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Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Спорт Шоу-бізнес
Вісім найсильніших українських стронгменів змогли зрушити з місця легендарний літак АН-225 "Мрія", протягнули його 4 метри 30 сантиметрів і встановили світовий рекорд.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис рекордного результату спортсменів опублікували в соцмережах.
Історична подія відбулася на аеродромі "Антонов" в Гостомелі.
Топ коментарі
+26 Шрек Баблокат
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https://apostrophe.ua/news/society/2021-08-26/na-donbasse-ukrainskiy-boets-v-odinochku-unichtojil-5-naemnikov-iz-rf/242253
в яблоках !
но я мечтаю, что бы 8 сильнейших следаков НАБУ сдвинули Каломойского, Ахметова, Боголюбова, Григоришина, Новинского до тюрьмы на пожизнено..
Всё равно это рекорд спортсменов.
А самолёт ставит рекорды, поднимая грузы на высоту, или перевозя их на расстояние.
-Так.А в экзоскелетах,вони цю Мрию,як повiтряного змiя у небо запустят.
-Так.Козацькому роду нема переводу.Ну будьмо куме