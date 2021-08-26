Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках. ВIДЕО

Білоруські та російські військові організували під час танкового біатлону в підмосковному Алабіно невелику постановку за мотивами балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на майданчику полігону в Алабіно синхронно рухалися танк і бойова машина десанту армії РФ. Потім виїхали два білоруські танки, з люків яких вилізли дві пари танцюристів. Молоді люди були одягнені в комбінезони танкістів, дівчата з'явилися в пачках і пуантах. Солісти Імперського російського балету виконали уривок з "Лебединого озера". Наприкінці партнери дістали з танкових ящиків по букету квітів, після чого балерини залізли назад у люки.

Фрагмент танцю на танках опубліковано в соцмережах.

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