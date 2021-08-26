УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5458 відвідувачів онлайн
Новини Відео Спорт
10 246 32
Ліга чемпіонів (163) футбол (1302) Шахтар (149)

"Шахтар" завоював путівку до групового етапу Ліги чемпіонів у матчі з "Монако". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Донецький "Шахтар" зіграв внічию 2:2 з "Монако" в матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і за підсумками двох поєдинків вийшов до групового етапу.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Дзеркало тижня".

Поєдинок завершився внічию з рахунком 2:2, що дозволило "гірникам" пробитися до групового раунду після перемоги в першій грі (1:0).

Відео MEGOGO СПОРТ

Перший тайм вийшов провальним для українського клубу - "Монако" забив двічі зусиллями Бен-Єддера. Після перерви ситуація не надто змінилася, але на 74-й хвилині Марлос скоротив відставання точним ударом у нижній кут.

З урахуванням скасування правила виїзного гола команди продовжили боротьбу в овертаймах. Долю путівки до групи ЛЧ вирішив епізод у другому овертаймі на 114-й хвилині, коли Мудрик робив передачу в центр штрафного, а м'яч від ноги Агілара залетів за спину воротарю і приніс "гірникам" нічию.

Також читайте: Петракова призначено виконувачем обов'язків головного тренера збірної України з футболу, - Павелко

Результат поєдинку в Харкові дозволив "Шахтарю" пройти "Монако" за сумою двох матчів (3:2), і тепер донецький клуб гратиме в груповому турнірі Ліги чемпіонів.

Жеребкування групового етапу відбудеться 26 серпня в Стамбулі (Туреччина).

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+16
Смотрел игру, из-за отсутствия альтернативы, по русскому тв. Кроме победы, обрадовал взрыв москальских пуканов) смотрите Футбик по рус тв) испытаете двойное удовольствие)
показати весь коментар
26.08.2021 02:15
+9
Не матч,а какой-то трэш. С отменой правила выездного гола повезло.
показати весь коментар
26.08.2021 01:47
+7
А еще в двойне приятно ,что прошли команду ,которой владеет на две трети газпромовские питарасы.
показати весь коментар
26.08.2021 08:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ура!
показати весь коментар
26.08.2021 01:37 Відповісти
Не матч,а какой-то трэш. С отменой правила выездного гола повезло.
показати весь коментар
26.08.2021 01:47 Відповісти
Мудрика в збірну!!!
показати весь коментар
26.08.2021 01:55 Відповісти
ФК Валидол (а как иначе?) тока смог пройти мощный Монако) и это здорово)
показати весь коментар
26.08.2021 01:58 Відповісти
кроти весь динамівський сортір на НСК виїли
показати весь коментар
26.08.2021 01:59 Відповісти
"Шахтер" завоевал путевку в групповой этап Лиги чемпионов в матче с "Монако" - Цензор.НЕТ 7234
показати весь коментар
26.08.2021 02:04 Відповісти
Смотрел игру, из-за отсутствия альтернативы, по русскому тв. Кроме победы, обрадовал взрыв москальских пуканов) смотрите Футбик по рус тв) испытаете двойное удовольствие)
показати весь коментар
26.08.2021 02:15 Відповісти
А что за херня с трансляцией,не подскажешь?И где именно на раше смотреть?
показати весь коментар
26.08.2021 06:50 Відповісти
Трансляции ЛЧ в Украине выкупило мегого. Смотреть можно на gooool.tv где можно смотреть как в броузере так и в AceStream приложении.
показати весь коментар
26.08.2021 09:36 Відповісти
Спасибо
показати весь коментар
26.08.2021 09:39 Відповісти
Только не получается,пишет соединение не конфиденциальное и дальше никак
показати весь коментар
26.08.2021 11:49 Відповісти
купи подписку кинопаб там за 300 грн на пол года есть футбол 1.2.3и по парашенским матч тв показывают+ фильмов полно и новинки и в 4 к а то неше свит тв с мегого зажрались
показати весь коментар
26.08.2021 12:55 Відповісти
Смотрел по матч тв, украинские футболы не показывают еврокубки в этом сезоне.
показати весь коментар
26.08.2021 17:12 Відповісти
А еще в двойне приятно ,что прошли команду ,которой владеет на две трети газпромовские питарасы.
показати весь коментар
26.08.2021 08:05 Відповісти
ну, не газмпромовские. там спонсор некий рыболовлев, который в 90х наворовал добра у руцкава нарота, в нулевых поделился с кремлевскими и теперь красиво тусуется по мерзким Гейропам, картины-дворцы покупает. в рашку - ни ногой
показати весь коментар
26.08.2021 13:11 Відповісти
Среднестатистический болельщик в Украине лишен возможности смотреть Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций.. да чего там даже Премьер Лигу Украины ( не все могут). Позорище. ( так и хочется написать не патриотичное " что даже в СССР такого и представить нельзя было", и то что даже люди более продвинутые с наличием компа и интернета вынуждены рыскать по рашен сайтам что бы посмотреть украинские команды, и то если честно это не всем удается) Вот такая сэ- ля- ви. С каждым годом все это становится все более не доступно. В связи с этим популярность футбола будет только падать, и не за горами когда она достигнет популярности " украинского хоккея". В общем чего болеть за клубы если ты не можешь их смотреть. За то ахметовские каналы стали показывать "первую лигу", "чемпионат Турции" и т.д. УРЯ !!!
показати весь коментар
26.08.2021 09:41 Відповісти
Ахметовские каналы показывали в полном объеме и в одном пакете УПЛ и еврокубки. Но поскольку каналы ахметовские, это многим не нравилось. В прошлом году футбольные трансляции выкупило Мегого. УРЯ, закричали все, неахметовское! В итоге оказалось, что для просмотра международного и украинского футбола нужно иметь несколько подписок вместо одной, причем каждая дороже, чем была ахметовская. УРЯ.
показати весь коментар
26.08.2021 13:30 Відповісти
Отож... паны дерутся, а у холопов чубы трещат... Наше все.
показати весь коментар
26.08.2021 13:42 Відповісти
адреналин однако !!! .. смотреть росийские Матч тв , 1, 2, 3 на 36 градусе кто см спутниковое , как альтернатива четыре кан Арена спорт сербии на 1.9 е в кодировке тандберг , там бесплатно !! наши милиардеры цуки зажрались так шо лишили народ любого просмотра !
показати весь коментар
26.08.2021 07:34 Відповісти
Та то так.. Но у людей не у всех спутниковое, не у всех интернет возможности ( хотя и там что то найти ну очень проблематично), те каналы что в кабельном ( ахметовские) перешли на трансляцию " первой лиги" и турецкого чемпионата.. Блин горелый. Среднестатистического украинца лишили возможности смотреть Лигу Чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, даже Премьер лига Украины не всем доступна ( разделенная между Футбол 1, Футбол 2, УНИАН, и т.д.) В общем ж-па. Про хозяев жизни.. и вправду ЦУКИ...Это все просто сведет популярность футбола до популярности " украинского хоккея".
показати весь коментар
26.08.2021 09:48 Відповісти
не завоевали а вымучили этот выпендреж бразильцев с пасом назад постоянно даже когда доходят до штрафной под натиском петляют аж до голкипера попытка дразнить когда соперник налетает а наши пытаються обыграть с опасными обрезками в своей штрафной вместо того чтобы пассовать и частые потери при этом у нас, подборы выиграл соперник в общей игре
показати весь коментар
26.08.2021 08:10 Відповісти
монако очень хотело выиграть, но....оно проиграло
показати весь коментар
26.08.2021 08:43 Відповісти
Хорошо что выиграли. Два представителя от Украины теперь в Лиге чемпионов, но прошли " на тоненького" Вариант что " Динамо" прошло бы сетку отбора ( в случае чего) тоже так сказать вызывает большие сомнения. Ворскла и Колос вылетели с треском от скромных финнов и казахов (плетущихся в хвосте "казахской лиги") Заря с треском провалилась проиграв в первом матче 3 - 0 Рапиду ( с которым в принципе было можно играть), ответный матч.. это так типа , поедем побуцаем мяч. А значит в Лиге Европы Украина вообще не будет представлена, как минимум пока Динамо или Шахтер в нее не впишутся после вылета из Лиги Чемпионов. Ну да Заря попала в лигу конференций для убогих.. но тоже думаю не надолго. Так шо маемо шо маемо. Но главное даже не это, по сути среднестатистического украинского болельщика лишили возможности смотреть матчи Лиги Чемпионов, Лиги Европы, ( возможно даже Лиги конференций), да чего там и премьер лигу Украины смотреть стало не так простою и не всем доступно. В общем позорище. ( как не смешно прозвучит, но подобного даже в СССР не возможно было бы представить) Зато политических каналов у нас ( не смотря на закрытие медведчуковского пула) у нас хоть 24 часа в сутки смотри, куда не переключишь " знакомые все лица"
показати весь коментар
26.08.2021 09:34 Відповісти
Ну кто то же должен финансировать вьісокие зарплатьі и дорогие трансферьі игроков топ европейских клубов, вот права на трансляцию и продаются втридорого. В Германии тоже не показьівают футбол на бесплатньіх каналах, правда за 15 евро в месяц можно подписаться на D.A.Z.N где транслируют матчи еврокубков и некоторьіх чемпионатов, или SKY за 50 евро в месяц, но там показьівают все, и не только футбол, и не только спорт. А готовьі ли вьі платить такие деньги каждьій месяц поддерживая многомилионную трансферную и зарплатную спираль каждьій решает сам.
показати весь коментар
27.08.2021 08:15 Відповісти
Оно то так. Но не нужно сравнивать платежеспособность населения Германии и Украины . Кроме того сейчас бесплатного ничего нет. У всех кабельные операторы ( по 50 каналов), интернет - все платное. А футбола посмотреть все равно получается нельзя. Нужно еще и еще что то.
показати весь коментар
27.08.2021 08:38 Відповісти
Яремчук+Мудрик+Довбик: похоже что-то наклевывается!
показати весь коментар
26.08.2021 10:09 Відповісти
самий красивий автогол який я коли небудь бачив)
показати весь коментар
26.08.2021 13:24 Відповісти
Да, украинский футбол по телевизору посмотреть уже нельзя. Зато полно политических ток-шоу с мега-экспертами, часами занимающимися пробуксовкой челюстями без подачи мысли.
показати весь коментар
26.08.2021 13:51 Відповісти
Зачем мне такая власть при которой в Украине не возможно посмотреть украинские команды по украинским каналам? Футбол стал недоступен. Я плачу за кабельное, за интернет, а теперь еще должен покупать подписку на Мегого. Говорят что по рашенским каналам Матч можно Шахтер посмотреть. Но я вчера там не нашел. Там есть Матч футбол 1,2,3. Это они или есть еще другие? Кто знает, подскажите.
показати весь коментар
26.08.2021 14:20 Відповісти
Трансляция была на "Матч"
При большом количестве матчей в один день возможны трансляции на перечисленных вами каналах. Кажется я не ошибаюсь - на "Матч Премьер" транслируются все матчи он-лайн одновременно (перекличка).
показати весь коментар
26.08.2021 18:31 Відповісти
Спасибо.
показати весь коментар
26.08.2021 23:50 Відповісти
просто чудесное везение...
показати весь коментар
26.08.2021 16:20 Відповісти
 
 