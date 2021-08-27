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Афганістан (450) вибух (3744) теракт (853)

Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула. ВІДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

У мережі з'явилися відеозаписи перших хвилин після вибухів в аеропорту Кабула. Увага! Запис не рекомендовано для перегляду особам з нестійкою психікою!

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі зафіксовано безліч тіл убитих і поранених.

За однією з версій, спочатку вибухнув замінований автомобіль, після чого другий смертник з "поясом шахіда" вибухнув серед тих, хто допомагав пораненим.

Нагадаємо, що в результаті вибухів у столиці Афганістану протягом дня загинули 90 афганців, понад 150 дістали поранення. Також загинули 13 військовослужбовців США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робимо все, щоб бути готовими до нових атак у Кабулі з боку ІДІЛ, - генерал США Маккензі

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+30
Только полная изоляция таких стран! Ни дорожных, ни воздушных сообщений. Любое движение на границе - огонь на поражение. Пусть живут в своей резервации
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27.08.2021 10:50
+30
Прямо один в один кацапів описали
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27.08.2021 11:02
+23
Проще простого взрывать и разрушать , а вот что нибудь создать эти обезьяны , не умеют . От них надо полностью отгораживаться ,пусть пробивают друг друга 😡
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27.08.2021 10:42
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та да ...но это в Кабуле нормальные вещи каждый день по одному два взрыва и вчера и позавчера и год назад ..По статистике взрывы происходят с 8 до 9 утра ,это связано с тем что чиновники едут в это время к местам работы ,ранше для талибов они были главными целями и потому туристам рекомендуют выходить в Кабул после обеда ..Шахидов выбирают из бедных мусульман земляков ,которым просто говорят :отнеси сумку к такому то месту и дают ему 10-20 баксов ..
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27.08.2021 10:24 Відповісти
Та там на протязі століть років по 50 війна,а між війнами відносний мир. Навіть не мир, а якісь спроби його досягти. Щось їхній Аллах Афганістаном дуже невдоволений.
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27.08.2021 12:59 Відповісти
протягом, не НА ПРОТЯЗІ, на протязі це НА СКВОЗНЯКЕ
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27.08.2021 13:33 Відповісти
Туристам, що поїхали в Кабул треба рекомендувати психіатрів.
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27.08.2021 13:04 Відповісти
все блогеры-путесшественники едут туда что б отснять матерьяльчик для своих подписчиков
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27.08.2021 13:47 Відповісти
Довбані ісламісти.. Первые минуты после взрывов в аэропорту Кабула - Цензор.НЕТ 5152
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27.08.2021 10:26 Відповісти
сам не живу і другому не даю тому сам підірвуся і всіх підірву хто небажає разом зі мною підриватися.
Ось такий він радикальний ісламізм насправді
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27.08.2021 10:26 Відповісти
Изолировать их пусть сидят у себя в болоте
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27.08.2021 10:31 Відповісти
Если бы так просто. Ты их за дверь, а они в окно.
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27.08.2021 11:57 Відповісти
так там все исламисты ..Теперь вот попробуй отличить талибов от аль-каиды и игил ..Вы будете чувствовать себя в безопасности в мазине на рынке или просто на улице своего города или села зная , что недалеко живут афганцы или исламисты ,которые попросили статус беженцев ?
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27.08.2021 10:31 Відповісти
немцы смогут наверное ответить на этот вопрос, особенно после того как эти "эмигранты" начали пользовать немецких женщин прямо на улицах немецких городов
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27.08.2021 11:06 Відповісти
Буду относительно...сходи в на 7-й км...ибо они не исламисты...опасность от них такая же как и от азеров, только мутят они не на овощах, а на промке...
Просто этническая клоака, место которой в тюрской стране..
А вот исламскую макаку я видел, с бородой и без усов...в спортивном костюме начала на весь тролейбус коран читать...внешние черты как у народов кавказа...
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27.08.2021 18:20 Відповісти
Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 1241
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27.08.2021 10:38 Відповісти
Проще простого взрывать и разрушать , а вот что нибудь создать эти обезьяны , не умеют . От них надо полностью отгораживаться ,пусть пробивают друг друга 😡
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27.08.2021 10:42 Відповісти
Прямо один в один кацапів описали
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27.08.2021 11:02 Відповісти
Афганістан - не сектор Газа.
У Афганістану кордон - тисячі кілометрів по річках, горах, пустелях.
Його ні перекрити, ні проконтролювати неможливо.
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27.08.2021 11:19 Відповісти
Там ще сотні кілометрів кордону з Туркменією, який охороняти просто нікому, Туркмен Баши зайнятий розхвалюванням самого себе.
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27.08.2021 12:35 Відповісти
зашатается трон падишаха и рабы быстро будут отправлены колючку тянуть в пустыне
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27.08.2021 18:30 Відповісти
США намагалися принести в цю країну цивілізвцію, вложивши туди купу грошей, але вони хочуть ще щоб вони і воювали й гинули за них... США знищивши аль-Каіду покидають цю країну і вони відразу здаються талібам, обираючи середньовіччя (життя по законам Шаріату)
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27.08.2021 12:44 Відповісти
Вот по этому, этих обезьян нужно убрать с планеты. Не хотят жить как люди, на *уй.
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27.08.2021 15:37 Відповісти
Убрать жестоко, их достаточно предоставить самих себе! Пусть проходят этапы эволюции как все люди! Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 4862
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27.08.2021 18:28 Відповісти
Только полная изоляция таких стран! Ни дорожных, ни воздушных сообщений. Любое движение на границе - огонь на поражение. Пусть живут в своей резервации
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27.08.2021 10:50 Відповісти
То есть кучка фанатиков взрывает мирных жителей, и вы их предлагаете закрыть в одной резервации. Логично, гуманно.
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27.08.2021 10:55 Відповісти
Пусть мирные жители сами и разбираются с кучкой фанатиков - это их проблемы. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих
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27.08.2021 11:02 Відповісти
Я примерно представляю что ждёт детей и женщин, и эта категория не сможет силовым способом ничего решить без поддержки.
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28.08.2021 16:51 Відповісти
Талибы за три дня взяли всю страну.Такое возможно только при тотальной поддержке населения. Тебе жалко этих обезьян? Мне нет.
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27.08.2021 12:00 Відповісти
Тех, у кого была свобода выбора - нет, не жалко. Сложили оружие, получили свою пулю. А вот женщин, детвору - их жалко. Их пустят под нож.
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28.08.2021 16:52 Відповісти
Тоді буде важко розуміти що, там коїться і планується. Як ви будете здійснювати розвідку?
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27.08.2021 10:55 Відповісти
Нужно расформировать Афганистан! Это не государство! По сути нет: ни нации афганской, ни народа, ни языка
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27.08.2021 11:35 Відповісти
300 лет уже ничего не могут поделать с этой территорией.
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27.08.2021 12:02 Відповісти
терористи-фанатикі тільки цього і хочуть, щоб їхні дисиденти не змогли від них утекти
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27.08.2021 11:54 Відповісти
вот именно такие комментарии были на западе в адрес Украины под новостью про сбитый МН-17 да и вообще по поводу войны на востоке Украины.
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Разве украинцы сдали страну кацапам, как афганцы талибам?
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27.08.2021 12:04 Відповісти
спроси об этом у лохтората опоблока, зажопинцев, шариёвцев, зеплесени, свидетелей святого кондитера и прочей нечисти.
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27.08.2021 12:21 Відповісти
нет, мы спрашиваем у тебя - чтобы ты не постил лживые домыслы
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27.08.2021 13:18 Відповісти
просто не нужно сувать в эту страну свиное рило..и всё будет мирно и спокойно..
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27.08.2021 10:57 Відповісти
Тіпа таліби стануть душками? Не смішіть людей дурістю.
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27.08.2021 11:02 Відповісти
а тебе что? - если они себе там сами - да и хусими
кому какое дело что от их дома за 15000км. - какие-то муслимы мочатся с какими-то муслимами чуть дру.гой веры в Аллаха да святится имя его пророков Будды и Мудды.
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27.08.2021 11:45 Відповісти
То, ви вже продовжуйте й далі: яка кому різниця що кацапи мочать українців за тисячі кілометрів від Вашингтону.
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27.08.2021 11:48 Відповісти
эээээ!!!

\\\\\\\\\\\\\\какие-то муслимы мочатся с какими-то муслимами\\\\\\\\\\\\\\\

а тут - Рашка напала - ты вообще отличаешь что то от чего то?

и что и кто там меморандировал Афганистану - и что нам?
ты в порядке вообще то?
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27.08.2021 11:54 Відповісти
Взагалі то, цивілізованим людям по-барабану мусульманин ти чи православний. Американці з британцями взагалі то протестанти в своїй більшості. А Афганістан мав статус головного партнера США поза НАТО що, як розумні люди вважають важливіше від меморандумів (порозумінь). Бо, там в документах обумовлено відповідальність сторін. Чого ви не найдете в меморандумах. То ж, за міжнародним законодавством Афганістан мав кращі умови у відносинах з США ніж має їх Україна.
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27.08.2021 15:16 Відповісти
Слухай - мав статус відколи?
от відсюдИ "плясать" нуна, ні?
Трильйон влили відколи?
От відсюди пляши.те.
шо ви пишеш? ну реально? "мав" це відколи - напиши. Оп, оп, оп, відколи?
тобто нівіть як би Китай напав через Пакистан, то ядерно-атомки би полетіли вна Пекін, нє?
...... Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 8463
статус - фігатус. просто країна має бути такою шоб сама захищала бази Байдена, а вже тоді Байден буде захищати країну - а не стадо навчених НАТО биків, котрі здаються купці мужиків в тапочках
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27.08.2021 15:32 Відповісти
Якщо вас Гугл забанив то, з 2012 року
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27.08.2021 15:58 Відповісти
так то питання в тому шо його завоювали а потім дали!!!!!!! статус!
я не за те шо нас нуна завоювать, а просто за статус - шо дасть тобто дало їм той статус коли громадяни "таліби" вигнали громадян владу в гори, а самі стали громадянами владою?
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27.08.2021 16:27 Відповісти
То, все лірика. А головне те що, як швидко вивели війська що, сприченило паніку у афганському війську.
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27.08.2021 16:39 Відповісти
то еще Трамп делал - и шо - афганцев не готовили шо - Теперь сами как то разбирайтесь?
пару лет не хватало шоб подготовить рубежи и резервы?
какая паника то? сами походу солдаты не хотели воевать, как башаровцы, правда там в Сирии жесть - семьи же башаровцев там ..... ну, не думаю шо как в Северной корее - на пожизненное, а кое что похуже то... Слава Перуну шо у нас такого не будет никогда Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 6350
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27.08.2021 16:46 Відповісти
Що там робив Трамп? Виводив війська за два дні? В договорі Трампа записано що, США скоротить свій контингент до 8600 чоловік за умови що, таліби заключать договір з владою Афганістану і будуть боротися з терроризмом. І тільки потім повинен був відбутися вивід військ.
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27.08.2021 17:04 Відповісти
Не, не вывести грозился, не?
давай ищи, ибо ты сам сказал шо типо вывели. Вывели бо Трамп задал процесс, товарищ.

Наступник так и сказал - вывожу - бо Трамп. то может с или из Сирии ты имел в виду то?
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27.08.2021 17:18 Відповісти
Ты забыл что талибы рф джихад обьявляли да нападения амеров?
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27.08.2021 11:20 Відповісти
Ну, в Афганістані тільки все починається. Наразі Амрула Салєх, світська людина і колишній керівник розвідки зі зв'язками в ЦРУ разом з Північним Альянсом та хазарійцями збирає сиоли опору Талібану. Серед ветеранів спецназу США самоорганізувалася "Команда Дюнкерк" націлена на евакуацію співробітників і американських громадян із Афганістану. Її члени вже висуваються до кордонів Афганістану. Думаю що, вони співпрацюватимуть з спротивом і ЦРУ.
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27.08.2021 11:01 Відповісти
В Афганістані нинішня війна почалася з кінця шістдесятих минулого століття.
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27.08.2021 13:08 Відповісти
Фуф, заспокоїли, а я все думав що, з часів Олександра Македонського. Ну, не пізніше від часів Чингізхана.
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27.08.2021 17:07 Відповісти
Пішов "шантаж по-кацапські":
"Талибы попросили у ООН еды - согласно данным этой организации, около милиона детей в стране может оказаться на грани голодной смерти.

Заместитель главы политического офиса террористического движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мухаммад Аббас Станекзай в Дохе встретился с исполнительным директором Всемирной продовольственной программы (ВПП) Дэвидом Бисли и обсудил с ним оказание гуманитарной помощи Афганистану и сложившуюся ситуацию.
«Обе стороны также обсудили проблемы, стоящие перед страной, добавив, что Всемирная продовольственная программа должна оказать немедленную помощь бедным слоям населения Афганистана», - сообщил представитель талибов Мухаммад Наим, пишет «Интерфакс».
По его словам, делегация «Талибана» заверила главу ВПП ООН в безопасности и сотрудничестве и поблагодарила их за гуманитарную помощь.
Ранее Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщал о 10 миллионах афганских детей, нуждающихся в гуманитарной помощи. Там выразили опасения, что из 10 млн детей уже в этом году около миллиона могут оказаться на грани голода и, не получив необходимого лечения, умереть".
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27.08.2021 11:21 Відповісти
Таліби хвилюються за діточок? А розподіляти харчі вони будуть самі? Тоді схема відома- спочатку банді, а потім в рамках агітації тим, хто погодиться на співпрацю.
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27.08.2021 11:26 Відповісти
Яскраве підтвердження того, що краще ізолювати подібн территорії
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27.08.2021 11:21 Відповісти
Це неможливо фізично.
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27.08.2021 13:09 Відповісти
Хто дає дикунам бомби?! Ось з тим треба й боротися а не з виконавцями (игіл, аль-каїда, таліби то що) !!! Чомусь про це мовчать ЗМІ .... :/
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27.08.2021 11:22 Відповісти
Так вот они какие "Вменяемые" от говорящей лошади, с ними можно иметь дело,а Рамзанка Дыров назвал неделю назад талибан красавчиками,чтож вот ваши братья навеки а не украинцы
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27.08.2021 11:24 Відповісти
Так і міністерка Канади назвала талібів братами.
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27.08.2021 11:28 Відповісти
Демократія у таких людей не приживеться ніколи, вони ж проти неї борються. Свій віковий металітет у купки, в світових масштабах, людей, які терорезують світ. Ті, хто захоче, з усіх сил намагатимуться вирватися з цих місць.
А в інших випадках, тільки ВСІ МОЖЛИВІ ізолюючі кордони !!! кацапстан в цьому списку. Під номером один!
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27.08.2021 11:25 Відповісти
так то они шли оттуда и оккупировали напр. Нидерланды или Ирландию?
извини, но это на их землю пришли другие, более того - не такие.
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27.08.2021 11:43 Відповісти
муслимы возвращаются в свое естественное состояние. цивилизация не для них.
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27.08.2021 11:33 Відповісти
Кто-то снабжает дикарей оружием, боеприпасами, продовольствием, разве трудно выяснить ?
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27.08.2021 11:40 Відповісти
Байден їм стільки зброї та *********** залишив що ще на 100 років вистачить.
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27.08.2021 12:36 Відповісти
По одной из версий, сначала взорвался заминированный автомобиль, после чего второй смертник с "поясом шахида" взорвался среди тех, кто помогал раненым. Источник: https://censor.net/ru/v3284824\\\\\\\\\\\\

Так и "учителей" имеют классных - Дрезден засыпали бомбами всех видов, а потом второй налет - добить людей которых спасательные команды доставали из завалов.
Афган же бриташка скока лет оккупировала вот и "порода" чувствуется.
а то шо Аллах - так это прикрытие - то же самое как волк - Я похавал, просто охоты хочу.

сдалека тут вроде видео было - какой там в ж. смертник то? под простыней десятки килограмм ВВ пронес? плюс поражалки - тоде не один кг.?
машина явно рванула. а то два дня спорят что было - ну за 3 км. такой взрыв был...... если это не новое что-то, то тротиа под простыней там яяяявно не хватило бы. Путин кстати знает лучше
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27.08.2021 11:41 Відповісти
О, як вдало ви сюди приплели історію з Дрезденом. То, англійці у вас правжні таліби, які тероризували нещасних виробників гітлерівських дитячих іграшок та хліба для обездолених.
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27.08.2021 11:45 Відповісти
нещастный, а шо вы сказал бы если от станка отойдешь на покурить вне очереди = .... "штраф"?
ты в курсе что даже какой то генералишка высрал - если бы мы проиграли, то нас бы судили за военпреступления?
я просто умею ся поставить как на место обосранных, так и на место тварей, ну, то есть, которые мирное население в порошок бомбили. просто могу представить слегка правда, весь спектр скажем, переживаний населения, которое тебе - как и Сралину - ой, сто тыс., ой, миллион, вау, два миллиона - наражают гыгыгы
не базарь за это, ок.?
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27.08.2021 11:50 Відповісти
Ти знову "заквасив"? Одне з двох - або ховай пляшку.... або лягай спать! Бо тебе вже "понесло"!!!
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27.08.2021 13:03 Відповісти
з вами сперечатись = слухати(читати) як ви квасиш вино, або як готуєш на пакушать.
і з вами я за це не сперечаюсь - просто собі читаю коментарі, а тут чомусь ганяєшся за мну, так що незврозуміло - навіщо та хто розводить срач замість того шоб гордитись.... знаєте чим? - от дощу у вас немає там? - от і гордись)))
нє ну реально - чо ви за мною бігаєш? як заквасив - то й закусюй, я тобі шо, бороню шолі? гоняются тут понімаш, таваріщ міліціоніст, таваріщь, вот тут такое творіцца, .... дайтє прікуріть, раді Сларіна і Слєніна. і ваще туда і сюда ету савєцкую всласть Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 6293
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27.08.2021 13:31 Відповісти
Я "квашу вино" і "готую на покушать" на "Ватрі", а не на загальному форумі : якщо тобе не цікавить - не заходь на "Ватру" А ти лізеш на форум - та ще й "угашений" і "засираєш людям мізки"
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27.08.2021 13:39 Відповісти
чо за ватра сайт то есть и шо за мизги - пещера то есть?
я тя вообще не трогал, а ты обзываешься и кривляешься - ну и кто тут "угашенный" то?
Вы, дорогой товарищ. ибо любой судья бы сказал - кто пришел, обвинил, обозвал и накидал всякого-разного. Так шо.... Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 8140
это как с Финляндией было - они же сами не трогали совок, так и вы - я тя ваще не зачипал - но нет - оскорбление, обвинения и пожелания - зачем? Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 7403
есть что сказать - все любят поговорить, а если нету кроме оскорблений и прочего - то извините, дорогой.... товарищ идите
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27.08.2021 15:11 Відповісти
Що? Не зрозумів що я написав? "Бухать" менше треба!
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27.08.2021 15:34 Відповісти
во-во, напишите се на дверях шо меньше надо "советов" давать, а больше внукам внимания уделять. По-нормальному - человек у которого все ОК, не будет тут сидеть да еще и тем более "давать советы", как Сивохо кстати высрал, была новость - "буду "давать советы"")) Так шо не знаю, Лесь бы сказал куда такие советы отправлять надо бы.
Едь в Испанию а то уже совсем на Цензор переехал - там хотя бы пляжи и прочие испанки - 1 дед жрал 50 лет вино и наконец-то помер на 103-тьем году жизни вроде - вот вам туда же так же. правда у него виноградник был свой, а если бы не было, то до сих пор бы ряст топтал то Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 7477
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27.08.2021 15:39 Відповісти
Лягай спать, п"яничко!
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27.08.2021 16:41 Відповісти
З початку ви будете голосувати за хв'юрера, робити йому зброю для того аби бомбили Лондон, а потм розповідати що, всі білі та пухнасті.
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27.08.2021 13:33 Відповісти
за фюрера, то ты почитай что было после ПМВ хотя бы, а потом подумай.
и поставь ся на его место, да даже на любого перед ним. узнаешь много интересного.
оп - взялся фюрер, оп-два - фсехбамбил Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 9702
давай, это как спорить с тем кто знает три заповеди - не убей корову, ,не гуляй здоровым и не укради у царя сено
я серьезно говорю - ты не знаешь то что было перед этим и набрасываешься тупо
а за Зелю - я не ходил на выборы оттвращения ко всем. хотя да - "Порох " был покрепче всех боек и юль и зель по отношению того шо всегда думал об Украине аж спать не мог
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27.08.2021 15:17 Відповісти
Мене взагалі не цікавить в якому році і за кого ви голосували. Як не цікавлять причини збереження життя лицарям в середні віки. Тако ж, не цікавлять почуття тих, хто програли чи виграли у ПСВ. Розмова йде про причини бомбардування у Другій світовій.
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27.08.2021 16:34 Відповісти
вот и мну тоже например за крым не интересует - базар идет за причины то шо Путин напал.

если ты бы понимал что не зная предьистории - будешь тупо крикуном, то не написал бы такого.
или это как кричать - меня не интересует шо и там и было в первой Пунической, меня интересует закупка соли и постройка трирем, или триер.
ты сразу тупо слился - ибо без того что было - не нужно(для таких же) знать что случилось потом.
то же и за УПА - по твоему - тебя не интересует что было - а просто УПА ни с того ни с сего начала БД, да?
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27.08.2021 16:41 Відповісти
Ну, в принципі починати розглядати причини бомбардування Дрездена, а також Лепцігу, Берліну та Хемніцу (про які ви мовчите) потрібно шукати в наслідках розгрому Армінієм римських легіонів. Ну, ніяк не пізніше ніж в Ялтинській конференції на якій вони були погоджені за наполяганням савєйскої сторони. Хоча, наразі вони заперечують що, вони мали на увазі Дрезден- найменший за кількістю населення з роздовбаних міст. Берлін, Гамбург та Мюнхен набагато переважали Дрезден за кількістю населення. До того ж, на Дрезден було скинуто на порядок менше бомб, ніж радянською авіацією на Берлін і майже на 50% менше ніж на Лейбціг.
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27.08.2021 17:28 Відповісти
ну ви то все нібито й так сказав(ну так, я не згадав інші міста воєнних злочинів), але якщо повернутись, то Антиколорадос пише - савіщялісь з совками французи і їхні прихлєбатєлі бриташки, а через два дні - Велкам німецькі таваріщі. тобто падлючішої сволочі аніж совок - не було. в історії.
поняв, нє? я просто за правду. те ж саме шо сперечаюсь з вірунами - у вас 7000 років планеті? - пнП(утіна)
так і тут - Сралін 90% зробив ДСВ. і цього хотів ще й Ленін. І "Захід" оззброював цих виродків котрі полізли спершу туди і сюди і на Фінляндію.
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27.08.2021 18:12 Відповісти
Если полностью кого либо изолировать, то в первую очередь выгребную яму-404! Во многих странах исчезнут конфликты! В Венесуэле наверняка, надеюсь и в Афганистане тоже...
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27.08.2021 11:46 Відповісти
Панасенков прав на все 100% Перші хвилини після вибухів в аеропорту Кабула - Цензор.НЕТ 1512
https://www.youtube.com/watch?v=NDOWRc7V3ZU
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Почему женьщины лазят с открытыми лицами? Или в коране написано после взрыва можно...
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27.08.2021 12:05 Відповісти
Во амеры бармалеям навешают в ответку - бедолаги и не жильцы те, где амеры свои цели выберут.
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27.08.2021 13:54 Відповісти
Раненные в сточной канаве, это пипец. Как то смотрел Варламова о Кабуле, так там нормально мужики сидят на корточках посреди города, он сначало думал, что молятся или чего то ждут, а они срут. Вот и результат вливаний миллиардов в попытках приобщить к цивилизации.
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27.08.2021 14:18 Відповісти
Ці дебіли з досягнень цивілізації використовують тільки зброю і вибухівку, якими вони убивають всіх "невірних" без розбору з метою попасти в свій "рай".
Власна держава не захотіли утримати владу, а фактично віддала народ цим фанатикам, тому Афганістан треба повністю ізолювати і хай залишаються зі своїми "скрепами".
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27.08.2021 15:16 Відповісти
не все мусульмане - террористы, но все террористы - мусульмане.
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27.08.2021 16:46 Відповісти
Жёстко, но правдиво
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28.08.2021 00:34 Відповісти
Это только начло. Продолжение фестиваля увидим в Берлине, Брюсселе и пр. городах Европы уже в ближайшие рождественские праздники я так думаю(
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27.08.2021 17:50 Відповісти
 
 