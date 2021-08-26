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Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

В інтернеті опубліковано відео з камер спостереження, які зафіксували останні дві години життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова.

Відео опублікував у  YouTube блогер Олег Єрмолінський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Тривалість ролика - 2 години. Цензор.НЕТ публікує останню його частину.

За будинком мера Кривого Рогу спостерігали 4 камери. Одна знімала двір, друга - ґанок, третя - будинок ізсередини, четверта - торцеву частину будівлі.

На цих кадрах видно, як Павлов ходить по будинку і курить, час від часу сідаючи на ґанок. Іноді він підходить до столу, щоб налити собі води.

Також читайте: Над будинком Павлова місяць літали квадрокоптери, в останній тиждень він боявся підходити до вікон, - адвокат сім'ї про смерть мера Кривого Рога

Зйомка закінчується тим, що Павлов сідає на ґанок і більше не піднімається.

Нагадаємо, мера Кривого Рогу Костянтина Павлова 15 серпня знайшли мертвим на порозі будинку в селі Вільне. Біля тіла загиблого лежала рушниця.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+24
Кому нужно это лайно,чем больше их подохнет,тем чище будет земля.
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26.08.2021 17:25
+17
Теперь Вилкул в Кривом Роге пахан... Еще хуже, хотя покойный тоже из бандитов рыгиональных
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26.08.2021 17:17
+17
У слуги народа Юзи
сильно похудело пузо,
раз его большая морда
поместилась на биг-борды.
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26.08.2021 17:37
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Теперь Вилкул в Кривом Роге пахан... Еще хуже, хотя покойный тоже из бандитов рыгиональных
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26.08.2021 17:17 Відповісти
Жмур ОПЗЖопа, Вилкул Жопоблок...неужели не поделили корыто...
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26.08.2021 17:53 Відповісти
удивительно другое:
- на видео павлов в СВЕТЛОЙ футболке.. очень светлой (странная камера - такие помехи - откуда?)
- на фото застреленный лежит уже в ТЕМНОЙ (синей) футболке.. когда успел переодеться?
- а самое главное - почему слуги урода пересрались с жопоблоком после смерти павлова... кто-то нарушил договоренность))
Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова - Цензор.НЕТ 1171
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26.08.2021 18:09 Відповісти
он и на видео в светлой, просто свет падает яркий. Я в такой же темной точно так же на камере выгляжу. проверял
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26.08.2021 21:53 Відповісти
Скорей всего то не камера, а перезалили в другой формат.... 2 часа видео, в хорошем качестве, это приличный обьем... Плюс не так в глаза бросается обстановка в доме)
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27.08.2021 08:07 Відповісти
да и деревья на видео серие кто то их перекрасил потом на зелений цвет
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27.08.2021 08:50 Відповісти
вилла в стиле средневековой франко итало ривьеры на не трудовые доходы..просто ему стало стыдно)
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27.08.2021 09:57 Відповісти
Кому нужно это лайно,чем больше их подохнет,тем чище будет земля.
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26.08.2021 17:25 Відповісти
Юзик уже развешал борды в Кривом Рогу. Будет баллотироваться в мэры.
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26.08.2021 17:31 Відповісти
У слуги народа Юзи
сильно похудело пузо,
раз его большая морда
поместилась на биг-борды.
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26.08.2021 17:37 Відповісти
алле, вы же его не прокормите
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26.08.2021 17:47 Відповісти
Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова - Цензор.НЕТ 7827
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26.08.2021 22:29 Відповісти
То правда, його легше зажмурити, ніж прогодувати.
Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова - Цензор.НЕТ 5994
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27.08.2021 16:10 Відповісти
от партии вареник и сало ..блок жиропа..фракция пирожок
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27.08.2021 09:57 Відповісти
Просто чиста случайность, ну с кем не бывает. Тупо послеобеденная невнимательность! Взял ружо, типа облокотился, чтобы достать водички, (а ружо у всех стоит возле водички) и тут мокрая рука соскользнула на курок и...пуууу!!!....а он ..тюююю!!!!, а шо этоооо??????
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26.08.2021 17:31 Відповісти
мутный тип..по-воробям стрелял???, еще бы Вилкина на рыбалку отправить....
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26.08.2021 17:44 Відповісти
да там уже широкий выбор аттракционов для утилизации - рыбалка, охота, конный спорт, запуск феерверков ... кстати, надо бы как-то проработать бильярд и кегельбан
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26.08.2021 20:28 Відповісти
Бильярд уже отработан - показывали в советском фильме, для детей - "Неуловимые мстители-2"
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27.08.2021 18:31 Відповісти
не поделили,или сфиздил и боялся
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26.08.2021 17:46 Відповісти
Судя по качеству первой камеры писали на VHS видак с посыпавшейся кассетой? Загибель мера Кривого Рогу: в мережі опубліковано відео останніх годин життя Павлова - Цензор.НЕТ 6314 Как на цифре может быть такая помеха?
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26.08.2021 17:55 Відповісти
якийсь ламерський фейк
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26.08.2021 19:33 Відповісти
?
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26.08.2021 17:56 Відповісти
на видосе 13.39 пульнул
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26.08.2021 17:59 Відповісти
Да, на видео заметно как торс человека резко опрокидывается на спину, чего не может быть если бы был произведен выстрел извне дома. Именно тогда и спящую кошку (заметную на одной из камер) громкий звук сперва всполошил, и она, услышав звуки предсмертной агонии, в страхе умчалась.
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26.08.2021 23:34 Відповісти
Повторю свой пост в ФБ от 11.09. 2020г.:
"- У вас в городе политические убийства были?
- Нет.
- Будут..."
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26.08.2021 18:13 Відповісти
как много "экзпердов" про таинственного убийцу было в предущей новости и как мало их здесь, ау, где вы ?
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26.08.2021 18:17 Відповісти
Пенис_хорьков, тобі, що немає з ким поспілкуватись?
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27.08.2021 07:12 Відповісти
о, *****, ты снова насрал в коментах, молодец. что там, у тебя полыхнуло от парада?
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27.08.2021 10:12 Відповісти
Ну я же говорил что бандитские разборки. Тем более для него ето небыло неожиданностью раз последние 2 часа так нервничал и ждал что за ним придут
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26.08.2021 18:22 Відповісти
1 камера что видеокасету была записана ?
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26.08.2021 18:31 Відповісти
він собі наливав воду, чи віскі?
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26.08.2021 20:00 Відповісти
Вот что значит хороший выстрел из 22LR
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26.08.2021 20:12 Відповісти
От дехто каже, що це самогубство, а в дійсності було все наобаврот!
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26.08.2021 21:21 Відповісти
На 13.37 хв видно як від пострілу ноги відлетіли в сторону і на іншій камері що крильце показує видно як якраз в цю мить кішка підскочила.. по ходу самогубство, але напевно його поставили перед вибором, можливо шантажували рідними.
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26.08.2021 21:40 Відповісти
Светлые носки стали темными.
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26.08.2021 22:17 Відповісти
вілкулу треба передати в якості посібника ....
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26.08.2021 23:34 Відповісти
Человека нет, а в сети тысячи людей подсматривают его личную жизнь... Вот каждый представьте, что вашу личную жизнь и смерть будут "смаковать" зрители, когда вас уже нет на этом свете... Как вы, люди?, дошли до этого кошмара?,,,,
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27.08.2021 08:00 Відповісти
вы не суддя ? мантия жмёть ?
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27.08.2021 08:19 Відповісти
Вы так же возмущаетесь когда показывают очередное дтп? Когда он шел на мэра, он не знал что это публичная должность и каждую косточку перемоют? Когда стрелялся под 4 камерами?
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27.08.2021 08:26 Відповісти
коллаборант не человек я так думаю
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27.08.2021 10:12 Відповісти
То що, воскресити цю гниду? Але ж біда: некроманти перевелись.
То медалю йому тре'! Розміром з тарілку! Із закруткою на спині! Посмертно!
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27.08.2021 16:13 Відповісти
Только самоубийцы ходят у себя дома в чёрных носках в супер жаркий август
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27.08.2021 08:46 Відповісти
Премію Дарвіна йому.
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27.08.2021 09:51 Відповісти
с носками понятно лажа, в полном видео рассинхрон камер лажа, на камерах двора кроме движения кошек и выхода персонажа - ни один листик не шевелился все время,ну и апофиоз идиотизма - главная камера с эффектом vhs - при таком качестве переснятом на видео мог быть кто угодно играя роль.То как все преподнесли/слили - говорит лишь о том что история мутная как и кач.камеры.
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27.08.2021 10:09 Відповісти
*****, минус один коллаборант
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27.08.2021 10:14 Відповісти
я тоже подумал, неделю после убийства кино снимали, на второй день видео не показали.
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27.08.2021 14:37 Відповісти
 
 