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Паралімпіада-2020: Україна здобула ще дві срібні нагороди. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство Спорт
Легкоатлетка з Дніпра Оксана Ботурчук стала володаркою срібної медалі в сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія).
Ботурчук посіла друге місце в бігу на 400 метрів з результатом 55,33 секунди, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Український велогонщик Єгор Дементьєв став володарем срібної медалі в сьомий день XVI літньої Паралімпіади в Токіо (Японія). Він посів друге місце в гонці з роздільним стартом, подолавши 32-кілометрову дистанцію за 43 хвилини 19,11 секунди.
В активі паралімпійської збірної України вже 56 нагород - 12 золотих, 29 срібних і 15 бронзових.
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