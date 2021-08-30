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Звіряче вбивство дівчини під Кропивницьким: поліція затримала 16-річного місцевого жителя. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

На Кіровоградщині поліцейські продовжують розслідування за фактом вбивства неповнолітньої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

За словами начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Романа Козьякова, в результаті проведених слідчих дій та експертиз отримано достатньо доказів причетності до скоєння цього кримінального злочину 16-річного місцевого жителя.

За фактом вбивства, скоєного в ніч з 14 на 15 серпня на території Кропивницького району, особі повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

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Нагадаємо, 18 серпня в Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася.

В результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+11
Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
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30.08.2021 15:20
+5
ну Гитлер и тебя бы зачисти
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30.08.2021 15:04
+5
Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
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30.08.2021 17:01
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Может Гитлер был и прав предлагая чистку от дегенератов ? - А если серьезно - оно не может найти себе партнера,то шо ему остается делать ? Природа зовет,а возможностей нет.
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30.08.2021 15:01 Відповісти
ну Гитлер и тебя бы зачисти
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30.08.2021 15:04 Відповісти
Это врядли. Я добропорядочный гражданин без вредных привычек. И у меня с женским полом нет проблем. А вот тебе это мне кажется,не нравится ))
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30.08.2021 15:08 Відповісти
Может быть с женским полом у тебя проблем и нет, а вот с умственным развитием - явные проблемы.
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30.08.2021 15:20 Відповісти
Смысл моего возмущения - это убийство невинной девушки дегенератом. А тебе это не нравиться. - Тебе в пору самому задуматься о своем развитии ))
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30.08.2021 15:37 Відповісти
К сожалению, ты даже не понял, что я отреагировал не на убийство девушки этим злодеем, а на твой намёк на правомерность зачистки Гитлером умственно отсталых людей. Хотя именно этот дегенерат, как и большинство подобного зверья отнюдь не умственноотсталы. Именно развитые и высокообразованные люди организовывали концлагеря и сжигали людей в печах...
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30.08.2021 16:07 Відповісти
Пример был приведен в шутку. Для этого было сказано после - а если ,серьезно...А ты этого не понял. Сказано было в сердцах. Лично для меня ясно ,что это был ненормальный. И такие ненормальные могут только на подобное и сподобиться. Печи и концлагеря это слишком сложно для них Не утрируй.
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30.08.2021 16:12 Відповісти
Мразь деревенская из-под Магадана-ты чем-то недовольна?
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30.08.2021 17:13 Відповісти
Что, баклан пустоголовый, - не помогает мой совет ? Ну тогда "Хайль, Гитлер" ещё подкрикивай... Упражняйся...
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30.08.2021 17:22 Відповісти
Пукан горит,петушок? Ещё повизжи,падаль))
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30.08.2021 17:25 Відповісти
Конечно он был прав. И не только в этом...
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30.08.2021 15:13 Відповісти
Адольф вообще был славный малый Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя - Цензор.НЕТ 488
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30.08.2021 15:20 Відповісти
Я був в Освєнцімі, і я б сволоту, яка знаходить "дещо й хороше" у Гітлера, саджав би до клітки без розмов. Бо в 21 столітті, маючи достатньо інформації, мати такі "переконання" може виключно виродок і злочинець, місце якому лише в клітці.
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30.08.2021 16:17 Відповісти
Це ж скільки тобі років, діду? Звіряче вбивство дівчини під Кропивницьким: поліція затримала 16-річного місцевого жителя - Цензор.НЕТ 5894
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30.08.2021 16:22 Відповісти
Во многом. Гугли, раз не учил историю, я не справочная...
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30.08.2021 22:26 Відповісти
А в чём же ещё ? Конкретизируй...
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30.08.2021 15:52 Відповісти
Что делать - легализовать проституцию и начать выдавать дешевые кредиты на пользование услугами "жриц любви". И тогда сразу пропадут насильники и маньяки.
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30.08.2021 16:10 Відповісти
Любви захотел? На зоне организуют.
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30.08.2021 15:22 Відповісти
У ментов, на кашкеты,Зверское убийство девушки под Кропивницким: полиция задержала 16-летнего местного жителя - Цензор.НЕТ 9637 опьять мода взад
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30.08.2021 15:32 Відповісти
Маніяк в 16 років... Жах.
Ця дівчинка своїм життям заплатила за те, щоб цього виродка знайшли і схопили після першого вбивства, а не після п'ятдесяти, у дорослому віці, коли він став би в 10 раз хитрішим і підступнішим...
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30.08.2021 16:12 Відповісти
Після зони стане в 100 разів хитрішим і підступнішим. Вийде на волю по УДО через 5-7 років. Буде йому 22 (!!!). І все маніакське життя попереду. Єдиний вихід, давати таким виродкам пожиттєво.
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30.08.2021 17:01 Відповісти
чисто теоретически.зачем его содержать пожизненно если можно на опыты его.так хоть какой то толк с него будет.
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30.08.2021 18:06 Відповісти
Европа нам не даст пускать выродков на эксперементы или даже убивать их. Выод один:либо сразу давать им пожизненное,либо содержать в таких условиях в тюрьме что он сам на себя руки наложит. Это уже нечеловек и оказавшись снова на свободе-будет убивать
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30.08.2021 18:37 Відповісти
от я о том и говорю шо на свободу его уже выпускать нежелательно.
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30.08.2021 18:50 Відповісти
химическая кастрация, чем не выход!?
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31.08.2021 00:06 Відповісти
Тим, що вона нічого не вирішує. Зазвичай, у таких уродів сексуальний потяг не основна причина згвалтування - а бажання домінувати, причинять біль і т.п. Ну не зможе вставити член - просто закатує до смерті.
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31.08.2021 14:16 Відповісти
Що робити з біосміттям?
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30.08.2021 21:23 Відповісти
Гарно у мусульман - око за око, а не як у нас - підстав другу щоку. Писали що дівчину знайшли в колодязі, от і цього утирка в колодязь відправити.
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31.08.2021 02:52 Відповісти
Мало надії, що він виправиться і стане людиною.
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31.08.2021 05:18 Відповісти
 
 