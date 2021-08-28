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Афганістан (450) евакуація (1926) ЗСУ (5704)

Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

28 серпня в аеропорту Борисполя приземлився ще один евакуаційний рейс з Кабула, столиці Афганістану

Як передає Цензор.НЕТ, кадри посадки опублікувало Суспільне.

Літак Іл-76 МД Збройних сил України, доставив українців й іноземців, зазначає телеканал.

Скільки людей забрали на борту Іл-76, поки невідомо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Франція припинила евакуацію людей з Афганістану. Французькі військові також покинули Кабул
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Топ коментарі
+14
А там хоть пара украинцев есть? Или опять одних бармалеев доставили нам на голову?
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28.08.2021 16:04
+13
Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. Источник: https://censor.net/ru/v3285059\\\\\\\\\\\\\\\

что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми - Цензор.НЕТ 9519
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28.08.2021 16:03
+10
Это здорово что Украина подключилась в эвакуации людей из Кабула. Вот так и становятся союзниками, а не просто на словах.
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28.08.2021 16:31
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О как...людьми...не гражданами Украины...а людьми... Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми - Цензор.НЕТ 9603
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28.08.2021 16:00 Відповісти
Самолет Ил-76 МД Вооруженных сил Украины, доставил украинцев и иностранцев, отмечает телеканал. Источник: https://censor.net/ru/v3285059\\\\\\\\\\\\\\\

что не так? экипаж - наши, а пассажиры - знакомые некоего Мустафы Военно-транспортный самолет ВСУ прибыл из Кабула в Борисполь с эвакуированными людьми - Цензор.НЕТ 9519
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28.08.2021 16:03 Відповісти
не нойте!
афганцы виноваты, кончно, за свою судьбу, но не в большей мере чем наши беженцы -

больше миллиона с Донбасса


несколько сотен афганцев как-то "перемелятся"
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28.08.2021 17:16 Відповісти
та это прикол же - пишут шо Мустафа пришпандорил сюда чет 90 родственников и продвигал шоб гражданство дали им - х.з., но дико такое читать - а беженцы - да хоть 5 тысяч пусть приедут - может армян опустят, а может убегут прочь))
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28.08.2021 18:42 Відповісти
За 29/06-21р...Якось дивно: Англія вивезла з Афганістану вже 15 тисяч людей, пише про завершення операції з евакуації. А українські організатори вивезли біля 600 людей, зате вважають себе ефективніше /Єнін пише/ і краще когось...Як завжди,дуже сумнівно і дійсність інша, нажаль...
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29.08.2021 22:38 Відповісти
А там хоть пара украинцев есть? Или опять одних бармалеев доставили нам на голову?
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28.08.2021 16:04 Відповісти
Зачем нам эти иностранцы????????????
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28.08.2021 16:10 Відповісти
Скоро они станут гражданами Украины.
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28.08.2021 16:35 Відповісти
ну и слава Богу !

не кацапы ж, в РПЦ точно ходить не будут ! Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 6311
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28.08.2021 17:17 Відповісти
Ага , 50 років перманентна війна! Вони й аллаху не моляться , прийдуть до тебе, сподобається їм твоя ханума , чи дочка , а може й сакля , ножиком тебе по горлу чік, і ти в пеклі! Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 4185 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 4185 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 8044
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28.08.2021 22:31 Відповісти
Смотри, чтобы они тебя в мечеть не загнали.
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29.08.2021 07:50 Відповісти
За налоги граждан Украины)))))
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29.08.2021 14:06 Відповісти
Или станут шахидами
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30.08.2021 06:24 Відповісти
Зазвичай люди, що тікають від свого уряду, значно прогресивніші за уряд і тому вимушені ставати дисидентами.. Державність України у значної мірі відновилося під впливом дисидентів з Української Гельсінської спілки.. Тому принцип пріоритету цінностей над цінами має підтримуватися і Україною, а не тільки висловлювати глибоку стурбованість..
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28.08.2021 17:01 Відповісти
В Афгане звичайни люди? Там БАРМАЛЕИ, а не люди.
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30.08.2021 06:25 Відповісти
в твоем предложении лишняя буква "т"
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29.08.2021 07:34 Відповісти
Это здорово что Украина подключилась в эвакуации людей из Кабула. Вот так и становятся союзниками, а не просто на словах.
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28.08.2021 16:31 Відповісти
Ты из зебобиков?
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28.08.2021 16:55 Відповісти
он из даунов
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29.08.2021 05:07 Відповісти
в точку !!!!

"по делам судите их...."
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28.08.2021 17:18 Відповісти
Надеюсь это была последняя партия родственников Наема.
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28.08.2021 16:38 Відповісти
Мустафа постоянно вспоминает и дополняет список.
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28.08.2021 16:57 Відповісти
Сюр. Орки обстреливают Авдеевку, а министерство обороны, тем временем, занято перевозкой из Кабула афганцев в Киев. Так понимаю, получая оплату за услугу от этих самых афганцев. Правительство при этом, эту деятельность преподносит, как имеющую ценность для страны.
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28.08.2021 16:45 Відповісти
Где ответка в Авдеевке,падляцкие командиры ООС. Под расстрел,сук!
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28.08.2021 16:54 Відповісти
Сколько руснявых привезли?
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28.08.2021 16:54 Відповісти
А українці є на ньому?
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28.08.2021 16:56 Відповісти
Их уже не реально отличить от афганцев.
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28.08.2021 16:59 Відповісти
Экипаж.
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29.08.2021 07:50 Відповісти
Давайте ,давайте - тут еще игиловцев не хватало.Ну какие хохлы тупые
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28.08.2021 17:25 Відповісти
1.Какое тебе дело до украинцев малорос-чл.@.носос?
2. У тебя тупое быдло все люди исламской веры -это "игиловцы"??? Точно тупой ид..от!
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29.08.2021 13:35 Відповісти
А пазвольтє асвєдоміться - а там взагалі є громадяни нашої тіпа держави?
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28.08.2021 19:49 Відповісти
и не сомневайся!!(что нет)так как и тех денег у ,,громадян"нет которые бармалеи за вывоз платят.как то так. Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 7157 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 6167
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28.08.2021 22:02 Відповісти
Ну, по крайней мере судя по тем фоткам что я видел там действительно в основном женщины и дети. Дело такое... В отличии от сирийский беженцев в Германии, де 90% дядьки призывного возраста.
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28.08.2021 21:26 Відповісти
Сколько человек забрали на борту Ил-76, пока неизвестно. Источник: https://censor.net/ru/v3285059 забавно!!не известно??а то что бармалеев(богатых)украина успешно в иран вывозит известно??(и то что за ,,долю не малую"уже тоже известно!!)ЗЕчмыри уже за пределами украины научились баблишко зарабатывать (очень даже не малое) Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 2117 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 5580
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28.08.2021 21:59 Відповісти
Если вы в теме, о каком конкретно самолете идет речь?
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28.08.2021 23:25 Відповісти
тот который якобы был угнан вооруженными людьми а затем было подтверждение МИДа что ничего такого не было,что самое интересное что такое же подтверждение сделали талибы(по факту был ,,договорняк"с талибами об отправке ,,тугих кошельков"в пакистан)в лом просто искать эту статью.да и догадаться не трудно!!амеры армией удержать не могут а украина как городское такси всех развозит(или разводит кому как нравится)заметь что даже в прессе упоминают о перелёте граждан но не упоминают какой страны. Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 9771 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 8140
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28.08.2021 23:52 Відповісти
И куда же этих
не наших людей Вы собираетесь девать (вопрос).

Порт Бари 1991 год.
Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 7647 Військово-транспортний літак ЗСУ прибув із Кабула до Борисполя з евакуйованими людьми - Цензор.НЕТ 4466
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29.08.2021 00:14 Відповісти
Закон трёх поросят
«Чем крепче дом(страна)- тем больше иммигрантов.
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29.08.2021 14:03 Відповісти
Ещё больше рейсов перед встречей, и вы понравитесь самому дедушке Байдену.
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29.08.2021 20:46 Відповісти
Зачем бармалеев везти в Украину если есть куча стран где живут их соплеменники по вере? Почему мусульман не везти в мусульманские страны? Ведь в Украине для них плохо будет-женщины без мешка на голове ходят,мужчины пьют алкоголь и едят сало. Почему их не в Пакистан отправить и другие намногь большие страны чем Украина?
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30.08.2021 00:06 Відповісти
 
 