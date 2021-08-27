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боєприпаси (1693) вибух (3744) Казахстан (499)

Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл. ВІДЕО+ФОТО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

У Жамбильській області на півдні Казахстану стався вибух на складі військової частини. З найближчих сіл евакуювали населення. За офіційними даними, поранено близько 60 рятувальників і військових, які гасили пожежу на складі.

Про це повідомив заступник міністра оборони Казахстану Руслан Шпекбаєв, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Спочатку на складі сталося займання, услід за ним - вибух "невстановлених предметів".

"На складі зберігаються переважно інженерні боєприпаси, які не мають великої дальності розльоту. Водночас із метою безпеки населення вжито заходів щодо евакуації жителів прилеглих будинків", - сказав Шпекбаєв.

Зараз склад гасять військові рятувальники на гусеничних спецмашинах. Місцева влада повідомила, що поранень під час гасіння пожежі зазнали 60 осіб, 11 із них - військовослужбовці, інформує Telegram-канал Qumash.

Причини того, що сталося, з'ясовує спеціальна комісія Міноборони.

Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл 01
Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл 02
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Топ коментарі
+136
кацапи
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26.08.2021 20:03
+72
Совпадение? Не думаю
Как только участились случаи щемления русского языка, так пожалуйста получите.
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26.08.2021 20:07
+64
Казахи начали массово щемить местную русню за неуважение к Казахскому языку. В Казахстане взываются склады боеприпасов.
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26.08.2021 20:14
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Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 3687/
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27.08.2021 00:48 Відповісти
...оставьте акынов в пакое. Сваё забыли как Петька под покровом ночи чиркал спичками на наших складах
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27.08.2021 05:08 Відповісти
...осенью придёт к власти Гуля (по восточному Гульсара) и посадит всех на кичу
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27.08.2021 05:10 Відповісти
...или Гюльчатай.. и как откроет личико, всем мало не покажеться (вроде в петьку винтовку воткнёт)
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27.08.2021 05:15 Відповісти
Ищите следы от лаптей
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27.08.2021 06:27 Відповісти
Брошенный меч империи или записки потенциального шпиона.

Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 6154

достопримечательности в пунктах
Эмба-5,
Аральск-5
и Аральск-6,
Байконур, пустыня Бетпак-Дала с Сары-Шаганским полигоном,
Приозерск, Балхаш-9.
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27.08.2021 07:48 Відповісти
почалось
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27.08.2021 08:18 Відповісти
Без кацапа не обійшлося
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27.08.2021 08:26 Відповісти
рюский мир подкрадывается
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27.08.2021 08:35 Відповісти
Казахстан следующий после нас??? я бы на их месте начинал рыть ров на границе с рф и ставить там минные поля....
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27.08.2021 09:50 Відповісти
Схоже рф готується до агресії
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27.08.2021 10:18 Відповісти
Те,що там попрацювали диверсанти і агентура РФ, можна не сумніватись. Перші склади у нас теж горіли з тактичними ************. Але тоді "наша міліція і СБУ" все прикрили,бо керували їми теж агенти з РФ. Згадую,що члени сімей декотрих диверсантів у нашій військовій формі..відразу або на передодні покинули свої місця проживання. І зараз де? Правильно, на пенсійному забезпеченні в ....РФ.
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27.08.2021 10:19 Відповісти
Из всего сказанного я понял только три слова - Ёп твою мать
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27.08.2021 10:50 Відповісти
"
Если Москва продолжит проявлять нерешительность и слабость, а Нур-Султан привычную и столь желанную двусмысленность, то это может обернуться большой бедой
Русофобия в Казахстане. Кто говорит на «Языке Майдана»?
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/article/700ba0ad
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27.08.2021 10:50 Відповісти
Думаю, наши рассматривали возможность закупки их советского периода "инженерных" боеприпасов, а крот слил. И русняк сыграл на упреждение. И это ж не первый раз в Казахстане.
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27.08.2021 11:42 Відповісти
Тут два можливих аспекти: казахи ще політично не готові продати нам совкові ********** з огляду на лаптєстан, і доставка. Теоретично можливо через Туркменистан, Іран, Туреччину, Болгарію, Румунію. Але ж далеко і диверсійно небезпечно.
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27.08.2021 11:52 Відповісти
формулировка просто цирк:"Сначала на складе произошло возгорание, следом за ним - взрыв "неустановленных предметов".
что же за "неустановленные предметы" могут взрываться на складе боеприпасов? лампочки наверное.
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27.08.2021 13:34 Відповісти
Клятий шоколадний Барига! Вже і казахам встиг насрати! Вибух на складі з боєприпасами в Казахстані, евакуюють людей із найближчих сіл - Цензор.НЕТ 6657
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27.08.2021 13:43 Відповісти
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