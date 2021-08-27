Правоохоронці розслідують напад на Порошенка за статтею "хуліганство" і намагаються "врятувати тітушку Пустовгара", - Кононенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Поліція не затримувала Пустовгара, що напав на п'ятого президента Петра Порошенка. Процесуальний статус "підозрюваного", йому теж не надано.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.
"Нападника на п‘ятого Президента України Петра Порошенка поліція не затримувала, а відпустила "на всі чотири сторони", вручивши повістку на 27.08. Процесуального статусу "підозрюваного" йому не надано, відповідно, до суду для обрання міри запобіжного заходу поліція не зверталася. Тобто, особа, котра скоїла злочин, спокійно гуляє на свободі, очікуючи нових замовлень від своїх покровителів", - підкреслив він.
За словами депутата, правоохоронці порушили і розслідують провадження за фактом хуліганства, однак скоєний злочин має всі ознаки ст. 346 КК "Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча".
"Ми є свідками спецоперації "врятувати тітушку Пустовгара", адже ст. 296 передбачає покарання у вигляді штрафа, а ст. 346 - безальтернативне позбавлення волі від 4 до 7 років. При цьому ні я, ні народний депутат України Максим Саврасов, як заявники до Печерського управління поліції щодо скоєння злочинів, передбачених ст.ст. 112, 344, 346 ККУ, не допитані. Наші повідомлення про злочин долучено до матеріалів по хуліганству. Тому, нашою командою підготовлено звернення до Печерського суду столиці щодо бездіяльності правоохоронців та зобов‘язання їх надати злочину реальну правову кваліфікацію", - зазначив Кононенко.
Депутат розповів, що Пустовгара 25 серпня вночі відправили в рідний Козелець, а дорогою напоїли горілкою. Після цього його відправили в місцеву лікарню з діагнозом алкогольна інтоксикація і намагаються з нього "зліпити невміняшку, який не відав, що творив".
"Увечері 25.08 злочинця знову повернули до столиці, де, за нашою інформацією, правоохоронці інструктують його щодо лінії поведінки та показів, щоб 296 йшла, "як по маслу". Поруч з цим, побоюючись, що з їх підопічного не вийде гарного актора, підшукують ветерана АТО, здатного "взяти на себе" замовлення злочину", - додав він.
Кононенко вимагає об'єктивного розслідування та притягнення до відповідальності організаторів і замовників злочину.
Депутат Київради, учасник АТО Олександр Погребиський опублікував також відео, на якому спілкується з медиками тієї самої Козелецької лікарні.
Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.
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Особи (а їх було декілька), які причетні до нападу на п'ятого президента Петра Порошенка під час Маршу Патріотів 24 серпня, вже ідентифіковані, але влада блокує розслідування і не зацікавлена в розкритті цього злочину. Про це під Печерським судом, де мала розглядатись скарга на бездіяльність прокуратури, повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Сьогодні не відбулося засідання по нашій скарзі на Офіс генерального прокурора. Ми мали надію, що суд нас вислухає, що ми зможемо зробити комунікацію з Офісом прокурора, хоч вони не хочуть з нами розмовляти", - говорить Новіков.
Він також повідомив, що після оприлюднення кадрів із ймовірними учасниками нападу на Петра Порошенка вдалося їх ідентифікувати.
"Там був не один нападник. Там було їх кілька, вони вже ідентифіковані. Ми очікуємо, що правоохоронці або за власною ініціативою, хоч у це не дуже віриться, або бувши примушеними, через рішення, які мав би ухвалити суд, викликають їх на допит. Очевидно, що коли це була група, коли вони погоджували свої дії, відстежували цю ходу, очікували на такий момент, щоб здійснити цей напад - це вже не ***********. Це напад на державного діяча, тому ми очікуємо на конструктивний діалог з Офісом генерального прокурора. І на те, що буде порушено кримінальне провадження за належною статтею", - зазначає Ілля Новіков.
Генерал СБУ, депутат Київради Віктор Кононенко, який був одним зі свідків нападу на Порошенка, повідомив, що досі органи слідства з ним навіть не поспілкувались.
"Наші заяви не розглядаються, розгляд блокується. Я ще не допитаний, зі мною не спілкувалося слідство. Усе це і судове засідання сьогодні дає нам підстави говорити, що злочин не лише не розслідується, а він свідомо покривається владою. Влада не зацікавлена, щоб він розслідувався", - переконаний Кононенко.
Він також подякував небайдужим людям, які допомогли ідентифікувати осіб, причетних до нападу.
"Ми вчора після публікації цих фотографій вже протягом години знали дані двох із трьох нападників. На сьогодні на ранок ми знаємо все про їхніх родичів, які проживають в Україні і за її межами. Ми знаємо спортзал, де вони займаються, ми знаємо інших членів угруповання, з якими вони контактують. Ми із задоволенням передамо ці матеріали поліції. Але поліція не зацікавлена їх отримати, вони саботують роботу. Вони ігнорують ту інформацію, яка є у нас", - констатує Віктор Кононенко.
За словами адвоката Ігоря Голованя, це була організована та скоординована група людей, які мають серйозну кримінальну історію участі у різних протиправних діях, таких як рейдерські захоплення у сфері сільського господарства.
"Це відомі "тітушки", тепер ми їх можемо називати "зеленими тітушками", які скоординовано, сплановано здійснили напад на п'ятого президента Петра Порошенка під час святкування державного свята, під час урочистої ходи", - зазначає адвокат Ігор Головань.
Він зауважив, що безпосередній виконавець нападу був затриманий, але майже одразу відпущений і прикритий представниками поліції.
"Наскільки ми знаємо, його доставили на його батьківщину, потім привезли назад. Тобто я особисто переконаний, що цих людей, як, наприклад і сумнозвісного суддю Чауса, зараз просто ховають від суспільства і від слідства", - сказав Головань.
Адвокат додав, що навіть Управління держохорони не тільки не подало жодних заяв за фактом цього злочину, але і не забезпечило явку своїх працівників для допиту поліції як свідків стосовно того, що сталося.
"Тобто ми бачимо абсолютно скоординовану з найвищих кабінетів діяльність державних правоохоронних органів, спрямовану на приховування і прикриття злочинних дій, вчинених явно на замовлення влади. І звичайно ми все це будемо викривати, показувати суспільству і домагатися покарання винних", - резюмує Головань.
Нагадаємо, напад стався 24 серпня в самому центрі Києва, коли політик брав участь у багатотисячній ході. Лідер "ЄС" разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля в цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Окрім Порошенка, дісталося і кільком ветеранам - учасникам Маршу.