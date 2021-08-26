Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба. ВIДЕО
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Жоден літак, який мав вивозити українських громадян і іноземців з Афганістану, не перебуває в чиєму-небудь полоні.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Були погрози нашого літака, але всі ми ці проблеми вирішили. Жоден літак, який мав вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян і іноземців, не перебуває в чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем. Це був один з робочих моментів, Євген (Єнін, заступник міністра закордонних справ України. - Ред.) про нього розповів, журналісти його підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака немає", - уточнив Кулеба.
Топ коментарі
+5 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар26.08.2021 12:20
+4 Yuriy Smith
показати весь коментар26.08.2021 12:39
+3 Дмитрий Ч
показати весь коментар26.08.2021 12:29
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Угрожали - говорят: вот видите, сколько у нас бабла и золота и если вы нас от сюда не вывезете, то это все вам не достанется!
и еще - договаривайтесть между собой как-то...чтобы выдавать одну информацию и не выбрехиваться потом
Чому про це дізнаємось від третіх осіб ?
Певно,щоб не псувати картинку ЗЕ-евакуації,коли трьома бортами під керівництвом Кулєби,евакуюють купу людей,але громадян України там-меншість.
Случайно никто не знает номер этого самолета, чтобы посмотреть его маршрут на тот момент когда появилась инфа про его захват??
В ДЕСЯТЫЙ РАЗ!!!
Самолёт летевший через Иран принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. НИКТО ,,,НИКОГДА,,, не ПЫТАЛСЯ УГОНЯТЬ ЭТОТ САМОЛЕТ!!! То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?)))) Теперь идиотский вброс пытаются обелить.
В общем версия довольно интересная и ее надо проверить!