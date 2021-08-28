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обстріл (21033) Донбас (21733) бойові дії (1671) Авдіївка (2047) операція Об'єднаних сил (4158)

"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Як повідомлялося, сьогодні, 28 серпня, війська РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм.

Місцеві жителі, волонтери та журналісти від самого ранку публікують у соцмережах інформацію про обстріл, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, користувачка твітера Сич Авдія пише, що не пам'ятає такого обстрілу з 2017 року.

Дивіться також: Російська артилерія двічі обстріляла Авдіївку, поранено українського воїна, командування ООС вогонь наказало не відкривати, - Бутусов. ФОТОрепортаж

Дивіться також: На обстріл Авдіївки російсько-окупаційними військами наші воїни надали адекватну відповідь, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Журналістка Анастасія Нагірна також опублікувала кілька відео, на яких можна почути звуки обстрілів і видно чорний дим.

Як повідомлялося, за фактом обстрілу Авдіївки порушено кримінальне провадження. У штабі ООС зазначили, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші воїни надали адекватну відповідь, припинивши вогневу активність противника.

Водночас, за даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, командування ООС наказало не відкривати вогонь у відповідь по окупантах.
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Топ коментарі
+60
Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
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28.08.2021 14:57
+38
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
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28.08.2021 15:13
+38
Пока будем терпеть клоуна.
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28.08.2021 15:15
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ну что тут скажешь.... пэрэмога!!!!!!
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28.08.2021 14:57 Відповісти
страшна перемога и это будет длиться бесконечно
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28.08.2021 14:58 Відповісти
Пока будем терпеть клоуна.
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28.08.2021 15:15 Відповісти
уже более десяти прилетов . Похоже бьют со стороны Спартака , тяжело различить сильный туман . Ответки нет .

наши воины оказали адекватный ответ
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28.08.2021 15:21 Відповісти
Оно гнидное 🤢🤮🤡🐲😈👹👃🏻🎹даже носом

обнюханным не повело , ни гу-гу в сторону УБИЙЦ-рашистов !На ***** пидо… работаете !
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28.08.2021 17:49 Відповісти
Це ти до чого, кацапсина?
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28.08.2021 15:42 Відповісти
Сраное зеленое "перемирие" оно такое.
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28.08.2021 14:57 Відповісти
ОСЬ І ВВЕСЬ ПАРАД ПОКИ НЕ БУДЕ ВОГНЮ НА УРАЖЕНЯ ВОРОГА ВІН БУДЕ НИЩИТЬ УКРАЇНЦІВ.
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28.08.2021 15:08 Відповісти
Клавиша, как тебя зовут?
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28.08.2021 15:17 Відповісти
Ну и что этим сказать то хотело, недоделанное? Тогда никто не заявлял о перемирии и ,тем более, не запрещал давать ответку со всех калибров.

"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9550
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28.08.2021 15:31 Відповісти
Я понимаю, что служивая клавиша не читатель, а писатель. Только перемирие по зеленому называется "полным прекращением огня". Если ты случайно пропустило. И найди мне еще хоть один приказ на запрещение ответного огня, кроме как приказ зеленого Тарана номер 330 от 16 сентября 2020 года.

"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 8728
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28.08.2021 18:34 Відповісти
Мне грустно, но здесь был приказ от 15.02.2015 г https://www.youtube.com/watch?v=XyRNorVC-pM&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0 (сейчас увы это видео недоступно, но под рамкой видео надпись осталась) Петра Алексеевича прекратить огонь всем силам АТО.
По моему недостойно соревноваться и играть в игру кто из президентов хуже. Сами себя унижаете
Игра была равна,...
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29.08.2021 15:13 Відповісти
Видео было фейком. Его и удалили. А разговор был о очередной попытке в Минске о "обоюдном прекращении огня". А не о одностороннем и запрете давать ответ.
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29.08.2021 15:27 Відповісти
Ну, ну. Я сама слышала этот приказ. Именно прекратить огонь всем родам войск ВСУ, а не обоюдное прекращение огня. Пол года назад это видео ещё было, теперь
"Відео недоступнеЦей контент не доступний у домені цієї країни через скаргу на протизаконний контент від уряду."
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29.08.2021 15:39 Відповісти
Еще раз -- вы на дату 15.02.2015 смотрели? Что было за два дня перед этим в Минске? Что было договорено в Минске?
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29.08.2021 15:42 Відповісти
А после этого было Дебальцево.
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29.08.2021 16:32 Відповісти
До того. было Дебальцево. И во время того. Потом было и больше. Ну и что? Какое отношение это имеет к сказанному выше?
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29.08.2021 16:44 Відповісти
І що з того, що було Дебальцево?! Це ВІЙНА!
В той період ЗСУ давали прикурити кожного разу після будь-яких провокаційних обстрілів - і такої давали тризди, що сепари відразу ж верещали про перемирія і тиждень сиділи піджав хвости! Припинення вогню було "формальним" - але відсіч давали кожного разу - і відосіки через день були як ЗСУ знищували ворога, а не ті відосіки Зессикуна як зараз! Зебілам ніколи не зрозуміти цього - НІКОЛИ!
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29.08.2021 20:48 Відповісти
хуженибудит! (с)
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28.08.2021 14:59 Відповісти
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 4235
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28.08.2021 15:13 Відповісти
за что голосовали, то и поимели. остается только поздравить
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28.08.2021 15:24 Відповісти
После всего что случилось думаете фанаты ******* начнут думать?
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28.08.2021 15:26 Відповісти
ой, им завтра по г+г покажут гитлера, скажут что это новое лицо. и прокатит. думать там не валялось
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28.08.2021 15:27 Відповісти
Злі язики кажуть, що Моніка ЗЕленеські почала вилизувати клавіши того самого піаніно.
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28.08.2021 15:29 Відповісти
Где ответка?!!!
И почему мы не в НАТО?
Два вопроса к одному и тому же ... не знаю, как еще назвать пре ЗЕ ...( грязная ругань)
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28.08.2021 15:00 Відповісти
Ойц! А кто это у нас тут испугался, а? Кому это крышка пианино упала и сделала бо-бо?

"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 876
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28.08.2021 15:01 Відповісти
Удивительно кто за идиоты которые готовы отдать голос Шарию.
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28.08.2021 15:11 Відповісти
А за Слуг Урода не идиоты, не?
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28.08.2021 15:16 Відповісти
Это фейк служащий поддержанию штанов шмаркли. У Зели нет и 10%.
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28.08.2021 15:20 Відповісти
Это не фейк, это реальные выборы в Верховную раду. от Авдеевки.
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28.08.2021 15:23 Відповісти
Що за хвора маячня??? Звідки ці цифри ?? Може з піаніно членограя?))
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28.08.2021 16:04 Відповісти
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9848 Таблиця кміс? Це у них "слуги урода" з великим відривом випереджають всіх. Потім мертвечук і бабюля. Каринка "лідерів" незмінна.
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28.08.2021 16:10 Відповісти
я только собрался гуглить, хотел написать подобный коммент, спасибо опередил .
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28.08.2021 17:45 Відповісти
так если из БПЛА корректируют, то могут и после залпов - добавить по тем кто снимает и по пожарным?
какая-то беспечность - снимать последствия находясь там же куда прилетело. есть там хотя бы сирены, как в Израиле - чуть что - сразу оповещает. но в Израиле правда после сирены тут, на той стороне потребовалось бы много гробов.
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28.08.2021 15:01 Відповісти
ПОХОЖЕ ЩО ОРДЛО ОПЛАТИЛО НАШИМ ПОЛІТИКАМ ЗА ОБСТРІЛ НАШИХ ТЕРИТОРІЙ АЛЕ ДІЇ ВІЙСЬКОВИХ НЕ ЗРОЗУМІЛІ.
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28.08.2021 15:12 Відповісти
Зеля должна позвонить Меркель чтобы Путин приказал оркам не стрелять. ах да, и "взять под контроль".
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28.08.2021 15:03 Відповісти
Для Зеиуды это ПРОСТО РАСКАТЫ ГРОМА !
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28.08.2021 15:04 Відповісти
"П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7969
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28.08.2021 15:13 Відповісти
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 1811
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28.08.2021 17:36 Відповісти
Він казав на 5-тисячний мітинг опозиції -- "Дощ пройшов".
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30.08.2021 06:53 Відповісти
Зато люся арестович снова пишет постики про 25%
Все еще Порох мешает великому ЗЕ посмотреть в глаза ху#лу.. и остановить войну!
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28.08.2021 15:05 Відповісти
Рюсские любять рюсскае говно...Миша Шолохов давно все рассказал...рюсским баранам рюсскава Мира... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7185 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7185
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28.08.2021 15:06 Відповісти
Действительно п#здец ! Что за х#йня ! **#нуться можно ! Ох#ели вкрай ху#глоты !. Разъ#бать к х#ям п#здюков !...
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28.08.2021 15:09 Відповісти
не мешайте криворогу слушать бочелли, он устал , перед отпуском
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28.08.2021 15:17 Відповісти
криворагулю
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28.08.2021 23:49 Відповісти
Бандеровец Порошенко будет защищать рюсских баранов в Москве и Питирьбюрге и Чечне?а нафиг вы нужны.... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1066 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1066
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28.08.2021 15:10 Відповісти
Почему ответа нет? Они будут продолжать если будут чувствовать себя безнаказанно.
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28.08.2021 15:13 Відповісти
Потому что клован пристально смотрит в очко путлера в поисках мира.
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28.08.2021 15:18 Відповісти
это зелины шатхеры- малатцы постреливают
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28.08.2021 15:15 Відповісти
у кацапов на 30 лет независимости Украины подгорело не слабо
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28.08.2021 15:15 Відповісти
Простите РАБссиянцы....НовоОТСОССИя сдохла от Харьковаа до Одессы сдохла....Порошенко и Ярош меня обосрали.. "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 1511 "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 5218 ."П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7771
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28.08.2021 15:15 Відповісти
зєля-ссучене чьмо крємля.
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28.08.2021 15:16 Відповісти
Раздолбать в ответку Даунецк нахй
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28.08.2021 15:16 Відповісти
карфаген должен быть разрушен
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28.08.2021 15:24 Відповісти
каким боком данная фраза к даунецку? ты хоть понятие имей кто её говорил и не раз и когда, и для чего "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 9091
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28.08.2021 17:30 Відповісти
а ты имеешь?
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29.08.2021 20:35 Відповісти
Офігєвші сусіди
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28.08.2021 15:20 Відповісти
Слышны взрывы, рядом что-то горит, а люди спокойно ходят туда-сюда по базару с сумками.
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28.08.2021 15:24 Відповісти
Фишка в другом....август страшный месяц для РАБссии был всегда...,речь не долдлом ССре 24 августа 1991 года...и даже не о Красном Терроре Дзержинского 30 августа 1918 года...речь о другом...РАБссия умирает на наших глазах..... "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 4594а зачем спасать это КРАСНОПУЗОЕ Мавзолейное быдло? "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 6855а чтоб воняло в Афгане Талибане и Лаптестане "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 6855Без Вонизма нет роста производительностости советского говна....,Ой простите...Труда...
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28.08.2021 15:26 Відповісти
А шо, "кампазітор"? Продовжує нюхати димок? "П#здец! Я таких прилетов не помню с 2017-го!", - соцсети об обстреле Авдеевки - Цензор.НЕТ 7431
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28.08.2021 15:27 Відповісти
Ну шо, зельцман, ответку слабо дать, Буратино обосраное?! Пшлонанах, мразь малоросская!
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28.08.2021 15:29 Відповісти
Мавзолейная МЫМРА Ольга ********* хочет спасти украинцев в Афгане....,типа там осталась семья из Омска без куска афганской наркоты,но ьродом они и Украины...,,,ОЛЬГА ..ты и правда ***...я,ну типа Немцов о Путлере...,он ***...тый... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 6955 "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 6955
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28.08.2021 15:35 Відповісти
"П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3896
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28.08.2021 15:38 Відповісти
Обстріл Авдіївки підводить жирну риску під спробами загравання Зеленського з Путіним.

Більше двох втрачнних років, зниження боєздатності ЗСУ, втрата монолітності антипутінської коаліції, зірвані оборонні замовлення, репресії проти військових - ось чим розплачуються українці за свою наївну довіру до уклоністів.

Тепер для "слуґ" все продовжиться з набагато гірших позицій, ніж залишав їм Порошенко, Кремль явно демонструє вимогу капітулювати, і скоріше за все це буде імплементація "формули Штайнмаєра", про яку вже неприховано натякали навіть з Європи.

У Зеленського два варіанти: або продовжувати вигляд, що нічого не відбувається (що він і робить останній рік) і нарватися на ще більше загострення - або визнати провал своєї потітики, а разом з нею всю передвиборчу брехню про "зарабатування на війні" та нарешті жорстко опиратися Кремлю.

Але з ким він це буде робити?

З Міловановим в Оборонпромі?

З паркетним Тараном?
З Єрмаком-Подоляком?
З євразійцем Арєстовічєм в платтячку?
З силовиками, які тримають бойових офіцерів в клітках?
З "лейтенантом" Бакановим?

Так що скоріше за все між війною і ганьбою він обере ганьбу - а українці отримають і одне, і інше, як сьогодні в Авдіївці.

Валерій Прозапас
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28.08.2021 15:39 Відповісти
Давненько так борзо і нагло не обстрілювала "та сторона"
от що значить "перестать стрєлять" і "пасматрєть в глаза", **** г андон криворагульний
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28.08.2021 15:41 Відповісти
Когда то батя Сенатор меня спросил,Андрюха хочешь быть классным журналистом,научись отвечать на каверные вопросы рюсских журнашлюх быстро и точно...
Спрашивает меня когда начались Отечественная война 1812 года с Наполеоном и Отечественная война с Гитлером 1941 года?я недолго думая выпалил...это не были Отечественными войнами рюсских баранов... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 2576мне тода было лет 15....,а ведь точно понял суть Батиного вопроса... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3027 "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 3027
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28.08.2021 15:49 Відповісти
ответки нет, а зелохи скиздели что дали достойный ответ. шо они там дали не понятно
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28.08.2021 16:40 Відповісти
...не понимаю,почему НІЗЗЯ дать ответку и не просто огрызнуться,а так что бы не повадно было,перемешать позиции с землей,гав..м. По заявлению (не давним) "заслуженного" генерала(не помню ф.и.)который заявил о том ,что мы(ВСУ) готові іти в наступ.... "П#здец! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 8026
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28.08.2021 16:40 Відповісти
Все "понятно", або зрозуміло: економіка вже додихає, зовнішні борги захмарні, капітуляція на старті, вже під серйозним питанням субсидії і пенсії... Оце й є неоголошена передвиборча програма в дії.
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30.08.2021 07:09 Відповісти
Это простое непонимание политики ШЕСТОГО!
Это мирные прилёты!
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28.08.2021 16:57 Відповісти
Андрій Смолій

3 ч. ·

Так виглялає Авдіівка сьогодні.

Це наслідки дій держави-агресора. Вперше з 2017 було безпосередньо обстріляне саме місто.

Росія не боїться. Вона розуміє, що показований «патріотизм» Зеленського не більше ніж медійна картинка у Мосейчук чи Шустера. Не більше, бо за цієї бутафорною картинкою стоїть боязнь назвати речі своїми іменами: хто є ворог, з ким треба боротись на всіх фронтах.

Я хотів би бачити сьогодні чітку реакцію президента, РНБО, міністра оборони, Офісу президента. Цього немає. А навіть якщо і буде, це не змінить факту, що Зеленський не хоче продукувати реальні дії, які мали б зміцнити держави та показати нашу силу, самостійність, бажання боротись за себе.

Сьогодніші дії Кремля не Донбасі це демонстрація остаточної червоної лінії: ніякого «миру», ніяких поступок НЕ БУДЕ.

Це має затямити влада раз і назавжди.
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28.08.2021 19:03 Відповісти
Главное перестать стрелять пиданула зелёная бдевота
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28.08.2021 20:52 Відповісти
Розірвав рф за 3 хв! Глава МЗС Австрії назвав московію "джунглями" https://www.youtube.com/watch?v=xFZG7lVJaEI
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28.08.2021 21:48 Відповісти
А клоуну пох... Як,власне,і його дебільним зе-виборцям.
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29.08.2021 11:56 Відповісти
"Нужна проста пєрєстать стрєлять!" Оте відео зі звуком обстрілу - просто жесть. Уявіть, що так б'ють по вашому рідному місті?
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29.08.2021 14:00 Відповісти
Мирослав Олешко11 минут назад

Вчера обстреляли базу ВСУ. Украина дала ответ по… пустому полю, спустя несколько часов. На равносильный ответ, удар по базе ДНР, руководство Украины отказалось. Писарь Зеленского Арестович отписался, что нас провоцировали на НЕ-адекватный ответ, и мы выдержали. Потому что тогда, Россия бы заявила, что мы проявляем «агрессивные действия».
То есть, после удара ДНР РФ мы побоялись дать равносильный ответ, чтобы избежать заявления России.
Так же, мы испугались, что это навредит встрече с Байденом, а возможно сорвёт ее. Так и представил себе диалог Зеленского с главой Белого дома.
- Мистер Зеленский, я слышал на вашу армейскую базу совершили атаку. И вы что, разгромили в ответ базу противника?
- Да сэр, мы показали, что за каждую атаку по ВСУ, противник получит в два раза сильнее потери.
- Ужас! Да как вы могли, Владимир! Вы должны были в ответ просто пострелять по полю, и назвать в лице мистера Арестовича это адекватным ответом! Это только нам позволено в США после атаки террористов в Афганистане, уничтожить базу ИГИЛ. Но не вам украинцам!
"П#здець! Я таких прильотів не пам'ятаю із 2017-го!" - соцмережі про обстріл Авдіївки - Цензор.НЕТ 7594
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29.08.2021 14:59 Відповісти
На удары врага из артиллерии, приказ зелёной власти стрелять из ПМ, часа через два.
Зелёное перемирие, парадами не выйграешь терпило.
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29.08.2021 20:50 Відповісти
 
 