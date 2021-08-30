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Порошенко (13233) Іловайськ (266) Муженко (207) Рувін (16) Назаров (127) Хомчак (245)

"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська. ВIДЕО

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Третя експертиза щодо розслідування Іловайської трагедії мала на меті дати оцінку діям кожного керівника високого рангу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "1+1" повідомив директор київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, фахівці провели дослідження дій Верховного головнокомандувача і всіх, хто забезпечував керівництво АТО на Донбасі.

"Експертиза майже готова, але я ще не отримав дозволу на оприлюднення її результатів. Можу сказати, що ми дали оцінку діям кожного керівника високого рівня, починаючи з верховного головнокомандувача і закінчуючи всіма, хто забезпечував керівництво антитерористичною операцією в Донецькій і Луганській областях - Муженко, Назаров, Хомчак і Порошенко, зокрема ... Ми не розглядали окремо дії командирів добровольчих батальйонів тому, що вони були підпорядковані керівництву АТО ... Операція була спланована в період з 4-го по 12-те серпня і потім з 14-го серпня почалася активна фаза ... У матеріалах експертизи є дані про те, хто давав наказ на звільнення Іловайська. Є всі матеріали, відповідні директиви, задуми, розпорядження, накази. Це все виходило від Генштабу і безпосередньо від сектору "Б". У плані був розписаний порядок дій, у задумі все це було розписано. Все чітко визначалося - які батальйони першими заходять, хто підтримував, які сили і засоби були додані. Все це розписано, просто в цей момент під грифом "цілком таємно", - сказав Рувін.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Сім років люди, які не мають уявлення про Іловайськ, розповідають нам про Іловайськ. Іловайськ - це біль, це коли змиваєш з обличчя мізки свого командира", - боєць ЗСУ Зіненко. ВIДЕО

Нагадаємо, що 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в межах гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". У результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 зазнали поранень, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+48
Нашел в интернете.
Чтобы понимать весь абсурд, творимый «экспертами», напомним еще один факт: во время акции «Украина без Кучмы» Татьяна Чорновол привязала себя к рельсам перед поездом. Эксперты Рувина дали заключения, что это могло привести к … «сходу поезда с рельсов». Это заключение есть в архивах, мы не выдумываем.

Среди экспертиз Рувина - заключения по делам активистов Майдана, благодаря которым некоторые успели отведать баланды при Януковиче. Потом, когда власть сменилась, изменились и заключения. На прямо противоположные. Ибо руководитель КНИИСЭ Александр Рувин понял, откуда дует ветер и кого теперь нужно обслуживать.

Впрочем, старая власть «барыги» Порошенко таки Рувиным под конец заинтересовалась - в 2018 году НАБУ проводило досудебное расследование по фактам возможного незаконного обогащения Александром Рувиным. Но САП подследственность изменила, передав дело следственному управлению Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, а процессуальное руководство - прокуратуре Киева. В результате в августе 2019 года Нацполиция уголовное производство закрыла. Это было уже при Зеленском, если кто не понял.
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30.08.2021 15:00
+43
"Мы дали оценку действиям Порошенко, Муженко, Назарова и Хомчака", - директор киевского НИИ судэкспертиз Рувин о третьей экспертизе по Иловайску - Цензор.НЕТ 4160Дмитро "Калинчук" Вовнянко
Генеральний прокурор Венедиктова заявила, що Генеральна прокуратура розсекретить всі матеріали, що стосуються битви під Іловайськом у серпні 2014 р. Про це пані генпрокурор заявила під час зустрічі з родичами загиблих і пропалих без вісті учасників Іловайської битви.
Без перебільшення, це грандіозний намір! Ба більше, я вже мрію прочитати розсекреченні дані!!!
Наприклад, такі. Я хочу прочитати стенограму наради у кабінеті заступника ДніпроОДА Геннадія Корбана від 5 серпня 2014 р. за участі самого Корбана, генерала Хомчака, командирів добробатів Семенченка, Білецького, Берези, Філоненка та журналіста Бутусова. Бо саме там було прийняте рішення штурмувати Іловайськ - в кількох інтерв'ю про це розповів сам Корбан.
А ще я хочу прочитати зміст наказів штабу АТО про наступ на Іловайськ. Бо наразі опубліковані два накази. Про передачу 40-го бату «Кривбас» із Сектору Д у Сектор Б. І про наказ бату «Кривбас» наступати на Іловайськ. І все. Жодного слова про бати «Донбас», «Азов», «Дніпро-1», «Шахтарськ»… Про 39-й бат «Дніпро-2» і про підрозділи 51-ї бригади - теж нуль інформації. А всі вони були під Іловайськом. Це відомо від багатьох учасників.
А ще мені буде до сказу цікаво дізнатися, як так сталося, що взводи бату «Азов» з Іловайська пішли, а їх за те навіть не пожурили?! Вони ж типу наказ порушили? Чи був наказ на виведення? Ой, а його можна буде прочитати? А може і наказу на наступ на Іловайськ не було? А чому?
Окремо мені буде неймовірно цікаво дізнатися про мету операції наступу на Іловайськ. Ні, не оте загально відоме «звільнюючи українську землю», а приземлено. Отак як пишуть в наказах «Силами кількох рот, з метою «таке-то-таке-то» такого числа опанувати місто, з метою…»
Я, чорт забирай, хочу знати: хто замислив наступ на Іловайськ і навіщо? Я хочу прочитати ґрунтовне спростування тези про те, що на Іловайськ наступали з метою опанувати Зугрес і захопити Зуївську ТЕС. Опанування якої загонами, наближеними до олігарха Коломойського, робило його некоронованим королем Донбасу. Я хочу побачити, що це - неправда. Бо.
На серпень 2014 р. ЗСУ замикали ТРИ оточення - біля Луганська, біля агломерацій Стаханов-Алчевськ і навколо Горлівки-Єнакієво. Іловайськ тоді у плани штабу АТО не ліз жодним боком. Навпаки, я маю відомості, що генералу Хомчаку, чиї війська опановували весь відрізок фронту від Ясинуватої до Кутейниково (включаючи Донецький аеропорт), тоді радили тримати рубежі та не влазити в жодні авантюри. Що на атаку силами 40-го бату на Іловайськ штаб АТО погодився виключно через те, що в той самий час виводили з оточення частини Сектору Д в районі Довжанська-Сніжного-Амвросіївки. Бо терміново треба було відволікти сили терористів ДиРи від ділянки прориву. І сталося це 5 серпня. Того самого 5 серпня, коли сталася нарада в кабінеті Корбана.
І особливо я хочу мати відповідь на питання - а хто власне командував атакою на Іловайськ? Хто конкретно давав накази? А то, от розумієте?.. Навіть з опублікованих інтерв'ю відомо, що накази віддавав НЕ командувач Сектору Б генерал Хомчак, а перший заступник міністра МВС генерал Яровий. Ага-ага, отой, якого щойно відправили у відставку з відвальною у півмільйона гривень. Наразі опубліковано до біса свідчень про те, що батальйони МВС до Іловайська заводили керівники МВС - Чалован, Гриняк, Яровий тощо. Буде про це в опублікованих документах?
Я сподіваюся, сильно сподіваюся, що буде. Бо інакше це буде черговий розвод лохів. А я, чорт забирай, хочу правди про Іловайськ. І мені дивно, що тої самої правди все менше хочуть ті, хто си-и-и-ильно її хотів у часи Порошенка.
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30.08.2021 14:55
+39
А тебя? Ты тоже можешь быть в списках и да, зеленский в то время давал концерты безлеру.
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30.08.2021 14:58
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кошерный Рувин, на кошерном канале , что то мне подсказывает, что он за определенную плату скажет то, что выгодно кашерному бубочке.
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30.08.2021 15:41 Відповісти
А це вже стаття 161 ККУ.
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30.08.2021 15:50 Відповісти
Після експертиз цього заведения Антоненко, Кузьменко, Дугарь, Федина, Звіробій знаходяться під слідством. ЗАНАВЕС.
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30.08.2021 15:52 Відповісти
5 серпня сім років тому одне з кримінальних угрупувань України провело сходняк у Дніпропетровській адміністрації, на якому постановило вчинити злочин, який призведе до найбільшої трагедії в ******** Україні. Самі вони називали той сходняк "зустріччю однодумців": "5 серпня з командирами добровольчих батальйонів і командуючим сектором "Б" генералом Русланом Хомчаком в його кабінеті була не нарада, а зустріч однодумців." (Геннадій Корбан, засідання ТСК Верховної ради).
Тоді "однодумці" постановили почати штурм добре укріпленого міста силами слабко озброєних добровольців, ввівши їх в оману, що місто обороняє лише декілька десятків колаборантів з числа місцевих.
Це привело до загибелі добровольців під час першого ж штурму, які потрапили у добре підготовлену засідку. А далі Хомчак втягнувся у бої в місті, вліз керувати операцією рівня підлеглих і проспав падіння фронту. При цьому він проігнорував прямі настанови вищестоячого керівника, генерала Муженка, що "там вистачить полковника із вашого штабу"(с). Вторгнення військ РФ він проспав, підлеглі йому війська спротив російським військам не чинили, як війська сектора "А" під Луганським аеропортом. І от коли він потрапив в оточення росіян, яке він проспав, він поліз в "зелений коридор", повіривши військовим злочинцям зі Збройних Сил РФ, які на його очах вже здійснили віроломний напад на його країну, тобто готові до будь-яких злочинів. І при цьому він також знову проігнорував попередження генерала Муженка, що це може бути пастка, оскільки російський заступник начальника генерального штабу ЗС РФ Богдановський в останній момент почав змінювати домовленості і вимагати виходити беззбройними. Пішов у засідку ворога і загинули сотні ввірених йому військових.
Загинули сотні патріотів, а Україна для військ РФ стала відкрита.
І лише рейд десантників генерала Забродського тилами російських військ, а також ракетні удари, які наказав наносити генерал Муженко, зупинили просування збройних сил Російської Федерації вглиб нашої країни і врятували нас. Ось так стався найбільший злочин в історії України, вчинений ОПГ Приват і росіянами, з якими у майбутньому Коломойський помириться і обіцятиме, що "через 10 лет кровь будет забыта", на що і працює зараз вся зелена Mafia State.

Згідно звіту ТСК ВР
план операції по наступу на місто Іловайськ, штурму добре укріплених позицій силами непідготовлених міліцейських підрозділів, легкої піхоти, розроблявся в перших числах серпня 2014 року під керівництвом Командувача оперативного командування "Південь" генерал-лейтенанта Хомчака, який є керівником Сектору Б.
4 серпня 2014 р. у штабі сектору "Б" (населений пункт Старобешеве), було проведено нараду, на якій були присутні О. Мотрій (командир батальйону територіальної оборони (далі - бТрО) "Кривбас"), Ю. Лисенко (командир роти 39-го бТрО "Дніпро-2"), представники 93-ї окремої механізованої бригади (далі - омбр) і 51-ї омбр. Начальник оперативного відділення сектору довів завдання: "Кривбас" мав оточити та звільнити Іловайськ від противника [13]. Про це завдання згадує і начальник озброєння сектору Ю. Мельник. 51 омбр після надання підтримки у звільненні міста мала продовжити рух на Зугрес і перекрити трасу Шахтарськ - Донецьк, щоб ворог не міг отримувати поповнення ************ та найманцями.
Муженко:
"Іловайськ, як населений пункт - це було просто як одне із тактичних завдань всієї операції. Якогось стратегічного значення він для нас не мав, особливо вже у серпні місяці, коли ми контролювали Кутейникове. А Кутейникове надало нам можливість перерізати якраз залізничне сполучення з Росією - залізничну гілку, яка йде через Амвросіївку-Кутейникове на Іловайськ, а потім на Макіївку і Донецьк. Тобто нам не було такої необхідності ставити Іловайськ, як якийсь стратегічний центр, який необхідно було будь за що взяти".
Генерал Назаров:
"Інший важливий напрямок був у центрі нашої оперативної побудови сил і засобів АТО - з району Дебальцевого почали рух на Шахтарськ. Була ідея з'єднатись нашим силам, які рухалися з півдня і півночі. Деякі з них, як, наприклад, підрозділи 25-ї бригади, вже знаходилися на східних околицях Шахтарська. Плюс ще було суттєве просування в напрямку Луганська на лівому фланзі, де на декількох ділянках наші вже почали закріплюватись на правому березі Сіверського Донця."
https://www.facebook.com/johnsmith4enko/posts/2722304914733243


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30.08.2021 15:57 Відповісти
Чому ізраільтяни постійно косо дивляться на українців,і так,напівпошепки, називають нас антисемітами?А чому як якась гребана гнида,то обов'язково або Коломойша,або Зєлупенський,або Рувін?А потім всесвітній гвалт: - За чіто ви нас так нілюбітє?!!
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30.08.2021 15:59 Відповісти
а діям каламойскава щодо Іловайску,ви дали оцінку?
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30.08.2021 16:05 Відповісти
А яке відношення Беня має до армії?
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30.08.2021 16:11 Відповісти
Дійсно
" Іловайськ: смертельна авантюра. Аналіз передумов."
https://www.youtube.com/watch?v=bDiROlPZ9pQ
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30.08.2021 16:19 Відповісти
...і до дій кріворогого шлімазла вовочки! "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 5805 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 7804
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30.08.2021 16:50 Відповісти
В історії репресій в ЧА був анектодичний епізод. ОВ НКВД направляє в Ленокруг щифровку - начброневійськ МО показал, что для совершения теракта против членов Политбюро приказал комтанкового полка Лизюкову во время парада 7 ноября развернуть танк и разрушить Мавзолей....арестовать,судить... Ленинградские чекисты усомнились в результативности такого дествия, потому что танком разрушить каменное здание невозможно и внесли изменение-Лизюков во время парада должен был развернуть танк и выстрелами из танковой пушки убить членов Политбюро и товарища Сталина. Но робкие возражения Лизюкова что на параде танки без боекомплекта отмели. Лизюков остался жив. Ленинградских чекистов расстреляли, и в приговор положили, среди прочего и данный факт. А Рувину хочется сказать. Тебя же братки из ГБР предупредили о крим ответственности за заведемо неправильное експертное заключение.
так що у вироку Рувіна буде зазначено, що він достовірно знаючи, що свідоцтво воєнного експерта видане некомпетентним органом, організував, разом з іншими особами провів і видав незаконне експертне заключення чим вчинив злочин.....
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30.08.2021 16:15 Відповісти
"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4441
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30.08.2021 16:16 Відповісти
Вот именно! Вы нам «вагнергейт» мы вам «секреты Иловайска». Информационный шум с обеих сторон.
Война за умы избирателя. К счастью обойдётся без жертв. Не тронет никто вашего Петра. Слишком легко ему придать политический окрас любому обвинению в свой адрес. Точно так же никакой перезревший компромат не отвернёт сторонников от Зеленского.
До самого 2024 года будем наблюдать такую перестрелку. Но повторюсь- жертв не будет.)) По крайней мере крупных.))
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30.08.2021 16:55 Відповісти
Так в том-то и дело, что зеленые, избавляясь от вагнергейта, сходу вляпались в иловайскгейт да еще и подставили бородатую бабушку и дядюшку-гудка. Хотя как обычно, все через ОПУ...
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30.08.2021 17:29 Відповісти
Не підкажете, з якої з сторін "шум" з приводу провалу операції " Вагнергейт"? Невже Порох купив Грозева, Байдена, Ердогана? То Порох, реально, крут.
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30.08.2021 17:58 Відповісти
Не притворяйтесь! Знаете сами. Этот шум исключительно с вашей стороны. Журналист-расследователь Грозев озвучил лишь анонс своего якобы готовящегося документального фильма, рассказывающего о некой блестящей операции украинских спецслужб, которая якобы не была доведена до конца. Ни о каком вагнергейте речи он не вёл. Никаких обвинений Зеленкому не выдвигал. Никакого фильма пока не опубликовал. Так что, всё, что касается вагнергейта это пока только лишь устное народное творчество, мимо которого естественно не смогла пройти и пресслужба ЕС.
Байден с Эрдоганом что там? Не пишите только, что Байден перенёс встречу из-за вагнергейта, а Эрдоган поставил 5 байрактаров вместо 6-и.)))
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30.08.2021 18:53 Відповісти
То на вашу думку ніякої операції не було, а Зеленський збрехав про свою роль у ній?
Це не було б дивно для цього брехла. Але якось тоді важко пов'язати "шум" із заявами усіх сторін.
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30.08.2021 20:13 Відповісти
За операцию не скажу, ибо не владею информацией, но то, что никакого вагнергейта пока не случилось- это просто очевидный факт.
УотерГЕЙТский скандал 70-х в США послужил прообразом для всех последующих ГЕЙТов. Любые громкие разоблачения, с серьёзными последствиями для их фигурантов, стало модно называть «гейтами». Был громкий Дизельгейт в 2015г. Был Панамагейт в 2016г... О «вагнергейте» пока одни только разговоры в будущем времени от некоторых СМИ и пресслужбы Порошенко. Самого разоблачения всё ещё нет. Об этом веду речь.
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30.08.2021 20:57 Відповісти
Вотергейт це назва готелю. Що дав назву політичному процесу. "Гейт" там не відокремлюється, а є частиною назви. "Гейти" ж, здається, почалися зі справи Іран-контрас. Яку назвали:"гейтом" через розголос (тобто вихід на публіку), ну і в нагадування про Вотергейт. Тож усі наступні "гейти" є синонімами гучних справ.
У випадку справи вагнерівців, кілька сторін заявили про її існування. Зеленим пощастило відтягнути розв'язку, яка неодмінно їх наздожене.Але справа є. І хоча й нема розслідування, вона заслуговує на назву "гейта" через її гучність незалежно від інформації Грозева.
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30.08.2021 21:44 Відповісти
Первый абзац- повторение приведённой мною выше фактической истории происхождения «скандального суффикса» гейт, с небольшими домыслами от себя.
Второй абзац- субъективные оценочные суждения, вызванные политическими убеждениями.
Разоблачение (гейт)- однозначное явление, не требующее трактовок и интерпретаций. Оно очевидно для всех! Ибо неминуемо влечёт за собой серьёзные последствия для фигурантов. То же, что воспринимается как скандал лишь небольшой частью общества и никаких последствий для фигурантов не влечет, в сути своей есть только лишь информационный шум.
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30.08.2021 22:16 Відповісти
Уявлення сформовані на підставі московської вікіпедії, не роблять людину знавцем філології. В той час як розкидання означеннями на кшталт "однозначне", "не потребує трактування", чи "напевне" не робить аргументи грунтовними. Проте свідчить про ангажованість і неповагу до кореспондента.
На противагу вигадкам, я нагадав про первинне застосування відокремленого терміну щодо справи адміністрації Рейгана. Які наслідки настали для її учасників?
Насправді, вам необов'язково витрачати час на відпповідь. з огляду на пустку в дискусії і ймовірність видалення дописів, які я таким чином не прочитаю.
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30.08.2021 23:21 Відповісти
Не намагайтесь маніпулювати. Це огидно.
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30.08.2021 20:26 Відповісти
Боже упаси! Только факты.
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30.08.2021 21:18 Відповісти
Ще й Бога приплели.
Що ви називаєте фактами? Заперечення операції " вагнергейт"? Чи може те, що ВАЗеленський її злив? Якщо Зеленкин сам визнав цей факт. Факт державної зради.
І яким боком Байден і Ердоган до ваших фантазій?
Це серйозні політики, які ніколи не змішають своє ставлення до "велічайшего лідеру всесвіту" та партнерство з Україною.
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30.08.2021 21:32 Відповісти
Мелкая ,грязная возня ,непричастных и далеких от представления о тех событиях , "экспертов" вызывает омерзение. На чью мельницу льете воду ?
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30.08.2021 16:30 Відповісти
Хто в темі, той знає, хто винний в загибелі наших бійців і не тільки в Іловайську. І відповідь тут одна...Хто це? Відповіді на загадку залишайте в коментарі. І ми всі побачимо ху є ху.
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30.08.2021 16:32 Відповісти
Ага, вже бачу всю схеми )
Спостерігайте, будуть намагатись звинувачувати попередню владу за факт наступу на Іловайськ, наприклад вигадають щось у стилі "наступ проводився недостатньою кількістю військ" і звинувачувати їх у гибелі військових саме через факт наступу.
Факт вторгнення російської армії розглядатись не буде взагалі.
"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4990
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30.08.2021 16:35 Відповісти
і скабеєвої не потрібно - свого г--на вистачає
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30.08.2021 16:40 Відповісти
Береза чипушило как уж на сковородке "а добробаты а добробыты та сами не выдвигались , ну подтвердитете , правда , правда , мы/они не причем , - ведь так ?" Мразь
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30.08.2021 16:47 Відповісти
Вообще-то давать оценку эксперты не могут да и права такого не имеют. Экспертиза назначается когда для установления каких-либо фактов нужны специальные познания в той или иной области.
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30.08.2021 16:58 Відповісти
Я так себе немножко таки извиняюсь но имею спросить, два раза, может три, ну от силы четыре. Первый раз, - а какое высшее военное учебное заведения оканчивал этот Рувин или Раввин, как его там? Второе, - на каких командных и штабных должностя он проходил службу и какую военную академию оканчивал? Третье, - кто назначил этого Раввина экспертом в военном деле? Папа Саша или мама Римма?
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30.08.2021 16:59 Відповісти
Отримайте диплом вузу, де вчать google користуватися і не доведеться на форумі кривлятися.
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Я подожду открытия универа от президента. Его аккурат через забор от "Больницы будущего" построят. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 8326
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30.08.2021 19:10 Відповісти
Та того й не сидить, що треба було ще цю експертизу змайстрячить. От дядю підважили попередніми проколами і лоскочуть пір'їною в потрібний час в потрібному місці, я б сказав, причинному місці. Звертаю увагу громадськості, знову тааріщ із богообраної нації. Савпадєніє? Ні думаю.
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30.08.2021 16:59 Відповісти
Порошенко надо было вместо тупых паркетных генералов Стрелкова нанять. Тот бы вывел войска из Иловайска без потерь. Как вывел свои из Славянска.
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30.08.2021 17:04 Відповісти
ну как бы не совсем так) из Славянска вышли 2 колоны, одну наши разхерячили, есть много видео созженной брони, вторая с цивильными авто, в которых непонятно кто был еще дошла до Донецка, да.
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30.08.2021 22:54 Відповісти
Шоу "досягнення попередників" або парад речових доказів. Що ми побачили на 30-річчя Незалежності?
Перелік техніки, яку ми побачили демонструє, що попри численні "звинувачення" на адресу «попередників», в питаннях обороноздатності у Володимира Зеленського та його оточення власних досягнень у цієї сфері просто немає. Усі зразки українського та закордонного озброєння, які ми побачили - отримані та розроблені в 2014-2019 роках - за часів каденції Порошенка та Турчинова як голови РНБО.
Реактивна система залпового вогню «Вільха», мобільний мінометний комплекс «Барс-8ММК», БТР-4К, ПТРК «Стругна-П», ПТРК «Javelin», оперативно-тактичний ракетний комплекс «Сапсан», РЛС П-18 «Малахіт» - все це, м'яко кажучи, або зовсім не досягнення нинішніх очільників держави, або фінансуються та приймаються на озброєння під тиском суспільної думки, навіть швидше під спротивом нинішнього міністра оборони та його "компетентних" кураторів з офісу президента.
Єдиним "новим зразком" великої техніки, яка з'явилася за часів Зеленського можна назвати хіба що тягач "Татра". На ньому йшов ракетний комплекс берегової оборони «Нептун», який був розроблений та профінансований у 2014-2019 роках в рамках тієї ж концепції «Ракетний щит». Закупівля шасі "Татра" - єдине суттєве «покращення» комплексу «Нептун», яке ми побачили за останні два роки. При тому, що саме шасі не має суттєвих переваг над вітчизняними шасі КРАЗ, під які проєктувався цей комплекс.
Логіку МО можна зрозуміти. Адже кожне таке шасі коштує біля мільйона доларів, на відміну від приблизно 300 тисяч доларів вітчизняних аналогів. Трикратно збільшена ціна у три рази підвищила суму "відкату" для чиновників відповідно…
Саме завдяки цій оборудці, замість 70 ракет для комплексу, за останні два роки буди профінансовані тільки 22 ракети. Тобто, чеське шасі "Татра", яке красиво пройшло парадом, коштувало Україні майже 50 ракет, що були б здатні потопити увесь Чорноморський флот РФ.
Але найсумніша іронія цього сьогоднішнього перформансу полягає у тому, що на параді широко представлені бойові автомобілі на платформі «Богдан». Їх присутність, вочевидь, підтверджує, успішне використання цих машин на фронті та їх якість попри справжню істерію тоді ще "опозиційних" ЗМІ, яку почали роздмухувати десь с 2018 року.
Особливо цікаво було спостерігати за проходженням повз урядову трибуну санітарного автомобіля «Богдан-2251" - бо саме в закупівлі цих машин сьогодні обвинувачують ексзаступник міністра оборони часів Порошенка, генерала Павловського. Режим Зеленського намагається ув'язнити його начебто за те, що ця техніка поставлена до ЗСУ виявилась неналежної якості!
Але й це ще не все. У рамках воєнно-морського параду в Одесі морем пройдуть бойові катери «Гюрза-М», проєкту «Кентавр», які виготовляються на заводі «Кузня на Рибальському». І яка теж, відповідно до підозри ДБР, є "неналежною".
Склалася шизофренічна ситуація, коли Києвом та Одесою фактично пройшов парад «РЕЧОВИХ ДОКАЗІВ» слідства ДБР. Адже вся військова продукція «Богдану» та «Кузні» наразі має статус доказів у «слідстві»…
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30.08.2021 17:08 Відповісти
"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4900
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30.08.2021 17:08 Відповісти
Забыл показать катера, которые строились на Ленкузне и которые и нафиг никому не нужны.
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30.08.2021 18:23 Відповісти
А. Так ось через що, вони приймали участь в святкуванні Дня Незалежності.
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30.08.2021 21:57 Відповісти
как бы Зеля видосик с ними показал в морском параде у берегов Одессы) а так да, конечно вы правы, кому они сдались раз пытаются закрыть ленкузню любым способом, лишь бы Владимир Александрович себе рейтинг поднял и кино мог дальше барыжить)
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30.08.2021 22:57 Відповісти
тебе дураку какая разница, ты хоть копеку на то давал?
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30.08.2021 23:26 Відповісти
А де спаленый сейнир ПАПуаса, чё не праплив па Днипру уместе с линкорами гадюка. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 1492 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 7588 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 7588
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31.08.2021 01:17 Відповісти
Я вибочаюсь,а скільки порошенко потратив власних коштів на війну?І чому статки порошенко зросли у 2 рази за час війни?Може я ні чого не розумію в економіці?Коли уся краіна склалає по копійці на війну,в чей час порох обогатився!Ічому при порошенко рвалися склади з ************,а зараз не рвуться при клоуні?Може я чогось не розумію???
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30.08.2021 17:25 Відповісти
Спочатку скажіть скільки ви своїх власних коштів потратили на війну, а потім будите питати інших.
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30.08.2021 17:31 Відповісти
В дні, коли наші бійці проривалися з Іловайська, Хряк прорвався в панамські офшори.
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30.08.2021 17:50 Відповісти
Давайте про офшори, детальніше. З фактами.
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30.08.2021 21:59 Відповісти
ви нічого не розумієте не тільки в економіці якщо 1,3 млрд дол статків після каденції в 2 рази більше ніж 1,4 млрд дол до каденції)
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30.08.2021 22:59 Відповісти
Видимо это вы не понимаете,что потерять во время "войны" можно легко,а вот как заработать.В 2015 у Порошенко было активов менее чем на 800 ярдов.Можете на личном примере,на сколько вы стали богаче за это время?
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31.08.2021 08:27 Відповісти
увеличил свой доход немного, для этого пришлось сменить 1 работу на другую, попробовать, не вышло, сменил еще раз и слава богу нашел то что искал, правда со страхом смотрю на будущую зиму... газовое отопление как бэ... личный пример сгодиться?
и да я говорил за активы ДО каденции и После, а не ВО время, где часть имущества была сдана в аренду, переписана на друзей друзей + слепой траст рошена Ротшильдам
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31.08.2021 11:42 Відповісти
где часть имущества была сдана в аренду, переписана на друзей друзей + слепой траст рошена Ротшильдам

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Не рассказывайте мене сказки.Пока активы у вас на балансе ,это ваши активы,а кто ими управляет,так то другая история.Вы своё имущество сдали в аренду,так это уже не ваше имущество,аднако.
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01.09.2021 00:01 Відповісти
А вот мне не так повезло,как и всем пенсионерам,пенсию урезали на 50%.Нельзя конечно сказать урезали ,просто после падения гривны,когда всё подтянулось к существующему курсу,пенсионерам забыли поднять пенсию в 3 раза.
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01.09.2021 00:04 Відповісти
Порошенко было активов менее чем на 800 ярдов

..............................................................................................................................................................

Конечно же 800 лимонов,энто я опшибся.
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01.09.2021 00:08 Відповісти
Ты неуч сначала форбс полистай а потом будешь дешевые вбросы в стиле сливных бачков делать.
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31.08.2021 09:16 Відповісти
Порошенко предал Украину очень много раз!Первое,дал Стрелкову выйти из Славянска и захввтить Донецк и Луганск!Второе,предательство под Иловайском.Нужно было подогнать грады и смерчи и стереть в порошок фашистов и оккупантов!А не идти у них на поводу!Треть,Дебальцево!Его предепреждали еще за 2-3 месяца,что будет штурм!Нужнг было усилить рубежи техникой и боеприпасами.И ударить контруадаром по Новоазвовску ,и по всему фронту.Отвлечь силы противника от Дебальцево.Враг собрал все силы со всего фронта для наступления на Дебальцево.Тем самым оголил линию фронта.Еще мне очень сильно не нравились перемирия,котрые порошенко устраивал начиная с 15 года.Тогда приезжали курсанты из рф пострелять по живым мишеням и в условиях максимально приблеженным к боевым.Это длилось вплоть до 18 года такие перемирия.Тогда погибли тысячи наших защитников...Царство им небесное!
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30.08.2021 17:21 Відповісти
Лапоть, когда захватывали Донецк и Луганск Порох ещё не был президентом
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30.08.2021 17:41 Відповісти
Эта чё у синтябре 14 году шоли. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 5578 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 1766 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 1766
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31.08.2021 01:19 Відповісти
У якому сінтябрє ? Тобі нагадати коли вбили Рибака ? От тоді і захопили.
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31.08.2021 09:16 Відповісти
Деточко у августё палавина лоханска была свабрдна, а на даунеск ПАПуас банду сруля прапустил. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 3056 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 9492 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 9492
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31.08.2021 10:27 Відповісти
Фільми про Іловайськ.
«Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"» (2019).
Документальний мультимедійний проект «Після Іловайська». Це фото, відео, свідчення тих, хто там був. https://afterilovaisk.com/
Тут фотопроект: https://www.reporters.media/ilovajsk/
Невелика документалка про ті події. Фільм "Іловайськ. Місто яке зупинило Путіна" - https://tydyvy.com/video/Dyk_Jjw.
Інтерв'ю з автором книг про Іловайськ Романом Зіненко: https://tydyvy.com/video/DylKDgQ
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30.08.2021 17:36 Відповісти
Порошенко мог лишь отдать общий приказ из серии освободить Илловайск и всё. Планировать операцию, руководить боем, принимать решения по ходу изменения обстановки он уже не мог физически. Он не военный. Дальше уже в дело вступал Генштаб (даже не Министр Обороны), а затем начальники на местах.
Вина президента Главнокомандующего в проваленной военной операции всегда минимальна. Поскольку он руководит номинально, как свадебный генерал.
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30.08.2021 17:45 Відповісти
А хто мужеложенка хереналом армия сделал. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 3094 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 7046 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 7046
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31.08.2021 01:20 Відповісти
В историю Украины Порошенко войдет, как Президент, создавший украинскую армию и защитивший Украину от захвата страны, Россией.
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30.08.2021 17:47 Відповісти
Пройдут годы, в центре Киева будут стоять два памятника: Петру Порошенко, защитивший Украину от захвата страны Россией и Богдану Хмельницкому, предавшему и продавшему Украину, России, более 300 лет тому назад.
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30.08.2021 17:53 Відповісти
Ваши выводы про Богдана Хмельницкого на чём основаны? Вы ознакомлены с содержанием оригинала договора про дружбу с мордором? И был ли он?
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30.08.2021 21:32 Відповісти
Про Порошенко все ясно-- так і буде, а от стосовно Богдана Хмельницького є дуже багато питань-- ХТО бачив оригінали документів, які він підписав, якщо вірити кацам! І якщо ті оригінали таки є , то чого каци так наполегливо їх ховають?
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30.08.2021 21:56 Відповісти
І я ж про це.

Кацапам вірити себе не поважать.
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30.08.2021 22:37 Відповісти
Как сделавший украинскую армию и украинский народ. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 9506 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 5731 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 5731
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31.08.2021 01:21 Відповісти
Вже увійшов Слава Україні!
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21.09.2021 18:54 Відповісти
Ці "експерти Рувіна" вже показали свою "кваліфікацію" на справі Антоненка-Кузьменко.
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30.08.2021 17:50 Відповісти
Навіть американці не вірили, що мокша буде обстрілювати Україну зі своєї території, а не те, що введе свої війська. За логікою смішного Кварталу-95, треба було судити усіх генералів Другої Світової, котрі програли свої битви.
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30.08.2021 17:58 Відповісти
Абассалин так и делал. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 8027 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 636 "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 636
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31.08.2021 01:22 Відповісти
"А судьи кто ?" - ключевой вопрос

директор киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александ Рувин (Фамилия Рувинов произошла от мужского еврейского имени Реувен (Рувин).

он будет рассказывать нам за Иловайск "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 2951
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30.08.2021 18:08 Відповісти
Не надо быть экспертом чтобы по одному только рубильнику определить происхождение этой рожи.
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30.08.2021 18:19 Відповісти
совсем не надо быть экспертом, чтоб уверенно заявить и сверху и снизу и справа и слева одни евреи.. "Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 69
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30.08.2021 20:34 Відповісти
С каких это пор это совершенно продажное НИИ экспертиз дает заключение по ведению боевых действий? Или они выдают экспертные оценки по любому вопросу, это только вопрос цены?
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30.08.2021 18:16 Відповісти
и прайс там не слабый скорее всего)
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30.08.2021 23:02 Відповісти
Вся эта возня на руку скорее всего путину ему выгодно в нашей стране устроить очередной разброд,мол вы там грызитесь друг с другом.
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30.08.2021 19:29 Відповісти
хорошо быть умным, как моя теща, потом
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30.08.2021 19:36 Відповісти
Рувин не должен считать себя Богом, при всем уважении. И тут даже не с Зеленским сравнение, ибо Зеленский против Рувина НИКТО, и он его не снимет. Рувин важнейший свидетель в деле о лайнере. А єтой *****' против Порошенко Рувин подстраховывается, потому что понимает, что Зеленскому осталось мало. Но есть одна проблема для Рувина, о которой он знает. И я знаю, но зеленым 3,14дерастам я её не скажу. Я **********, я не торгую детьми, я не торгую Родиной. Я сжимаю кулачки, чтобы побыстрее Зеленский сидел. Пусть даже на параде с Кучмой, но никак ни в кресле президента. Он никакой, и то, что он никакой в условиях войны с Россией означает что он враг
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30.08.2021 19:51 Відповісти
картина маслом, директор Рувин пишет экспертизу)))) Фамилия Рувин (Ровин) происходит от мужского имени Реувен. Реувен в ТАНАХе - первенец Яакова, его сын от Леи, родоначальник одноименного колена Израиля. Танах трактует имя Реувен как производное от «ре`у» (`смотрите!`) и «бен» («сын»).

"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 5183
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30.08.2021 23:29 Відповісти
Хм, экспертиза чего? Химического состава дерьма ЗЕ? траектории полёта Лысого? децибелов треска пукана Сивохи? Психической вменяемости Кивы?

нахрена нам президент и генералы с полковниками, когда можно сходить к Рувину и получить экспертное заключение на правильность составления плана боевых действий 😂
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30.08.2021 21:14 Відповісти
"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 1640

а может этот Рувин тайный Мольтке или, даже страшно подумать - Наполеон-Ганнибал ?
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30.08.2021 22:07 Відповісти
Без коментарів:

"Ми дали оцінку діям Порошенка, Муженка, Назарова і Хомчака", - директор київського НДІ судекспертиз Рувін про третю експертизу щодо Іловайська - Цензор.НЕТ 4469

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Рувін - "Дії керівництва Дніпропетровської області при плануванні Іловайської операції ми не розглядали і не вивчали, і ці факти ми взагалі не розглядали. І прийняття рішення… на яких нарадах проходило… Але ніяким чином наради, які проводилися в Дніпропетровській адміністрації не впливали на дії командирів і начальників… Тому ці наради на нашу думку вопще не впливали на дії керівників високих ланок."
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30.08.2021 21:30 Відповісти
Всем спасибо. Благодарю за участие.
Теперь вопросы.
Касается ВСЕХ.
1. КТО РУКОВОДИЛ АТО?
2. ЧЬЯ это юрисдикция?
3. Где панове, которые слегка укрылись в норке?

Отвечайте спорщики. Я посмеюсь.
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30.08.2021 22:10 Відповісти
шо за туфта?
какая то экспертиза там, которая прям секретней некуда, но о ней можно вкрадчиво (прям как люся арестович) говорить в эфире популярного телеканала. И что эта експертиза експертизила? мы услышим про договорняк в Днепровской ОДА?
... А да....я так понял главное в експертизе было в эфире г+г ляпнуть чтото типа: Мы не рассматривали отдельно действия командиров добровольческих батальонов потому, что они были подчинены руководству АТО... Источник: https://censor.net/ru/v3285281

помоему это ключевое что требовалось сказать, остальное мыло о секретности
я не експертный експерт конечно, но мне кажется участники той бойни, а в первую очередь это беня, корбан, хомчак и ахметов как противоборствующая сторона должны сесть на пожизненное, остальное сделал пуйло ввев войска в тот район, пока хомчак ******* фронт в попытках заработать много-много
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30.08.2021 22:36 Відповісти
А судьи кто? (с)
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30.08.2021 22:58 Відповісти
Судити діі військових,коли ще не закінчена війна - це тупоголовість та дурість на межі зі зрадою.Чому руськіє навпаки засекретили всю інфу?Тому,що розуміють,що після таких розслідувань говорити про перемогу - марна справа.Любий генерал буде боятись приймати "непопулярні" рішення, без яких ПЕРЕМОГИ не існує.Цинічно?Так.Але без цього війни не виграються.
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31.08.2021 07:56 Відповісти
Щось я маю величезні сумніви у якості цієї експертизи.
Певно представлять все так, ніби наші переважаючи сили оточила купка легкоозброєних сепарів. А керівництво своїми діями всіляко дозволило нищення українських солдатів. Ну і єврейський висновок - путін не фуйло.
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31.08.2021 09:18 Відповісти
Жодної відповіді на мою загадку так ніхто і не дав : "Хто в темі, той знає, хто винний в загибелі наших бійців і не тільки в Іловайську. І відповідь тут одна...Хто це? Відповіді на загадку залишайте в коментарі. І ми всі побачимо ху є ху". Добре я вам відкрию тайну на своє запитання, це - *****!
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31.08.2021 09:57 Відповісти
У юридичних колах добре відомо, що самою продажною експертною установою є КНДІСЕ.
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31.08.2021 14:22 Відповісти
Іловайськ не єдиний епізод тієї війни. Ми вже бачили "експертизу" по збиттю ІЛ-76 і чим та справа закінчилась. Виникає питання, де межа між епізодами, які ми "розслідуємо" та "ні"?
От зараз обстріл Авдіївки. Бутусов пише про відсутність адекватної відповіді. Це теж будемо розслідувати? чи може будемо але не за цього президента?
Це не має нічого спільного з правом.
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31.08.2021 14:25 Відповісти
Ну не смішіть *лять... експерти? та ще й ефірі 1+1... да *лять там одні екскреме..перти на тому каналі...
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21.09.2021 21:14 Відповісти
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