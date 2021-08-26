Кабмін вчасно передасть ВР проєкт держбюджету на 2022 рік, - Шмигаль. ВIДЕО
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Уряд вчасно передасть Верховній Раді законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік. Згідно із законодавством, його потрібно внести не пізніше 15 вересня.
Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.
"Уже скоро уряд затвердить і передасть Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - зазначив він.
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Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34