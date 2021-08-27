15 недобудованих висоток одночасно підірвали в Китаї. ВIДЕО

Одній будівлі вдалося встояти.

Недобудови вирішили знести, бо забудовник не закінчив зведення в установлений семирічний термін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ.

До вибухів почали готуватися 23 серпня. Влада перекрила дороги в цьому районі й евакуювала людей з розташованих неподалік будинків. На вулицях чергували рятувальники і поліцейські.

Знесення хмарочосів зацікавило безліч роззяв, що зібралися за огороджувальним периметром.

Попри настільки ретельну підготовку, одній із висоток все ж вдалося встояти.



