"Колапс. Як українці знищили імперію зла", - прем'єра документального фільму про проголошення Незалежності. ВIДЕО

Вийшов у світ документальний серіал про проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 року, після чого існування СРСР стало неможливим. Його прем'єра відбудеться 27 серпня о 20:30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Автори фільму використали розсекречені за останні роки матеріали КДБ і ЦРУ, знайдені кінохроніки та інтерв'ю з учасниками історичних подій.

"Для відновлення послідовності подій на рівні написання сценарію, роботи з матеріалом, доводилося робити таку роботу, щоб чітко встановити хронологію подій. Файл із хронологією зайняв близько 40 сторінок. Оскільки серіал називається "Колапс. Як українці зруйнували Імперію Зла", ми намагаємося зрозуміти від якого моменту можна відраховувати руйнівні процеси, які відбувалися з СРСР. Де і яка тут роль українців, яким є їхній внесок у знищення Імперії Зла. Однією з проблем було те, що деякі люди, яких би ми обов'язково хотіли бачити в цьому проєкті, вже, на жаль, відійшли у вічність. І тому про Левка Лук'яненка, який був автором чернетки проєкту Акту проголошення незалежності, розповідають його побратими по боротьбі за вільну Україну", - розповідає Олександр Зінченко.





У першому епізоді документального серіалу Суспільного "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" - про можливий сценарій силового розвитку ситуації в Києві в перший день ГКЧП: захоплення Верховної Ради військовими спецпризначенцями і масові арешти як лідерів опозиції, так і "суверен-комуністів" . Який вигляд мав "день страху" з перспективи політиків, журналістів, українців у Києві, Вашингтоні та Москві.

Головні герої епізоду: Леонід Кравчук, Євген Марчук, Оксана Забужко, Юрій Щербак, Іван Заєць, Геннадій Бурбуліс, Євген Кисельов, Марта Дичка, Микола Вересень, Ярослав Кендзьор.

Виробництвом серіалу "Колапс. Як українці зруйнували імперію зла" на замовлення Суспільного займалася команда кінематографістів документалістів з Esse Production House. Режисер серіалу - Сергій Лисенко, сценарист - Олександр Зінченко. Оператор - Сергій Михальчук. Продюсер і автор ідеї - Ярослав Лодигін. Продюсери - Віталій Шереметьєв, Ольга Безхмельніцина, Ірина Бубнова, Сергій Недзельський.