Підозрюваний у вбивстві тещі 18-річний харків'янин Газієв - проросійський активіст, який змінив кілька партій, - ЗМІ. ВIДЕО

18-річного харків'янина Артура Газієва, що зізнався у вбивстві тещі, відправили під арешт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

Вбивство сталося в кафе. На місці оперативники знайшли зів'язане закривавлене тіло власниці закладу з мішком на голові. З каси пропали гроші, з бару - алкоголь.

Місцеві кажуть, кафе відкрилося менше місяця назад. Заправляв тут хлопець, часто разом з 45-річною родичкою.

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18-річного молодого чоловіка, зятя загиблої, слідчі і називають вбивцею. Мовляв, він намагався приховати злочин: щоб позбутися від тіла, викликав вантажне таксі.

"Водій таксі під час завантаження пакунку до автомобілю почав сумніватися щодо того, що цей вантаж був саме акустичною системою, як повідомляли клієнти. Та попросив, щоб показали, що саме у мішку", – коментує речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Потім юнак інсценував розбійний напад на кафе і сам викликав поліцію. Але згодом в усьому зізнався. Запевняє, що був тверезим. І не розуміє, як перейшов межу.

"Вона почала мені набридати: "ти молокосос, що ти там..." Ну, купа принижень. Я мовчу, мовчу, мовчу. Вона через те, що я ігнорую, їй це навіть вдома не подобалося. Вона мене повертає, хапає. Я її відштовхую, вона знову. Тоді я келихом завдав удар в обличчя", – розповідає підозрюваний Артур Газієв.

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Він наніс потерпілій не менше п'яти послідовних ударів в область тулуба. Через декілька хвилин жінка перестала подавати ознаки життя. Батько підозрюваного не йме віри: як його син міг вчинити таке звірство.

Артур пояснює: одружився з коханою дівчиною на початку липня. Але взаємини з її мамою не склалися. Та, бувало, пиячила, постійно задиралася до нього. Вимагала, аби погасив її старі борги. А ще нібито спокушала його, щоб викликати ревнощі у свого чоловіка.

"Її власний брат і її чоловік звинувачували її в тому, що вона відбила мене у моєї дружини. І нібито вона була моєю коханкою… Вона виїдала мій мозок зсередини", – стверджує підозрюваний.

Артур благає відправити його під домашній арешт. Мовляв, він не становить ні для кого загрози, просто теща допекла. ТТа суддя вирішує – на час розслідування справи хлопець має перебувати у СІЗО. За умисне вбивство йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

За даними telegram-каналу "Харків 1654", в 2017 році Артур Газієв був прихильником мєра Харкова Геннадія Кернеса, на початку 2018 го - в молодіжній партії Петра Порошенка, після тодішньої глави Харківської ОДА Юлії Світличної, потім місцевих бізнесменів і політиків Олександра Фельдмана і Дмитра Марініна, а в кінці січня 2020 року стало членом партії Шарія.