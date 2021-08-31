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Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві срібні нагороди. ВIДЕО

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Легкоатлетка з Дніпра Оксана Ботурчук стала володаркою срібної медалі в сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія).

Ботурчук посіла друге місце в бігу на 400 метрів з результатом 55,33 секунди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Український велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія). Він посів друге місце в гонці з роздільним стартом, подолавши 32-кілометрову дистанцію за 43 хвилини 19,11 секунди.

В активі паралімпійської збірної України вже 56 нагород - 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.

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Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві срібні нагороди 01

Автор: Анастасія Потіха
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31.08.2021 10:43 Відповісти
НАШІ ВІТАННЯ ГЕРОЯМ !!!
Паралимпиада-2020: Украина получила еще две серебряные награды - Цензор.НЕТ 1088
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31.08.2021 10:54 Відповісти
Правильно кажуть, що є спортсмени - паралімпійці - патріоти, а є інваліди, що прикидаються спортсменами.
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31.08.2021 11:42 Відповісти
Стыдно, когда инвалиды добывают больше наград, чем обычные спортсмены.
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31.08.2021 13:43 Відповісти
 
 