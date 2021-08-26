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Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес
Білоруські та російські військові організували під час танкового біатлону в підмосковному Алабіно невелику постановку за мотивами балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на майданчику полігону в Алабіно синхронно рухалися танк і бойова машина десанту армії РФ. Потім виїхали два білоруські танки, з люків яких вилізли дві пари танцюристів. Молоді люди були одягнені в комбінезони танкістів, дівчата з'явилися в пачках і пуантах. Солісти Імперського російського балету виконали уривок з "Лебединого озера". Наприкінці партнери дістали з танкових ящиків по букету квітів, після чого балерини залізли назад у люки.
Фрагмент танцю на танках опубліковано в соцмережах.
Топ коментарі
+60 Роман с камнем
показати весь коментар26.08.2021 16:15
+49 Дмитрий Иванов c94c0f2c
показати весь коментар26.08.2021 16:09
+39 Роман с камнем
показати весь коментар26.08.2021 16:16
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тюрматанк !"
для кого делался продукт-те и хавают
а запад всё жалеет..- чем 140млн лаптей кормить..- чине (китаю) отдайте- та откормит лаптей)))
https://www.youtube.com/watch?v=2HWs9JRv3Yo
Москалі традиційно придурасти...
В Волгограде жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили современный боевой танк.
Боевая машина одиноко стояла посреди заросшего сорняками поля, пишет «v1.ru».
Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охранялся, но пока (?) не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа.
Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. В пресс-службе Южного военного округа, танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.
- Танк не брошен, - заявили в ведомстве. - Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут.
небезпечно скажена кацапо-орда,що потребує міжнародної ізоляції.
это они могут и даже повторить могут...
...
Всегда пожалуйста!
Несподіваний тактичний хід! )) Але якщо не спрацює, то навідник Снайперченко до скону пам'ятатиме біленькі труселя на акації.