У частини парку на Троєщині буде кримськотатарський колорит. ВIДЕО

Кримськотатарський національний орнамент прикрасив альтанку в новому парку столичного мікрорайону Троєщина.

Про це пише у фейсбуці радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець, інформує Цензор.НЕТ.

"Частина парку на Троєщині буде тепер мати кримськотатарський колорит. Орнаменти для підлоги та декору розробляв кримськотатарський художник-кераміст Рустам Скибін", - написав він.

Площа нового парку на Троєщині - 9,5 га. На цій території розташовані три водойми, ігрові та оглядові майданчики, спортивні майданчики, шаховий павільйон. Також є містки для рибалок і територія для вигулу собак.