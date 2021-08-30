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протест (2249) Азов (678) Національний корпус (386) Кухарчук Дмитро (16) Офіс Президента (1750)

Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук, якому раніше вручили підозру в хуліганстві на акції під Офісом Президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени під Печерським управлінням поліції в Києві. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 30 серпня, під будівлею Печерського управління поліції в Києві глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук, якому раніше вручили підозру в хуліганстві на акції під Офісом Президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двом учасникам зіткнень під Офісом президента 14 серпня оголошено про підозру, - Нацполіція

У брифінгу, серед інших, взяли участь письменник Василь Шкляр і лідер Національного корпусу Андрій Білецький. Промовці звинуватили Зеленського в згортанні демократії та вибірковому правосудді.

"Нас не залякати ні СІЗО, ні катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка, ось вам моя кров" - сказав Дмитро Кухарчук, після чого спричинив собі рани на лівій руці.

"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни! Переслідування ветеранів - представників Азовського руху тривають. Вранці 28 серпня двом ветеранам полку "Азов" - голові Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку і його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Хлопцям інкримінують ст. 296 ч. 4. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито здійснювали на акції під Офісом Президента 14 серпня в Києві. Очевидно, що майбутні допит і суд - тільки формальність у цій політичній замовній справі. Відразу після вручення підозр пресслужба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна дійти висновку, що результат вже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання", - заявили в Нацкорпусі.

Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 01
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 02
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 03
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 04
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 05
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 06
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 07
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 08
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 09
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 10
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 11
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 12
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 13
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 14
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 15
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 16
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 17
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 18
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 19
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 20
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 21
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 22
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 23
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 24
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 25
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 26
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 27
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 28
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 29
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 30
Член Нацкорпусу Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів 31

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Раніше Нацполіція повідомила, що двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш. Сьогодні суд має обрати їм запобіжний захід

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+37
Когда привели к власти Зелю ничего себе не резали?Вы посмотрите целая фотосессия,да вам головы бы поотрывать за то что помогали клоуну обливать грязью человека востановившего армию, поднявшего весь мир против России. давшео украинскому языку статус государственного, а украинской церкви автокефалию, не смотря ни на какие ошибки, Пороха нельзя было ставить даже в один ряд с наркоманом- отморозком.То ,что происходит в Украине сейчас ,большая доля вины нацкорпуса и нацжен, титушки поганые, вам совесть ампутировали, но дешевый цирк продолжается,вы первые,виновны перед ветеранами,теперь хоть головы отрезайте себе,и снимите это все на камеру..Уроды.
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30.08.2021 11:22
+24
Воины режут горло врагам,
а урки режут себе вены


чисто зековская фишка
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30.08.2021 12:45
+18
Как говорил наш комбат, хочешь заниматься членовредительством - начни с члена.
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30.08.2021 11:40
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Воины режут горло врагам,
а урки режут себе вены


чисто зековская фишка
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30.08.2021 12:45 Відповісти
Він не вени різав, а шкіру.
Шкурники, одним словом.
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30.08.2021 14:08 Відповісти
Ці дії патріотів неймовірно ********* українську владу, показують що патріоти не вірять в українську державу, в українські інституції такі як правоохоронна система та український суд. Виникає питання а за що боряться українські патріоти які від однієї підозри ріжуть собі руки?
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30.08.2021 14:32 Відповісти
Завджи казав, що риги і бариги - близнюки-браття. Навіть були створені одним і тим же брехливим і цинічним сивомордим ригом. Та по своїй підлій і цинічній поведінці, прохняві свині, в порівнянні з ригами, для України - більш небезпечні. Вони, як колись їхні "дєди" з нквд, рядились під воїнів УПА, чинили провокації, щоб потім в своїх злочинах звинуватити Патріотів, так сьогодні рядяться в вишиванки, скрізь верещать, що вони за Україну, а на ділі - продажні прокацапські ГНИДИ, які поливають брудом Патріотів України: Добровольців і Ветеранів.
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30.08.2021 12:57 Відповісти
Ну так що, зробили з з тобою все що завгодно, чи ні? Судячі з усього, лишню хромосому все ж таки залишили... І щелепу сруССько "ізичну" не виправили... Походу, "маглі сдєлать всьо, что угодно!", а так нічого і не зробили.
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30.08.2021 15:03 Відповісти
понты
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30.08.2021 11:07 Відповісти
дешевые
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30.08.2021 12:45 Відповісти
час порежу себе вены, а меня быстро перевяжут
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30.08.2021 12:46 Відповісти
для окружающих
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30.08.2021 13:38 Відповісти
А що там робить таваріщь Шкляр? Віддана шавка Каламоя.
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30.08.2021 11:08 Відповісти
Кому вони цікаві, ці зеківські понти?
Різав би вже відразу на шиї........... щоб пару хвилин і все......
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30.08.2021 11:08 Відповісти
когда смотрящий говорит - так вся хата вскрывается или весь барак .....
а вскрываться не так ведь нужно .... Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 4848
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30.08.2021 11:13 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 8330
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30.08.2021 11:14 Відповісти
Потрібно було свинкою передавити
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30.08.2021 11:16 Відповісти
Ссучені дописувачі щось мають супроти патріотів !
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30.08.2021 11:16 Відповісти
Серед твоїх нацжон 50% російські провокатори. Сам Короткіх чого вартий.
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30.08.2021 11:24 Відповісти
Таке відчуття, що основне завдання Нацкорпусу - представити націоналістів, як якихось бородатих геїв, що ріжуть собі вени, на знак протесту, як девочки.
УПА і ОУН на знак протесту не різали собі вени, а страчували польських і радянських високопосадовців.
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30.08.2021 12:15 Відповісти
А самому Билецкому слабо порезать?или он что-то одно а они другое
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30.08.2021 11:18 Відповісти
суицидальный шантаж
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30.08.2021 11:20 Відповісти
Суїцидальний - вздовж вени або під кутом. Впоперек - то для кіно
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30.08.2021 19:51 Відповісти
Когда привели к власти Зелю ничего себе не резали?Вы посмотрите целая фотосессия,да вам головы бы поотрывать за то что помогали клоуну обливать грязью человека востановившего армию, поднявшего весь мир против России. давшео украинскому языку статус государственного, а украинской церкви автокефалию, не смотря ни на какие ошибки, Пороха нельзя было ставить даже в один ряд с наркоманом- отморозком.То ,что происходит в Украине сейчас ,большая доля вины нацкорпуса и нацжен, титушки поганые, вам совесть ампутировали, но дешевый цирк продолжается,вы первые,виновны перед ветеранами,теперь хоть головы отрезайте себе,и снимите это все на камеру..Уроды.
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30.08.2021 11:22 Відповісти
100%
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30.08.2021 11:25 Відповісти
100%
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30.08.2021 15:36 Відповісти
Лучше шею
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30.08.2021 11:24 Відповісти
Если бы это хоть что то изменило,свое грязное дело они уже сделали,еще два года пытки для Украины,пока эти паяцы во главе с голобородько будут устраивать дешевые шоу.
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30.08.2021 11:29 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3806

Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 2895
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30.08.2021 11:34 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3484 Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 3484
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30.08.2021 12:47 Відповісти
кайф как от секаса с игрушкой жабы из мапет шоу
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30.08.2021 13:28 Відповісти
Как говорил наш комбат, хочешь заниматься членовредительством - начни с члена.
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30.08.2021 11:40 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 5060
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30.08.2021 13:57 Відповісти
"Нирки рви, вони горітумуть!" (с) Л.Подерев'янський "Данко".
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30.08.2021 11:42 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 7004
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30.08.2021 12:48 Відповісти
Хоть кто-то выступает против спектакля Голобородька.
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30.08.2021 11:47 Відповісти
Колись українці різали ворогів. Тепер ріжуть себе....
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30.08.2021 11:48 Відповісти
Отож. Хочет быть героем, пролившим кровь? Так надо проливать кровь врагов. Или с поясом шахида под ОП, а не с бритвой...
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30.08.2021 11:55 Відповісти
Щось без ентузіазму, якось.
Проти Пороха ж було ого-го як ВЕСЕЛІШЕ.
НЄ ВЄРЮЮЮЮЮЮЮ!
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30.08.2021 11:59 Відповісти
Там хоть по капотам машин можно попрыгать...Станиславский бошку бы оторвал за такую игру....
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30.08.2021 15:39 Відповісти
"Не верю."
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30.08.2021 11:59 Відповісти
"- Хоботов, это мелко!" Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 5827
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30.08.2021 12:50 Відповісти
Странные комментарии. Если они не патриоты, то кто?
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30.08.2021 12:04 Відповісти
заказні клоуни, завдання яких створити посміховисько з самого слова "націоналісти".
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30.08.2021 12:16 Відповісти
нацжоны они
вопросы еще есть ? Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 1271
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30.08.2021 12:51 Відповісти
Фигуранты сайта миротворец https://myrotvorets.center/criminal/kukharchuk-dmitrij-vasilevich/
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30.08.2021 13:09 Відповісти
банды ватных жон нац жон
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30.08.2021 13:28 Відповісти
Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів - Цензор.НЕТ 2216
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30.08.2021 12:40 Відповісти
Ріжуть взагалі то уздовж, а не поперек, це звісно якщо дійсно ріжуть...
Тут же якась показуха для недорозвинених...
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30.08.2021 12:35 Відповісти
Мені вас дуже шкода, хлопці, бо більшість з вас - Воїни, ви захищали рідну землю! Ваші побратими гинули. Але!!! Чи не ви всі так самовіддано допомагали цим виродкам прийти до влади?!! Які причини у вас були сподіватися на те, що у хамовитого, відверто антиукраїнського "кварталу" буде патріотична позиція?!! Тепер жеріть, не обляпайтесь!!!
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30.08.2021 12:42 Відповісти
Автор, ГДЕ ты видишь порезанные вены? Во-первых, при порезе вен крови вытекает намного больше. Во-вторых - если он реально служил, а не числился в "Азове", то там на занятиях по тактмеду еще в начале обучения объясняют, что угроза для жизни может возникнуть лишь при порезе вен "вдоль", а не "поперек".
То есть, потерявший аваковскую крышу титухан пытался устроить показуху, но очко не железное и он побоялся достать до вен, всего лишь порезав кожу. Короче, какой "ветеран", такое и "вскрытие вен".
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30.08.2021 12:45 Відповісти
Так и запишем: склонен к суициду))).Дешевые понты.
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30.08.2021 13:01 Відповісти
Лучше бы в задницу себе розовую свинку засунул.
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30.08.2021 13:33 Відповісти
псих-истеричка на публику.
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30.08.2021 13:39 Відповісти
Галимые понты. Мне как-то с работы прислали набор для самостоятельного вскрытия пальца на предмет выковыривания из него крови на анализ. В общем я начал процедуру не прочитав инструкцию.. то даже у меня из пальца кровяхи больше было чем у этого красавца из его "вскрытой вены".
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30.08.2021 14:11 Відповісти
Зверніть увагу: порохоботи ЗАВЖДИ гудять патріотів, націоналістів та добровольців. ВСІХ і ЗАВЖДИ. Обрали вони для цього начебто безпрограшну тактику: звинувачують у роботі на москву, а самі рядяться в патріотів. За цю "роботу" їм платить сиволапий гетьман, московська консерва і ворог України, який за роки свого правління скоїм їй багато лиха. Отже висновок: порохоботи та їхній господар - приховані вороги України. Зверніть увагу на їхній чорний язик (матюки та всіоляка фізіологія) і те, що послуговуються вони майже виключно кацапською мовою.
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30.08.2021 14:16 Відповісти
Цирк на проводе..на асфальте с десяток капель крови, при разбитом носе и то больше..еще и турникет наложили))))
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30.08.2021 14:50 Відповісти
...дешева рибка - гівняна юшка!
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30.08.2021 14:55 Відповісти
Нацкорпус привел к власти Зеленского, срывая предвыборные митинги Президента Порошенко, в Житомире, Черкассах, Чернигове .... теперь, пожинает плоды своей деятельности.
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30.08.2021 15:00 Відповісти
Кто же так режет вены? Резать надо вдоль, а не поперек предплечья, а то у хлопчика получается блатная "сенокосилка" для попугать следака и написать заяву прокурору о ментовском беспределе.
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30.08.2021 15:39 Відповісти
лиха беда начала.Кто следующий. Анушка пролила уже масло.
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30.08.2021 15:49 Відповісти
ипать дебіл.
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31.08.2021 08:41 Відповісти
 
 