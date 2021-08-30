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Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Спорт

Українські спортсмени здобули дві золоті медалі Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо сьогодні, 29 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

"Роман Полянський зі значним відривом виборов золоту медаль у веслуванні академічному", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це друга золота медаль Романа і друге золото України сьогоднішнього ранку.

Зубковська виграла фінал у класі Т12 із результатом 5,54 метра.

Отже, в активі збірної України на Паралімпіаді 36 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.

Читайте також: Українські спортсмени в четвертий день Паралімпіади здобули 12 медалей, - НОК
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Какие молодцы ребята.

Украина много строит жилья. Взяли бы за правило награждать золотых олимпийцев квартирами . Однокомнатная квартира стоит недорого
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29.08.2021 08:47 Відповісти
+++!!!!...
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29.08.2021 09:06 Відповісти
ВІТАЄМО !!!!
Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину - Цензор.НЕТ 1908

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29.08.2021 09:26 Відповісти
Спасибо ВАМ, наши ЗОЛОТЫЕ, за то, что прославляете Украину и подчеркиваете, что мы ЕСТЬ, и МЫ СОСТОЯЛИСЬ!!! Так держать!!!
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29.08.2021 09:49 Відповісти
круто... ещё б две медалечки...
Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину - Цензор.НЕТ 7501
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29.08.2021 10:09 Відповісти
лучше бы ещё 4 медалечки...
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29.08.2021 10:40 Відповісти
МОЛОДЦІ !!! ТАК ТРИМАТИ !!! СЛАВА УКРАЇНІ !!!!
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29.08.2021 10:37 Відповісти
Супер! +++
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29.08.2021 12:33 Відповісти
 
 