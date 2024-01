Українка Світоліна виграла 16-й турнір у кар'єрі і повернеться до п'ятірки найсильніших тенісисток світу. ВIДЕО

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею турніру WTA-250 Chicago Women's Open у США.

У фіналі українська тенісистка, посіяна на турнірі під першим номером, за 2 години 2 хвилини обіграла французьку тенісистку Алізе Корне (9): 7-5, 6-4, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тенісний портал України.

Українка впевнено розпочала зустріч, вийшовши вперед із рахунком 3-0. Однак Корне змогла відігратися і навіть заробила брейкпойнти за рахунку 5-5, але Світоліна встояла і потім взяла подачу суперниці.

У другій партії українка кілька разів виходила вперед із брейком, але француженка тричі відігравалася. Не вдалося Світоліной подати на матч за рахунку 5-3. Втім, вже в наступному геймі вона здобула перемогу в матчі, реалізувавши свій перший же матчбол.

Читайте також: "Ця медаль для мене означає багато", - Світоліна про олімпійську бронзу

It's @ElinaSvitolina's kind of town! 🎶



Chicago's top seed claims her 16th WTA trophy, defeating Cornet for a first title since September!#ChiTennisFestival pic.twitter.com/bGYTgUi1sB