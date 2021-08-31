Сутички під Офісом Президента 14 серпня: суд відправив під арешт представників "Нацкорпусу" Довбиша і Кухарчука (оновлено). ВIДЕО
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Печерський районний суд Києва відправив під варту представника "Національного корпусу" Олега Довбиша за підозрою в хуліганських діях біля Офісу Президента 14 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske.
За даними слідства, Довбиш разом з Дмитром Кухарчуком, Микитою Губським, Демидовим організованою групою прийшли під Офіс президента. При них нібито були заздалегідь заготовлені предмети для заподіяння тілесних ушкоджень.
Слідство стверджує, що через їхні протиправні дії постраждали семеро працівників поліції та один військовослужбовець Нацгвардії. Зокрема, Довбиш, за даними слідства, вдарив ногою одного з поліцейських.
Прокурор просив взяти під варту Довбиша без можливості внесення застави, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваних, тиску на свідків, інших ймовірних співучасників, знищення або спотворення речових доказів.
Натомість адвокат Володимир Волосовський наголосив на тому, що підозра є необґрунтованою, ризики не доведені, а також підозрювані не мали при собі зброї й нікого не били.
Ексазовець Олег Довбиш про підозру у хуліганських діях під Офісом президента pic.twitter.com/bCSBN5U4UC— hromadske (@HromadskeUA) August 30, 2021
"Довбиш не приносив зброю та предмети й не застосовував їх. Він може нести відповідальність лише за удари ногою по працівнику поліції Кірієнку. Однак в матеріалах клопотання йдеться про те, що Кірієнку було завдано хімічні опіки, відповідну допомогу йому надали в медичному закладі", — заявив адвокат.
Також захисники наголосили на тому, що відео, на які посилається слідство, зняти зі значної відстані, й неможливо встановити, чи на відео дійсно був підозрюваний. А ще сказали, що свідки й потерпілі у справі — поліцейські.
Сам Довбиш заперечив ймовірну причетність до злочину, наголосивши на тому, що він є колишнім поліціянтом, і не став би бити правоохоронців.
Також Печерський райсуд Києва заарештував на два місяці керівника черкаського відділення "Національного корпусу" Дмитра Кухарчука, повідомляють Ґрати.
Кухарчуку, як і Довбишу, інкримінують хуліганство із застосуванням зброї - частина 4 статті 296 Кримінального кодексу. За версією слідства, Кухарчук та Довбиш вдарили ногою поліцейських. Прокурор клопотав про їх арешт без застави, і суд з ним погодився.
Аргументи адвокатів були аналогічні. Крім того сторона захисту заявила в суді, що слідство тисне на суд - поліція Києва опублікувала пресреліз про те, що суд вже заарештував підозрюваних. Скриншот із сайту МВС адвокати просили долучити до матеріалів справи.
Кухарчук на суді підтвердив, що був на Банковій 14 серпня, але нікого не бив, а лише виступав на мітингу. Він заявив, що його справа - замовна, і звинуватив у цьому Офіс Президента.
"Ми їздили 23 серпня в школу, на Зеленського, і намагалися поставити йому питання", - стверджував Кухарчук в суді, пояснюючи чому саме він і Довбиш опинилися на лаві підсудних.
Йдеться про протест "Нацкорпусу" в Мар'янівці Черкаської області, під час заходів за участю президента України, присвячених підняттю Державного прапора. Поліція заявила, що нацкорпусівці хотіли зірвати офіційний захід, а в "Нацкорпусі" заявили про напад поліції на своїх активістів.
Три людини просили суд віддати нацкорпусівців на поруки: нардеп минулого скликання і лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький, нардеп VII і VIII скликань і член партії "Свобода" Андрій Іллєнко та письменник Василь Шкляр, який написав роман про "азовців".
Нагадаємо, Дмитро Кухарчук біля відділення поліції порізав собі вени на знак протесту. Його направили до лікарні для надання медичної допомоги. Це сталося після того, як він та ще кілька представників місцевого осередку "Національного корпусу" отримали адміністративні протоколи за нібито порушення громадського порядку під час приїзду президента Володимира Зеленського на Черкащину.
Двом учасникам сутичок під Офісом Президента 14 серпня оголошено про підозру. Ними виявилися ветерани полку "Азов" - глава Черкаської міської відділення Національного Корпусу Дмитро Кухарчук і його бойовий побратим Олег Довбиш.
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6 год ·
Позавчора одеська поліція напала на християн, які вийшли на захист своєї віри, била їх, заарештувала кілька десятків, згодом до пізньої ночі поліцаї виловлювали по місту тих, кого не взяли одразу.
Під час арештів, поліціянти окрім того щоб спричинити біль, намагалися принизити християн, наступали на голови тим, кого вже повалили на землю.
Нині 10 християн в ІТУ, їх хочуть посадити надовго.
Чим викликана антихристиянська завзятість і показова жорстокість поліції?
1. Звичайною ненавистю поліцаїв до вуличних активістів і патріотів.
Не варто забувати, що серед особового складу одеської поліції багато ватників, які з нетерпінням очікують на окупацію.
2. Поліцаї - звичайні люди. Коли начальство змушує їх брати участь в заходах, самі знаєте якого змісту, вони відчувають приниження. Тому поліцаї намагаються принизити тих, хто бачить їхнє приниження.
3. Нове керівництво МВС та поліції хоче продемонструвати свою ефективність президенту. Найлегше це зробити арештами патріотичної молоді.
4. В середині вересня іноземні фонди й західні посольства організовують у Києві великі антихристиянські акції.
Тому зараз поліція прагне залякати християн для того, щоб утримати їх від протидії.
5. Начальство дресирує нижчі чини. Воно розуміє, що якщо рядивий бієць "Корду" (так нині називається "Беркут") не вагається протидіяти Христу, то згодом він без вагань розстрілюватиме натовп на черговому Майдані.
- а молоди свойственно ошибаться не меньше чем нам с тобой.. - так что, пинать им будем до самой их старости или нашей смерти ?
К тому же Корчинский - знатный провокатор, которого за это в свое время погнали ссаными тряпками из УНСО.
Да я готов спорить, что они даже заповеди не соблюдают. Или они трахают всю жизнь лишь одну, с которой в церкви венчаны?
Ржунимагу