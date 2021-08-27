Проєкт "Без цензури": Нова порція українофобів. Що з ними робити? ВIДЕО
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Хейтиш українське - отримуєш неприємності, або Як знайти проблеми на свою блогерську голову "внєполітіки"?
Як ми вже не раз переконалися цього року, все дуже просто. Треба обматюкати українську мову, образити українців, погрожувати спалити український прапор. А потім - після гарної прочуханки від небайдужих громадян - швиденько записувати вибачення, бо їх, мовляв, не так зрозуміли. Або ж і далі стояти на своєму, тримаючи градус українофобії на належному рівні.
Тож сьогодні у "Без цензури" - чергова порція маленьких і великих українофобів і роздуми про те, що з ними робити.
Марина Данилюк-Ярмолаєва досліджує, звідки беруться безрідні тіктокери-українофоби і докладно пояснює, чому батькам варто окремо пояснити дітям правила публічної поведінки в мережі.
Будь ласка, зачекайте...
В то же время долги населения пере этими организациями остаются в прежних условиях и объемах.
Напоминаем данный законопроект в ВР подержали
Фракція політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" За: 225
Фракція політичної партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА-ЗА ЖИТТЯ" За: 20
Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" За: 19
чтобы заткнуть гигантскую дыру в бюджете от этого решения, зеленский будет пытаться получить кредит МВФ. Зеленский фактически берет кредит для олигархов
- а вот и проектик одобренный кабмином.... по моим прикидам к носу компенсация за 2га са-
мых лучших в мире чернозёмов это где-то 45-50 тыщ.вечнозелёных.... худо-бедно двухкомнат
ная квартира среднего класса..... нормальненько так одобрили каждого украинца ограбить на
двухкомнатную квартиру и все молчат... даже ЦН и Бутусов.....
В Перми потерпел крушение бомбардировщик Су-24, сообщает телеграм-канал 112. Об этом сообщает "Рамблер". К сожалению ( по предварительным данным) лётчики выжили.
какой-то губер ватникам высрал - ничо скоро весна, пойдет крапива и лобода(типо шоб жрали траву) - и норм., быдло сглотнуло. жаль на колени не встало как те дурачки шо с плакатиками "Пукинпамаги" - что то просили)))
вимикати світло і газ - якщо вони такі, то напевне і не платять за них
а потім висвітлювати все це в змі і мережі і молодших класах шкіл
что значит "нужно"? - изолируй в школе - они дома в 5 раз больше полюбят Моргенжопа, или там Тимотичный "рэп". это вам не то.
бред вы написал - вы в совке "жил"? вам запрещали что то и что вы делал - правильно!
ибо если что то запрещают, значит в большинстве случаев запрещающие - говно и надо запрещенное - потребл.....
Але згадайте часи Майдану - жодна твата свого вареника не сміла відкрити. Бо знала - поб'ють.
Тому панове - будьмо менш толерантними.
вот Ленин например имел признаки интеллигента, но был ублюдком-людоедом.
и что плохого в чайлдфриках то? - если заводишь например кота, то когда-то надо будет его хоронить, так и тут - чего иметь детей, если ты не миллионер. ну, я так считаю.
странно просто - почему вы решил что они ненавидят детей то?
меня больше смешит двойная фамилия авторши, а не тройная - может просто гражд. брак, а не поповский?
А що тут робити ..Перевиховати вату нереально , отже варіантів небагато , аж три - ..здити , ..здити ще раз ..здити . ! .
В.І. Лєнін
Та навіть якщо і було б - що це змінює?
что они таки
тяжелее воздуха
а стрелять оно не поедет ибо это гарантия пятилетки как минимум.
Тоді не карати. Дарвін зробить краще.
ххх
Понять и простить ))) Ермолаева, а ты кто такая, чтобы судить-рассуждать что с кем надо сделать?
Вакханалия, затеянная Ермолаевой, называется "Убить дракона".
Полемика, что мы все бежим от совка, что эти украинофобы мешают нам убежать подальше, в конце-концов привела какую-то часть местных комментаторов не к мысли о том, что надо сделать, чтобы Украина была процветающей, мощной и богатой(тогда и украинофобов меньше станет), а к тому, украинофобов надо лишать гражданства, выселять, вывозить в Сибирь и прочие атрибуты совка, от которого комментаторы так бегут.
Убивший дракона сам становится драконом. Евгений Шварц(Ермолаева, поинтересуйся кто это) 80 лет назад, когда писал эту пьесу зрил в корень.
А вакханалия, затеянная Ермолаевой, вызывает отвращение.
А ці "експерти" що таке працювати взагалі не знають і нічого крім огиди не викликають
Я,конечно, оч соболезную тем родителям,которые потеряли детей.Но их вина налицо.
А,сидит там ребятенок в интернете, ни от чего не отвлекает,ну и слава богу......
Беда.
https://www.youtube.com/watch?v=ColsTd524cs
из пастей сплошной поток бреда и рссукие матюки. это реально кринж.
Хейтишь украинское - получаешь неприятности, или как найти проблемы на свою блогерскую голову "внеполитики"?
ЯК ЩО РОБИТИ - ЛИШАТИ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ, ЗАМІСТЬ
ЦЬОГО КАРТКА НА ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ БЕЗ ПРАВА
ГОЛОСУ І РОБОТИ НА ДЕРЖПОСАДАХ
"Там де програв вчитель і священик приходить окупант" Бісмарк.