Правоохоронці розслідують напад на Порошенка за статтею "хуліганство" і намагаються "врятувати тітушку Пустовгара", - Кононенко. ВIДЕО

Поліція не затримувала Пустовгара, що напав на п'ятого президента Петра Порошенка. Процесуальний статус "підозрюваного", йому теж не надано.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.

"Нападника на п‘ятого Президента України Петра Порошенка поліція не затримувала, а відпустила "на всі чотири сторони", вручивши повістку на 27.08. Процесуального статусу "підозрюваного" йому не надано, відповідно, до суду для обрання міри запобіжного заходу поліція не зверталася. Тобто, особа, котра скоїла злочин, спокійно гуляє на свободі, очікуючи нових замовлень від своїх покровителів", - підкреслив він.

За словами депутата, правоохоронці порушили і розслідують провадження за фактом хуліганства, однак скоєний злочин має всі ознаки ст. 346 КК "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".

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"Ми є свідками спецоперації "врятувати тітушку Пустовгара", адже ст. 296 передбачає покарання у вигляді штрафа, а ст. 346 - безальтернативне позбавлення волі від 4 до 7 років. При цьому ні я, ні народний депутат України Максим Саврасов, як заявники до Печерського управління поліції щодо скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 112, 344, 346 ККУ, не допитані. Наші повідомлення про злочин долучено до матеріалів по хуліганству. Тому, нашою командою підготовлено звернення до Печерського суду столиці щодо бездіяльності правоохоронців та зобов‘язання їх надати злочину реальну правову кваліфікацію", - зазначив Кононенко.

Депутат розповів, що Пустовгара 25 серпня вночі відправили в рідний Козелець, а дорогою напоїли горілкою. Після цього його відправили в місцеву лікарню з діагнозом алкогольна інтоксикація і намагаються з нього "зліпити невміняшку, який не відав, що творив".

"Увечері 25.08 злочинця знову повернули до столиці, де, за нашою інформацією, правоохоронці інструктують його щодо лінії поведінки та показів, щоб 296 йшла, "як по маслу". Поруч з цим, побоюючись, що з їх підопічного не вийде гарного актора, підшукують ветерана АТО, здатного "взяти на себе" замовлення злочину", - додав він.

Кононенко вимагає об'єктивного розслідування та притягнення до відповідальності організаторів і замовників злочину.

Депутат Київради, учасник АТО Олександр Погребиський опублікував також відео, на якому спілкується з медиками тієї самої Козелецької лікарні.

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.