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Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Спорт

Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала для України золоту медаль на 400-метрівці вільним стилем на Паралімпіаді в Токіо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська спортсменка випередила італійку Карлотту Джиллі і австралійку Катю Дедекінд, які посіли відповідно друге та третє місця.

Відео UA.Перший.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Дякую, Сонечко! Молодець!
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27.08.2021 14:41
+18
Браво.

Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
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27.08.2021 14:49
+18
Бо не тих інвалідами називають.
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27.08.2021 14:55
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Дякую, Сонечко! Молодець!
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27.08.2021 14:41 Відповісти
Браво.

Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
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27.08.2021 14:49 Відповісти
Бо не тих інвалідами називають.
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27.08.2021 14:55 Відповісти
Те саме сказала вчора моя дружина!
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28.08.2021 18:43 Відповісти
да, с сыном смотрели как вырывала на последних метрах победу.
А я еще ему говорю- 'Они параолимпийцы, а плавают быстрее меня Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 6698 '
Молодцы!
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27.08.2021 14:59 Відповісти
Вот умничка!!! Не девушка, а просто золото!
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27.08.2021 15:04 Відповісти
ВІТАЄМО !!!
Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо - Цензор.НЕТ 8143

..
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27.08.2021 15:06 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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27.08.2021 15:23 Відповісти
Ну золото, так золото - нам іншого не треба.
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27.08.2021 15:50 Відповісти
Молодец Стеценко! Грамотно распределила силы и выложилась по полной. Это тяжело, я знаю. Легкой воды тебе, девочка в дальнейшем! Слава Украине!
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27.08.2021 17:52 Відповісти
А спортсменам-инвалидам Украина платит за медали столько же сколько и здоровым? Для инвалидов это была бы хорошая помощь.
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27.08.2021 17:58 Відповісти
Браво, ЗОЛОТА РИБКО!!!
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28.08.2021 19:00 Відповісти
 
 