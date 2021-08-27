Українські снайпери провели навчання поблизу адмінмежі з окупованим Кримом. ВIДЕО
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Українські снайпери провели навчання на одному з полігонів у Херсонській області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на командування ОС ЗСУ, навчання проводилися для снайперів зі складу підрозділів, які виконують бойові завдання на адмінмежі з окупованим Кримом.
Снайпери виконували завдання з контрснайперських дій - вибір позиції, підготовка вихідних даних для стрільби і спостереження. Бійці працювали в парах. Це дає можливість поліпшити рівень колег під час практичної стрільби.
Топ коментарі
+18 Алла Новосад 5b57f84f
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+15 Тарас Грінько
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+14 Maksim Gavrulyk
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Але мабудь нізззя, ОПа проти.
ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל
Минус 1 из вс рф на Донбассе, свежий груз200, домой в епеня.
Видео https://twitter.com/i/status/1431173486240751621
Набрид вже..
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СТРАНОЙ СНАЙПЕРОВ и снайперских винтовок !
Пока что НАТО оплачивает убийство украинцев покупая углеводороды себестоимость которых мизерная по мировым ценам...