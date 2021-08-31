Український плавець Трусов завоював ще одну золоту медаль Паралімпіади в Токіо, бронзовим призером у запливі на 50 метрів став Богодайко. ВIДЕО

Український плавець Андрій Трусов завоював ще одну золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем на Паралімпіаді-2020 у Токіо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter Паралімпійських ігор.

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"Андрій Трусов виграв чоловічий заплив на дистанції 50 метрів вільним стилем S7", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український плавець Трусов зі світовим рекордом завоював золото на Паралімпіаді-2020 у Токіо

Крім того, повідомляється, що срібло завоював Карлос Даніель Серрано Сарате (Колумбія). А бронзовим призером став також українець Євген Богодайко.

Як повідомлялося, 30 серпня український плавець Андрій Трусов завоював золоту медаль на дистанції 100 метрів на спині на Паралімпіаді-2020 у Токіо.