УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10451 відвідувач онлайн
Новини Відео Економіка
642 5
бюджет (1200) ВР (11723) Денис Шмигаль (2695)

Кабмін вчасно передасть ВР проєкт держбюджету на 2022 рік, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Уряд вчасно передасть Верховній Раді законопроєкт про державний бюджет на 2022 рік. Згідно із законодавством, його потрібно внести не пізніше 15 вересня.

Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Шмигаля.

"Уже скоро уряд затвердить і передасть Верховній Раді проєкт державного бюджету на 2022 рік. Як і минулого року, все передамо вчасно і так само будемо робити ставку на збільшення фінансування освіти, медицини, соціальних програм, армії, економічного зростання та інших важливих напрямків", - зазначив він.

Також читайте: ФОП Богдан Тріль і його фірми без тендера отримали понад 25 млн гривень на організацію і зйомку заходів до Дня Незалежності, - ЗМІ (оновлено). КОШТОРИС

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Подать то подаст... но насколько адекватным будет проект?
показати весь коментар
26.08.2021 14:49 Відповісти
Если посмотреть на поступления в бюджет этого года, там цифры очень хорошие, так что посмотрим.
показати весь коментар
26.08.2021 14:53 Відповісти
Вот почему Украину нельзя победить
Видео - https://www.youtube.com/watch?v=sCBike0oy34
показати весь коментар
26.08.2021 14:57 Відповісти
Сам ти , Шмигаль, передаст.
показати весь коментар
26.08.2021 14:59 Відповісти
Пусть гоги передаст.
показати весь коментар
26.08.2021 16:55 Відповісти
 
 