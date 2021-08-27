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Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

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Бійці відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони спільно зі спецпризначенцями Військово-морських сил Збройних сил України провели навчання з безпарашютного десантування з вертольотів в Азовському морі.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

П'ятнадцять спецпризначенців відпрацьовували стрибки без парашуту у відкрите море з гелікоптера, що пролетів на висоті від 3 до 5 метрів.

Крім десантування, спецпризначенці також відпрацьовували імітацію рятувальної операції з евакуацією осіб, які потребують допомоги у відкритому морі. "Спускаючись з вертольота на спеціальному спусковому пристрої, військовослужбовці піднімали з води один одного, відпрацьовуючи ситуації як з активною людиною, яка протидіє морській стихії, так і з імітацією знесиленого або пораненого потерпілого", - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі уточнили, що подібні спільні навчання відділу спеціальних дій Маріупольського загону Морської охорони з підрозділами ВМС ЗСУ планується проводити регулярно, оскільки "це дає хорошу можливість розвиватися, обмінюватися досвідом і забезпечує високий рівень бойової підготовки підрозділів спеціального призначення".

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Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 01
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 02
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 03
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 04
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 05
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 06
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 07
Прикордонники і військовослужбовці ВМС ЗСУ провели спільні навчання в Азовському морі 08

Автор: Анастасія Потіха
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купатись, чи не купатись?
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26.08.2021 18:55 Відповісти
Головне не стрибнути на мілину.
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26.08.2021 18:58 Відповісти
штормит или то винты вертолетика волну ганяют?
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26.08.2021 19:01 Відповісти
Так в Мариуполе почти штиль, шторма нет. Скорее от винтов волна.
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26.08.2021 19:48 Відповісти
 
 