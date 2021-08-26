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Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

Білоруські та російські військові організували під час танкового біатлону в підмосковному Алабіно невелику постановку за мотивами балету "Лебедине озеро" Петра Чайковського.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на майданчику полігону в Алабіно синхронно рухалися танк і бойова машина десанту армії РФ. Потім виїхали два білоруські танки, з люків яких вилізли дві пари танцюристів. Молоді люди були одягнені в комбінезони танкістів, дівчата з'явилися в пачках і пуантах. Солісти Імперського російського балету виконали уривок з "Лебединого озера". Наприкінці партнери дістали з танкових ящиків по букету квітів, після чого балерини залізли назад у люки.

Фрагмент танцю на танках опубліковано в соцмережах.

Дивіться також: Бойовий танк виявили на звалищі в Росії. ФОТО
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Топ коментарі
+60
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 4411
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26.08.2021 16:15
+49
Кацапы больные животные
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26.08.2021 16:09
+39
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 5865
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26.08.2021 16:16
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Писець х....лу.
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26.08.2021 16:09 Відповісти
Если вспомнить 80-е годы- в тот момент, когда Лебединое озеро доминировало на ТВ это символизировало, что очередной генсек почил в бозе, получается весьма оригинальный намёк. Ждём продолжения. Интересно: танкистов не разжалуют за намёк?
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26.08.2021 16:26 Відповісти
Ждем. На всех каналах РФ.
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26.08.2021 18:26 Відповісти
Шойгу натякає, що буде якщо він не виграє вибори мирно
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26.08.2021 16:28 Відповісти
Это просто клиника какая -то, чессно слово! Скрепный балет на танках. У них уже все через такни, искандеры, кровь и смерть. Скоро публичные скрепные роды на танках будут устраивать, типа шоб личинка была патриотом. Дебилы бл....
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26.08.2021 16:39 Відповісти
До путчу готуються?
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26.08.2021 16:43 Відповісти
Там ещё и белорусские танки были.Таракан тудаже? "РЕПЕТИЦИЯ"!
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26.08.2021 17:32 Відповісти
"твой дом - тюрма танк !" Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5140
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26.08.2021 18:11 Відповісти
Кацапы больные животные
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26.08.2021 16:09 Відповісти
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 8840
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26.08.2021 16:12 Відповісти
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 4411
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26.08.2021 16:15 Відповісти
https://major7007.livejournal.com/1274217.html
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26.08.2021 17:34 Відповісти
Рівень 95 кварталу.
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26.08.2021 16:09 Відповісти
так потому на расейке и аншлаг 95 квартала всегда Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8771.
для кого делался продукт-те и хавают
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26.08.2021 16:38 Відповісти
ага, и в процессе потеряли один танк на мусорке (см вчерашние новости)
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26.08.2021 16:10 Відповісти
та то он себе там балерунскую пачку б\у шукал Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5073.и пуанты.
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26.08.2021 16:39 Відповісти
Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 5865
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26.08.2021 16:16 Відповісти
Танки і балет.... колись це вже було на расії. Российские военные провели балет "Лебединое озеро" на белорусских танках - Цензор.НЕТ 6776
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26.08.2021 16:11 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 9009 Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8591
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26.08.2021 17:59 Відповісти
там еще не раз повторится, если её (рашку) не рассыпать на шмотья...
а запад всё жалеет..- чем 140млн лаптей кормить..- чине (китаю) отдайте- та откормит лаптей)))
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27.08.2021 00:25 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 9973
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26.08.2021 16:23 Відповісти
Хоспаде.
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26.08.2021 17:31 Відповісти
Москали, то хвори люди
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26.08.2021 16:15 Відповісти
Платят дань Кадырову, а балеты называют имперскими)))
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26.08.2021 16:17 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4226
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26.08.2021 16:23 Відповісти
Пийте на здоровля )))))

Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4684
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26.08.2021 16:37 Відповісти
слышишь,чорт баный,а почему вы все на улице перед кавказцами ягнята,а тут - витязи былинные ? давно на бутылке не сидел,чмырдяй курносый ?
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26.08.2021 17:07 Відповісти
привет из крутого Крыма
https://www.youtube.com/watch?v=2HWs9JRv3Yo
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26.08.2021 17:09 Відповісти
Это что такое? Фуу.
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26.08.2021 16:18 Відповісти
Кожній балерині по букету із гімна. Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 8489
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26.08.2021 16:19 Відповісти
Придурасти....
Москалі традиційно придурасти...
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26.08.2021 16:21 Відповісти
Бедный Чайковский!
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26.08.2021 16:22 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 319Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4633Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 1535Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 5214Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 4318

В Волгограде жители Кировского района сообщили о том, что в поле обнаружили современный боевой танк.
Боевая машина одиноко стояла посреди заросшего сорняками поля, пишет «v1.ru».
Стоящий в кустах посреди груд мусора танк никем не охранялся, но пока (?) не разобран на мелкие запчасти вандалами и мародерами. В открытых ящиках лежали инструменты и мелкие запчасти, на месте буксировочные тросы и брезентовые чехлы. Не разбита и явно дорогостоящая оптика прицелов и перископа.
Но история брошенного танка оказалась гораздо романтичнее, чем можно было себе представить. В пресс-службе Южного военного округа, танк там учился танцевать, и не что-нибудь, а настоящий танковый вальс.
- Танк не брошен, - заявили в ведомстве. - Он готовился к форуму «Армия-2021». Военные тренировали танковый вальс. Остальные боевые машины вывезли оттуда, этот танк также заберут. Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 7523
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26.08.2021 16:30 Відповісти
Точно больные животные
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26.08.2021 18:52 Відповісти
вони всi хворi на голову...
небезпечно скажена кацапо-орда,що потребує міжнародної ізоляції.
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 1494
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26.08.2021 16:34 Відповісти
танки и балет... совместить не совместимое!
это они могут и даже повторить могут...
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26.08.2021 16:35 Відповісти
Балерины счастливы наверное
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26.08.2021 18:29 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 3553

...
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26.08.2021 16:37 Відповісти
Поговорка москалей"Хорошо там,где нас нет"приобрела новый смысл.Действительно,хорошо там,где нет москалей Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 3002
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26.08.2021 16:40 Відповісти
Лебедине озеро, як символічно! Комусь готуватись в мавзолей
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Вы правы - скоро кремлёвскую крысу или отравят, или удавят....
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26.08.2021 16:49 Відповісти
Російські військові влаштували балет "Лебедине озеро" на білоруських танках - Цензор.НЕТ 619
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Медицина считает, что такое уже не лечится....
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26.08.2021 16:46 Відповісти
Зовсім розумом тронулись ! І дійсно бідний П. І. Чайковський і все балетне мистецтво! Це ж навіть психічно хворі до такого не додумаються !
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26.08.2021 16:50 Відповісти
Это они так тонко намекают на грядущий железный капут?
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26.08.2021 16:54 Відповісти
це вони лукашєнка троллять
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26.08.2021 17:14 Відповісти
Помнят, сук@, 91-й год. )))))

Всегда пожалуйста!
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26.08.2021 18:01 Відповісти
Мужик явно не балерина. Хорошо что с танка не уронил.
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26.08.2021 18:18 Відповісти
Дно не заканчивается нигде!
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26.08.2021 18:42 Відповісти
Боюсь это только начало, скоро этим недодумкам само дно стучать будет!
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26.08.2021 18:52 Відповісти
... по танку бе-е-егалі клопи по танку бе-е-егалі клопи туди-сюди, і та-та-та-та-а-а!
Несподіваний тактичний хід! )) Але якщо не спрацює, то навідник Снайперченко до скону пам'ятатиме біленькі труселя на акації.
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26.08.2021 18:58 Відповісти
хорошо бы в тот момент их достать джавелинами
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26.08.2021 19:26 Відповісти
нічого дивного. то млинці з лопати. то памятник з какашок, то балет на танках
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26.08.2021 20:12 Відповісти
******
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26.08.2021 22:16 Відповісти
маразм крепчал ...
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26.08.2021 23:18 Відповісти
Можемо їм підіграти, тут госдєп разом з англійською королевою прислали нам гарні трамбони!
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24.01.2022 19:19 Відповісти
 
 