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Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України Спорт
Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала для України золоту медаль на 400-метрівці вільним стилем на Паралімпіаді в Токіо.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська спортсменка випередила італійку Карлотту Джиллі і австралійку Катю Дедекінд, які посіли відповідно друге та третє місця.
Відео UA.Перший.
Топ коментарі
+39 marusia klimova
показати весь коментар27.08.2021 14:41
+18 Frozen
показати весь коментар27.08.2021 14:49
+18 Анатолий Панасюк
показати весь коментар27.08.2021 14:55
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Мда,у нас люди инвалиды больше медалей берут в разы,чем полноценные спортсмены.
А я еще ему говорю- 'Они параолимпийцы, а плавают быстрее меня '
Молодцы!
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