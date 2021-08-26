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Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії. Однак робота України в цьому напрямку триває.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, питання Криму нарешті зрушили з місця.

"Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії", - заявив Кулеба.

Зазначимо, на 23 серпня відбувся саміт "Кримська платформа", в якому взяли участь представники понад 40 країн. Головною темою стала деокупація півострова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба про "істеричну реакцію" РФ на "Кримську платформу": Там палає

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
"Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России" - Крим вже деокупований? Я щось пропустив?
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26.08.2021 12:00
+6
Телеграмму ***** отбей, а то он не в курсе, что проиграл.
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26.08.2021 12:04
+5
Ойпрям.

Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.

Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
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26.08.2021 12:05
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Забув ще додати, що світ захоплений тим, як ви її запустили.
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26.08.2021 11:59 Відповісти
А не пора вже Кулебі заткнутися. Піарщик. Нібито хтось із знаменитої платформи буде не те що воювати, а бодай мінімально збільшувати санкції на Русляндію.
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26.08.2021 12:35 Відповісти
Квартал до бани, а Кулеба уже раздевается.
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26.08.2021 14:10 Відповісти
"Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России" - Крим вже деокупований? Я щось пропустив?
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26.08.2021 12:00 Відповісти
Все, зепобеда окончательная. Так договорились что даже непонятно когда следующая эпохальная встреча и на какую тему. Платформа ради платформы. Надо еще Донбасскую платформу запустить и пригласить туда министров обороны будущих стран-участников.
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26.08.2021 12:09 Відповісти
шо, крым вернулся?
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26.08.2021 12:01 Відповісти
Понти і мішура - світ клоунів.
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26.08.2021 12:01 Відповісти
Я не вірю зеленим понтам. Їхні справи свідчать про інше.
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26.08.2021 12:18 Відповісти
В Германии за неделю в медиа ни слова не было про это событие, к сожалению
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26.08.2021 12:02 Відповісти
В других странах не лучше. Немцам это нужно знать? Сейчас Афганистан и выборы на первом месте. Даже корона отошла на второй план.
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26.08.2021 12:18 Відповісти
Телеграмму ***** отбей, а то он не в курсе, что проиграл.
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26.08.2021 12:04 Відповісти
Обязательна психиатрическая экспертиза для все топ чиновников...у Независомой комиссии профильных докторов.
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26.08.2021 12:05 Відповісти
Ойпрям.

Какие необратимые последствия для РФ может родить эта платформа? Никаких.

Это трибуна для импотентов, а не средство борьбы с РФ.
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26.08.2021 12:05 Відповісти
Такая же пустая фигня, как затея ЗЕЛенки с форумом первых ледей и жинтельменов - самопиар на пустом месте и только.

Это ж не больницам помогать или ВСУ за свой счет поддерживать.
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26.08.2021 12:08 Відповісти
ЕС и НАТО машут нам рукой только непоятно идите к нам или проходите мимо...Х#йло сдавайся иначе искать тебя будем в тундре!"
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26.08.2021 12:08 Відповісти
23 серпня 2021 Кримська платформа засудила агресію рф. Це поки що все.
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26.08.2021 12:10 Відповісти
Единственный плюс от этой платформы был в том,что можно пока выдохнуть -эти страны не позволят себе в ближайшее время махнуть рукой,приговаривая "какая разница", признать Крым за свинособаками...но то что началось после заказухи зекрысы на Порошенко показывает,что ту платформу зекретин слил в унитаз.
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26.08.2021 12:11 Відповісти
По справах їхніх впізнаєте їх.(С)
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26.08.2021 12:19 Відповісти
Наличие на всех должностях таких Кулеб уже огромное поражение Украины. Когда ещё и рот открывают совсем капец.
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26.08.2021 12:11 Відповісти
Посмотрите и сравните с комментами здешних завсегдатаев: «Крымская платформа». Реакция России Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 3808
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26.08.2021 12:15 Відповісти
Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 435 №97
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26.08.2021 12:21 Відповісти
ПНХ №97. Запуск "Крымской платформы" стал поражением для России, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8006
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26.08.2021 12:21 Відповісти
Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1012
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26.08.2021 12:25 Відповісти
Узнал себя в ролике, консерва? Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8499
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26.08.2021 12:27 Відповісти
По чужим посиланням я не ходю.
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26.08.2021 12:36 Відповісти
Основной посыл тебе был в 12:21. Следуй по указанному маршруту, консерва. Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5272
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26.08.2021 12:39 Відповісти
Запуск "Кримської платформи" став поразкою для Росії, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7159
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26.08.2021 12:52 Відповісти
как эти идиеты достали у власти. 8 й год словесного поноса больше ничего. Ты лучше скажи как президент Венгрии макнул в дерьмо тупую рожу вашу
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26.08.2021 12:16 Відповісти
Расскажите, кто знает:
1) Какая программа действий рассмотрена?
2) что принято и какая страна(ы) и Украина что будут делать?
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26.08.2021 14:48 Відповісти
 
 