Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує визнання європейської перспективи України, Грузії і Молдови, як учасниць "асоційованого тріо", з боку країн Європейського Союзу.
Про це він сказав під час спільного з президентами Молдови і Румунії брифінгу в Кишиневі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"19 липня президенти України, Молдови і Грузії поклали початок "асоційованого тріо", яке повинно наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн "асоційованого тріо", - заявив Зеленський.
Він також зазначив, що "Україна вже розпочала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо".
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коли воно несе чергову маячню, воно ганьбить виключно себе. в європейському світі чудово вміють відокремлювати владу від країни, цього не вміють робити хіба що на росії.
ви самі позитивно оцінюєте ці його вислови? адже Європа вже давно визнала європейське майбутнє Грузії, Молдови й, зокрема, України. щоправда це сталося до того, як зеленське стало президентом, от саме це, як на мене. йому й муляє, воно бажало б перепідписати всі угоди по новій аби тільки там було його прізвище.
оце його постійне ниття щодо речей, які давно узгодженні та консенсус щодо яких давно досягнуто та ще й намагання долучити інші країни не має жодного сенсу й викликає лише роздратування. в мене таке враження, що невдовзі президенти Грузії та Молдови під час таких заяв зеленського почнуть махати руками мовляв "це не з нами, ми не в курсі звідки воно тут взялося".
Но ворьё упорное, подписало меморандум что угробим Крюковский завод, займем 500 миллионов доллров и отдадим их на распил даже не заводя в Украину. И за это нас ДОЛЖНЫ принять в НАТО, ЕС и Всемирную ассоциацию звездунов. Ага, щас.
Ольга Волкович
@OlgaVolkovich
·14 год
От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив.
Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.
Ви кажете дебіл, а він стратєг
А вот послать ЗЕ куда подальше могут.