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вбивство (2874) Харків (3880)

Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

18-річного харків'янина Артура Газієва, що зізнався у вбивстві тещі, відправили під арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

Вбивство сталося в кафе. На місці оперативники знайшли зів'язане закривавлене тіло власниці закладу з мішком на голові. З каси пропали гроші, з бару - алкоголь.

Місцеві кажуть, кафе відкрилося менше місяця назад. Заправляв тут хлопець, часто разом з 45-річною родичкою.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З особливою жорстокістю вбив тещу та інсценував розбійний напад: у Харкові затримали 18-річного хлопця. ФОТО

18-річного молодого чоловіка, зятя загиблої, слідчі і називають вбивцею. Мовляв, він намагався приховати злочин: щоб позбутися від тіла, викликав вантажне таксі.

"Водій таксі під час завантаження пакунку до автомобілю почав сумніватися щодо того, що цей вантаж був саме акустичною системою, як повідомляли клієнти. Та попросив, щоб показали, що саме  у мішку", – коментує речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Потім юнак інсценував розбійний напад на кафе і сам викликав поліцію. Але згодом в усьому зізнався. Запевняє, що був тверезим. І не розуміє, як перейшов межу.

"Вона почала мені набридати: "ти молокосос, що ти там..." Ну, купа принижень. Я мовчу, мовчу, мовчу. Вона через те, що я ігнорую, їй це навіть вдома не подобалося. Вона мене повертає, хапає. Я її відштовхую, вона знову. Тоді я келихом завдав удар в обличчя", – розповідає підозрюваний Артур Газієв.

Також читайте: Чоловікові, підозрюваному у вбивстві і розчленуванні своєї дружини, повідомили про підозру, - поліція Києва

Він наніс потерпілій не менше п'яти послідовних ударів в область тулуба. Через декілька хвилин жінка перестала подавати ознаки життя. Батько підозрюваного не йме віри: як його син міг вчинити таке звірство.

Артур пояснює: одружився з коханою дівчиною на початку липня. Але взаємини з її мамою не склалися. Та, бувало, пиячила, постійно задиралася до нього. Вимагала, аби погасив її старі борги. А ще нібито спокушала його, щоб викликати ревнощі у свого чоловіка.

"Її власний брат і її чоловік звинувачували її в тому, що вона відбила мене у моєї дружини. І нібито вона була моєю коханкою… Вона виїдала мій мозок зсередини", – стверджує підозрюваний.

Артур благає відправити його під домашній арешт. Мовляв, він не становить ні для кого загрози, просто теща допекла. ТТа суддя вирішує – на час розслідування справи хлопець має перебувати у СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

За даними telegram-каналу "Харків 1654", в 2017 році Артур Газієв був прихильником мєра Харкова Геннадія Кернеса, на початку 2018 го - в молодіжній партії Петра Порошенка, після тодішньої глави Харківської ОДА Юлії Світличної, потім місцевих бізнесменів і політиків Олександра Фельдмана і Дмитра Марініна, а в кінці січня 2020 року стало членом партії Шарія.
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Топ коментарі
+31
а сколько раз немцам говорил -
не пускайте кацапа за свой стол,
бо кацап всё пожрёт, всё выпьет и вам в тарелку насрёт...
мне не верили
говорили что я - русафоп ...
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29.08.2021 00:09
+25







Олег Леусенко@leusenko1





Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
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29.08.2021 00:00
+14
А хто?? Петр І Катька ІІ !!! До них була Московія !!!))))
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29.08.2021 00:25
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Членом партії тещі.
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29.08.2021 12:44 Відповісти
Азер он)
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29.08.2021 05:05 Відповісти
Зверушка всегда остается зверушкой. Другие национальности, судя по поведению зверушек в Киеве, достойны.быть у них только рабами.
Иноплеменники в Украине - будущая серьезная опасность в Киеве. Заигрывания с ними, строительство мечетей еще не раз аукнется Украине.
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29.08.2021 07:20 Відповісти
Общался с турками и они действительно нас как за рабов держут) также говорят что благодарям им и байрактарам они спасают от рашки
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29.08.2021 07:40 Відповісти
Кого "вас" держат турки? Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9105
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29.08.2021 12:25 Відповісти
Кернес, Порошенко, шарий. Там реально полний кал в башке.
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29.08.2021 05:16 Відповісти
И возраст несовершеннолетний. Теперь ему надо в партию Тюрьма и волЯ.
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29.08.2021 07:04 Відповісти
та шо там може бути? Піздюку 18 років. В такому віці мозгів ні в кого нема. Мозги в середньому десь в 25 з'являються, хоча в деяких унікумів і після 60 вони відсутні.
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29.08.2021 11:14 Відповісти
Я в 20 знав, що я український націоналіст, їм і помру.
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29.08.2021 15:59 Відповісти
Он много слушал шария
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29.08.2021 07:11 Відповісти
Бросил Порошенко и стал шариевцем. Нехорошая тенденция. Видео недоступно. Пользователь запретил просмотр ролика на этом ресурсе. И зачем такое выкладывать.
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29.08.2021 07:50 Відповісти
Можно нажать на ссылку YouTube на самом видео и попадешь на видео в Ютубе, а там уже можно посмотреть это видео. Посмотреть на лица.
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29.08.2021 08:06 Відповісти
ото всі хто кидають порошенко потім їдуть кришою. вони там рошеном їх усіх зомбують!! Просто перестають видавати шалену бджілку і у людей криша їде. Астанавітєсь!!
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29.08.2021 11:11 Відповісти
І батьків не чутно.
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29.08.2021 12:47 Відповісти
Дививсь той ролик. В кращих традиціях совка - алкаші з інопланетянином відкрили блювотну розливайку. І невже туди люди заходили ? Разом пили, разом блювали, зясовували стосунки "Ти меня уважаеш ?"
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29.08.2021 08:26 Відповісти
У парня были "устойчивые политические убеждения"- сторонник Кернеса,член молодого крыла партии Порошенко, потом сторонник Фельдмана и на закуску член партии Шария.
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29.08.2021 08:44 Відповісти
арчи арчи будет у него навес- зверьки такое любят , а на тюрьме он будет в авторитете (свои черножопые его пригреют), поскольку там все черножепые живут не так как славяне , а как высшая каста Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7136
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а насчет тещи - то сейчас тещи те которым по 40 лет -еще те тещи , в тиктоках, и со смузи,
так шо есть проценты шо она его сама задолбала психологически- но у нас в стране на такие психологические моменты и презумпцию невиновности накакать априори, если ты рядовой гражданин
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29.08.2021 10:04 Відповісти
Хотелось бы написать,что он 73%-ый зебил,но " в молодежной партии Петра Порошенко" спутало все карты)Впрочем от подельника Медведчука до Шария -рукой подать
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29.08.2021 10:19 Відповісти
Ну и дураки вы все.
Эта история НИЧЕГО не говорит о партиях, но ВСЁ - про тов. Гадзиева.
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29.08.2021 10:31 Відповісти
из партии пороха - в партию шария
ха-ха-ха!
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29.08.2021 10:50 Відповісти
от **** цей Порошенко. Не платив пацану гроші, то йому прийшлось до шарія піти. І присісти на російська бабло. Бідний пацан.
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29.08.2021 11:08 Відповісти
истинный херковчанин ...
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29.08.2021 11:42 Відповісти
Всегда говорил, что полоскание зубов ромашкой - это лучшее лекарство от синяков, а оказывается и жизнь спасает
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29.08.2021 12:12 Відповісти
Кохалася чорноброва з москалем,так що тещі перепало.....А кобзар недаремно попереджав!!!
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29.08.2021 16:44 Відповісти
Газиев был сторонником мєра Харькова Геннадия Кернеса, в начале 2018-го - в молодежной партии Петра ПорошенкоИсточник: https://censor.net/ru/v3285089 - Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6013
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29.08.2021 21:59 Відповісти
Я как предчувствовал, что тещ обычно убивают пророссийские активисты.
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29.08.2021 23:08 Відповісти
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