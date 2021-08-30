Звіряче вбивство дівчини під Кропивницьким: поліція затримала 16-річного місцевого жителя. ВIДЕО

На Кіровоградщині поліцейські продовжують розслідування за фактом вбивства неповнолітньої.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє сектор комунікації поліції Кіровоградської області.

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За словами начальника Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Романа Козьякова, в результаті проведених слідчих дій та експертиз отримано достатньо доказів причетності до скоєння цього кримінального злочину 16-річного місцевого жителя.

За фактом вбивства, скоєного в ніч з 14 на 15 серпня на території Кропивницького району, особі повідомлено про підозру та обрано судом запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном 60 діб.

Поліцейські продовжують розслідувати кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України "Умисне вбивство". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 15 років.

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Нагадаємо, 18 серпня в Бобринці Кіровоградської області завершилися пошуки 16-річної Вікторії Макаренко, яка пішла з дому і не повернулася.

В результаті пошукових заходів, тіло розшукуваної неповнолітньої дівчини з тілесними ушкодженнями було виявлено в закинутому колодязі на території населеного пункту, де вона проживала.