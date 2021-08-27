УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5040 відвідувачів онлайн
Новини Відео Київські новини
3 189 8
КМДА (1461) Київ (13830) парк (78) Білоцерковець (51)

У частини парку на Троєщині буде кримськотатарський колорит. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Кримськотатарський національний орнамент прикрасив альтанку в новому парку столичного мікрорайону Троєщина.

Про це пише у фейсбуці радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина парку на Троєщині буде тепер мати кримськотатарський колорит. Орнаменти для підлоги та декору розробляв кримськотатарський художник-кераміст Рустам Скибін", - написав він.

Площа нового парку на Троєщині - 9,5 га. На цій території розташовані три водойми, ігрові та оглядові майданчики, спортивні майданчики, шаховий павільйон. Також є містки для рибалок і територія для вигулу собак.

У частини парку на Троєщині буде кримськотатарський колорит 01
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и это хорошо..
Крымские татары будут первыми урусам башка в Крыму резать, когда придет время деоккупации и оккупанты бросая все будут бежать по крымскому мосту..
нужно будет дать им согласно обычаям 3 дня - украинцам только потом заходить..
показати весь коментар
27.08.2021 22:16 Відповісти
То одразу ставте в парку мечеть. Щоб заклики мулли до намазу було чути аж на правому березі
показати весь коментар
27.08.2021 22:23 Відповісти
до речі там позаду видно храм мацковського патріархату, не із проста то все
показати весь коментар
27.08.2021 22:40 Відповісти
В Україну з Криму виїхало 20 000 татар. Це 8% кримськотатарського населення. Циган у нас 47 000. Не бачу в наших парках циганських таборів. І не побачу! Бо кримські татари працюють а не крадуть і торгують наркотою....
показати весь коментар
28.08.2021 03:00 Відповісти
..а, остальной в мадьярских и тьмутараканьских колоритах
показати весь коментар
28.08.2021 05:57 Відповісти
Красиво.У меня больше веры в крымских татар,чем т.н.,,украинцев'' с офису президента,или с гостями ТВ 24,не говоря о помойке с ТВ ,,Наш''.
показати весь коментар
28.08.2021 09:38 Відповісти
Культура у них вища за нашу.
показати весь коментар
28.08.2021 17:37 Відповісти
 
 