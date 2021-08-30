Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? ВIДЕО
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Чому начебто ліберальні російські ЗМІ не менш небезпечні для українців за Скабєєву чи Соловйова? Богдан Буткевич у свіжому "Без ценнзури" докладно пояснює, що не так з каналом "Дождь" і чому російський лібералізм завжди закінчується там, де починається українське питання.
Хто такі ліберал-чекісти та чим вони відрізняються від чекістів звичайних? Хто хоче влаштувати в Україні "кращу іншу Росію"? Та як російські ліберал-чекісти рвуться на український медійний ринок?
Чому ми про це говоримо? Бо днями "Дождь" та ще кілька начебто ліберальних ЗМІ у Росії визнали іноземними агентами. І чимало їхніх працівників, здається, почали жадібно дивитися в бік України як місце, де можна тепло й затишно будувати кращу Росію. Ну і ще критикувати клятий український націоналізм, куди ж без цього.
Чому ні в якому разі не можна дозволити подібного сценарію?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.
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а про Україну зась, бо воно з самари кацапськоi, мало не з Сарай-бату, тому його думки про Україну не вартi нiчого.
А финансирует его другой кацап Петр Чернышов, возглавлявший когда то Киевстар, с 2014 гражданин Украины.
Чтобы повергнуть противника нужно убедить его что он слабый. Это то, что, кстати, Россия успешно делает с нами уже который год. На что разные умные блоггеры пишут "не сдавайтесь, мы всех победим". А Дождь нас не касается. Это какие-то внутренне российские разборки за кусок пирога побольше.
не в Прибалтику(совковое понятие), а в страны Балтии.
Бегут больше не в Латвию, а в Литву, кстати.
ЗЫ. Я ни разу не адвокат Ганапольского.
Это опыт, прими его и запомни.
Моль-Хуйло тупо хотіла вказати другу-Дімону на його місце , ось й записали тимчасово в "іноагенти" .
Двухгрошова оперетка !
До чого ж бридке плем'я..
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити. Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
Вони , як правило говорять , що Крим звичайно "русский", але путін хапанув його якось так брутально, а вот вони б зробили це інтелегентно і культурно.