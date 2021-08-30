"Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко. ВIДЕО
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Розслідування обставин і перебігу Іловайської битви затягується, а ті, хто займається розслідуванням, слабко уявляють, що насправді сталося сім років тому.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив доброволець полку "Дніпро-1", учасник боїв за Іловайськ і автор книги про Іловайську битву "Війна, якої не було", а нині боєць ЗСУ Роман Зіненко.
"Сім років ми всі чуємо як люди, які мають щодо Іловайська дуже слабке уявлення про те, що там справді відбувалося, розповідають нам про Іловайськ. Я дивлюся на цих людей і думаю: "Чим особисто для них є Іловайськ? Наскільки це їм болить?"... Іловайськ - це коли ви змиваєте з обличчя мізки свого командира. Іловайськ - це біль. Якби присутнім тут воно так боліло, як воно болить тим, хто пройшов через це, то розслідування тривало б добу, тиждень ... А ми сім років дивимося як переливають воду з пустого в порожнє. І кожен намагається щось знайти для себе ... хтось - показати себе розумним, хтось - ще якимось. Але результату немає ... Хто в цьому винен?" - сказав Зіненко.
Будь ласка, зачекайте...
дальше что?
найти виноватого в УКРАИНЕ? ну я тебе и за 5 минут скажу, что виноват - Путин, как Верховный Главком страны, развязавшей войну с Украиной.
Дальше что?
Для подачи материалов в международные суды нужны доказательства.
Хотя у нас прокуратура уже 7-й год копает почему-то под НАШЕГО Главкома, который пытался обороняться чем Бог послал на тот момент, ибо силы были сильно неравны...
Сталин с Жуковым бездарно проводили военные операции, которые убивали сотни тысяч военнослужащих, их не только судили, но сделали из них, великих полководцев.
Когда Жуков бросал штрафбаты для разминирования, своими телами, проходы для танков, вот за это надо судить...
Сорян, модери, з пісні слова не викинути 😕
Якщо за сім років Зіненко не зрозумів,хто винен....
питання полягає не в тому як бій ішов, а хто їх туди загнав.... а помийні ями, як і тоді, роблять піар на трагедії намагаючись іншим сенсом трагедію
Как сейчас зеленский , так и тогда порошенко, не давали команду открыть огонь по продвигающимся по территории Украины, российским войскам.
А то вдруг путин нападёт.
Головнокомандувач отримує сформовані звіти, а не ходить чи літає в\на розвідку. Ви знаєте, що доповідали Головнокомандувачу? Який військовий досвід був на усіх рівнях ЗСУ? Скільки людей по-звичному брехали, щоб зберегти свої посади, так як вони звикли робити у мирний час?
Допомога була виділена із наявних сил - вона була розбита. Вона була виділена виходячи з доповідей розвідки про підтвердженого ворога. Її виявилося недостатньо.
Те на що підписався цей ветеран АТО, не є правильним вчинком.
Я такое не покупаю.
Так ось, у нас йде російсько-українська війна тому "хто віноват" вже давно знають адекватні та розумні люди - це маленьке кремлівське ху#ло....і не потрібно шукати чорну кішку в чорній кімнаті...
Так что там за ЗУГРЕС ? Разносили фейк годами ! Где все эти Пидлоги макартни, Аллы Новосады, Шреки баблокаты ,Ларченки и другие шоколадно-кацапские боты ?
Налетайте ! Спамьте !
История
"Дії керівництва Дніпропетровської області при плануванні Іловайської операції ми не розглядали і не вивчали, і ці факти ми взагалі не розглядали. І прийняття рішення... на яких нарадах проходило... Але ніяким чином наради, які проводилися в Дніпропетровській адміністрації не впливали на дії командирів і начальників... Тому ці наради на нашу думку вопще не впливали на дії керівників високих ланок". - директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувін.
"Іловайськ. Правда".
Джон Смит
Не втыкаю, к чему конспирология? Или многим комментирующим платят, как ольгинским/лахтинским троллям?
Оригиналы шифрограмм были переданы Николаем Колесником сотрудникам военной прокуратуры ещё в 2014 или в 2015 году (точно не помню).
Отчёт ВСК ВР (где-то есть в формате Word, но сходу не нашёл):
https://www.pravda.com.ua/articles/2014/10/20/7041381/