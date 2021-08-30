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війна (56444) лікування (561) волонтери (1212) Ухман Михайло (235)

"Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Часто їх відправляють на фронт навіть без огляду стоматолога. Держава просто забила на цю проблему", - волонтери "Тризуб-Дентал". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Стоматологічна допомога бійцям ЗСУ має надаватися якісно і на державному рівні, а на сьогодні огляд стоматолога на військовій комісії формальний і не забезпечує необхідного лікування.

Про це кореспонденту Цензор.НЕТ у рубриці "Окопна війна" розповіла волонтерка-стоматологиня кліки "Тризуб-Дентал" Яринка Мікуцька

"Головна проблема - бійців не мають відпускати на фронт з таким станом ротової порожнини. Їх мають лікувати і протезувати. І все це має забезпечуватися державою. Держава на це просто забила. Беззубі, з проблемами вони їдуть сюди після комісії. І нам доводиться стикатися з усім цим. Кожен третій боєць звертається до нас для протезування. Коли є можливість, ми намагаємося це робити. У тутешніх умовах протезувати дуже важко - у нас дуже мало зубних техніків. Огляд стоматолога під час проходження комісії формальний. Бійці кажуть, що в більшості випадків лікар їх навіть не оглядає", - говорить Мікуцька.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Для зеленої шобли , огляд наших бійців , це такий дріб'язок , що ці чорти не заморочуються !
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30.08.2021 13:52
+6
Отвратительное состояние зубов - это даже не проблема воинов, это проблема всей нации.
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30.08.2021 13:57
+4
ну так это ж не депутатов, судей и прокуроров лечить... не те приоритеты...
уроды моральные
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30.08.2021 13:57
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Для зеленої шобли , огляд наших бійців , це такий дріб'язок , що ці чорти не заморочуються !
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30.08.2021 13:52 Відповісти
Отвратительное состояние зубов - это даже не проблема воинов, это проблема всей нации.
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30.08.2021 13:57 Відповісти
у евреев как раз и нет с этим проблем, о какой нации речь?
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30.08.2021 14:17 Відповісти
Такая же проблема и в Словакии с Болгарией...может и не настолько глубоко как у нас, но тоже есть проблемы.
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30.08.2021 14:41 Відповісти
как так?! ведь евреи это лучшие стоматологи
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30.08.2021 13:57 Відповісти
ну так это ж не депутатов, судей и прокуроров лечить... не те приоритеты...
уроды моральные
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30.08.2021 13:57 Відповісти
гамнонациональность
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30.08.2021 14:07 Відповісти
все мы преЗЕденты, ****
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30.08.2021 14:01 Відповісти
Головне, щоб вистачило грошей на "велике крадівництво". Всі інші проблеми, не проблеми.
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30.08.2021 14:34 Відповісти
У нас государство на всех забило, как внутренний враг для всех людей, на верху живут по своим понятиям. Хорошо, что есть еще такие неравнодушные люди.
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30.08.2021 14:34 Відповісти
В Одессе есть скидки на лечение у стоматологов для наших бойцов. К примеру, вот тут дантист полечит зубы качественно и недорого.
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13.09.2021 09:57 Відповісти
Наказ №330 Міністра оборони України Андрія Тарана від 16 вересня, який вводить штрафи для українських військових за вогонь у відповідь на Донбасі.

А от наказ про стоматологічне забезпечення воїнів ніяка сволота не контролює …..

гниди паркетні…
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21.09.2021 10:33 Відповісти
 
 