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Новини Відео Події Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) МЗС (3559) літак (1981) евакуація (1924) Кулеба Дмитро (3156)

Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Жоден літак, який мав вивозити українських громадян і іноземців з Афганістану, не перебуває в чиєму-небудь полоні.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Були погрози нашого літака, але всі ми ці проблеми вирішили. Жоден літак, який мав вивозити українських громадян або мав вивозити українських громадян і іноземців, не перебуває в чиєму-небудь полоні, під чиїмось контролем. Це був один з робочих моментів, Євген (Єнін, заступник міністра закордонних справ України. - Ред.) про нього розповів, журналісти його підхопили, розкрутили, але як такого захоплення літака немає", - уточнив Кулеба.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Конечно не было захвата,вы просто ,вместо того ,чтоб людей эвакуировать,решили бабло заработать таксуя ...
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26.08.2021 12:20
+4
охотно верим. особенно после того как Позеленевший и его пахан Елдак - год врали про вагнеровцев - тупо врали, зная шо потом придется это признать. Кулеба, пальтишко то хоть покруче купил чем у Стебанова? Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7449
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26.08.2021 12:39
+3
А он не говрил про захват, он сказал что были угрозы, но проблему решили!
Угрожали - говорят: вот видите, сколько у нас бабла и золота и если вы нас от сюда не вывезете, то это все вам не достанется!
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26.08.2021 12:29
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Конечно не было захвата,вы просто ,вместо того ,чтоб людей эвакуировать,решили бабло заработать таксуя ...
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26.08.2021 12:20 Відповісти
А он не говрил про захват, он сказал что были угрозы, но проблему решили!
Угрожали - говорят: вот видите, сколько у нас бабла и золота и если вы нас от сюда не вывезете, то это все вам не достанется!
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26.08.2021 12:29 Відповісти
Я знаю,что захвата не было -они просто "одолжили" самолёт,хрен знает кому,что бы те кого то вывезли в Иран
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26.08.2021 12:43 Відповісти
Это не реплика на ваш пост - вы все правильно сказали, я просто стебался
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26.08.2021 12:52 Відповісти
И вы повелись на кацапский бред?)
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27.08.2021 09:15 Відповісти
просто одно событие можно трактовать по разному.. например: самолет перекупили для полета в другое место, бортанув украинцев, ждущих вылета и нарушив договоренности и обещания (чем не похитили?)
и еще - договаривайтесть между собой как-то...чтобы выдавать одну информацию и не выбрехиваться потом
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26.08.2021 12:23 Відповісти
Це перший рейс.А другий ? Коли на борт зайшли озброєні солдати армії Афганістану,й довелося і їх евакуювати ?
Чому про це дізнаємось від третіх осіб ?
Певно,щоб не псувати картинку ЗЕ-евакуації,коли трьома бортами під керівництвом Кулєби,евакуюють купу людей,але громадян України там-меншість.
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26.08.2021 12:33 Відповісти
В том то и дело, что никакого руководства МИД в этом случае нет...
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27.08.2021 09:17 Відповісти
уже и мы этих терров обеляем....
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26.08.2021 12:25 Відповісти
А не хотят прокомментировать версию, что самолет перекупили состоятельные шииты?!
Случайно никто не знает номер этого самолета, чтобы посмотреть его маршрут на тот момент когда появилась инфа про его захват??
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26.08.2021 12:26 Відповісти
Это ВАМ!! Надоело уже читать бред идиотов из МИД... идиотов журналистов...и отчаянных идиотов ..кто пишет на Цензоре НИХЕРА не понимая!!!

В ДЕСЯТЫЙ РАЗ!!!
Самолёт летевший через Иран принадлежит украинской авиакомпании *Крила України*. С согласия Госавиаслужбы передан и переригистрирован на афганскую регистрацию для выполнения рейсов из Афганистана в Иран, ибо с украинской регистрацией полёты в Иран запрещены. До этого самолёт носил регистрацию UR-UWW. В Киев прилетел украинский экипаж с афганским регистрационным номером YA-KML. Поэтому и садились они на дозаправку в Иране в Мешхеде... т.к самолёт был с афганским регистрационным номером и Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Посадка в Иране была плановой для дозаправки. НИКТО ,,,НИКОГДА,,, не ПЫТАЛСЯ УГОНЯТЬ ЭТОТ САМОЛЕТ!!! То что в МИД сидят откровенные идиоты и бараны...у Вас наверняка нет сомнений!! . Этим же самолётом эвакуированы члены семей специалистов авиакомпании *Крила України*, которые работали в Кам Эйр. Ещё один самолёт этой компании В-767 ушёл из Афгана в Украину...ещё 13 июля...пустым. А первый с пассажирами UR-BAA ушёл 15 августа через Тбилиси... Его пропустила Туркмения..ибо украинская регистрация. Ну а тупости и дикости нашему МИДу не занимать. Енин прокоментировал то...в чём абсолютно не разбирается. Ну дурноватое оно от рождения... да ещё и в лагере зелёной падали.... Что тут скажешь?)))) Теперь идиотский вброс пытаются обелить.
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26.08.2021 13:26 Відповісти
Спасибо. Вполне вероятно и кстати, никак не противоречит версии, что они подвезли состоятельных шиитов. Но лично у меня есть сомнения по поводу переристраций и выдачи новых номеров, не думаю, что это так просто и быстро, да и наверняка требует перепрошивки трансподера.
В общем версия довольно интересная и ее надо проверить!
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26.08.2021 13:49 Відповісти
Для тех...кто хочет что то понять!!! Самолёт перерегистрирован около года назад и выполнял полёты в Иран... куда самолёту с украинской регистрацией летать было запрещено. Именно поэтому он в Киев и полетел через Иран..т.к Туркмения не пропускала самолёт с афганской регистрацией. Никаких шиитов никто в Иран не вёз. Именно потому и сидели долго... т.к другого пути...как через Иран НЕ БЫЛО!!! Не пропускал ни Пакистан..ни Туркменистан ни Узбекистан. Сам рейс Вы можете банально отследить на игрушке для детей под названием FR-24. Транспондер бортового номера и его данные устанавливаются техническим специалистом в течении 3-х минут! Номер рейса устанавливает КВС в течении 20 секунд. Хотите навеять фантастики и уподобиться дурачкам из МИД Украины!? Ради Бога. ТОлько это РЕАЛЬНОСТЬ ... из самой авиакомпании...а не бред Кулебы и Енина и не догадки...которые Вы попытались построить!
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26.08.2021 14:05 Відповісти
Я проверял) На фотках третьего рейса действительно самолет с афганской регистрацией) Вот мой комент и ответы на него) 25.08.2021 07:11
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27.08.2021 09:37 Відповісти
Когда уже СМИ будут отвечать за фейки, т.е. распространение неправдивой информации? Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1942
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26.08.2021 12:37 Відповісти
..никогда не будут..т.к врёт Кулеба... бред про угон самолёта нёс Енин...его зам...ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА!! Врёт криворожский наркоман... и Вы что то хотите от СМИ добиться...какой то правды!!! Прессе достаточно обратится в пресс службу авиакомпании и всё моментально станет на свои места. Но СМИ предпочитают слушать откровенных идиотов с МИД... которые несут такой бред...что на голову не налазит. Они вначале вообще озвучили..что угнали наш военный Ил-76. Там люди вообще без ума и способности думать!!!
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26.08.2021 13:31 Відповісти
охотно верим. особенно после того как Позеленевший и его пахан Елдак - год врали про вагнеровцев - тупо врали, зная шо потом придется это признать. Кулеба, пальтишко то хоть покруче купил чем у Стебанова? Захоплення українського літака в Афганістані не було. Надходили погрози, але всі проблеми вирішили, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7449
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26.08.2021 12:39 Відповісти
Словесная эквилибристика.
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26.08.2021 13:40 Відповісти
В глаза посмотрели?😂
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26.08.2021 14:04 Відповісти
Вы бы хоть договаривались между собой, что врать. А то один одну чушь городит, другой другую. Вам самим не смешно? Позорище!
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26.08.2021 14:08 Відповісти
Что ж это за Енин замминистра дурачек, который фейки распространяет на таком уровне? Кацапы уже дюжину гармошек порвали от радости!
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26.08.2021 20:51 Відповісти
 
 