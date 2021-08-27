Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула. ВІДЕО 18+

У мережі з'явилися відеозаписи перших хвилин після вибухів в аеропорту Кабула. Увага! Запис не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано безліч тіл убитих і поранених.

За однією з версій, спочатку вибухнув замінований автомобіль, після чого другий смертник з "поясом шахіда" вибухнув серед тих, хто допомагав пораненим.

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Нагадаємо, що в результаті вибухів у столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, понад 150 дістали поранення. Також загинули 13 військовослужбовців США.

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