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Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Чому начебто ліберальні російські ЗМІ не менш небезпечні для українців за Скабєєву чи Соловйова? Богдан Буткевич у свіжому "Без ценнзури" докладно пояснює, що не так з каналом "Дождь" і чому російський лібералізм завжди закінчується там, де починається українське питання.

Хто такі ліберал-чекісти та чим вони відрізняються від чекістів звичайних? Хто хоче влаштувати в Україні "кращу іншу Росію"? Та як російські ліберал-чекісти рвуться на український медійний ринок?

Чому ми про це говоримо? Бо днями "Дождь" та ще кілька начебто ліберальних ЗМІ у Росії визнали іноземними агентами. І чимало їхніх працівників, здається, почали жадібно дивитися в бік України як місце, де можна тепло й затишно будувати кращу Росію. Ну і ще критикувати клятий український націоналізм, куди ж без цього.

Чому ні в якому разі не можна дозволити подібного сценарію?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" спеціально для Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Проєкт "Без цензури": Треш та істерика. Як "русский мир" порвало від Дня Незалежності України. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+19
Чем меньше мы будем заглядывать в рот всяким понаехавшим псевдоинтеллектуалам и журнализдам из Раши, тем лучше для нас же. Своим надо давать возможность работать и развиваться, свою элиту растить, а не сумасшедшие деньги переводить на очередных Киселёвых, причём обоих Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 2885
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30.08.2021 17:13
+15
вот теперь они будут строить новую, блистательную и справедливую Расею в Украине, или как они говорят на дожде на Украине.. Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 6443
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30.08.2021 17:06
+15
Хорошие кацапы - мертвые кацапы.
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30.08.2021 17:36
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Ну Яковина как бы давно работает в Киеве, когда Ленту прикрыли. И много кто другой. Дождь это просто следующее поколение. Молодежи, которая думала устроить новую Россию, но их быстро обломали.
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30.08.2021 17:02 Відповісти
вот теперь они будут строить новую, блистательную и справедливую Расею в Украине, или как они говорят на дожде на Украине.. Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 6443
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30.08.2021 17:06 Відповісти
Хорошие кацапы - мертвые кацапы.
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30.08.2021 17:36 Відповісти
московити лізуть в Україну виключно через "рускій_язьік".
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31.08.2021 01:20 Відповісти
Богдане, ви забули згадати про добродія Солоніна, якого ми поважали - і поважаємо за величезний внесок в створення правдивої історії тзв. Вєлікой отєчєствєнной. Нещодавно наштовхнувся на його сайті на україноненависницьку статтю "Наша влада буде страшною", написану в 2015 році, де ненавистю й презирством до українців дихає буквально кожне слово. Гадав що Солонін, перебравшись до України, дещо "модифікує" свої погляди. Але де там! Зі впертістю, гідною, як кажуть, кращого застосування, він продовжує гудити українців та український націоналізм. Особливо в своєму останньому відео, де він відв'язався вже на повний зріст. От і виходить, що пригріли змію. Не сотвори собі кумира. Мені здається, що пан Солонін при переїзді з росії помилився адресою. Йому треба було вирушати значно південніше, до країни, яку він назвав в своєму інвєртю пані Влащенко "удивительной общностью людей". Тож хочеться спитати: за чим зупинка, добродію Солонін?
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30.08.2021 20:48 Відповісти
Хіба він не в Естонії ? Його "аналізи" стосовно України треба просто ігнорувати - чувак з самари родом, там всі такі імперці, бо це кордон з тюрками.
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30.08.2021 21:42 Відповісти
Наче нещодавно був в Україні.
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31.08.2021 06:48 Відповісти
Солонін спецiалiст по другiй свiтовiй, ось про це нехай розповiдає.
а про Україну зась, бо воно з самари кацапськоi, мало не з Сарай-бату, тому його думки про Україну не вартi нiчого.







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30.08.2021 23:29 Відповісти
Ось і я ж про це. Але градус ненависті до всього українського просто вражає. Хто ж це його, бідолаху, так накрутив?
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31.08.2021 06:49 Відповісти
Нещодавно в своїх дослідженнях (не додивився , тому не памятаю точно як це називалось) на ютубі про громадянську війну на території царської росії, він посилався на такого "історика" як Данило Яневський.
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31.08.2021 09:46 Відповісти
Яневский на кукане у КГБ с совковых времен. А как померла его канадская жена - так прямо с цепи сорвался - стал гнать на Бандеру Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 4492
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05.09.2021 12:45 Відповісти
Солонин жил в Эстонии с 2015 по 2020, но уже почти два года живет в Киеве.
А финансирует его другой кацап Петр Чернышов, возглавлявший когда то Киевстар, с 2014 гражданин Украины. Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 7378
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05.09.2021 12:43 Відповісти
Тиковина, схоже, столується у фонді "виродження", просуваючи глобалістичну "агєнду". Пам'ятається, як він гудив Трампа і вихваляв бідона. А тепер, обісравшись, робить вигляд, що нічого не було.
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31.08.2021 06:55 Відповісти
Хватит уже принимать в Украине этих пропагандистских гастарбайтеров. Существующих уже достаточно, кстати неплохо устроились : бабло здесь косят, но постоянно посматривают на события на Москве, сколько волка не корми...Пусть в Европу прутся, если они конечно там кому-то нужны
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30.08.2021 17:05 Відповісти
Там разные есть. В России даже за десятые годы было пару случаев, когда журналисты всем изданием, которое работало с конца девяностых уходили в отставку в знак протеста и увольнялись. Потому что издание покупали олигархи и навязывали им прокремлевскую политику. Но это новое поколение, оно как бы действительно намного менее либеральное, так как выросло не в 90ых.
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30.08.2021 17:08 Відповісти
Чем меньше мы будем заглядывать в рот всяким понаехавшим псевдоинтеллектуалам и журнализдам из Раши, тем лучше для нас же. Своим надо давать возможность работать и развиваться, свою элиту растить, а не сумасшедшие деньги переводить на очередных Киселёвых, причём обоих Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 2885
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30.08.2021 17:13 Відповісти
нет там ничего с 1917 года
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30.08.2021 17:26 Відповісти
Нет. Там люди, которые с жадностью слушали Радио Свободу, потом смотрели МТВ, любили джинси и прочие прелести западного образа жизни. Короче, такое интернациональное поколение, ориентированное на США и культуру потребления. Но во время Путина Россия стала закукливаться и новое поколение более националистическое и агрессивное.
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30.08.2021 17:29 Відповісти
нет там людей с альтернативным мировоззрением. их уже давно воспитывают ксенофобами, шовинистами, расистами, пропагандируют культ насилия и прочие ауешные ценности
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30.08.2021 17:42 Відповісти
ХАЙ С ПОЧАТКУ НА ВЕСЬ СВІТ ГРОМКО І ЧІТКО ВИЗНАЮТЬ - КРИМ ЦЕ УКРАЇНА!!! ПОТІМ ДОНБАСС ЦЕ УКРАЇНА!!! А ПОТІМ ГРОМКО І ДРУЖНО СКАЖУТЬ СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!!! А ПОТІМ МИ ПОДУМАЄМ ЧИ ПРИНІМАТЬ ЇХ ЧИ НІ!!! І ТІ ХТО КАЗАВ ЩОСЬ ПРОТИ УКРАЇНИ НЕ ПОВИННІ ПЕРЕСТУПАТИ КОРДОН УКРАЇНИ НІКОЛИ!!!
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30.08.2021 17:15 Відповісти
агенты могут говорить все что захочешь. Им разрешается поносить Пуйла как угодно (что бы оставаться под прикрытием).
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30.08.2021 17:26 Відповісти
до выплаты репараций граница полностью должна быть закрыта для граждан рейха
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30.08.2021 17:42 Відповісти
И после тоже...
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30.08.2021 18:31 Відповісти
Нет, глупая позиция! Их нужно приютить и дать выходы на транспордеры спутникового вещания в позиции 36Е и 75Е для информационной войны против агрессора и захватчика, враг моего врага - мой союзник!
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30.08.2021 17:29 Відповісти
для причинения ущерба режиму кремлевских УПЫРЕЙ им не нужно быть патриотами Украины!
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30.08.2021 17:31 Відповісти
Никакого ущерба они не причиняют. Все эти Дожди были запущены с благословения Медведева или кто там был тогда президентом России. Это был строго курируемый проект Кремля, чтобы противопоставить их националистическому проекту Путина. Но новым президентом стал Путин, а Дождь вот так и остался. Псевдолибералы, которые как будто теперь оппозиционеры. Это как Навальный - оппозиционер.
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30.08.2021 17:34 Відповісти
Для оценки тех или иных ресурсов мне не нужно ЧУЖОГО мнения, я сам анализирую и проверяю информацию!
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30.08.2021 17:44 Відповісти
Вот полезно знать, что они просто кремлевский проект. Просвещайтесь. Я помню как у нас в 14 году гордо убрали русские каналы и заменили их Дождем. Я удивлялся тогда, та как Дождь это кремлевская помойка. Но со временем у нас их закрыли, я не помню из-за чего. Кажется журналисты в Крым ездили или что-то такое.
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30.08.2021 17:49 Відповісти
Мне плевать, кто и что удумал или нафантазировал и на все заговорщические "теории" я ложил - это из области психиатрии, я всегда очень конкретен и практичен, жизнь на самом деле очень бардачная и непредсказуемая, поступки людей часто иррациональны, непредсказуемы и не поддаются никаким схемам и шаблонам, поэтому если выгодно использовать что-то в информационной войне, то это нужно делать /и не просто отстранено, но и активно участвуя/, НА ВОЙНЕ ВСЕ СРЕДСТВА ХОРОШИ, если они причиняют ущерб врагу и не надо ни чем брезговать!
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30.08.2021 18:02 Відповісти
Для войны надо не Дождю помогать, а засылать свои нарративы. Типа, война России невыгодна или что Россия там теряет очень многое и прочее. Подрывать их моральный дух.

Чтобы повергнуть противника нужно убедить его что он слабый. Это то, что, кстати, Россия успешно делает с нами уже который год. На что разные умные блоггеры пишут "не сдавайтесь, мы всех победим". А Дождь нас не касается. Это какие-то внутренне российские разборки за кусок пирога побольше.
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30.08.2021 18:05 Відповісти
Во время войны нужно использовать ВСЕ возможные ресурсы /и "Дождь" в том числе/. У Украины /как и всех стран/ есть ОДНА КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА - по факту мало ответственных ДЕЕСПОСОБНЫХ ГРАЖДАН и уйма безответственных НЕДЕЕСПОСОБНЫХ РАБОВ и ПОДДАННЫХ, если по-настоящему, серьезно и без соплей решить эту ЕДИНСТВЕННУЮ ПРОБЛЕМУ, ТО 99% всех проблем человечества исчезнут сами по себе, ибо являются следствием и производными этой единственной беды!
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30.08.2021 18:16 Відповісти
Повторюсь, я не знаю как нам может помочь Дождь. Также как Навальный. И вообще кто бы то ни было. Я не верю в современных русских политиков.
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30.08.2021 18:19 Відповісти
А не нужно никому ВЕРИТЬ, надо ИСПОЛЬЗОВАТЬ любую ситуацию в СВОИХ интересах и выгодах!
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30.08.2021 18:46 Відповісти
Шо за бардак на цензоре, у меня флажки меняются как перчатки, даже кацапский появился!? А разве в мордоре не блокируют цензор, может ли даже теоретически такая ахинея случится? Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 675
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30.08.2021 19:06 Відповісти
Довго пояснювати, але Іван Петров безперечно правий.
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31.08.2021 09:52 Відповісти
как раз не дать им возможности работать из Украины - это кремлевская политика и интерес, все, кто этому способствуют вольно или невольно помогают мордорским бандюкам у власти!
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30.08.2021 17:34 Відповісти
с каналами разобраться не могут.. тот же интер подшкурный.. только язык поменяли и дня не проходить без высеров опжз... бойко медведчук... концерты гоняют с ушлепками по субботам... кроме Вещдока вообще его не смотрю
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30.08.2021 17:40 Відповісти
Жаль, что ,,Программа без цензуры,, солидарна с Путиным, относительно ,,Дождя,, .... нельзя Программу опускать ниже плинтуса....
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30.08.2021 18:08 Відповісти
Просто Путин зачищает пространство. Его опора армия и силовики. СМИ ему были нужны, чтобы уничтожать политических врагов. Теперь врагов нет.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Это, кстати, то чего нашим СМИ тоже стоит понять. Важность СМИ существует только при демократии. Во время диктатуры - СМИ не гордые революционеры, а прислужники власти.
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30.08.2021 18:12 Відповісти
Их еще Бабченко попустил, когда они довольно фальшиво притворялись что болеют за сборную рашки.
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30.08.2021 18:25 Відповісти
При "переезде" они тянут не только свое мнение, но и "повестку дня" которая в Украине никого не интересует. Поэтому теряют зрителя, и как следствие рекламу и свой собственный доход. Уровень жизни падает, растет недовольство которое выплескивается уже в наше информационное пространство в виде "Как надо жить и что делать" Отсюда ВЫВОД - впускать и пусть живут, но никакого права на работу "журналистами".
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30.08.2021 18:15 Відповісти
После несчастий Бутербродного начался исход, пик которого происходит прямо сейчас. Но обычно они бегут в Прибалтику, точнее в Латвию. Их там хорошо принимают, потому что очень любят деньги.
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30.08.2021 18:23 Відповісти
Они еще умудряются получать гранты от всяких международных организаций. Вот если бы их можно было бы отрезать от этих денег, то было бы отлично. Почему-то нашим они так не хотят платить, а всем этим кремлевским пропагандонам с радостью.
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30.08.2021 18:26 Відповісти
обычно они бегут в Прибалтику, точнее в Латвию.



не в Прибалтику(совковое понятие), а в страны Балтии.
Бегут больше не в Латвию, а в Литву, кстати.
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30.08.2021 23:34 Відповісти
Заборонити російську на тв, новити публікувати тільки українською та англійською.
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30.08.2021 19:21 Відповісти
я не буду ничего обсуждать просто напишу ... что ганапольский жудкое неадекавтное ЧМО! безграмотный скучный и просто человек жополиз и гавно.... гавно журнашлюха скучная...дело не в политике кто за кого , просто он обычный ******** скучный и тупой ((
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30.08.2021 19:55 Відповісти
Колись Ганапольский верещав на російськомовному радіо в Ню-Йорку що «укгаініскім матєрям далжно біть стідна»- це про УПА. Гавнапольский ментально зовсім в іншій площині-це ворог України.
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31.08.2021 12:25 Відповісти
В 2008-м году было интервью Ганапольского с дугиным на эхе, на фоне войны рашки с Грузией.. дугин рассказывал что как бы себя не вела Украина, она будет следующим объектом нападения. Видно было что Ганапольский окуел тогда от таких слов.
ЗЫ. Я ни разу не адвокат Ганапольского.
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01.09.2021 21:22 Відповісти
Украина превратилась в жабу, которую варят на медленном огне. Пока еще не очень припекает. Но жаба не понимает одного: когда припечет, будет поздно, и уже будет не выбраться. Каждый день вбивают в голову фсбшную ересь постепенно приучая зебилье к тем или иным глупостям. Когда к-во дури станет критичным, все, назад дороги нет.
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30.08.2021 20:16 Відповісти
"Дождь' - это кацапская помойка! Помнится когда разбился самолёт с хором Александрова и вместе с ними "доктор Лиза", то они подняли по этому поводу вой, на своей странице в "Фейсбуке", мол какой светлый человек погиб. Так вот меня они забанили, за то что я им объяснял что это не так, и она обычный пропагандист Кремля, причем объяснял я корректно, никого не оскорбляя. Ну разве что написал, что никакой она не светлый человек, а обычная крашенная блондинка.
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30.08.2021 20:20 Відповісти
Ну а что ты хотел? Что они пойдут воевать в "Правый сектор"?
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30.08.2021 23:10 Відповісти
Что не будут банить и подчищать комментарии, которые не совпадают с их мнением
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30.08.2021 23:12 Відповісти
Извини, но ты переоценил их уровень объективности и свободы от кремлевской пропаганды.
Это опыт, прими его и запомни.
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30.08.2021 23:16 Відповісти
Ну так я его и применяю, делясь с другими под статьей, что нечего им у нас делать.
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31.08.2021 05:45 Відповісти
Оті канали шо позакривали і правельно зробили всі так званні журналісти і так звані експерти перемістились на інші канали іх пригріли так званий наш і украіна 24 і вся брехня руського міра полилась уже з ціх каналів
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30.08.2021 21:12 Відповісти
Усім обізнанним на ********** відомо , що з "Дождьом" пов"язанний дуже ретельно Діма Мєдвєдєфф ...
Моль-Хуйло тупо хотіла вказати другу-Дімону на його місце , ось й записали тимчасово в "іноагенти" .

Двухгрошова оперетка !
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30.08.2021 21:29 Відповісти
Нехай дождь будує "свєтлую росію будующєго", віщаючи з України, але тільки на експорт. Нам їхні поради як собаці п'ята нога.
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30.08.2021 21:46 Відповісти
москальский золотой дождь в глаза, вате божия роса
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30.08.2021 21:50 Відповісти
Нах они тут нужны, у рас местных пистоболов медведчуковских хватает
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30.08.2021 22:25 Відповісти
Уже те, що вони лізуть до нас зі своєю мовою - пускати їх сюди не можна. І крапка.
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30.08.2021 22:38 Відповісти
От завжди кацапи рогами в двері пхаються. Копито, але хоч щось засуне в хату.
До чого ж бридке плем'я.. Проєкт "Без цензури": Як ЗМІ РФ рвуться до України та чим небезпечний канал "Дождь"? - Цензор.НЕТ 6908
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30.08.2021 22:43 Відповісти
Кацапские СМИ конечно же идут бодро на юйх. Но помнится Бодя бодро задвигал про Андрея Луганского и Андрея Полтаву, что они чуть ли не родственные Люсьену Арестовичу явления.
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31.08.2021 00:31 Відповісти
самый вменяемый росс канал. можно смотреть.
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31.08.2021 02:00 Відповісти
Гидота
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31.08.2021 12:21 Відповісти
да. ты.
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31.08.2021 17:52 Відповісти
Ми викинули зі свого іформативного простіру масковьку думку, а її коробе як це так)) і стараїться влізти до нас в голову, з початку тіпа як і ми а тоді почне гнути своє
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31.08.2021 05:07 Відповісти
Стародавня притча про вовків.
Вовки вирізали кошару овець. Прийшли мисливці, щоб їх постріляти. І раптом одна місцева жіночка підняла лемент, що у тій вовчій зграї є один чемний вовк, котрий харчується виключно капустою. Недайбо стріляти, бо мош в того вовка влучити. Аж до ночі в селі ішли дебати толеранції - стріляти чи не стріляти.
Але так дивно сталося, що до ранку вовки ту жіночку з'їли...
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31.08.2021 07:01 Відповісти
На фото два "мужика" и женщина. За женщину не знаю, но "мужички" очень активные *********. С *********** уже никого не удивишь, бог с ней, но они еще и спидоносцы. Мало в Украине всякой заразы так еще и "Дождь" спидоносный привечать.
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31.08.2021 07:30 Відповісти
на пальцях ОДНІЄЇ руки (і то пальців не хватить) можна перелічити рос. лібералів не імперіалістів.
Вони , як правило говорять , що Крим звичайно "русский", але путін хапанув його якось так брутально, а вот вони б зробили це інтелегентно і культурно.
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31.08.2021 09:58 Відповісти
Как же тов. Буткевич боится конкуренции!
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31.08.2021 10:27 Відповісти
Чому кацапські журналісти можуть конкурувати в Україні з українськими? Вбий в собі кацапа.
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31.08.2021 12:20 Відповісти
 
 