Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? ВIДЕО

Чому начебто ліберальні російські ЗМІ не менш небезпечні для українців за Скабєєву чи Соловйова? Богдан Буткевич у свіжому "Без ценнзури" докладно пояснює, що не так з каналом "Дождь" і чому російський лібералізм завжди закінчується там, де починається українське питання.

Хто такі ліберал-чекісти та чим вони відрізняються від чекістів звичайних? Хто хоче влаштувати в Україні "кращу іншу Росію"? Та як російські ліберал-чекісти рвуться на український медійний ринок?

Чому ми про це говоримо? Бо днями "Дождь" та ще кілька начебто ліберальних ЗМІ у Росії визнали іноземними агентами. І чимало їхніх працівників, здається, почали жадібно дивитися в бік України як місце, де можна тепло й затишно будувати кращу Росію. Ну і ще критикувати клятий український націоналізм, куди ж без цього.

Чому ні в якому разі не можна дозволити подібного сценарію?

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