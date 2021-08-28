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Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі. ВIДЕО

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В Одесі 28 серпня відбувся хід за права ЛГБТ, після закінчення якого відбулися сутички між працівниками правоохоронних органів і активістами організації "Традиція і порядок".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода під час акції кілька кордонів поліції відмежували учасників від опонентів із числа представників "Традиції і порядку", відтак зіткнень із ЛГБТ-активістами не сталося. Після завершення акції її учасники сіли в автобуси та залишили місце її проведення.

У Відділі комунікації поліції Одеської області відзначають, що приблизно через 20 хвилин після закінчення акції "група провокаторів проявила неадекватну поведінку" і спровокувала бійку із застосуванням сльозогінного газу з поліцією.

В результаті протиправних дій 29 правоохоронців зазнали тілесних ушкоджень, їм було надано медичну допомогу.

Подію кваліфіковано одразу за трьома статтями Кримінального кодексу: ч.2 ст.345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч.1 ст.294 (Масові заворушення) та ч.4 ст.296 (Хуліганство). Для з'ясування обставин до відділу поліції доставлено 51 особу.

"Такі дії провокаторів, очевидно, мали на меті спробу розхитування ситуації в Одесі та перевірки на міцність представників правоохоронних органів. Ми дамо принципову оцінку діям правопорушників. Це буде уроком для них. Одещина завжди була і залишатиметься безпечною для її жителів та гостей", - зазначив очільник поліції регіону Микола Семинишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція досі зберігає фекалії, вилучені 2 роки тому в осіб, які готували напад на Марш рівності. ДОКУМЕНТ
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Топ коментарі
+18
Педики и лесбиянки, это нормально. В том смысле, что от этого никуда не деться- всегда были, есть, и будут! (у каждого свои тараканы) . Но пропагандировать эти не традиционные ценности просто наглость с их стороны. Пусть хоть живут вместе и все соседи будут догадываться в чём там дело, но пусть всё это будет молча.
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28.08.2021 22:53
+13
Судячи з того що в "Традиції і Порядок" видно одніх чоловіків, то то якийсь гей-клуб. Схоже вони теж приймали участь у параді.
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28.08.2021 22:29
+13
Поскольку традиция и порядок призывала голосовать за Зеленского а Зеленский на сцену попал через черный вход. То таки да!
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28.08.2021 22:33
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херни начитался, ты фильм "красный штат" смотрел?
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28.08.2021 23:35 Відповісти
Я ТВ не дивлюся і дискутувати з Вами не буду, так як попкорн скінчився) Я за громадський порядок, хто б там кого не бив (поки це не Зеленський, Бєня і Ахметов)
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28.08.2021 23:42 Відповісти
а кто решил что проведение этих парадов это порядок? референдум был? с каких пор большинство подчиняется меньшинству ?
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28.08.2021 23:54 Відповісти
а тебе кто жить разрешал? референдум был?))))
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29.08.2021 05:34 Відповісти
100 ********** + 1000 мусоров = 1100 **********
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28.08.2021 23:44 Відповісти
а 73% не педики?)))
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29.08.2021 05:32 Відповісти
Не, эти ********
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30.08.2021 11:36 Відповісти
Этих содомитов нужно запрещать.
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28.08.2021 23:50 Відповісти
Исходя из комментариев понятно почему нас не возьмут в ЕС
Надеюсь что здесь просто ботоферма процентов на 90 сидит
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29.08.2021 01:32 Відповісти
Орион созвездие ,Сириус звезда объясните логику вашего ника
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29.08.2021 01:43 Відповісти
Это, как члены моего кружка у людей нормальной ориентации.
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29.08.2021 05:24 Відповісти
нормальной ориентации это дрочеры?))) кто решил что она нормальная? нужно писать нетрадиционная. человек от секса должен получать удовольствие, а как он этого добивается не должно волновать никого
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29.08.2021 05:31 Відповісти
Нормальная - это близкая к статистической норме. А ****** - это не "нетрадиционно" а просто ненормально.
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29.08.2021 06:49 Відповісти
это ты решил что ненормально, а для них нормально))) кушать мясо нормально а для веганов не нормально))) перестанешь жрать мясо потому что веганы этого не хотят?
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29.08.2021 08:34 Відповісти
Я же говорю о статистической норме, а не субьективной оценке.
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29.08.2021 11:51 Відповісти
По мордам задньоприводним теж видає ботоферма. І щоб ви не переймалися питаннями ботоферми, є статистика, ваша ж до речі статистика. І за нею ми знаходимось на одному місці з країнами Східної Європи та Італією, і їм це аж ніяк не заважає знаходитись в Європі. Тотальна маніпуляція.
Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 2428
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29.08.2021 07:03 Відповісти
Заднеприводных необходимо разгонять - их финансируют кремляди. Пример стоит брать с Польши...
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29.08.2021 01:40 Відповісти
подозреваю что ты тоще на щах сидишь)))
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29.08.2021 08:36 Відповісти
кацап, не пались так...
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29.08.2021 15:05 Відповісти
какой ты умник)))) так быстро меня вычислил
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29.08.2021 17:01 Відповісти
встань с бутылки...
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29.08.2021 19:03 Відповісти
латентных раздражают вышедшие из шкафа.
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29.08.2021 02:41 Відповісти
Бережіть свою домівку від гендерного Заходу. У них давно діягноз-самовбивці.
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29.08.2021 05:20 Відповісти
У Рихарда Зорге было 300 половых партнеров за 20 дней.
Польза от ********** на лицо.
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29.08.2021 05:22 Відповісти
по 15 в день?))) температуру мерял?)))
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29.08.2021 05:27 Відповісти
Ты, дефачка, не отвлекайся на написание некомпетентных комментариев и сможешь достичь таких же высот.
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29.08.2021 05:34 Відповісти
это все что твой куриный мозг смог выдавить?
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29.08.2021 08:38 Відповісти
А можна пруфи?) То він виявляється не в розвідці працював, а в борделі... схоже на якусь "суворовщину".
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29.08.2021 06:30 Відповісти
Обратись за своми пруфами в архив ГРУ.
Это цитата донесения контролёров центру с просьбой разрешить прекратить наблюдение за объектом, так как оно негативно влияет на психику.
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29.08.2021 07:34 Відповісти
Пысы.
А, по большому счету, пруфы - любимый термин приматов не освоивших ни одной поисковой системы.
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29.08.2021 07:41 Відповісти
да ребята просто импотенты и им обидно что вокруг все ведут половую жизнь а они нет))))
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29.08.2021 05:26 Відповісти
Пусть они живут в лесу без инета и прочих прелестей цивилизации, и копм пусть выкинул, бо Тьюринг создал как таковое понятие алгоритма, что стало началом создание первого языка программирования, и в конце вообще всего ИТ, а он заднепроходец. Нахер компы!
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29.08.2021 06:06 Відповісти
точно. все теперь от Тьюринга законтачились и зашкварились.
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29.08.2021 06:32 Відповісти
заднєприводне, зашкварилось.
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29.08.2021 08:39 Відповісти
поздравляю тебя заднєприводне, що ти зашкварилось.
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29.08.2021 19:13 Відповісти
заднєприводний Valeri Chigirin їсть лайняшки, бо сам гомосяшка
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29.08.2021 21:16 Відповісти
молодец, ты и только ты и есть тот самый Valeri Chigirin, который " їсть лайняшки, бо сам гомосяшка"
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29.08.2021 21:34 Відповісти
Тільки для інформації. Якщо б Тьюринг не розгадав метод
кодування машиной "Енігма", то 2-га Світова війна закінчилася
б на1,5 року пізніше,а людей загинуло б на 15млн.більше!
Підраховано англійськими та французськими спеціалістами.
Те що він був "із ціх"- ну що поробиш проти природи не попреш.
( дані з документального фільму) Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 7993
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29.08.2021 14:18 Відповісти
все победители и выжившие законтачились и зашкварились от Тьюринга. Весь мир, все люди на планете.
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29.08.2021 19:12 Відповісти
Як таке поняття алгоритму запропонував Аль Хорезмі, першу мову програмування німецький інженер Конрад Цузе в 1942р, і вони з Тюрінгом знаходилися в різних державах, які на той час перебували в стані війни. Так що Plankalkül був створений абсолютно незалежно від Тюрінга. Все вами сказане чиста маніпуляція, навіть брехня.
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29.08.2021 06:49 Відповісти
Первую программу написала Ада Байрон для компьютера Чарлза Бебиджа в 1840х годах.
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29.08.2021 06:54 Відповісти
заднєпроходне, а які права лгибити хоче, хіба є якісь обмеження?
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29.08.2021 08:34 Відповісти
Дай подумать... Ну сходу например брак, не?
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29.08.2021 12:35 Відповісти
а тим чим думаєш, тим куди пердолися? де і в якому законі є заборона гомосятині вступати в шлюб?
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29.08.2021 16:30 Відповісти
ты что тупое? Ты хоть бы мат часть подучил, официально однополые браки в Украине не признаются, со всеми юридическими последствиями. В европах это закреплено как вид дискриминации.
А матчасть по поводу "пердолиться" у тебя вообще страдает, видать ты латентный, как этот ***** Милонов или как этого упоротого кацапа зовут.
Гетеросексуалы "пердолятся" в задний привод при определенных условиях еще чаще чем гомосеки. Вспомнить армию, флот дальнего плавания и конечно же тюрьмы. Нет баб так и очко товарища подойдет лол... В одной американской тюряге для пожизненых, там как и везде 99% гетеросексуалов, но так как баб им больше никогда не увидеть, да и мужиков тоже, кроме товарища по камере, так 99% клапаны друг другу прочищают целыми днями, бо заняться больше нечем.
Гомосексуализм это про забагованые нейромедиаторы и структура мозга. В общем чел влюбляется не в противоположный пол, а при любви там такой коктейль в башке твориться что это ппц. Но для нашего общества это как бы не критично.

Ты бы подучил мат часть, а потом изрыгал свой бред.
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29.08.2021 16:47 Відповісти
заднєприводне, навчись думки висловлювати, а тоді будеш щось хрюкати на своєму скотинячому. а скажи, чому для дегенератів мають бути якісь інші права, що ще виродкам треба дозволити?
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29.08.2021 18:40 Відповісти
тупица, какие такие другие права, ты что идиот или троль? В спам скотыняка тупорылая
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29.08.2021 21:41 Відповісти
о пердак підгорів у заднєприводного, так значить, тим дегенератом просто зайнятись немає чим, і ніхто їхніх ніяких прав не порушує.
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30.08.2021 07:44 Відповісти
Кумарят эти петушиные движняки.
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29.08.2021 06:33 Відповісти
если не запрещать ******* и лесби ходить по улицам --- то завтра выйдут педофилы . потом зоофилы . а за ними некрофилы ---- если серьезно то как усыновленный мальчик двумя *******и обьяснит однокласникам почему у него папа-папа и мама-папа --- или у другого ребенка мама-папа и мама-мама . а ведь ****** требуют чтобы это узаконили --- и какими выростут дети в таких ..семьях..
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29.08.2021 07:30 Відповісти
Почему полиция когда бьет громадян не соблюдает закон о мове? Не первый раз такое наблюдаю.
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29.08.2021 07:59 Відповісти
Бо украиномовный полицай не способен на такое.
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29.08.2021 11:12 Відповісти
а що ті лгибитишні хочуть, яких прав, хіба у нас є якісь заборони чи обмеження для гомосятини?
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29.08.2021 08:36 Відповісти
Ніяких обмежень для них немає. Законів проти гомосятини в Україні не існує. Щоби зрозуміти мету оцих гей-парадів, треба всього-на-всього поглянути, що коїться в Старій Європі, Штатах та Канаді: глобалісти, прагнучи зруйнувати традиційну структуру суспільства й перетворити людей на овець щоби легше стригти, саджають лгбт-свиноту на голову 99% громадян традиційної орієнтації, а самих цих громадян фактично проголошують людьми другого сорту і маргіналізують. Тому треба всіляко протидіяти спробам просунути гомосятину в Україну.
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29.08.2021 09:24 Відповісти
Цікаво, що ряджені під патріотів вороги України порохоботи всіляко підтримують лгбт-свиноту.
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29.08.2021 09:25 Відповісти
В Україні немає заборони пропаганди ЛГБТ, але є гарантоване Конституцією право на мирні збори. В принципі цим усе й сказано. Тобто, ЛГБТ в цьому випадку не порушили жодного закону України! Націоналістам щось не подобається? Ок. Але право бити морду їм ніхто не давав, право нападати на поліцейських їм ніхто не давав. У них немає такого права по закону. Навпаки, закони України забороняють такі дії. Отже, саме націоналісти порушували закон і мають нести відповідальність.

Тим, хто пише коменти стосовно того, що вони хочуть бачити на вулицях та що не хочуть бачити, можна сказати наступне. Вулиця - то не ваша особиста власність. Ваша власність - це квартира, власний будинок і лише там у вас є право встановлювати власні правила. В громадських місцях діє українське законодавство, а не ваше бажання.

Заборонити ЛГБТ-демонстрації законодавчо може лише Верховна Рада шляхом внесення змін у Конституцію і закони України. Тому усі охочі заборонити такі речі мають вимагати від партій, депутатів внести такі зміни в законодавство України. Виходити на власні демонстрації і вимагати прийняття законів, подібних до законів, які прийняті, наприклад, в Росії. Звичайно, в цьому разі і безвіз накриється мідним тазом, і асоціація з ЄС, але тут кожний має думати, в якій державі він хоче жити.

А поки що, закон є закон і його потрібно поважати і виконувати, а не мордобій влаштовувати і показувати невигідну картинку, якою охоче скористаються наші вороги.
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29.08.2021 09:40 Відповісти
Ви докладно розклали все по своїх полицях і аргументовано!
З цим неможливо не погодитися. Давно маю підозру що серед
ціх радикалів ховаються "голубці". Бо в однієї медичної книзі
болгарською мовою вичитав що гомосексуальний досвід має
кожен десятий чоловік. Такі перверсії зафіксовані в древне-
грецької та древнеримської літературі.Наприклад поезія
поетеси Сапфо,а ще пізніше ми находим таке і у Шекспира,
його сонети ясно про це розповідають. А войовничим святошам
я не вірю! Бо одружені теж бігають до "хлопчиків". Поліція затримала 51 представника "Традиції і порядку" після ЛГБТ-акції в Одесі - Цензор.НЕТ 3918
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29.08.2021 15:08 Відповісти
Хто до кого бігає - точно не моя справа. Особисто я свідомо стою на позиції, що бути патріотом своєї країни - це дотримуватися її Конституції і законів, бути цивілізованою людиною і усі спірні питання вирішувати спокійно і без емоцій і лише у правовому руслі. Мінімум емоцій, максимум розуму. Це і відрізняє людину від мавпи. Впевнений, що саме такий конструктив в нашому суспільстві абсолютно не потрібен нашим ворогам. Їм потрібна картинка - мордобої, ґвалт, фонтан емоцій, розбиті обличчя одних українців іншими українцями. Це ж кайф для Росії. Саме така картинка потрібна Кремлю. Вони будуть її смакувати з найвищою насолодою, буквально з екстазом, отримуючи оргазм від кожного побитого українського обличчя. Ну, як тут їм не радіти? І, звичайно, такою картинкою постійно їх забезпечують такі "патріоти" України, як Традиції і порядок, Свобода, Нацкорпус. А всій час і УНА-УНСО це робила. Я не вважаю їх ні за патріотів, ні за націоналістів. Битися потрібно з ворогом, а не з земляками, якими б вони не були.
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29.08.2021 15:55 Відповісти
Абсолютно згоден з Вами! Організовані шайки типу "традиції і порядок","свобода","нацкорпус"-
суть погано організовані тітушки в брудних лапах політіканів. Напасти на кого послабше тут
вони герої і патріоти, а як Батьківщину захищати то звичайнисенькі бздуни!
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29.08.2021 20:38 Відповісти
Так -то воно так, тільки трішечки не так. Річ у тім, що лгбт-свинота, виходячі на свої марші, позиціонує себе як упосліджених, "уніженних і оскопльонних" тскть, і тексти несуть відповідного змісту, мовляв, хочуть їх, бідолашних зі світу зжити. А закон проти пропаганди гомосятини прийняти треба, бо вона загрожує національній безпеці, оскільки знижує народжуваність, руйнує сім'ї і суспільну тканину. До чого це приводить на практиці - достатньо поглянути на Стару Ойропу та Штати з Канадою.
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29.08.2021 20:46 Відповісти
Я так розумію традиція і порядок - це жертви лгбт
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29.08.2021 09:59 Відповісти
". Но пропагандировать эти не традиционные ценности просто наглость с их стороны."
Блеск!
Запрещаем "лебединое озеро"!
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29.08.2021 10:46 Відповісти
В Афганістані порушують права цієї нетрадиційної спільноти.Летіть туди і відстоюйте свої права.Тим паче літак зворотнім рейсом порожнім в Афганістан летить.Всім на борту місця хватить.В Україні їх права ніхто не порушує і не притисняє то й мітинги нема чого влаштовувати.Не потрібно рекламувати свій спосіб життя.Нагадує кацапів,які зі своїм "притіснєнієм"весь світ задовбали.
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29.08.2021 11:42 Відповісти
підарасохранителі....
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29.08.2021 16:39 Відповісти
Здається мені що "Традиції і порядок" і є справжніми підарасами..
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29.08.2021 20:54 Відповісти
во времена настали, ****** в погонах защищают пидоров в трусах и пакуют людей с нормальной ориентацией
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30.08.2021 11:17 Відповісти
Провокационные действия поощряет власть, а не ТиП
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31.08.2021 11:19 Відповісти
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