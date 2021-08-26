Новий рекорд АН-225 "Мрія": вісім найсильніших спортсменів України зрушили літак вагою 330 тонн на 4 метри 30 сантиметрів. ВIДЕО

Вісім найсильніших українських стронгменів змогли зрушити з місця легендарний літак АН-225 "Мрія", протягнули його 4 метри 30 сантиметрів і встановили світовий рекорд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис рекордного результату спортсменів опублікували в соцмережах.

Історична подія відбулася на аеродромі "Антонов" в Гостомелі.

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