021 22:50 Відповісти
До того, що наші символи за кордоном поважають більше, ніж це підліткове лайно, яке живе, жере в Україні.
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25.08.2021 23:05 Відповісти
это не граждане, а так мимо проходили...
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25.08.2021 22:43 Відповісти
Население территории. Без роду и без веры.
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25.08.2021 22:52 Відповісти
без какой верю? спорим они верят в Моргейштерна и в то шо планета круглая, почти?
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26.08.2021 12:41 Відповісти
Одноклеточное поколение тик-тока!!
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25.08.2021 22:45 Відповісти
Вконтакте и Одноклассников.
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25.08.2021 23:04 Відповісти
Это не одноклеточность это такой привитый кем то вражеский настрой ,возможно воспитание в семье,хотя и не факт или в среде которой тусуются ,что более правдоподобно, надо искать причину и наказывать всех кто косвенно участвовалб на ровном месте у детей подобных случаев не возникает
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25.08.2021 23:36 Відповісти
Через 100 лет в учебниках по истории о Путине будут писать, как о дураке, который консолидировал украинскую нацию и проиграл
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25.08.2021 22:47 Відповісти
Як казав класик, "я - частина тієї сили, що вічно хоче зла і вічно творить благо".
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25.08.2021 23:44 Відповісти
Всего один раз за подобное преступление вынести приговор и привести его в исполнение---и забудем надолго. В данном случае штраф в 50 минимумов. Уверен полностью---ничего не будет.
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25.08.2021 22:48 Відповісти
Бумажку з двоголовою куркою їм та їх батькам і в "родную говень"! Кудись в район Магадану для підняття демагрофічного та інтелектуального рівня! І най це супроводжує найвеличніший (звісно у супроводі Д'Єрмака), Мертветчук, Сивохо і Бєня (може нарешті домовиться про ціну України з путлєром)... Може ніхто з них не повернеться...
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25.08.2021 22:50 Відповісти
из сети

Идите в жопу с своим Бочелли!

Хотел написать про горькое послевкусие от 30-й годовщины Независимости. Но получилось слишком много букв.
Поэтому ограничусь только одним очень неприятным эпизодом.

Когда проанонсировали концерт Андреа Бочелли в Киеве, я невероятно обрадовался.

Во-первых, мечтал его послушать вживую.

Во-вторых, такое культурное мероприятие может быть исключительной изюминкой торжеств по случаю 30-й годовщины Независимости Украины..

В газете KyivPost, как и во многих других информационных ресурсах было завлено, что выступление состоится на Площади Конституции перед Мариинским дворцом в 17.00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ.

"Хм..." - подумал я. Как-то мало места оставили между сценой и дворцом для всех желающих. Но ведь анонсировали!

За полтора часа до начала концерта я прибыл к Мариинскмоу парку, чтобы занять место. Но тут я увидел то, чему бы стоило Януковичу поучиться.

Весь периметр Мариинского парка был вплотную оцеплен военными грузовиками КРАЗ, между машинами невозможно было даже протиснуться. Дестяки машин! Улица Грушевского заблокирована грузовиками.

Только вдумайтесь - Нацгвардией оцепили весь парк! Весь квартал!

Да будь такое оцепление в 2014 году, хрен бы кто в парламенту прорвался!

Оказалось, что заявленный концерт - только для узкого круга небожителей и приближённых, которых пускали строго по пригласительным.

Весь остальной народ, прибывший на концерт, после такого плевка мог разве что умыться.

Женщина, приехавшая из Запорожья, сидела на тротуаре и плакала.

И я чуть не плакал.

Мне было больно, что на 30-м году Независимости в Украине всё так же торжествует идеология садизма и издевательства над людьми.

Сначала проанонсировать, а потом ограничить, запретить и нае@%ть. Ведь не для холопов честь. Каждый сверчёк - знай свой шесток.

К сожалению, власти всё так же упиваются своим исключительным положением и статусом, своими привелегиями, самоутверждаясь за счёт унижения простых людей.

Во всём этом нет Любви!

Как и не было её в организации парада на Крещатике, где тоже не подумали о людях, которые более 2 часов стояли на солнцепёке и ждали начала движения техники.
Как и не было Любви в отсутсвии чёткого плана мероприятий для людей. Полный провал коммуникации! А сколько хороших мероприятий прошло в безызвестности?
Нет Любви и в том, что многих заслуженных людей оставили за бортом празднований и торжественных приёмов. Как поётся в новой песне "Ермака" - "Україна цінує лиш мертвих"...

Парад Ветеранов вот уже который год оказался настоящей отдушиной... Здесь всё искренне и с большой любовью друг к другу и к Украине.

Так что идите в жопу со своим Бочелли. Народу положено Сердючку слушать.
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25.08.2021 22:51 Відповісти
Гринпоц - лучший президент!
Это только порохоботы вечно чем-то недовольны.
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25.08.2021 22:58 Відповісти
Поц? Членограй навіть на поца не тяне. Виродок без статевої ознаки. Бряцати по роялю, як і по Україн цьому шльомазлу буде дорого коштувати.
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26.08.2021 21:13 Відповісти
Да этот позор с Ботичели-ясно показал что Власть не ставит народ ни во что и считает его рабом. Ради того чтобв 80 ГОСПОД могли с шиком прослушать концерт великого тенора-ради них оградили огромную площадку в центре города при этом перегородив парк-где люди любят гулять,нагнали кучу полиции,потратили огромные деньги на сам концерт и организацию-и это не ради тысячь желающих послушать музыку а ради 80 человек из так называемой Элиты-такого позора даже при Януковиче не было!. Ни в одной стране Европы подобного быть не может-чтобы 80 человек ради удовольствия заняли огромную общественную площадь. Сдела-ли бы уже закрытый концерт для элитки на территории Мариинского замка,в Коче-заспе или на закрытой территории Феофании. Нет-же нужно было у всех наглазах наслаждатся жизнью и своей властью. Идорасы зеленые
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25.08.2021 23:14 Відповісти
это стоило бюджету 19 млн
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25.08.2021 23:27 Відповісти
т.е. за бюджетные деньги эти уроды устроили себе вип-пати с нормальным лабухом на сцене
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25.08.2021 23:33 Відповісти
Система сделала ввыводы. В главке люди не просто так зарплату получают. Они анализируют, делают работу над ошибками. Перенимают опыт других стран, той же Беларуси, где при надлежащем финансировании силовиков и жесткой реакции протесты удалось подавить...
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26.08.2021 12:12 Відповісти
Во всём этом нет Любви!\\\\\\\

Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 1498 товарищ приплел ни к селу ни к городу. нет чтобы нормально обосрать западло, так ёму Лубоффъ подавай.те каку.ю-то
может так и было но выглядит как будто заинтёресованный товарищ нагнал в пару раз большё зрады
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26.08.2021 12:50 Відповісти
Надругательство над госсимвролами-это уголовная статья. Родителей привлечь на общественные работы,а потом пусть они и детям втолкуют что можно а чего нельзя
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25.08.2021 23:06 Відповісти
двое подростков залезли на дерево -
вздёрнули в бешенстве с.уку скабееву,
папы хвалили парней : - молодчаги !
- долго висеть ей на власовском флаге !... Двое подростков подожгли в Киеве флаг Украины - Цензор.НЕТ 8951
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25.08.2021 23:16 Відповісти
Видать дети беженцев ... яблоко от яблони..
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25.08.2021 23:24 Відповісти
Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 6987
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25.08.2021 23:24 Відповісти
Вже не наївні, але все одно лишились дурнями. І їх не меньше третини населення.
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26.08.2021 07:30 Відповісти
Варто було б зауважити, що левова частина базового електорату Зеленського це не якісь міфічні вороги України. А такі собі, звичайні молоді люди. Однолітки ******** України, або її "молодші" брати і сестри. ДІти, що виросли за часи незадежності. Ті, кого виховали громадяни України
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26.08.2021 23:24 Відповісти
Глеб Малиновский

Німожіт бить! Це, кажуть, той придурок, що в Одесі в футболці з написом рососія ходив.

Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 5943
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25.08.2021 23:26 Відповісти
та воно народилось в якомусь зажопiнську на паРашi. а зараз вОнюшка живе в Америцi.
потрiбно копняками його було гнати, а футболку за написом паРаша натягнути йому на вуха.
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26.08.2021 22:24 Відповісти
Знайдіть лише адреси уродів. Більше не треба нічого. Дякую
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25.08.2021 23:28 Відповісти
Онус, и так всё известно кто они и где живут, можешь поехать и их повоспитывать ремнём не дистанционно с диван-кровати, а по настоящему Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 7570
Читай внимательно
🚓Местные жители вызвали полицию. По камерам видеонаблюдения удалось опознать двух 12-летних ребят, которые это сделали.
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25.08.2021 23:49 Відповісти
...а, если патриоты сдают внаём жильё?!? Панимать нада!!!
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26.08.2021 05:28 Відповісти
Найти пидоров и кастрировать. А после - депортировать внарасею...
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25.08.2021 23:31 Відповісти
"Найти пидоров и кастрировать"
То все пусте. За таке треба карати виключно грошима, виходячи з майнового стану порушників. Наприклад, якщо є у власності житло, то штраф 50% відсотків від вартості житла мінімум. Ну ще масивну інформаційну кампанію попереджального характеру влаштувати в мєдіа та школах, що той, хто ппанує робити подібні речі, має бути готовим до важкої праці лише за їжу.
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26.08.2021 12:40 Відповісти
Діточки переселенців з даунбаса.
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25.08.2021 23:41 Відповісти
30 шомполов по сраке,и родителям тоже.
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26.08.2021 00:02 Відповісти
Донбасяне 100% Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 8095
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26.08.2021 01:37 Відповісти
...или жители Мадьяристана
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26.08.2021 05:30 Відповісти
Козлы 😡
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26.08.2021 02:45 Відповісти
читайте рОман Тургенева в оригинале, там в разделе "Отцы и отцьята" прекрасно расписаны малолетние хулиганы
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26.08.2021 05:26 Відповісти
Играли в шахидов
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26.08.2021 08:39 Відповісти
Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 6140
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26.08.2021 10:18 Відповісти
Двор им перекопать и сделать автостоянку.
Писсдюки пусть моют людям машины, чтобы некогда было заниматься хер нёй.
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26.08.2021 10:37 Відповісти
таких нужно отправлять в Лугандон, чтоб на себе почувствовали, как живут люди без страны.
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26.08.2021 11:32 Відповісти
"Там де програв вчитель і священик приходить окупант" - Бісмарк.
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26.08.2021 12:43 Відповісти
А це говорить про те що молоде покоління потрібно виховувати в дусі патріотизму починаючи з дитсадка,тому Бісмарк був 100 раз правий коли сказав що "Там де програв вчитель і священик приходить окупант"
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26.08.2021 12:46 Відповісти
учителя тогда учили что ртуть полезна, а попы и до сих пор вдалбливают шо ссуществуют мущинки с крылышками, а планете 7000 лет Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 3678
так шо Бисмарк как и все такие - тупо зомбировал, но на благо своей ж. родины.(как и красные твари - шоб быдло было готово дохнуть за "правое дело")
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26.08.2021 12:55 Відповісти
У частині смердючих попів і кривавих чечвоножопих совків згідний!
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26.08.2021 12:59 Відповісти
В Турции не думаю шо отделались бы штрафами....
а на Рашке у родунов бы ВНЕЗАПНО "нашли" визитки Усамы ибн Ярош-бена-али и сто патронов к звездолету Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 3783 и просто - одни вна зону, а другие - в интернат заехали бы.
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26.08.2021 12:52 Відповісти
Копія своїх ватних ''рАдітелей'' Покарання має бути максимально жорстке і показове ,бажано оприлюднити по Г+Г ))
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26.08.2021 12:57 Відповісти
венеричні недоноски
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26.08.2021 14:11 Відповісти
Стосовно покарання. 50 неоподаткованих мінімумів. Той мінімум у нас всього 17 грн. На громадський транспорт туди-назад не вистачить.
Так що, щось неадекватно малий штраф. Тут чи кількість тих мінімумів треба збільшувати, чи сам мінімум "підняти".
Ну, так, щоб не штраф виходив менше кількох середніх зарплат по Україні. Зараз середня зарплата за червень 14313 грн. От від тисяч 30 (мінімум) було би норм. А то штраф 850 грн., то неповага до самого прапора.
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26.08.2021 15:02 Відповісти
Вуха півідривати, щоб згадка була на все життя як погано бути ватою Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 9631
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26.08.2021 21:10 Відповісти
За знищення прапора України повинна бути стаття - або штраф 1 000 $, або два роки тюрми.
Тоді вата і сєпари одразу зауважають закони України Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 7239
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26.08.2021 21:12 Відповісти
А кропиву в труси їм хто буде напихати? Двоє підлітків підпалили в Києві прапор України - Цензор.НЕТ 1013
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26.08.2021 21:58 Відповісти
Ось тут батьків ремінь для цих йолопів не завадить.
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02.09.2021 19:14 Відповісти
 
 