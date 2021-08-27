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Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує визнання європейської перспективи України, Грузії і Молдови, як учасниць "асоційованого тріо", з боку країн Європейського Союзу.

Про це він сказав під час спільного з президентами Молдови і Румунії брифінгу в Кишиневі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"19 липня президенти України, Молдови і Грузії поклали початок "асоційованого тріо", яке повинно наблизити наші країни до отримання повноправного членства в Європейському Союзі. Ми очікуємо підтримки цієї ініціативи з боку Польщі, Румунії та інших наших партнерів. На цьому шляху наступним важливим кроком має стати визнання європейської перспективи країн "асоційованого тріо", - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що "Україна вже розпочала відповідну роботу з кожною державою Європейського Союзу окремо".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні знадобиться до 20 років роботи для інтеграції в ЄС. Ви не підходите під вимоги членства, - президентка Естонії Кальюлайд

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 7461
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27.08.2021 14:57
+11
т.е. у тебя ассоциация "Ішак це Україна? видать крепко тебя трахнули телевизором по башке.
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27.08.2021 15:07
+11
А кто унижает Украину сильнее вас, зелебобиков, избравших это ЧМО на пост президента? Очі бачили що брали, тож їжте ... Смачного.
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27.08.2021 15:09
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Починаємо коменти про Зеленського... Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 9951
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27.08.2021 14:57 Відповісти
Сильно любишь? Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8030
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27.08.2021 15:01 Відповісти
Это не мой президент, но я не желаю как вы опускать и унижать Украину, только из-за того, что он сейчас занимает это кресло.
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27.08.2021 15:05 Відповісти
т.е. у тебя ассоциация "Ішак це Україна? видать крепко тебя трахнули телевизором по башке.
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27.08.2021 15:07 Відповісти
Трахнули тебя (в дупу), если ты не понял о чем речь
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27.08.2021 15:10 Відповісти
т.е. у тебя дурака еще одна ассоциация, мозги работают через дупу. где вас ЗЕдротов размножают. запомни, черт, в Корее президент может быть кореец, в Китае-китаец, в Израиле-еврей, только еврей.
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27.08.2021 15:15 Відповісти
А кто унижает Украину сильнее вас, зелебобиков, избравших это ЧМО на пост президента? Очі бачили що брали, тож їжте ... Смачного.
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27.08.2021 15:09 Відповісти
Еще раз - я не сторонник зеленского, но у недалеких это тяжело для понимания.
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27.08.2021 15:11 Відповісти
Вот именно,"не сторонник". Иди куда шел. Тебе недалекому этого не понять, и не старайся.
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27.08.2021 15:13 Відповісти
Неужели забыл за кого голосовал?! Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 6475
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27.08.2021 15:13 Відповісти
Они сейчас все "я за него не гагасавал, я галасавал против Парашенка". Зеленых избирателей днем с огнём не найти.
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27.08.2021 15:18 Відповісти
И еще любимое: "ета Порох вінават, што люді вибралі зеленскава"
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27.08.2021 16:39 Відповісти
Страны ЕС зебубе ничего не должны! Так же , как и это чмо нам всем!Оно только папе Саше и маме Римме за шото должно. Но мы здесь причьом?!
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27.08.2021 17:08 Відповісти
Зеленский: Страны ЕС должны признать европейскую перспективу Украины, Грузии и Молдовы - Цензор.НЕТ 7461
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27.08.2021 14:57 Відповісти
перший пішов))
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27.08.2021 14:58 Відповісти
Ну и иди, скатертью дорога
Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8582
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27.08.2021 15:05 Відповісти
Чучело, тобі вже майже відкритим текстом кажуть, що при твоєму царюванні для України того не буде, а ти все верещиш, що хтось щось там повинен робити...
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27.08.2021 14:59 Відповісти
Похоже это правда, что рашкинское бабло для него главнее всего. Надеется свалить по быстрому
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27.08.2021 15:18 Відповісти
Президенты Молдовы и Румынии ,я понимаю ,что зекрыса потешный идиот,а посмеяться все не против...но начните,пожалуйста, что то и вы говорить,чтоб оно заткнулось...
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27.08.2021 14:59 Відповісти
Насколько я понимаю, вы готовы сами опустить Украину ниже плинтуса, только из-за того что зеленский президент. Так?
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Так вже 73% в 2019 році опустили, які ще можуть бути питання!
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27.08.2021 15:09 Відповісти
сегодня в Украине нет президента, есть клоун в президентском кресле, пребывающий 24х7 в наркотическом забвении, не понимающий, что происходит. окруженный несколькими эшелонами доступа, благодаря чему, максимум 3-5 человек управляют всем и грабят как никогда. дефективному показывают картинки народной любви и поддержки. потом его кинут, смоются на Израиль.
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27.08.2021 15:12 Відповісти
То есть вы ,в 2019м,когда в угоду пуйлу,спецом ослабили воюющую страну,выбрав в главнокомандующие "рассмеши комика",не опустили Украину ниже плинтуса
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27.08.2021 15:16 Відповісти
Alex K 8d0b77c0, послухайте, зеленське не є Україною.
коли воно несе чергову маячню, воно ганьбить виключно себе. в європейському світі чудово вміють відокремлювати владу від країни, цього не вміють робити хіба що на росії.
ви самі позитивно оцінюєте ці його вислови? адже Європа вже давно визнала європейське майбутнє Грузії, Молдови й, зокрема, України. щоправда це сталося до того, як зеленське стало президентом, от саме це, як на мене. йому й муляє, воно бажало б перепідписати всі угоди по новій аби тільки там було його прізвище.

оце його постійне ниття щодо речей, які давно узгодженні та консенсус щодо яких давно досягнуто та ще й намагання долучити інші країни не має жодного сенсу й викликає лише роздратування. в мене таке враження, що невдовзі президенти Грузії та Молдови під час таких заяв зеленського почнуть махати руками мовляв "це не з нами, ми не в курсі звідки воно тут взялося".
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27.08.2021 15:23 Відповісти
Президент Эстонии двое суток вороватым объясняла, что воруете так, что ни ЕС, ни НАТО ни инвестиций минимум 20 лет не видать.
Но ворьё упорное, подписало меморандум что угробим Крюковский завод, займем 500 миллионов доллров и отдадим их на распил даже не заводя в Украину. И за это нас ДОЛЖНЫ принять в НАТО, ЕС и Всемирную ассоциацию звездунов. Ага, щас.
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Буба, не перетворюй трійку країн в потєшне тріо - це тобі не концерт. До цирку - в іншу сторону.
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27.08.2021 15:02 Відповісти
Загалом зовнішньополітична ініціатива перспективна: Україна, як велика країна, європейське майбутнє якої марно заперечувати, протекціонує дві невеликі - Грузію і Молдову, про які не кожен європеєць щось знає.
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27.08.2021 15:04 Відповісти
Сказали готовиться 20 лет, а там посмотрят, сколько заданий выполнили.
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27.08.2021 15:06 Відповісти
Так країни ЄС слідують принципу "я вам нічего нє должєн".
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27.08.2021 15:07 Відповісти








Ольга Волкович

@OlgaVolkovich

·14 год

От зара найвеличніший як вирубає мільярд дерев,які посадив.
Деревину продасть, а за ці гроші побудує нам багато багато заводів.
Ви кажете дебіл, а він стратєг Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 8277
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27.08.2021 15:08 Відповісти
Должны , возможно , но без гундосых , не сдавших анализы .
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27.08.2021 15:08 Відповісти
Що і кому винен сам Зєля?
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27.08.2021 15:09 Відповісти
Вова, а ты пиписькой по клавишам постучи, может это и ускорит процесс. Зеленський: Країни ЄС мають визнати європейську перспективу України, Грузії і Молдови - Цензор.НЕТ 7820
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27.08.2021 15:21 Відповісти
а можно это все, но.... без тебя и твоих прихлебателей?
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27.08.2021 15:21 Відповісти
Ані тібе нічево не далжни,посьмиховисько дегенеративне
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27.08.2021 15:26 Відповісти
Страны ЕС должны.- Должников прибавилось.Зеленский: Байден должен /США и ЕС должны, - Зеленский /Байден должен,- посол Мельник / США должны, - Разумков / Запад должен, - Резников ./США должны , - Кравчук. / НАТО должно,- Машовец/ США должны,- нардеп Бондарев ./ США должны, - Ермак./ ОБСЕ должна, - Ермак/ НАТО должно, - Таран/ Германия должна, - посол Мельник./ Меркель следует срочно, - посол Мельник/ Данилов: Германия и Франция должны.
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27.08.2021 16:42 Відповісти
Зря это.Украина должна самостоятельно лоббировать свое вступление в ЕС и НАТО,а не в прицепе ещё с двумя странами.Для ЕС и НАТО принимать в свой состав пакетом аж три страны это большая головная боль.
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27.08.2021 18:33 Відповісти
якраз маленьку Молдову Европа легко переварить та прийме. а от велику Украiну з ii великим кордоном з азiопським Мордором, з окупованими териториiями, з ватним населенням...- це якраз найбiльша проблема в цьому трикутнику.
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27.08.2021 19:58 Відповісти
И в Грузии и в Молдове корупции меньше, а среднего класса больше. У них больше шансов вступить и в ЕС и в НАТО. А нам, пока у нас клоун, ничего не светит. Он и в ус не дует, Коломойского выдать в США, или хотя бы всех кроме Коломойского прижучить. Просто стоит колом поперёк горла стране, чтобы она как жук пришпиленый булавкой в альбоме никуда не делась.
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27.08.2021 20:33 Відповісти
Не должны.

А вот послать ЗЕ куда подальше могут.
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27.08.2021 23:37 Відповісти
 
 