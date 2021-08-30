Новий запис із місця ДТП за участю "слуги народу" Трухіна. ВIДЕО
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У мережі опубліковано новий запис скандальної ДТП за участю "слуги народу" Олександра Трухіна.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис вже після публікації був видалений зі сторінок понад 30 ЗМІ.
На відео, опублікованому "Українською правдою", видно місце аварії, розбиті автомобілі і постраждалих. А також самого Трухіна - він у білій сорочці і темному піджаку. Нардеп спілкується з поліцейськими, забирає речі з понівеченої машини, підходить до потерпілого. Також на місці помітні працівники ДСНС.
Під час зйомки місця аварії у журналістів виникла суперечка з поліцейськими - останні вимагали від представників ЗМІ покинути місце скоєння кримінального злочину і відійти з тієї частини дороги, де сталася аварія. Поліцейський заявив, що "обмежує журналістам доступ" і вимагає відійти на 15 м. Журналісти нагадали поліцейському, що він таким чином перешкоджає їм виконувати їхні професійні обов'язки.
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20 тыс. таких Трухиных в Умань едут....
Нардеп "Слуги народу" Олександр Трухін поки не буде виключений з фракції та залишиться членом офіційної делегації України, яка поїде до Вашингтону, де пройде зустріч президента Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Таку думку в ефірі "Прямого" озвучив голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, член фракції "Слуга народу" Данило Гетьманцев.
"Позиція нашої фракції досить однозначна і непохитна щодо будь-яких порушників: ми приймали неодноразово рішення про виключення з фракції людей, які підозрювалися у вчиненні тих, чи інших злочинів. Навіть підозрювалися, я не кажу вже про вчинення… Наша позиція щодо засудження таких осіб є також однозначною. Щодо пана Трухіна, давайте розберемося: у нас є відео з телеграм-каналів, щодо тієї чи іншої ДТП. Є з цих же самих телеграм-каналів інформація про те, що можливо хтось в процесі скоєння цієї ДТП був у стані алкогольного сп'яніння. Можливо був, можливо не був. У нас є певного року чутки, які розповсюджуються телеграм-каналами", - розповів Гетьманцев.
Він також прокоментував ймовірне виключення нардепа Трухіна зі складу делегації, яка поїде наприкінці серпня до США. Гетьманцев, з його слів, не вбачає нічого незвичайного в тому, аби Трухін поїхав до США у складі делегації. На його думку, візит народного депутата, що ймовірно влаштував п'яне ДТП у складі офіційної української делегації, не вплине на репутацію України.
"В мене нема переконання в тому, що відправляти з президентом до Сполучених Штатів - це якась нагорода, якої ми повинні людину позбавити у зв'язку з тими чи іншими обставинами. Мені здається, він працювати туди їде. А імідж нашої країни буде стійким, коли ми будемо засуджувати і давати оцінки на підставі фактів", - наголосив Гетьманцев. Але не зміг підтвердити чи спростувати інформацію, щодо подробиць аварії за участі "слуги" Трухіна, та порадив журналістам звертатися до поліції.
"Ніхто нічого не замовчує. Зверніться, будь ласка, до правоохоронних органів з журналістським запитом і правоохоронні органи вам повідомлять про хід розслідування цієї кримінальної справи, - заявив він.
Варто нагадати, що "Прямий" вже відправив відповідні запити з проханням надати інформацію щодо ходу розслідування обставин ДТП, зокрема, й до Національної поліції України. Проте на цей момент, канал не отримав жодної відповідв від правоохоронців.
Втім, Данило Гетьманцев запевняє, що у "слуг" немає толерантності до правопорушень, які вчиняють члени фракції, ч рядові депутати політсили.
"У нас немає толерантності до правопорушень. Тому, якщо він винен, буде виключений з фракції і політичного майбутнього у нього не буде в цій країні. Але дайте можливість людині захистити себе також", - резюмував він.
тфу ,мерзота..
- Они падают!
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- Что с нардепами партии "СН" ?
- Они нюхают, бухают и воруют !
Позор.