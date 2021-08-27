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15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї. ВIДЕО

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Одній будівлі вдалося встояти.

Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ.

До вибухів почали готуватися 23 серпня. Влада перекрила дороги в цьому районі й евакуювала людей з розташованих неподалік будинків. На вулицях чергували рятувальники і поліцейські.

Знесення хмарочосів зацікавило безліч роззяв, що зібралися за огороджувальним периметром.

Попри настільки ретельну підготовку, одній із висоток все ж вдалося встояти.
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Топ коментарі
+16
Только у нас пострадают не застройщики, а люди купившие квартиры 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 2355
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27.08.2021 21:42
+15
Дома взорвали строителей расстреляли - это Китай...
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27.08.2021 21:23
+9
Китьайский строительный бум ))) ...там таких высоток целые города есть
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27.08.2021 21:22
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А що зробили з горе-забудовником і місцевою владою, яка понавидавала дозволи на будівництво?
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27.08.2021 21:21 Відповісти
на бутылку посадили скорее всего
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27.08.2021 21:33 Відповісти
как говорите называется -это китайское село ?
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27.08.2021 22:57 Відповісти
Масквабад 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 375
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27.08.2021 23:07 Відповісти
А на хера китаесам жить в таких монстрах. Спокойно ведь можно разместтится в Сибири и на Дальнем Востоке построив отличные котеджи из расчета: один котедж-одна семья. С чем и поздравляем их и ************.
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28.08.2021 04:13 Відповісти
В минулому році дивився французський док.фільм
"Щури в місті". Спочатку подумав що річ йде дісно
про щурів.Ан ні. Мова була про китайських селюків,
які перебралися в Пекін і заселили всі підвали висоток.
Навить примудрилися здавати таке собі житло в оренду!
За 600 євро на місяць! Більше того вони почали стихійну
забудову околиць столиці. Кіревники Китаю вирішили всі
самострої розвалити,що і робиться.Далі, виселити всіх
"щурів" в кількості 7,5 млн з підвалів на рідні села. Що
теж з успіхом робиться. Тому і підривають новострої... 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 5340
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28.08.2021 13:52 Відповісти
*****
М о л о д е ц -
Цзиньпин Си

Председатель
Китайской народной республики !
Правильное государство построил. Живут по - ЗАКОНУ !
Не вровень некоторым.... штацким...
15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 9088
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28.08.2021 19:43 Відповісти
И всего за 30 (тридцать) Карл л е т .

Дата рождения: 15.06.1954

Место рождения. Образование. Родился в уезде Фупин, провинция Шэньси, 15 июня (по другим данным - 1 июня) 1953 года.

""""Детство Си Цзиньпина прошло в достатке. Однако в 1962 году его отца обвинили в антипартийном заговоре, в 1965 году выслали из Пекина в провинцию Хэнань, а в годы «культурной революции» (1966-1976) содержали под арестом.
В 1969 году Си-младшего отправили на «трудовое перевоспитание» в одну из беднейших провинций КНР - Шэньси,
где почти семь лет он прожил в очень скромных условиях.
В прессе отмечается, что именно это сформировало представление о Цзиньпине как о человеке, понимающем нужды простого китайца.
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28.08.2021 19:46 Відповісти
Скорее всего заделили распил/откаты с компартией как всегда.
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28.08.2021 05:35 Відповісти
Как обычно - привязали к недостроям 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 9869
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27.08.2021 21:39 Відповісти
просто на него не упал соседний дом ...да какой просчет ..можно было как в домино один взорвать и все
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27.08.2021 22:59 Відповісти
Ага, мифических застройщиков и мифическую "местную власть". Ничего, что застройщик и местная власть, это одна и та же компартия Китая, CCP?)
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28.08.2021 05:37 Відповісти
так застройщик сам себя наказал влетев на деньги. а местная власть как раз таки выполнила всё как и должно быть- не уложился в отведённые сроки всё на хрен с пляжа .будет строить другой
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27.08.2021 21:48 Відповісти
Коммунистическая страна. Сам-то как думаешь?
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28.08.2021 13:38 Відповісти
Китьайский строительный бум ))) ...там таких высоток целые города есть
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27.08.2021 21:22 Відповісти
Причём совершенно пустых, так, на всякий случай)
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27.08.2021 22:16 Відповісти
От в Києві би бабахнуло, якщо б всі висотки недобросовісних забудовників б взірвали )
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27.08.2021 21:22 Відповісти
Только у нас пострадают не застройщики, а люди купившие квартиры 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 2355
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27.08.2021 21:42 Відповісти
Инвесторы перед инвестированием обязанны были поинтересоватся есть-ли у застройщика весь пакет документов на строительство. Инвесторы сами виноваты когда вкладывают деньги в нелегальное строительство.
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28.08.2021 12:20 Відповісти
Зачем тогда нам государство которому мы платим налоги?
Учи мат часть!

Стаття 42 Конституції України
Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів.
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28.08.2021 12:40 Відповісти
Дома взорвали строителей расстреляли - это Китай...
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27.08.2021 21:23 Відповісти
чиновников повесили.
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27.08.2021 21:26 Відповісти
Никого там не стреляли и не вешали за это, всё подмазано где надо, это же комми.
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28.08.2021 05:38 Відповісти
Вы китаец?
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28.08.2021 05:44 Відповісти
15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 7499 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 7499 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 7499
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28.08.2021 02:02 Відповісти
Прогнозируемое население Пекина к 2050 году 130 млн человек. К тому времени это будет 4 Украины в одном городе.
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27.08.2021 21:26 Відповісти
К тому времени мі исчезнем как скифі.
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27.08.2021 21:48 Відповісти
а потому што не ******
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27.08.2021 22:46 Відповісти
а потому што на бутылках сидите 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 3500
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27.08.2021 23:09 Відповісти
а типа на бутиратах сидишь 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 9609
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28.08.2021 00:18 Відповісти
Ті дурак? Емля не гарантирует детей.
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27.08.2021 23:09 Відповісти
ти б ще написав якусь банальщину на кшталт "так само як неемля не гарантує їхню відсутність" 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 4576
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28.08.2021 08:49 Відповісти
Пиши если тебе надо.
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28.08.2021 13:51 Відповісти
А Павло Проценко, окрім бе-бе-бе, може здивувати обізнаністю в кількості населення України?
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27.08.2021 22:19 Відповісти
Да причем тут обизнанисть, 130 млн в одном городе, это полный треш
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28.08.2021 05:40 Відповісти
ніякого трешу - всіх у 1000-поверхові хрущовки - і все норм.
Ще треба іпотека та драки за місце у черзі щоб підігріти ажіотаж
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28.08.2021 08:51 Відповісти
а навіщо я, маю тобі щось розтлумачувати, бо бовдуром помреш? Йшов, так і йди- не затримую, бо ще щелепні борошна піймаєш.
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28.08.2021 09:07 Відповісти
И это будет дичайший треш.
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28.08.2021 05:39 Відповісти
комуняки конченьіе
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27.08.2021 21:29 Відповісти
7 лет???
2 электростанции здают в эксплуатацию в НЕДЕЛЮ!
Шото не то
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27.08.2021 21:30 Відповісти
Кацапами воняет. Те БАМ до сих пор не достроили...
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27.08.2021 21:46 Відповісти
7 років? ой а як же...... китайці.... за тиждень... будь-що.....
мій світ рухнув!
15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 8467
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28.08.2021 08:52 Відповісти
так би в Києві ці свічки підірвати
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27.08.2021 21:31 Відповісти
лучше всего убогие совковые коробки посносить
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27.08.2021 21:34 Відповісти
я б позносив все що має більше ніж 7 або нехай максимум 9 поверхів.
А в ідеалі - 5 поверхів саме те
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28.08.2021 08:54 Відповісти
в Киеве в свечках люди. Это только комми могут так грандиозно пилить откаты, у наших авторитарности не хватит)
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28.08.2021 05:41 Відповісти
Человечество слишком расточительно...
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27.08.2021 21:37 Відповісти
Где ты там человечество увидел? 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 5182
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27.08.2021 23:10 Відповісти
Кавабу 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 105
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27.08.2021 23:18 Відповісти
Молодцы. Нам бы так с долгостороями.
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27.08.2021 21:37 Відповісти
Ты бы первый под АП побежал кукарекать "верните мне деньги за квартиру")
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28.08.2021 05:43 Відповісти
Мда...
Це ж гроші які
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27.08.2021 21:38 Відповісти
Ой, да сколько там тех денег - кг по 200 тротила на каждый дом 15 недостроенных высоток одновременно взорвали в Китае - Цензор.НЕТ 7677
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27.08.2021 21:44 Відповісти
Он про распилы и откаты, которые на этих домах компартия получила)
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28.08.2021 05:44 Відповісти
1. Всегда думал что Ксения, это женское имя
2. Мне кажется она поняла, что это такая шутка юмора была
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28.08.2021 09:28 Відповісти
У Китаї спалахнув хмарочос
https://www.youtube.com/watch?v=vR2VeiFbBjE&t=4s
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27.08.2021 21:40 Відповісти
блеять, там ведь могла бы быть квартира Поклонской... ведь её сегодня сослали в Африку, а так могла бы сбежать в Китай в одну из этих кварир....
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27.08.2021 21:49 Відповісти
В какую Африку!? Её вроде на остров отправили.
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27.08.2021 21:56 Відповісти
ну да, на африканский остров ))
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27.08.2021 22:00 Відповісти
Была прокурором на полуострове, может получится пристроится полупрокуром на острове, ну типа на полставки 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 2615
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27.08.2021 22:03 Відповісти
Ну...Острова Зеленого мыса это таки африканские острова 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 7727
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27.08.2021 22:03 Відповісти
Респу́блика Ка́бо-Ве́рде (порт. República de Cabo Verde [ˈkabu ˈveɾdɨ], кабувердьяну Kabu Verdi; до 1986 года название официально переводилось на русский язык как Респу́блика Острова́ Зелёного Мы́са) - государство в Западной Африке. Расположено на островах Зелёного Мыса в Атлантическом океане в 600 км от побережья Африки.

Ну да, типа - в Мукачево, это киевляне 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 871
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27.08.2021 22:16 Відповісти
Столько ресурсов пересрали! Как будто планета бесконечная...
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27.08.2021 21:59 Відповісти
А где у шара конец? 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 3844
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27.08.2021 22:04 Відповісти
Не пересрали, а распилили между комми-номенклатурой
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28.08.2021 05:45 Відповісти
это точно, почему бы недостроить
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28.08.2021 09:31 Відповісти
Схоже в Китаї набудували вже стільки житла, що виявилось лишнім. Криза перевиробництва.
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27.08.2021 22:21 Відповісти
Жилье не бывает лишним, если построено в нужном месте. Это больше похоже на кризис коррупции и фейковых застроек ради попилов/откатов
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28.08.2021 05:46 Відповісти
На месте домов наверное, закопан клад - нашли старую карту.
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27.08.2021 22:28 Відповісти
Которую нарисовал следующий застройшик. 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 8849
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27.08.2021 22:28 Відповісти
Недострои решили снести, потому что застройщик не закончил из возведение в установленный семилетний срок, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новое время". Источник: https://censor.net/ru/v3284985

Те ж саме буде в Криму з десятками збудованих кацапами багатопеверхівок, які були
збудовані без згоди України, в заповідних місцях і близько до води 15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї - Цензор.НЕТ 2804
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27.08.2021 22:53 Відповісти
ламать ни строеть
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27.08.2021 23:02 Відповісти
...астанавитесья! Ведь можно было сначала заселить беженцами!!!
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28.08.2021 05:55 Відповісти
а у нас бы с застройщиком суды были бы лет 20-30)))
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28.08.2021 08:12 Відповісти
Класс. А одна осталась стоять.
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28.08.2021 15:38 Відповісти
Нам так не жити...
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28.08.2021 19:11 Відповісти
 
 