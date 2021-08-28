14 989 42
Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
28 серпня в аеропорту Борисполя приземлився ще один евакуаційний рейс з Кабула, столиці Афганістану
Як передає Цензор.НЕТ, кадри посадки опублікувало Суспільне.
Літак Іл-76 МД Збройних сил України, доставив українців й іноземців, зазначає телеканал.
Скільки людей забрали на борту Іл-76, поки невідомо.
У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 28, 2021
Топ коментарі
+14 Изо Браж
показати весь коментар28.08.2021 16:04
+13 Yuriy Smith
показати весь коментар28.08.2021 16:03
+10 J Jack 9877a296
показати весь коментар28.08.2021 16:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы
афганцы виноваты, кончно, за свою судьбу, но не в большей мере чем наши беженцы -
больше миллиона с Донбасса
несколько сотен афганцев как-то "перемелятся"
не кацапы ж, в РПЦ точно ходить не будут !
"по делам судите их...."
2. У тебя тупое быдло все люди исламской веры -это "игиловцы"??? Точно тупой ид..от!
не наших людей Вы собираетесь девать (вопрос).
Порт Бари 1991 год.
«Чем крепче дом(страна)- тем больше иммигрантов.