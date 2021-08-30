Франція протестує проти ковід-обмежень: 160 тис. людей вийшли на вулиці, 16 затриманих. ВIДЕО
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29 серпня під Франції на мітинги проти введення "паспортів здоров'я" і пов'язаних з цим обмежень вийшли майже 160 тисяч осіб, поліція затримала 16 осіб.
Про це повідомляє телеканал franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Протестний рух залишається активним по всій Франції, загалом у суботу відбулося 222 мітинги", - інформує міністерство внутрішніх справ Франції.
Як зазначається, 16 людей були заарештовані, двоє з них у Парижі, де протести відбулися одразу у кількох районах.
За оцінками МВС, у суботу на вулиці вийшло 159,5 тисячі людей - це на 16 тисяч менше, ніж минулого тижня.
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Узагалі, зниження кількості протестувальників спостерігається третю суботу поспіль. Найбільша кількість демонстрантів була зафіксована 21 серпня – 175,5 тисячі.
Як повідомлялося, протести у Франції розпочалися після того, як парламент схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток".
З 9 серпня у Франції на вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торгівельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію проти коронавірусу, одужання після хвороби або ж пред'явити актуальний негативний результат тесту.
Будь ласка, зачекайте...
Кстати, как там в Израиле? Каковы успехи неудержимой раздачи бустерной дозы? Наконец достигли показателей осенней волны прошлого года (до вакцинации)? Супер, что сказать.
Тестируют бесплатно..."
На что идут налоги, не знаем.
"Как доказано существование ВИЧ? Судя по твоей логике... Никак... Просто люди умирают от спида и ковида, а вич как и ковид... Это выдумка"
Никак и не доказано. Знаешь, что такое фальшивый диагноз? Умирает человек от инсульта, а врач пишет "осложнение ковида" и получает премию.
Австрия использует нормальные маски, которые доказано, приправильном ношении, предотвращают распространение вируса.."
Кем доказано? Зомбоящиком?
Надайте перелік прав вакцинованих, які невакцинований порушує. З посиланням на діюче законодавство (статті, де прописані ці права).
2. Київ багатомільйонне місто , то який відсоток одна поліцейська ?(а точно від щеплення?).
3. І перелік прав - вакциновані не хочуть хворіти . І слухати середньовікову маячню . Особисто від себе додам - в нас на роботі зробили щеплення всі ті , хто перехворів . Чомусь . А Вам бажаю бути здоровим .
А во франции вряд ли справку купиш, врач еще и полицию вызовет..
Більше того, якщо вакцинка така =ефективна=, то чого "привілейовані" бояться нещеплених ?
Їм гарантований легкий перебіг без госпіталізації.
=Захищених= вже більше половини у багатьох розвинених країнах, нещеплених - мізер, за офіційними даними, для чого примусовий укольчик і аусвайс ?
Американці в шоці (вони ще про подібного кадра з Монсанто розповідають): найкоротший термін для реєстрації вакцини був 4 роки.
А тут - космічна швидкість.
хотя и те, и другие требуют защиты своих прав
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
Так, в принципе, работают все вакцины...
... Выше, тело, написалоо том, как работают обезбаливающие и наркотики...
Все, что нужно знать о кацпаских ботах, это то, что где то сидят люди, которые пишут за бабки вот такой бред, и их даже не парят орфографические ошибки:"иммуна дефицита" это какой то видимо процесс в мозгу этого товарища...