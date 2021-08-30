Член "Нацкорпусу" Кухарчук, якому вручили підозру за акцію під ОП, порізав собі вени на знак протесту проти переслідування ветеранів. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук, якому раніше вручили підозру в хуліганстві на акції під Офісом Президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени під Печерським управлінням поліції в Києві. Увага, новина містить кадри, нерекомендовані до перегляду неповнолітнім, вагітним і людям зі слабкою психікою!
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 30 серпня, під будівлею Печерського управління поліції в Києві глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук, якому раніше вручили підозру в хуліганстві на акції під Офісом Президента 14 серпня, на знак протесту проти переслідування ветеранів порізав собі вени.
У брифінгу, серед інших, взяли участь письменник Василь Шкляр і лідер Національного корпусу Андрій Білецький. Промовці звинуватили Зеленського в згортанні демократії та вибірковому правосудді.
"Нас не залякати ні СІЗО, ні катуваннями. Виносячи друзів з фронту, ми бачили чимало крові, якої ніколи в житті не бачили ні Монастирський, ні Єрмак, ні Баканов, ні Зеленський. Я розумію, що вони хочуть моєї крові. Якщо вони так сильно хочуть моєї крові, будь ласка, ось вам моя кров" - сказав Дмитро Кухарчук, після чого спричинив собі рани на лівій руці.
"Влада продовжує репресії проти ветеранів війни! Переслідування ветеранів - представників Азовського руху тривають. Вранці 28 серпня двом ветеранам полку "Азов" - голові Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитру Кухарчуку і його бойовому побратиму Олегу Довбишу, вручили підозри. Хлопцям інкримінують ст. 296 ч. 4. Мова йде про "хуліганські дії", які вони нібито здійснювали на акції під Офісом Президента 14 серпня в Києві. Очевидно, що майбутні допит і суд - тільки формальність у цій політичній замовній справі. Відразу після вручення підозр пресслужба Нацполіції опублікувала новину, що нібито суд вже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, що не відповідає дійсності, оскільки суд ще навіть не був призначений! Можна дійти висновку, що результат вже давно відомий, тому в Нацполіції вирішили навіть не чекати самого засідання", - заявили в Нацкорпусі.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Раніше Нацполіція повідомила, що двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - глава Черкаського міського відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш. Сьогодні суд має обрати їм запобіжний захід
Будь ласка, зачекайте...
а урки режут себе вены
чисто зековская фишка
Шкурники, одним словом.
Різав би вже відразу на шиї........... щоб пару хвилин і все......
а вскрываться не так ведь нужно ....
УПА і ОУН на знак протесту не різали собі вени, а страчували польських і радянських високопосадовців.
Проти Пороха ж було ого-го як ВЕСЕЛІШЕ.
НЄ ВЄРЮЮЮЮЮЮЮ!
вопросы еще есть ?
Тут же якась показуха для недорозвинених...
То есть, потерявший аваковскую крышу титухан пытался устроить показуху, но очко не железное и он побоялся достать до вен, всего лишь порезав кожу. Короче, какой "ветеран", такое и "вскрытие вен".