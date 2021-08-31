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Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВIДЕО

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Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років в'язниці. ВIДЕО

За матеріалами контррозвідки СБУ перед судом постане терорист, який за завданням ФСБ РФ готував терористичний акт на території України. Його метою був провідний спеціаліст з розробок перспективних зразків військової техніки і озброєння для ЗСУ.

У ході досудового розслідування слідчі СБУ задокументували, що зловмисник в’їхав на підконтрольну територію нашої держави з РФ та за завданням спецслужби країни-агресора планував підірвати автомобіль з військовим спеціалістом. Для цього він хотів використати саморобний вибуховий пристрій, повідомляє пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

За наявними даними, ліквідація громадянина України мала бути помстою російських спецслужб через його свідчення в одній із справ СБУ. А саме – у провадженні про викриту у лютому 2021 року агентурну мережу ФСБ РФ (її завданням було отримання і передача представникам російської спецслужби інформації з обмеженим доступом в оборонній сфері).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Двох найманців РФ, що обстрілювали позиції українських воїнів, затримано на Одещині та Харківщині, - контррозвідка СБУ. ФОТОрепортаж

Під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури слідчі СБУ зібрали достатні докази вчинення викритим агентом ФСБ РФ правопорушень, передбачених одразу трьома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 15 (замах на злочин),
  • ч. 1 ст. 258 (терористичний акт),
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі.

Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років вязниці 01
Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років вязниці 02
Затриманого контррозвідкою СБУ агента ФСБ РФ судитимуть у Сєверодонецьку: йому загрожує до 10 років вязниці 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
я б їх стріляв
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31.08.2021 13:08
+3
Обміняють на таксиста 🤔
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31.08.2021 13:14
+2
Какие 10 лет, минимум пожизненное, во все времена за подобное полагался расстрел.
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.
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31.08.2021 14:50
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я б їх стріляв
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31.08.2021 13:08 Відповісти
Обміняють на таксиста 🤔
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31.08.2021 13:14 Відповісти
обміняють, як завжди (останні два роки), ще до винесення вироку судом
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31.08.2021 13:22 Відповісти
Судити тільки в Тернополі чи Франківську. Мінімум розстріл. Для таких злочинів повинні діяти закони воєнного часу.
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31.08.2021 13:17 Відповісти
три наряда в сраку
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31.08.2021 13:27 Відповісти
Какое суровое наказание для ***************.
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31.08.2021 13:31 Відповісти
Наручники на ноги , за фаркоп і везіть в Тернопіль .
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31.08.2021 14:04 Відповісти
я думаю через годик мы увидем его в офисе презедента - советником.
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31.08.2021 14:12 Відповісти
Какие 10 лет, минимум пожизненное, во все времена за подобное полагался расстрел.
А потом удивляются почему оккупанты чувствуют себя в Украине как дома.
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31.08.2021 14:50 Відповісти
Хмммм..а по чему ему "грозит до 10 лет лишения свободы", а не от 10 лет лишения свободы???
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31.08.2021 15:42 Відповісти
В Северодонецке???...Хм...ну значит если не условно получит,то по минимуму...
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31.08.2021 17:29 Відповісти
 
 