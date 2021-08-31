Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВIДЕО
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За матеріалами контррозвідки СБУ перед судом постане терорист, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був провідний спеціаліст з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.
У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.
За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).
Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ РФ правопорушень, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 15 (замах на злочин),
- ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),
- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.
Будь ласка, зачекайте...
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.