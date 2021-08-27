Українська плавчиня Стеценко виборола для України третю золоту медаль на Паралімпіаді в Токіо. ВIДЕО

Українська плавчиня Анна Стеценко завоювала для України золоту медаль на 400-метрівці вільним стилем на Паралімпіаді в Токіо.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українська спортсменка випередила італійку Карлотту Джиллі і австралійку Катю Дедекінд, які посіли відповідно друге та третє місця.

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Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські спортсмени вибороли ще дві медалі на Паралімпіаді в Токіо. ФОТОрепортаж