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Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA-250 Chicago Women's Open у США.

У фіналі українська тенісистка, посіяна на турнірі під першим номером, за 2 години 2 хвилини обіграла французьку тенісистку Алізе Корне (9): 7-5, 6-4, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тенісний портал України.

Українка впевнено розпочала зустріч, вийшовши вперед із рахунком 3-0. Однак Корне змогла відігратися і навіть заробила брейкпойнти за рахунку 5-5, але Світоліна встояла і потім взяла подачу суперниці.

У другій партії українка кілька разів виходила вперед із брейком, але француженка тричі відігравалася. Не вдалося Світоліной подати на матч за рахунку 5-3. Втім, вже в наступному геймі вона здобула перемогу в матчі, реалізувавши свій перший же матчбол.

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На шляху до титулу перша ракетка України обіграла 4 француженок і 1 представницю Швеції.

У Чикаго Еліна Світоліна здобула свій 16-й титул WTA в кар'єрі і перший у нинішньому сезоні. Тож українка виграла 16-й фінал із 19. В оновленому рейтингу Еліна повернеться до п'ятірки найсильніших.
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Топ коментарі
+16
Молодець !
Вітання і побажання нових перемог.
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29.08.2021 02:18
+7
красавица и умница...!
Поздравления!
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29.08.2021 02:54
+3
Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 8801
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29.08.2021 07:57
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Молодець !
Вітання і побажання нових перемог.
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29.08.2021 02:18 Відповісти
красавица и умница...!
Поздравления!
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29.08.2021 02:54 Відповісти
красавица и умница... як і її чоловік... а дітлахи якими ж будуть, щиро-чорними чи фіолетовими. Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу - Цензор.НЕТ 9807
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29.08.2021 10:50 Відповісти
красавица и умница!
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29.08.2021 10:57 Відповісти
А тебе какая разница. Нацист?
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29.08.2021 11:00 Відповісти
а чого цікавишся, кацапоізичне?
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29.08.2021 11:57 Відповісти
👍👍👍
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29.08.2021 07:21 Відповісти
Она что, лучше Машки Шараповой??? Кацапка Падлюченкова 15-я. Сплошная русофобия!!!
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29.08.2021 07:56 Відповісти
Пока ещё не лучше
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29.08.2021 08:20 Відповісти
Украинка Свитолина выиграла 16-й турнир в карьере и вернется в пятерку сильнейших теннисисток мира - Цензор.НЕТ 8801
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29.08.2021 07:57 Відповісти
Франция в шоке. За турнир 4 француженек обыграла и одну шведку.
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29.08.2021 08:46 Відповісти
Між іншим, Корне - колишня дівчина Монфіса, нині чоловіка Еліни. Чи було це додатковою мотивацією і для кого більшою - невідомо. Але таке воно спортивне життя.
Еліні - подальших успіхів і перемог.
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29.08.2021 09:04 Відповісти
под шконку, козлина
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29.08.2021 09:56 Відповісти
Монфис хорошо играет на ********* Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу - Цензор.НЕТ 7471
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29.08.2021 09:11 Відповісти
ЭЛЕЧКА, умница-красавица и великий труженик, с победой!!! Новых красивых, убедительных и конечно, победоносных турниров!
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29.08.2021 09:55 Відповісти
ВІТАЄМО !! МОЛОДЧИНА !! КРАСУНЯ !! ТРУДІВНИЦЯ !! ПАТРІОТКА !! ГОРДІСТЬ УКРАЇНИ !!
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29.08.2021 10:39 Відповісти
ВАТНИЦА!
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29.08.2021 11:46 Відповісти
За кого тут можно порадоваться так это за негра, сначала пользовал Корне, теперь Свитолину.
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29.08.2021 11:45 Відповісти
С Корне роман у них 15 лет назад был ) Дело молодое.
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29.08.2021 12:52 Відповісти
А кого же не иметь, как собственную жену? Это у тебя пользованием называется? Думаю, что Корне и Свитолина в твою сторону и пукать бы не стали!
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06.12.2021 18:02 Відповісти
 
 