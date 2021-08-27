Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Українські снайпери провели навчання на одному з полігонів у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС ЗСУ, навчання проводилися для снайперів зі складу підрозділів, які виконують бойові завдання на адмінмежі з окупованим Кримом.

Снайпери виконували завдання з контрснайперських дій - вибір позиції, підготовка вихідних даних для стрільби і спостереження. Бійці працювали в парах. Це дає можливість поліпшити рівень колег під час практичної стрільби.

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