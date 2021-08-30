Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство
Понад 30 медіа спочатку розмістили, а потім видалили інформацію про те, що нардеп від партії "слуга народу" Олександр Трухін потрапив у ДТП під Києвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, новини почали зникати 26 серпня - через три дні після публікацій.
За даними деяких ЗМІ, новину видалили УНІАН, Футбол 24, UA-Football, Isport, Meta-Ratings, 1927.kiev.ua, Динамо Київ від Шурика (прибрали ім'я депутата), Sport.ua (прибрали ім'я депутата), Football.ua, Сьогодні, ТСН, Антикор, Главком, УНН, Аргументи і Факти, Comments.ua, Depo.ua, Вести, Факти, Обозреватель, Телеграф, Гордон, Прямий, Фраза, NewsWeek, Вести-UA, Bigmir, Аргумент, Українські новини, Комсомольська правда в Україні, Голос.UA, Главк, Резонанс, Судово-юридична газета.
Будь ласка, зачекайте...
У понеділок, 30 серпня, президент України Володимир Зеленський вирушив з офіційним візитом у США. Разом з ним, за інформацією ЗМІ, поїхав нардеп від "Слуги народу" Олександр Трухін, який влаштував ДТП у Києві. БУКВИ
- запретил печать газеты "Правдоруб",
- запретил публикации преступлений "Слуг 'народа'",
- запретил расследование (и год отрицал) дела вагнеров,
- запретил даже прокат мультфильма 'Король Осёл'
...
Зловещая сторона Зе - стаття у The National Interest
by Anton Shvets
The Sinister Side of Ukraine's Telegenic Young President
Щоб клоуни стали диктаторами це треба постаратися.
1) Клоуна неможливо висміювати
2) Клоуна неможливо присоромити
3) Клоуна неможливо спородіювати - він сам вже є пародієй на людину
4) Клоун не несе ніякої відповідальності за свої дії, його справа смішити людей, тому відповідають за його дії завжди інщі
5) Клоуну неважливо поважають його люди чи не поважають, його мета популярність
6) Клоун завжди знайде собі спонсорів і покровителів, бо популярність притягує грощі
7) Клоуна у остання чергу пов`язують з проблемами, бо він завжди смішить людей
8) Клоунів вкрай рідко садять до в`язниці, чи зовсім не садять
9) Клоунів не ненавидять
10) Клоунів завжди згадують з посмішкою
ТЕПЕР РОЗУМІЄТЕ НАВІЩО КОЛОМОЙСЬКИЙ ЗРОБИВ Зе ПРЕЗИДЕНТОМ
Да да саме над ним справжнім а не над тими ролями що він грає
1) Розвал ЗСУ
2) Здача територій відвойованих ЗСУ расєянам
3) Наказ не відкривати вогонь у відповідь на обстріли частин ЗСУ сєпаратистами і російськими військами. Наказ про штрафи для ЗСУ за відкриття вогню у відповідь
4) Мовчазне спостерігання за смертю сержанта Журавля на полі бою
5) Провал программ озброєння ЗСУ
6) Оголошення "винних" у справі вбивства Шеремета
7) Приватизування кримського каналу третіми особами для змоги подачі води у Крим
8) Зустріч з російськими чиновниками в Омані (Оманський офшор)
9) Видача російських найманців воювавших на Донбасі Кремлю, що є держзрадою
10) Заперечення існування операції СБУ по "вагнерівцям" і брехня про це через ЗМІ
11) Покривання діяльності відвертого агента Кремля - Єрамака
12) Скандал з вивезенням на продаж з України великої кількості медичних масок
13) Вивіз на продаж стратегічного запасу зерна з Держрезерву України за кордон
14) Спроба узяти під контроль КСУ (скандал з Тупицьким)
15) Розпродаж землі України зацікавленим кругам через "Ринок землі"
16) Знищення енергосистеми України (зупинка блоків АЕС)
17) Закупівля електроенергії у країни - агресора, у Росії
18) Запуск російського Північного Потоку 2 і ризик залишитись без грошей за транспортування газу ГТС України
19) Проолігархічна політика, лобіювання інтересів Ахметова, Коломойського та низки олігархів
20) Підвищення комунальних платежів для населення (плата за транспортування газу)
21) Прийняття законів для олігархів за "відкат"
22) Більше 10 відпусток за 2 роки, (Порошенко мав 1 відпустку за 5 років)
23) Зняття санкцій СБУ на в`їзд до України з низки російських діячів культури які незаконно відвідували окупований Росією Крим
24) Викрадення людини у сусідній країні (суддя Чаус) для свідчення проти Порошенко
25) Підготовка до постачання води в окупований Крим восени 2021 (звільнення Авакова як голови МВС)
СПИСОК ПОПОВНЮЄТЬСЯ
Нон-стоп...онлайн....Думаю, что уже скоро!
Колишній спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що кошти військової допомоги, наданої США Україні, були витрачені даремно.
Вівторок, 31 серпня 2021, 12:30