Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО
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Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії. Однак робота України в цьому напрямку триває.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.
"Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.
Зазначимо, на 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострова.
Топ коментарі
+6 Tema9
показати весь коментар26.08.2021 12:00
+6 Igor Budnik b2adf589
показати весь коментар26.08.2021 12:04
+5 Герхард
показати весь коментар26.08.2021 12:05
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Будь ласка, зачекайте...
Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.
Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
Это ж не больницам помогать или ВСУ за свой счет поддерживать.
1) Какая программа действий рассмотрена?
2) что принято и какая страна(ы) и Украина что будут делать?