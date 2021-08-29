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Київська область (3131) облгази (47) траса (65)

Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Київські новини

"Київоблгаз" 26 серпня відключив газ у трьох будинках у селі Святопетрівське Києво-Святошинського району Київської області.

Про це повідомляє у фейсбуці журналіст Косс Казімко, передає Цензор.НЕТ.

За його інформацією, досі без газу залишаються близько 500 осіб, у багатьох є діти.

28 серпня люди перекрили трасу в бік Білогородки та Києва. На місці працює поліція.

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Топ коментарі
+14
особенно радует - "на месте работает полиция"...
надеюсь гас подключают, а не зеленку всем в глаза пырскают...
с некоторых пор "на месте работает полиция" стало синонимом - дела не будет.
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29.08.2021 00:26
+5
але їм п(р)одадуть наш газ зі сховищ

Олег Леусенко@leusenko1

Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
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29.08.2021 00:21
+5
При чем тут "недра"? Вы товарищ, не в теме. Речь не о недостатке газа, а об беспределе Фирташа и его камарильи, действующей под прикрытием и с благословения "зеленых академиков".Захотят-отключат, захотят тариф вдвое, втрое увеличат.
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29.08.2021 00:47
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але їм п(р)одадуть наш газ зі сховищ

Олег Леусенко@leusenko1

Газпром перестал продавать газ европейцам на 2022 год через собственную Электронную торговую площадку (ЭТП), - данные терминала Bloomberg.
Прекращены торги лотами с поставкой в I квартале 2022-го и полностью на весь год.
Самое смешное, что еврохвойды даже после этого не поумнеют.
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29.08.2021 00:21 Відповісти
особенно радует - "на месте работает полиция"...
надеюсь гас подключают, а не зеленку всем в глаза пырскают...
с некоторых пор "на месте работает полиция" стало синонимом - дела не будет.
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29.08.2021 00:26 Відповісти
Мусора в последнее время крышуют преступников и преследуют активных граждан, выполняют заказы, мрази потому что
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29.08.2021 07:46 Відповісти
фамилие мое заканчинвается на "ов", но я родился и вырос в Украине и ета запоребриковая шелупонь со своими претезиями на "один нарот" меня не устраивает от слова "совсем"!
саратов ихний - Крым украинский, наш...
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29.08.2021 07:51 Відповісти
не розкидайся саратовами
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29.08.2021 08:06 Відповісти
та забирай ету хрень себе.... - на нее нихто не претендует...
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29.08.2021 08:11 Відповісти
-ов в твоєму фамилиё дається взнаки...все варто уваги
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29.08.2021 08:17 Відповісти
потеряная часть планеты - как и вся кацапия...
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29.08.2021 08:16 Відповісти
отже, можна знайти...саратов, самий понятний серед поволзьких міст... і кондуїт та швамбранія левка кассіля дає поняти - чому
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29.08.2021 08:20 Відповісти
вы от серьезно сейчас? Жители села на Киевщине перекрыли трассу в столицу, чтобы добиться подключения газа в их домах, - журналист Казимко - Цензор.НЕТ 5553
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29.08.2021 08:23 Відповісти
вполнє: покровське - це, пущі шо, саратов...напротів...зараз енгельс...читаємо до кінця
"Жили в слободе Покровской украинцы-хлеборобы, богатые хуторяне, немцы-колонисты,
лодочники, грузчики, рабочие лесопилок, костемольного завода и немного русских крестьян".
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29.08.2021 08:36 Відповісти
це кассіль в кондуїт і швамбранія писав про етнічний склад тих місць...
отже, можна знайти
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29.08.2021 08:38 Відповісти
А там огірочки посаджу Жители села на Киевщине перекрыли трассу в столицу, чтобы добиться подключения газа в их домах, - журналист Казимко - Цензор.НЕТ 1856!
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29.08.2021 08:26 Відповісти
сиди в своєму ніжині, а то ще один хохол-гоголь приживеться
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29.08.2021 08:48 Відповісти
Ніфіга -маю спадщину в зеленому та сірому клині Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко - Цензор.НЕТ 9056!
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29.08.2021 13:52 Відповісти
В газовій супердержаві запоребріком 40% не газифіковані і ніяких протестів. Все за*бісь.
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29.08.2021 08:23 Відповісти
щепки настругають, лучиной обзовуть, запалять - и от он прогресс!
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29.08.2021 08:29 Відповісти
Ты про зеленую кондитерскую краску, что петя сам себе прыскал?
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29.08.2021 09:05 Відповісти
ну ось
фуйло, ще літом починає свій газовий шантаж,
а хто (для Европи) буде винуватий ?
звичайно ж - Україна ...
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29.08.2021 00:27 Відповісти
Тим більш що це вже було.
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29.08.2021 08:16 Відповісти
Готовимся к зимнему газовому сезону. Обещает быть веселым. Отключением одного Святопетровского не ограничится, насладятся все. Избырателям Влад Ссаныча понравица.
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29.08.2021 00:30 Відповісти
Копайте свої недра! У вас все своє в достатку є.
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29.08.2021 00:35 Відповісти
При чем тут "недра"? Вы товарищ, не в теме. Речь не о недостатке газа, а об беспределе Фирташа и его камарильи, действующей под прикрытием и с благословения "зеленых академиков".Захотят-отключат, захотят тариф вдвое, втрое увеличат.
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29.08.2021 00:47 Відповісти
Я в Європі, якщо Ви не побачили зі старту.

У нас Фирташев и ваших "зеленых академиков" катьма.
"Делайте под себя! - як казав великий прольєтарський поет Маяковський.
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29.08.2021 01:00 Відповісти
ти втік...
і не тобі вже повчати що тут робити
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29.08.2021 08:15 Відповісти
Не рассказывай сказок. Ну -ка раскажи, как в Германии или Италии можно за день вдвое увеличить цену на газ для населения? Или вначале подключить многоквартирный дом во Франкфурте к газу, а потом из -за неуплаты двух квартир ОТКЛЮЧИТЬ ВСЕ ЗДАНИЕ от газоснабжения? Ты из Германии или из под стола у Подоляки пишешь?
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29.08.2021 11:29 Відповісти
причем хозяева этих двух квартир абсолютно правы, что отказались оплачивать необоснованно завышенные тарифы и несуществующие долги
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29.08.2021 12:04 Відповісти
Прикрути!
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29.08.2021 01:34 Відповісти
Не тех бьёте кугуты сельские идите и громите облгаз бенйте тех кто реально виновен , а не делайте пакость совсем невинным таким же как и вы людям, у которых работа, семья и свои проблемы
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29.08.2021 01:20 Відповісти
ага, щас они приватизируют кусок трассы около своего села, как олигархи недра в 90-х, и начнут делать с этим куском чего пожелают, а если их там полицией и нацгвардией щемить начнут, то и соседние сёла начнут втягиваться ... децентрализация етить-колотить !
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29.08.2021 03:11 Відповісти
Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко - Цензор.НЕТ 8479
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29.08.2021 12:04 Відповісти
У меня не может никто ничего отобрать в Украине так как я гражданин Польши уже как 4 года , Зе мне не начальник ,а в Украине занимаюсь бизнесом на совместном предприятии и нахожусь здесь 3-4 месяца в году так что побеспокойся за себя и своих близких
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29.08.2021 13:27 Відповісти
Зло взяло потому,что у нас на фирме много грузоперевозок в пользу украинцев в том числе и работают водителями твои земляки в том числе как зебы так и порохи, а им в свою очередь нужно кормить свои семьи
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29.08.2021 13:30 Відповісти
Первый пошел. Если не выступить вместе за свой данный нам свыше и Конституцией газ то передушит как курчат зеленая плесень . Только обижаться надо на самих себя, дети и то это знают. Еднайтесь другого шляху шоб выжить нема. Или ,,Неначе люди подурилии сами на панщину идуть и диточек своих ведуть.'' А за ними и челяди хомут оденут как врагам народа. Виноватых найдут,знаем проходили.
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29.08.2021 04:00 Відповісти
Потрібно запровадити кримінальну відповідальність за перекриття доріг!
А то виродки взяли моду! Ідіть під АП, ВР, КМ і там перекривайте їм що хочете. А в чому провина людей які в цей час їдуть цією дорогою?
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29.08.2021 06:45 Відповісти
Провина в тому що голосували за Осла
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29.08.2021 07:02 Відповісти
Можна подумати, що барига чимось кращий...
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29.08.2021 07:34 Відповісти
чим свіжіше, щойно вилуплене ко-ко, тим цинічніша брехня та маніпуляції... Але це ж не про тебе, скурвлене кацапо-подолянище? Жителі села на Київщині перекрили трасу до столиці, щоб домогтися підключення газу в їхніх будинках, - журналіст Казімко - Цензор.НЕТ 46
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29.08.2021 11:53 Відповісти
Відповідальність є передбачена, проте причини потрібно вивчати, а не з наслідками боротися
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29.08.2021 07:48 Відповісти
а тобі відомі слова, ми вивчаємо ситуацію, розглядаємо, вирішуємо і тд? це відповіді з місцевих кабінетів, а там, куди ти посилаєш взагалі ніхто не вийде до людей. і це все тягнеться місяцями, а людям потрібно сьогодня. зіштовхнешся, не дай тобі Бог, з чиновницьким свавіллям, хто б ти не був, будеш почувати себе ....овном або заробиш статтю і вже потім, будеш за ними бігати та башляти щоб не сісти. от така х....йня, малята. без резонансу ніхто не підніме дупу з крісла...
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29.08.2021 11:16 Відповісти
Ну і створювати проблему тим хто їде дорогою також, не вихід.
Я кілька разів потрапляв у пробки через таких "вештунів" дорогою. І якби їх хтось зніс вантажівкою - я їм не співчував би...
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29.08.2021 11:20 Відповісти
у львовы вбило хлопчика старим деревом, у мене через забор три старі черешні вже впали, поламали мені забор, а ще три стоять як раз над місцем пересування людей. написав в мерію........ вже півтора місяця чекаю сильного вітру. а віз і нині там. хоча була комісія. будь здововим, гарного дня.
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29.08.2021 14:54 Відповісти
Комунальні послуги і тарифи- це справжнє знущання над народом.
Сподіваюсь саме звідси почнеться нова коліївщина.
Хоча сподівання і примарні. Молодь протестує ногами до Польщі, а старики у кращій світ
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29.08.2021 07:58 Відповісти
А при чем простые водители и их пассажиры? Пикетируйте этих облгазовцев, адвоката найдите, в суд обратитесь.
Все эти перекрыватели - КОЗЛЫ!
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29.08.2021 08:37 Відповісти
В суд? В наш самый гуманный и справедливый суд в мире? Жители села на Киевщине перекрыли трассу в столицу, чтобы добиться подключения газа в их домах, - журналист Казимко - Цензор.НЕТ 9802
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29.08.2021 08:52 Відповісти
а люди которые едут домой вечером причем к тому что ему газ не включают? Нахер он там покупал халабуду без газа???
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29.08.2021 09:18 Відповісти
Во-первых халабуда изначально была с газом, во-вторых моя реплика касалась лишь наших судов
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29.08.2021 09:29 Відповісти
Так мне все равно была она с газом или нет.
Едешь ты такой себе домой, тут раз олень дорогу перекрыл потому что у него газа нету.
А я тут причем???
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29.08.2021 09:30 Відповісти
как это причём, страна ода ведь на всех !
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29.08.2021 10:11 Відповісти
та вот и у меня вопрос какого они всё время на трассы лезут - вам шо "трасса" газ отключила? - пистуйте к своему райгазу или горгазу берите его в осаду, так нет же на трассу ...а село с проблемами за 30-40 км от трассы...
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29.08.2021 11:52 Відповісти
Знаю "цену" нашему правосудию, но 100% админисков к субъектам властных полномочий выиграл без всяких "неформальных" действий. Не хер жлобиться на адвокатов и мучить по жлобски не виновных ни в чем водил.
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29.08.2021 15:03 Відповісти
Хм-м-м,"...на місці працює поліція"? А що, злодійчата-фірташата вже й поліцію приватизували,як корисні копалини України?
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29.08.2021 09:45 Відповісти
полиция - один из инструментов управления страны, а т.к. управление страной происходит под контролем олигархов, как и разработка недр, то получается что всё по закону
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29.08.2021 10:14 Відповісти
ну и кому вручат подозрение поллюцейские ?
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29.08.2021 09:46 Відповісти
Вважаю КАТЕГОРИЧНО НЕДОЦІЛЬНИМ перекриття трас. На владу це не впливає , а страждають ті,кому конче потрібно їхати. Така форма протесту недопустима,за неї треба наказувати .Необхідно змінити форму протесту.
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29.08.2021 10:34 Відповісти
На хрін іди
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29.08.2021 15:29 Відповісти
 
 