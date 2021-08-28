Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
В Одесі 28 серпня відбувся хід за права ЛГБТ, після закінчення якого відбулися сутички між працівниками правоохоронних органів і активістами організації "Традиція і порядок".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.
У Відділі комунікації поліції Одеської області відзначають, що приблизно через 20 хвилин після закінчення акції "група провокаторів проявила неадекватну поведінку" і спровокувала бійку із застосуванням сльозогінного газу з поліцією.
В Одесі відбулись зіткнення між поліцією і представниками радикальної організації "Традиція і Порядок".— Радіо Свобода (@radiosvoboda) August 28, 2021
Кореспондент Радіо Свобода повідомляє про близько 10 затриманих. Зіткнення відбулися після закінчення прайд-ходи.
Відео: Михайло Штекель pic.twitter.com/4Te9mnYUbe
В результаті протиправних дій 29 правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень, їм було надано медичну допомогу.
Подію кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство). Для з'ясування обставин до відділу поліції доставлено 51 особу.
"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей", - зазначив очільник поліції регіону Микола Семинишин.
Будь ласка, зачекайте...
Надеюсь что здесь просто ботоферма процентов на 90 сидит
Польза от ********** на лицо.
Это цитата донесения контролёров центру с просьбой разрешить прекратить наблюдение за объектом, так как оно негативно влияет на психику.
А, по большому счету, пруфы - любимый термин приматов не освоивших ни одной поисковой системы.
кодування машиной "Енігма", то 2-га Світова війна закінчилася
б на1,5 року пізніше,а людей загинуло б на 15млн.більше!
Підраховано англійськими та французськими спеціалістами.
Те що він був "із ціх"- ну що поробиш проти природи не попреш.
( дані з документального фільму)
А матчасть по поводу "пердолиться" у тебя вообще страдает, видать ты латентный, как этот ***** Милонов или как этого упоротого кацапа зовут.
Гетеросексуалы "пердолятся" в задний привод при определенных условиях еще чаще чем гомосеки. Вспомнить армию, флот дальнего плавания и конечно же тюрьмы. Нет баб так и очко товарища подойдет лол... В одной американской тюряге для пожизненых, там как и везде 99% гетеросексуалов, но так как баб им больше никогда не увидеть, да и мужиков тоже, кроме товарища по камере, так 99% клапаны друг другу прочищают целыми днями, бо заняться больше нечем.
Гомосексуализм это про забагованые нейромедиаторы и структура мозга. В общем чел влюбляется не в противоположный пол, а при любви там такой коктейль в башке твориться что это ппц. Но для нашего общества это как бы не критично.
Ты бы подучил мат часть, а потом изрыгал свой бред.
Тим, хто пише коменти стосовно того, що вони хочуть бачити на вулицях та що не хочуть бачити, можна сказати наступне. Вулиця - то не ваша особиста власність. Ваша власність - це квартира, власний будинок і лише там у вас є право встановлювати власні правила. В громадських місцях діє українське законодавство, а не ваше бажання.
Заборонити ЛГБТ-демонстрації законодавчо може лише Верховна Рада шляхом внесення змін у Конституцію і закони України. Тому усі охочі заборонити такі речі мають вимагати від партій, депутатів внести такі зміни в законодавство України. Виходити на власні демонстрації і вимагати прийняття законів, подібних до законів, які прийняті, наприклад, в Росії. Звичайно, в цьому разі і безвіз накриється мідним тазом, і асоціація з ЄС, але тут кожний має думати, в якій державі він хоче жити.
А поки що, закон є закон і його потрібно поважати і виконувати, а не мордобій влаштовувати і показувати невигідну картинку, якою охоче скористаються наші вороги.
З цим неможливо не погодитися. Давно маю підозру що серед
ціх радикалів ховаються "голубці". Бо в однієї медичної книзі
болгарською мовою вичитав що гомосексуальний досвід має
кожен десятий чоловік. Такі перверсії зафіксовані в древне-
грецької та древнеримської літературі.Наприклад поезія
поетеси Сапфо,а ще пізніше ми находим таке і у Шекспира,
його сонети ясно про це розповідають. А войовничим святошам
я не вірю! Бо одружені теж бігають до "хлопчиків".
суть погано організовані тітушки в брудних лапах політіканів. Напасти на кого послабше тут
вони герої і патріоти, а як Батьківщину захищати то звичайнисенькі бздуни!
Блеск!
Запрещаем "лебединое озеро"!