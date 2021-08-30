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Франція протестує проти ковід-обмежень: 160 тис. людей вийшли на вулиці, 16 затриманих. ВIДЕО

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29 серпня під Франції на мітинги проти введення "паспортів здоров'я" і пов'язаних з цим обмежень вийшли майже 160 тисяч осіб, поліція затримала 16 осіб.

Про це повідомляє телеканал franceinfo, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Протестний рух залишається активним по всій Франції, загалом у суботу відбулося 222 мітинги", - інформує міністерство внутрішніх справ Франції.

Як зазначається, 16 людей були заарештовані, двоє з них у Парижі, де протести відбулися одразу у кількох районах.

За оцінками МВС, у суботу на вулиці вийшло 159,5 тисячі людей - це на 16 тисяч менше, ніж минулого тижня.

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Узагалі, зниження кількості протестувальників спостерігається третю суботу поспіль. Найбільша кількість демонстрантів була зафіксована 21 серпня – 175,5 тисячі.

Як повідомлялося, протести у Франції розпочалися після того, як парламент схвалив закон про обов'язкову вакцинацію медпрацівників, пожежників та рятувальників. Також було вирішено розширити дію так званих "паспортів здоров'я" або ж "санітарних перепусток".

З 9 серпня у Франції на вході в кафе чи ресторани, заклади охорони здоров'я, деякі торгівельні центри та при дальніх поїздках у транспорті потрібно підтвердити вакцинацію проти коронавірусу, одужання після хвороби або ж пред'явити актуальний негативний результат тесту.
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Топ коментарі
+17
Рассказал все, что знал в стиле Шарикова. Люди вышли отстаивать свои конституционные права. Толку от этой вакцины, если в США 25% вакцинированных заразились дельта штамом. Через пару лет прививки станут платные, а твой организм без них не сможет справляться с новыми штамами ковида, будешь каждые пол года башлять за новую прививку. Вот с таких лохов они и заработают миллиарды долларов.
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29.08.2021 18:49
+17
Сразу видно адепта антипрививочника... Ты даже не понимаешь, как работают прививки, раз такой бред несешь...
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29.08.2021 18:55
+15
Протести у Франції тривають сьомий тиждень поспіль.

В Монреалі теж вчора знову була маніфестація проти примусового щеплення на роботі, зокрема в системі охорони здоров*я і в освіті, бо пропагандисти вищать про "добровільність" штрикання.
Бачила інфу, що 30 000 медпрацівників відмовляються від експериментальної бовтушки.
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-08-28/manifestation-contre-la-vaccination-obligatoire-en-milieu-de-travail.php
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29.08.2021 18:52
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Сотовую связь? Ты все отвергаешь научные данные, сектант? Может, ты стал профессором биохимии или медицины, что имеешь на это законное право?

Кстати, как там в Израиле? Каковы успехи неудержимой раздачи бустерной дозы? Наконец достигли показателей осенней волны прошлого года (до вакцинации)? Супер, что сказать.
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30.08.2021 01:35 Відповісти
Я тебе уже объяснял, чем научные данные отличаются от статеек псевдоученых. Придурок, ты свинцовые трусы уже купил? В Израиле имеется своя секта таких дебилов, как ты - не вакцинируются, дохнут.
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30.08.2021 07:52 Відповісти
"Вакцинируют бесплатно...
Тестируют бесплатно..."

На что идут налоги, не знаем.

"Как доказано существование ВИЧ? Судя по твоей логике... Никак... Просто люди умирают от спида и ковида, а вич как и ковид... Это выдумка"

Никак и не доказано. Знаешь, что такое фальшивый диагноз? Умирает человек от инсульта, а врач пишет "осложнение ковида" и получает премию.
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30.08.2021 01:32 Відповісти
"Дальше о масках...
Австрия использует нормальные маски, которые доказано, приправильном ношении, предотвращают распространение вируса.."

Кем доказано? Зомбоящиком?
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30.08.2021 01:33 Відповісти
Ты - глупый тип. Везде медицина одинакова. Но смысл метать бисер перед свиньями?
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30.08.2021 01:33 Відповісти
Не розумію , в чому проблема ? Захищайте свої права вдома - закрийся , чому ви повинні порушувати права нормальних людей ? Чому жоден "борець" не відповів мені на запитання : "в тебе є хоча б один знайомий з ускладненеями після щеплення?".
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30.08.2021 02:05 Відповісти
Поліцейську в Києві повністю паралізувало після вакцини. Вже кілька тижнів марно "лікують"

Надайте перелік прав вакцинованих, які невакцинований порушує. З посиланням на діюче законодавство (статті, де прописані ці права).
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11.09.2021 09:51 Відповісти
1.Я цікавився , чи є в когось знайомі , або знайомі знайомих , які захворіли від вакцинації .
2. Київ багатомільйонне місто , то який відсоток одна поліцейська ?(а точно від щеплення?).
3. І перелік прав - вакциновані не хочуть хворіти . І слухати середньовікову маячню . Особисто від себе додам - в нас на роботі зробили щеплення всі ті , хто перехворів . Чомусь . А Вам бажаю бути здоровим .
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11.09.2021 13:34 Відповісти
Молодцы французы.Большая опасность по всему миру.Смотрите как мировые правители обнаглели, всех хотят заколоть.А что будут потом с нами(беспомощными) делать?.Люди с большим напряжением ждут 1 сентября.
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29.08.2021 20:39 Відповісти
У нас хоть можно взятку дать и справку получить..и не колоть себе неизвестно что против мутанта который постоянно видоизменяется и прививка становится бесполезной...
А во франции вряд ли справку купиш, врач еще и полицию вызовет..
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29.08.2021 20:44 Відповісти
Так дійсно, на росії майже всі купують довідки про щеплення.
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29.08.2021 20:49 Відповісти
На расее не знаю..в совке там тяжелее взятку было дать застучат... там очень много людей отсидело 2 года вообще ни за что..например украл копну сена или ящик вишен в колхозном саду...
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29.08.2021 21:02 Відповісти
Просто так - важко було, та ти забув про чарівне слово - блат.
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29.08.2021 21:11 Відповісти
и при этом обязательно с нужным человеком забухать...сразу лучший друг становится
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29.08.2021 21:15 Відповісти
Брехло. В твоєму совку все трималось на хабарях.
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30.08.2021 11:59 Відповісти
Вони таке несуть - зразу видно , що народилися в 80х або пізніше . Я 40 років прожив в тому концтаборі , а 30 річні зі мною спорять . Тоді їм кажу : тебе б на тиждень туди - через 2 дні назад просився б .
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11.09.2021 13:41 Відповісти
Оказывется коррупция иногда бывает полезной.
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29.08.2021 20:53 Відповісти
И самое интересное, что ковидофашисты, устроившие этот беспредел с дискриминацией непривитых, отлично знают, что уколотые также заражаются и заражают других. Так, что цель всех этих мер только одна - принуждение к участию в испытании экспериментального шмурдяка с неизвестными последствиями, особенно после 3-го укола.
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29.08.2021 20:52 Відповісти
Притомні люди про це й пишуть. Але "експерти" вже квакають, що наступна хвиля буде хвилею нештрикнутих.
Більше того, якщо вакцинка така =ефективна=, то чого "привілейовані" бояться нещеплених ?
Їм гарантований легкий перебіг без госпіталізації.
=Захищених= вже більше половини у багатьох розвинених країнах, нещеплених - мізер, за офіційними даними, для чого примусовий укольчик і аусвайс ?
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29.08.2021 20:59 Відповісти
А на ... мені ще й "легка" форма ? Навіть якби на 20 відсотків зменшувався ризик захворіти , я б вакцинувався . Ну , правда , може хтось уколів боїться - тут медицина безсила .
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11.09.2021 13:47 Відповісти
А шмурдяк стоит денег и он закупается ... и я не удивлюсь, что по кому то плачет электрический стул в США за откаты от корпораций
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29.08.2021 21:00 Відповісти
Так, персонаж один, який зараз в раді пфайзера, - Scott Gottlieb - до цього працював в FDA.

Американці в шоці (вони ще про подібного кадра з Монсанто розповідають): найкоротший термін для реєстрації вакцини був 4 роки.
А тут - космічна швидкість.
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29.08.2021 21:12 Відповісти
цi чеснi очi не можуть брехати та вводити в оману...)


Франція протестує проти ковід-обмежень: 160 тис. людей вийшли на вулиці, 16 затриманих - Цензор.НЕТ 5298
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29.08.2021 22:35 Відповісти
А ще Сорос вам загрожує ! Соросята і рептілоїди ! Обережно з штучним інтелектом !
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11.09.2021 13:43 Відповісти
зато лгбт защищали бы, стоя на смерть!
хотя и те, и другие требуют защиты своих прав
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29.08.2021 22:10 Відповісти
Удивляет количество рашисских тролей в темах про вакцинацию. Видимо правда что ***** начал биологическую войну.
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29.08.2021 22:36 Відповісти
15 копеек сами себя не заработают...
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30.08.2021 00:20 Відповісти
ОБЬЯСНЕНИЯ ВИРУСОЛОГОВ НА ПРИВИВКУ COVID-19. Сама по себе прививка не страшна, а страшны последствия поведения иммунной системы после привития. Дело в том, что прививка берет всю борьбу с вирусом на себя, и иммунитет как-бы расслаблен. Он усыпает. И поэтому, когда вирус мутирует, нужно опять прививаться. ТОЕСТЬ вас посадят,,,, на иглу,,,, как наркомана. Есть прививка, организм живёт. Нет прививки, то любой вирус вас уничтожит. А прививка действует от шести до девяти месяцев. Именно от вируса разновидностей сезонного гриппа. Вам каждый опасный сезон, когда произошла очередная вспышка нужно бежать и прививаться по новой. Ваша имунка всю ответственность и борьбу за вашу жизнь перебросила на плечи прививки. Вот где ловушка. И сейчас вам сделают 2 прививки бесплатно. А вот через год, когда вспыхнет новый вирус, а он вспыхнет непременно. Так как каждый год весной и осенью вирусы гриппа возобновятся и мутируют.
Вот тогда то вы должны будете выложить свои деньги , что бы привиться снова, иначе вы или погибните или почти умрёте. Вся эта кампания и была на это рассчитана с прицелом на будущие два годика. Так вот, как говорят эти специалисты, все компании, которые выпускают прививки очень разбогатеют, так как вы любые деньги будете выкладывать, что-бы не умереть. Вот и весь фокус. В 2021 году всех привьют бесплатно. А вот в 2022 говорят, что население здорово сократиться. Так как или денег не будет заплатить, или прививку не достать. А уж вирус нам подкинут, не сомневайтесь. Получается, что вам искусственно сделают... синдром приобретенного иммуна дефицита... Подумайте над этим.
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30.08.2021 09:55 Відповісти
Просто оставлю ответ,для всех кто это будет читать и верить в сказки которые пишут адепты-антиваксеры... То, что выше написано, полный бред, по причине того, что никак прививка не ослабляет иммунитет... Вам вводят вирус... полтора кубика "болезни" ваш иммунитет не просто не засыпает, а получает тааакой пинок под зад, что вас колбасит два дня, рука болит... И ни о каком расслаблении точно речи быть не может...
Так, в принципе, работают все вакцины...
... Выше, тело, написалоо том, как работают обезбаливающие и наркотики...
Все, что нужно знать о кацпаских ботах, это то, что где то сидят люди, которые пишут за бабки вот такой бред, и их даже не парят орфографические ошибки:"иммуна дефицита" это какой то видимо процесс в мозгу этого товарища...
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03.09.2021 22:58 Відповісти
Можно было бы посмеяться над "аргументами" , которые сюда нахлынули , но тема не смешная , и не смешно было , когда меня забирала скорая , а в отделении ещё не смешнее . Так , что через 3 месяца пошёл и вакцинировался , потом повторно . И что ещё заметил : главные антивакцинаторы - электорат зеленского ! Совпадение ? Нет ! Уровень интелекта .
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11.09.2021 14:02 Відповісти
Главные антиваксеры- те люди, сознанием которых, легко манипулировать... Например в средневековье, чума была проклятьем, а теперь это можно обьяснить, как заболевание... Так вот и теперь, что то новое, что не вписывается в рамки обычного, люди не принимают, из за своей глупости...
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12.09.2021 18:37 Відповісти
У них 160 тысяч на 67 миллионов, а у нас - 72%.....
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30.08.2021 10:19 Відповісти
Правильно ! Я тоже это заметил .
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11.09.2021 14:04 Відповісти
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