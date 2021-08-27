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У частини парку на Троєщині буде кримськотатарський колорит. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Кримськотатарський національний орнамент прикрасив альтанку в новому парку столичного мікрорайону Троєщина.
Про це пише у фейсбуці радник київського міського голови Дмитро Білоцерківець, інформує Цензор.НЕТ.
"Частина парку на Троєщині буде тепер мати кримськотатарський колорит. Орнаменти для підлоги та декору розробляв кримськотатарський художник-кераміст Рустам Скибін", - написав він.
Площа нового парку на Троєщині - 9,5 га. На цій території розташовані три водойми, ігрові та оглядові майданчики, спортивні майданчики, шаховий павільйон. Також є містки для рибалок і територія для вигулу собак.
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Крымские татары будут первыми урусам башка в Крыму резать, когда придет время деоккупации и оккупанты бросая все будут бежать по крымскому мосту..
нужно будет дать им согласно обычаям 3 дня - украинцам только потом заходить..