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"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Вийшов у світ документальний серіал про проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року, після чого існування СРСР стало неможливим. Його прем'єра відбудеться 27 серпня о 20:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Автори фільму використали розсекречені за останні роки матеріали КДБ і ЦРУ, знайдені кінохроніки та інтерв'ю з учасниками історичних подій.

Колапс. Як українці знищили імперію зла, - премєра документального фільму про проголошення Незалежності 01

"Для відновлення послідовності подій на рівні написання сценарію, роботи з матеріалом, доводилося робити таку роботу, щоб чітко встановити хронологію подій. Файл із хронологією зайняв близько 40 сторінок. Оскільки серіал називається "Колапс. Як українці зруйнували Імперію Зла", ми намагаємося зрозуміти від якого моменту можна відраховувати руйнівні процеси, які відбувалися з СРСР. Де і яка тут роль українців, яким є їхній внесок у знищення Імперії Зла. Однією з проблем було те, що деякі люди, яких би ми обов'язково хотіли бачити в цьому проєкті, вже, на жаль, відійшли у вічність. І тому про Левка Лук'яненка, який був автором чернетки проєкту Акту проголошення незалежності, розповідають його побратими по боротьбі за вільну Україну", - розповідає Олександр Зінченко.


Колапс. Як українці знищили імперію зла, - премєра документального фільму про проголошення Незалежності 02

У першому епізоді документального серіалу Суспільного "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" - про можливий сценарій силового розвитку ситуації в Києві в перший день ГКЧП: захоплення Верховної Ради військовими спецпризначенцями і масові арешти як лідерів опозиції, так і "суверен-комуністів" . Який вигляд мав "день страху" з перспективи політиків, журналістів, українців у Києві, Вашингтоні та Москві.

Головні герої епізоду: Леонід Кравчук, Євген Марчук, Оксана Забужко, Юрій Щербак, Іван Заєць, Геннадій Бурбуліс, Євген Кисельов, Марта Дичка, Микола Вересень, Ярослав Кендзьор.

Виробництвом серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" на замовлення Суспільного займалася команда кінематографістів документалістів з Esse Production House. Режисер серіалу - Сергій Лисенко, сценарист - Олександр Зінченко. Оператор - Сергій Михальчук. Продюсер і автор ідеї - Ярослав Лодигін. Продюсери - Віталій Шереметьєв, Ольга Безхмельніцина, Ірина Бубнова, Сергій Недзельський.
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Топ коментарі
+11
Не всі українці, а окремі.
Переважна частина так совками і лишилась, за що життями патріотів ми розплачуємось зараз.
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27.08.2021 20:34
+4
азиопская обосРашка, этот выкидыш и продолжение Орды, до сих пор наделен вечными рабами и холопьем.


"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 9891
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27.08.2021 21:34
+4
вибачте що не за темою...але ...
27 августа 1941 г. - 22 июля 2012 г. (корифею сьогодні було б 80 рочків)

"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 4746

...
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27.08.2021 21:35
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Не всі українці, а окремі.
Переважна частина так совками і лишилась, за що життями патріотів ми розплачуємось зараз.
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27.08.2021 20:34 Відповісти
Роман Цимбалюк каже шо на РАБссии дикая оргия....Киевская РУСЬ это Мацковия "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607а княгиня Ольга и Ярослав Мудрый это рюсский княжеский род... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607Это типа Хан Батый переметнулся из 13 века в 10 век Владимира Крестителя... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 6399и даже побывал в Константинополе и получил ТОМОС....
Крысы мавзолейные...вы и правда полные ДЕБИЛЫ... "Коллапс. Как украинцы уничтожили империю зла", - премьера документального фильма о провозглашении Независимости - Цензор.НЕТ 8607
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27.08.2021 20:52 Відповісти
Очень рад твоим унижениям,только не останавливайся😂🌷×÷×
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27.08.2021 21:06 Відповісти
Чего удрал?Я еще толком не плеснул тебе в корыто😂🌷×××
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27.08.2021 21:11 Відповісти
Смокчи мовчки курва)
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27.08.2021 21:30 Відповісти
"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 994
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27.08.2021 21:11 Відповісти
За кормом прибежал?😂🌷×××
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27.08.2021 21:18 Відповісти
А всхрюкни шо та еще.Рекорд поставишь😂🌷×××
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27.08.2021 21:19 Відповісти
Бо він шампанське не вживає. "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8982
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27.08.2021 21:16 Відповісти
Та, блин, касабы раньше объявили суверенитет. Еще в начале лета 91-го. Мы вышли из СССР позже. Они, кстати, не могут поэтому быть правонаследниками совка.
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27.08.2021 21:14 Відповісти
У тебя выраженные фантомные боли за Украиной,попробуй не думать про нас😂🌷×××
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27.08.2021 21:28 Відповісти
Эвакуированные в Омск афганцы попросили отправить их обратно в Кабул



"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8728




Афганские беженцы, эвакуированные рейсом Министерства обороны России в Омск, уже после двух дней пребывания в городе попросили вернуть их обратно в Кабул. Всего было привезено 83 человека, участвовавших в антитеррористической деятельности, из них 79 имеют паспорта Афганистана, четверо записаны как лица без гражданства.
По словам одного из спасённых по имени Халик, он лучше попробует наладить жизнь при исламистах, чем будет жить так, как живут омичи.
"Лучше я буду как-то привыкать жить при новой власти в Афганистане, чем останусь здесь", - говорит он. - "Я понимаю, что на Россию нападали немецко-фашистские захватчики и Омск с трудом восстанавливается после их нашествия, но я человек и имею уважение к себе, я не хочу так жить"



"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 3937
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27.08.2021 21:38 Відповісти
да нет, *********, ты все напутал, как всегда.))
хуже свинарника, чем обосРашка, не сыскать. все почти ваше сраное Замкадье такой свинарник, с которым может соревноваться только черная Африка.
90 % Замкадья до Украины далеко, часто, как до Луны, оно всегда будет хуже и по комфорту, и по климату, не говоря уж о забитом рассеянском холопье, о рюзьге, кацапо-орде т.е.. в Украине, кстати, чем дальше от границы с паРашей, тем чище и лучше, это о многом говорит...
а ты продолжай, кацапсина, продолжай жрать дерьмо и нести свой бред, мы позабавимся.)
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27.08.2021 21:51 Відповісти
Украина разрушила РАБссию еще когда получила Магдебурское Право,которого на РАБссии не было никогда...,а разрушение,массовые убиства и сжигание на кострах Новгородской республики говорит о том..что это Мавзолейное быдло тупое и ничего не умеет строить кроме ГУЛАГа Сралина-чЛенина... "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8991 "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 8991
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27.08.2021 21:17 Відповісти
азиопская обосРашка, этот выкидыш и продолжение Орды, до сих пор наделен вечными рабами и холопьем.


"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 9891
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27.08.2021 21:34 Відповісти
до сих пор наСелен
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27.08.2021 21:39 Відповісти
Опять спам не открывается,да шож это такое?😭😭😭
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27.08.2021 21:22 Відповісти
Вчера решением главы Международного Валютного Фонда Кристалины Георгиевой, РАБссии присворен статус вымирающего Быдла и предочтавлен кредит на сумму 18 миллиардов долларов....,это сколько Мавзолейные бараны купят у американцев Тушонки Рузвельта и ножек Буша???мать моя мама обожруцца нафиг... "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 7223 "Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 7223
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27.08.2021 21:24 Відповісти
вибачте що не за темою...але ...
27 августа 1941 г. - 22 июля 2012 г. (корифею сьогодні було б 80 рочків)

"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності - Цензор.НЕТ 4746

...
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27.08.2021 21:35 Відповісти
«иногда не нужно выигрывать битву, ни даже войну, надо просто НЕ СДАВАТЬСЯ.»
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27.08.2021 22:34 Відповісти
 
 