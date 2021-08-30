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ДТП (4211) бешкет (574) Слуга народу (2544) Трухін (153)

Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події Суспільство

У мережі опубліковано новий запис скандальної ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вже після публікації був видалений зі сторінок понад 30 ЗМІ.

На відео, опублікованому "Українською правдою", видно місце аварії, розбиті автомобілі і постраждалих. А також самого Трухіна - він у білій сорочці і темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до потерпілого. Також на місці помітні працівники ДСНС.

Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими - останні вимагали від представників ЗМІ покинути місце скоєння кримінального злочину і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія. Поліцейський заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов'язки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна, який видалило вже понад 30 ЗМІ. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+41
он такой же Трухин, как я Ваня Иванов

20 тыс. таких Трухиных в Умань едут.... Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 8622
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30.08.2021 14:45
+32
Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 3710
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30.08.2021 14:52
+15
Урожайное выдалось лето на "слуг" алкашей и нариков. Совсем уже страх потеряли уроды.
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30.08.2021 14:50
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он такой же Трухин, как я Ваня Иванов

20 тыс. таких Трухиных в Умань едут.... Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 8622
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30.08.2021 14:45 Відповісти
допанувались.....
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30.08.2021 14:46 Відповісти
вам еще что-то нужно? полицейские выгораживают маланца-депутата слуги урода казначея слуги урода, запрещают журналистам снимать, препятствуют журналистской деятельности, обзывают журналистов дорогенька, злая еврейская шютка
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30.08.2021 20:16 Відповісти
журики вже встановили: авто, що спричинило ДТП - належить фірмі Трухіна. Багатьом хасидам Трухін надає своє авто в користування?
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30.08.2021 14:52 Відповісти
Трухин, труханов - два жида - одна сатана. С вот Зелю, как и Украину - оно подставило знатно с учетом того, что это чмо сейчас летит к дяде Байдену. Смотрю с каждым днем появляется все больше тел, держащих преза за @йца. Если так дальше пойдет - ждем страну дерьмаков, шефиров и прочего лайна. Хуже хне будет, так как и предыдущие пять были мр@зями, но и на лучшую жизнь надеяться с таким менталитетом - не стоит. Жаль. П.С. для педродр@черов - я не голосовал за зе, ну и с этой пустой кучерявой рожей с каждого утюга - не есть гуд.
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30.08.2021 14:57 Відповісти
Аналогично!)))
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30.08.2021 15:35 Відповісти
"Нема такої речі,яка не могла би стати для єврея прізвищем".
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30.08.2021 16:10 Відповісти
Кокое типично укгаинское лицо! Как и у всей нынешней власти...
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Жиды правят Украиной, а вот, чтоб украинцы правили Израилем, об этом даже мечтать не стоит.
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15.10.2021 23:47 Відповісти
А ви думали,що Сопля українців,патріотів в списки холуїв включить? Не для того Беня гроші вкладав.
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30.08.2021 21:19 Відповісти
я вот не представляю как его упыря зеленым гнидам можно будет отмазать !? хотя...
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30.08.2021 14:48 Відповісти
Напомнить Брагара и Васильковского? Только недавно.
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30.08.2021 14:54 Відповісти
если что, то покажет второй паспорт и укроется на родине...
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30.08.2021 14:54 Відповісти
Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 8880
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30.08.2021 14:48 Відповісти
Нарик и алкаш -- классная компания.
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30.08.2021 14:50 Відповісти
пля... та ви на шнобелі дивіться
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30.08.2021 14:55 Відповісти
Там и без шнобелей все на лицо. "Судя по ушам и яцам эти попугаи ....." (С)
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30.08.2021 15:02 Відповісти
шнобель - невід'ємна риса
Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна - Цензор.НЕТ 7134
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30.08.2021 15:10 Відповісти
Новая запись с места ДТП с участием "слуги народа" Трухина - Цензор.НЕТ 3710
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30.08.2021 14:52 Відповісти
грановкие, семечки, кананенки, свынарчуки, косяки, мертвердуки, луценки тебе в помощь. Не было бы вышесказанного, был бы твая петя в таком шыкаладе, в учебниках по истории и в памятниках. Сильно жадное. Будет в шыкаладе по гроб. И шыкалад будет только с виду. Хавай
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30.08.2021 15:05 Відповісти
Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна - Цензор.НЕТ 7681
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30.08.2021 15:16 Відповісти
Даже смотреть не буду. Восемнашка с ботофермы пепки шлет как@шки( Хавай их сам, под шыкаладки свидомого бренда, тебя уже никто не читает
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30.08.2021 15:19 Відповісти
Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна - Цензор.НЕТ 1158
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30.08.2021 15:20 Відповісти
Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна - Цензор.НЕТ 2360
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30.08.2021 17:39 Відповісти
Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна - Цензор.НЕТ 7917
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30.08.2021 17:41 Відповісти
влада захребетных салитеров
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30.08.2021 15:52 Відповісти
Żydzi
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30.08.2021 15:50 Відповісти
Щирі українці???? З.******* малороси,це ви їх вибрали,привели до влади.Їжте,щоб вам повилазило.
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30.08.2021 21:22 Відповісти
У нас в Полтаві ця морда на бігбордах.
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30.08.2021 14:49 Відповісти
Урожайное выдалось лето на "слуг" алкашей и нариков. Совсем уже страх потеряли уроды.
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30.08.2021 14:50 Відповісти
П'яна ДТП з Трухіним: в "Слузі народу" заявили, що поки не бачать злочину з боку Трухіна*
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення… Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
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30.08.2021 14:50 Відповісти
главное - забить ему перегар на "переговорах" ..
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30.08.2021 17:12 Відповісти
Нет-нет-нет-нет, мы хотим сегодня!
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30.08.2021 14:55 Відповісти
яка бридка Зе пика...
тфу ,мерзота..
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30.08.2021 14:56 Відповісти
"Пьяное дтп" слуги народа Трухина. А как определили что пьяное и как определили виновника? Не защищаю никого и не оправдываю, но писать неподтвержденную инфу потому что так больше читать будут...странно это, и не важно кто там фигурирует, депутат, учитель или поп.
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30.08.2021 15:12 Відповісти
шо там определять? стопудово винен Порошенко!
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30.08.2021 15:23 Відповісти
Ну и чему тут Порошенко? Я могу всякой дичи напридумывать и сказать шо так и було, но это ведь не делает мой бред правдой, да и не дает право обвинять человека без фактов? Если ты думаешь что я пишу так на защиту кого-то, потому что он слуга народа, то ошибаешся, я далек от политических игр, и мне все едины.
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30.08.2021 15:28 Відповісти
Звичайно що" тверезе" а не" п"яне" і винуватець ДТП дика коза що перебігала дорогу і потовкла три машини , а зе служка просто проїздив повз і вирішив допомогти своєму електоратові , а авто то взагалі не його , а його речі у те корито взагалі підкинули (((((( гидко інше , що ця падлюча зепика тепер щоб все "порішати" кучу бабла викине , а на таксі чи драйвера для своєї п"яної морди грошей пожаліло (((
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30.08.2021 15:51 Відповісти
А как определить подскажи если все скрывают ,и полиция уже опять в ментов мусорских превращается?Разве не видно на видео ,что они пытаются все скрыть?Видно получили указания после задержания наркомана от слуг уродов ,больше не останавливать и на экспертизу не вести.Прошлых наказали а начальника показательно понизил в должности ,что бы остальные боялись.Сейчас ждем повышение зарплаты полиции от зедебилов и они превратятся в верных мусоров.
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30.08.2021 16:15 Відповісти
Какой-то дипутат маскировщик))). Я, вот, в-первые его вижу....)))
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30.08.2021 15:33 Відповісти
- Что с российской военной авиацией?
- Они падают!
===============================
- Что с нардепами партии "СН" ?
- Они нюхают, бухают и воруют !
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30.08.2021 15:49 Відповісти
Цей "щирий українець", разом з гідрантом уже все блищче до Байдена. На шістьох потерпілих йому по йух.
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30.08.2021 16:48 Відповісти
Зеленая шмаркля во Львове: "ЮРЧЕНКО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ СИДЕТЬ!!!" Гарантии от лже-гаранта... Точно также "обязательно" накажут и трухина, тищенко, третьякову и всех прочих тупых зеленых уродов.......
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30.08.2021 17:23 Відповісти
Полиция превратилась в беркутню.
Позор.
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30.08.2021 20:17 Відповісти
Щирі українці???? З.******* малороси,це ви їх вибрали,привели до влади.Їжте,щоб вам повилазило.
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30.08.2021 21:35 Відповісти
 
 