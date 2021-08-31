Разумков про напад на Порошенка: Ці дії є неприпустимими, відповідальність має бути максимально жорсткою. ВIДЕО

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що особи, які вчинили напад на п'ятого президента України Петра Порошенка 24 серпня, повинні понести максимально можливу відповідальність за свої дії в рамках чинного законодавства.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"По-перше, будь-які прояви такої поведінки я вважаю ганебними. Якщо ми говоримо про День Незалежності, 30-річчя країни, то потрібно об'єднуватися, шукати ті точки, які будуть нас робити єдиним сильним фронтом на захист нашої територіальної цілісності і незалежності в тому числі. Тому вважаю дії, які відбулися, неприпустимими, правоохоронці ними займаються. Тут не повинно бути поділу на владу чи опозицію - є підходи, які діють в рамках закону, а закон - один для всіх. І тих, хто хоче порушити закон, потрібно притягати до відповідальності, щоб вона була максимально жорсткою", - підкреслив глава парламенту.

За словами Разумкова, крім хуліганської складової, такі дії дають відправлені інформаційні приводи, які можуть використовуватися проти держави Україна, "чого точно не варто робити в сьогоднішніх умовах".

Нагадаємо, 24 серпня Порошенка облили зеленкою. Поліція затримала нападника, це 22-річний уродженець Чернігівщини. Йому загрожує до 5 років обмеження свободи за статтею про хуліганство.