Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
У Жамбильській області на півдні Казахстану стався вибух на складі військової частини. З найближчих сіл евакуювали населення. За офіційними даними, поранено близько 60 рятувальників і військових, які гасили пожежу на складі.
Про це повідомив заступник міністра оборони Казахстану Руслан Шпекбаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Спочатку на складі сталося займання, услід за ним - вибух "невстановлених предметів".
"На складі зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Водночас із метою безпеки населення вжито заходів щодо евакуації жителів прилеглих будинків", - сказав Шпекбаєв.
Зараз склад гасять військові рятувальники на гусеничних спецмашинах. Місцева влада повідомила, що поранень під час гасіння пожежі зазнали 60 осіб, 11 із них - військовослужбовці, інформує Telegram-канал Qumash.
Причини того, що сталося, з'ясовує спеціальна комісія Міноборони.
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ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
что же за "неустановленные предметы" могут взрываться на складе боеприпасов? лампочки наверное.