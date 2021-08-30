Українець Полянський здобув золото в академічному веслуванні на Паралімпіаді в Токіо, а Зубковська - зі стрибків у довжину. ВIДЕО
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Українські спортсмени здобули дві золоті медалі Паралімпійських ігор 2020 року в Токіо сьогодні, 29 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомляє Національний паралімпійський комітет України.
"Роман Полянський зі значним відривом виборов золоту медаль у веслуванні академічному", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це друга золота медаль Романа і друге золото України сьогоднішнього ранку.
Зубковська виграла фінал у класі Т12 із результатом 5,54 метра.
Отже, в активі збірної України на Паралімпіаді 36 медалей: 10 золотих, 17 срібних і 9 бронзових.
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