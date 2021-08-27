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Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські снайпери провели навчання на одному з полігонів у Херсонській області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС ЗСУ, навчання проводилися для снайперів зі складу підрозділів, які виконують бойові завдання на адмінмежі з окупованим Кримом.

Снайпери виконували завдання з контрснайперських дій - вибір позиції, підготовка вихідних даних для стрільби і спостереження. Бійці працювали в парах. Це дає можливість поліпшити рівень колег під час практичної стрільби.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ продемонстрували можливості унікальної снайперської гвинтівки "Нічний Хижак": дальність прицільного пострілу - 4 км. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+18
Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
Але мабудь нізззя, ОПа проти.
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27.08.2021 11:55
+15
Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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27.08.2021 11:58
+14
Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
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27.08.2021 12:05
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Краще би на кацапоїдах тренувались на Донбасі.
Але мабудь нізззя, ОПа проти.
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27.08.2021 11:55 Відповісти
недавно застрелили подполковника ВС РФ - это ОПа проты?
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27.08.2021 13:24 Відповісти
Роман Донік пише, що це фейк від ОП, щоб збити незадоволення українців від майже щоденних вбивств рашистськими снайперами наших військових.
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27.08.2021 13:32 Відповісти
Ви найкращі. Так тримати. СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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27.08.2021 11:58 Відповісти
Ой, Саваж, які "клятий папірєднік" закупляв длс ЗСУ. Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 3153
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27.08.2021 12:03 Відповісти
Ага рошенівськи
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28.08.2021 10:49 Відповісти
Бути снайпером це не просто, молодці, навчання це завжди добре.Слава Україні!!!
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27.08.2021 12:05 Відповісти
Нужны прицелы с программным обеспечением опознания лиц.Бо приоритетная цель для снайпера-это командный состав.Поскольку командный состав в курсе,що они приоритетная цель,то носят форму без знаков отличий.Тому такой прицел был бы кстати.Рожа в прицел попала и тебе программа через Миротворец выдаёт Ф.И.О обладателя сюрла.Як вариант Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 6633
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27.08.2021 12:05 Відповісти
кацап, перелогинься
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27.08.2021 13:25 Відповісти
Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 4713
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27.08.2021 12:26 Відповісти
ДА ну что за бред?
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28.08.2021 01:38 Відповісти
Нехай опоненти знають, що Українські захисники готові їх зустріти.
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27.08.2021 12:27 Відповісти



ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵלУкраїнські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом - Цензор.НЕТ 8429

Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.

Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
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27.08.2021 12:46 Відповісти
Завжди напоготові, молодці, так тримати на відстані лжебратів
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27.08.2021 13:51 Відповісти
ребята... тренеруйтесь на дамбасе!!!!!!
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27.08.2021 13:57 Відповісти
А можна так зеленського зняти ?
Набрид вже..
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27.08.2021 13:59 Відповісти
Всі навчання снайперів треба проводити на Донбасі!!!

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27.08.2021 14:50 Відповісти
Украине сам Бог велел стать
СТРАНОЙ СНАЙПЕРОВ и снайперских винтовок !
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27.08.2021 23:00 Відповісти
А кацапи на наших захисниках тренуються.
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28.08.2021 10:26 Відповісти
Хватит ныть. Наши тоже сопли не жуют.
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28.08.2021 12:12 Відповісти
Видео ликвидации снайпера сепаратистов
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28.08.2021 12:12 Відповісти
НЕОБХОДИМО ЧТОБЫ НАТО ДОПЛАЧИВАЛА ВОЕННОМУ ЗА КАЖДОГО УБИТОГО РОССИЯНИНА НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ !)
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29.08.2021 19:04 Відповісти
Кто Германия будет платить?
Пока что НАТО оплачивает убийство украинцев покупая углеводороды себестоимость которых мизерная по мировым ценам...
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29.08.2021 19:09 Відповісти
 
 