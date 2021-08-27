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15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї. ВIДЕО
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Одній будівлі вдалося встояти.
Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ.
До вибухів почали готуватися 23 серпня. Влада перекрила дороги в цьому районі й евакуювала людей з розташованих неподалік будинків. На вулицях чергували рятувальники і поліцейські.
Знесення хмарочосів зацікавило безліч роззяв, що зібралися за огороджувальним периметром.
Попри настільки ретельну підготовку, одній із висоток все ж вдалося встояти.
Топ коментарі
+16 Mart
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+15 Владислав Васильченко
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+9 Oleg UA Lebedinec
показати весь коментар27.08.2021 21:22
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Будь ласка, зачекайте...
"Щури в місті". Спочатку подумав що річ йде дісно
про щурів.Ан ні. Мова була про китайських селюків,
які перебралися в Пекін і заселили всі підвали висоток.
Навить примудрилися здавати таке собі житло в оренду!
За 600 євро на місяць! Більше того вони почали стихійну
забудову околиць столиці. Кіревники Китаю вирішили всі
самострої розвалити,що і робиться.Далі, виселити всіх
"щурів" в кількості 7,5 млн з підвалів на рідні села. Що
теж з успіхом робиться. Тому і підривають новострої...
М о л о д е ц -
Цзиньпин Си
Председатель
Китайской народной республики !
Правильное государство построил. Живут по - ЗАКОНУ !
Не вровень некоторым.... штацким...
Дата рождения: 15.06.1954
Место рождения. Образование. Родился в уезде Фупин, провинция Шэньси, 15 июня (по другим данным - 1 июня) 1953 года.
""""Детство Си Цзиньпина прошло в достатке. Однако в 1962 году его отца обвинили в антипартийном заговоре, в 1965 году выслали из Пекина в провинцию Хэнань, а в годы «культурной революции» (1966-1976) содержали под арестом.
В 1969 году Си-младшего отправили на «трудовое перевоспитание» в одну из беднейших провинций КНР - Шэньси,
где почти семь лет он прожил в очень скромных условиях.
В прессе отмечается, что именно это сформировало представление о Цзиньпине как о человеке, понимающем нужды простого китайца.
Учи мат часть!
Стаття 42 Конституції України
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
Ще треба іпотека та драки за місце у черзі щоб підігріти ажіотаж
2 электростанции здают в эксплуатацию в НЕДЕЛЮ!
Шото не то
мій світ рухнув!
А в ідеалі - 5 поверхів саме те
Це ж гроші які
2. Мне кажется она поняла, что это такая шутка юмора была
https://www.youtube.com/watch?v=vR2VeiFbBjE&t=4s
Ну да, типа - в Мукачево, это киевляне
Те ж саме буде в Криму з десятками збудованих кацапами багатопеверхівок, які були
збудовані без згоди України, в заповідних місцях і близько до води