Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна. ВIДЕО

У мережі опубліковано новий запис скандальної ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вже після публікації був видалений зі сторінок понад 30 ЗМІ.

На відео, опублікованому "Українською правдою", видно місце аварії, розбиті автомобілі і постраждалих. А також самого Трухіна - він у білій сорочці і темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до потерпілого. Також на місці помітні працівники ДСНС.

Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими - останні вимагали від представників ЗМІ покинути місце скоєння кримінального злочину і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія. Поліцейський заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов'язки.

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