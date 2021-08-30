УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15031 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика України Агресія Росії проти України
2 144 21
Крим (12756) окупація (5838) Росія (47217) США (14476) політв'язні (1334)

США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів.

Про це йдеться в повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"У Міжнародний день жертв насильницьких зникнень ми згадуємо щонайменше 43 осіб, які зникли безвісти від початку окупації Криму російськими військами у 2014 році. Ми закликаємо Росію негайно припинити окупацію Криму, звільнити всіх українських політв’язнів, яких вона несправедливо утримує, і повернути повний контроль над півостровом Україні", - сказано в повідомленні посольства.

Як повідомлялося, за даними Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, з початку російської окупації щонайменше 44 людей стали жертвами насильницьких зникнень на території Криму та м.Севастополь. Доля 15 з них досі залишається невідомою. Їхні імена: Валерій Ващук, Іван Бондарець, Василь Черниш, Тимур Шаймарданов, Сейран Зінедінов, Іслям Джеппаров, Джевдет Іслямов, Федір Костенко, Мухтар Арісланов, Арсен Алієв, Ервін Ібрагімов, Ескендер Ібраїмов, Ескендер Апселямов, Руслан Ганієв, Арлен Терехов.

Переважна більшість цих людей є проукраїнськими активістами, які відкрито виступали проти російської окупації.

На сьогодні Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється процесуальне керівництво у 112 кримінальних провадженнях за 173 фактами насильницького зникнення, позбавлення волі та викрадення людей.

Також читайте: "Життя заручників Кремля - не іграшки", - акція на підтримку українських політв'язнів у РФ відбулась під ОП. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У переважній більшості випадків були виявлені факти, які свідчать про причетність російської окупаційної "адміністрації" до зникнень.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+9
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 7849
показати весь коментар
30.08.2021 16:52
+7
Спасибо,Америка! Наконец-то настоящие суровые меры по отношению к Рашке.Нн зря мы от ядерных ракет отказались в свое время!
показати весь коментар
30.08.2021 17:04
+7
Мне кажется это унизительно .Делать частые заявления на которые не реагируют. Называть убийцей и потом жать руку. Мир сошел с ума...
показати весь коментар
30.08.2021 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а то шо будет?
так и не сказали...
абидна слюшяй
показати весь коментар
30.08.2021 16:51 Відповісти
Что будет ? Тоже мне, бином Ньютона, - будет сильное разочарование и серьёзная обеспокоенность...
показати весь коментар
30.08.2021 17:06 Відповісти
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 7849
показати весь коментар
30.08.2021 16:52 Відповісти
Украина тоже призовет россию, когда та оккупирует Аляску. Может даже джавелины прислать и хамви.
показати весь коментар
30.08.2021 16:55 Відповісти
много не пришлем, конечно: Украина не Афганистан
показати весь коментар
30.08.2021 16:57 Відповісти
Как они себе это представляют?????! Это для рашенгоу просто невыполнимая задача. Это только решение суда, обязательное для исполнения. И то, они наверняка откажутся его выполнять под любыми предлогами. И вот поэтому и нужны будут предварительные меры суда, в случае невыполнения его решений....
показати весь коментар
30.08.2021 16:56 Відповісти
Как раз выполнимая! Нет па-рашки - нет оккупации Крыма... США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5199
показати весь коментар
30.08.2021 16:57 Відповісти
Хорошо!.....Выполняйтееее!!!!....
показати весь коментар
30.08.2021 17:01 Відповісти
Ты не сюда пиши, а х-йлу позвони США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 4681
показати весь коментар
30.08.2021 17:02 Відповісти
В рельсу???? .....телефон казлятины скинь....нук, строго между нами, никому не передам.
показати весь коментар
30.08.2021 17:07 Відповісти
Да хоть рельсу. Абы дозвонился США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5867
показати весь коментар
30.08.2021 17:22 Відповісти
США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 358 США призвали Россию немедленно прекратить оккупацию Крыма и освободить всех украинских политзаключенных - Цензор.НЕТ 5988
показати весь коментар
30.08.2021 16:57 Відповісти
Спасибо,Америка! Наконец-то настоящие суровые меры по отношению к Рашке.Нн зря мы от ядерных ракет отказались в свое время!
показати весь коментар
30.08.2021 17:04 Відповісти
Мне кажется это унизительно .Делать частые заявления на которые не реагируют. Называть убийцей и потом жать руку. Мир сошел с ума...
показати весь коментар
30.08.2021 17:05 Відповісти
или ?
показати весь коментар
30.08.2021 17:09 Відповісти
Главное прокукарекать-а там хоть не рассветай. К сожалению сейчас именно подобным занимается коллективный Запад.
показати весь коментар
30.08.2021 17:24 Відповісти
... В случае не выполнения указанного требования в неуказанные сроки США выразит свою обеспокоенность.
показати весь коментар
30.08.2021 17:31 Відповісти
Ой, матінко рідна, вони знову занепокоїлись до чергової річниці.
показати весь коментар
30.08.2021 17:54 Відповісти
Aга!
США закликали Росію негайно припинити окупацію Криму і звільнити всіх українських політв'язнів - Цензор.НЕТ 7332
показати весь коментар
30.08.2021 19:45 Відповісти
 
 