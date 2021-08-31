Російські комуністи, запідозривши групу археологів у спробі встановити "вишку 5G", ледь не засипали їх землею на місці розкопок. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном
У російському Азові місцеві жителі під керівництвом кандидата в депутати від КПРФ Станіслава Потакова ледь не засипали землею на місці розкопок групу археологів, яких запідозрили в спробі встановити "вишку 5G".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис інциденту опубліковано в соцмережах.
"Вилазьте, мужики", - сказали археологам товариші з лопатами і почали закидати землею яму прямо з людьми, які перебували в ній. Тоді вчені спробували пояснити, що взагалі-то займаються вивченням культурної спадщини рідного краю на місці поселення XIII століття. "Ми за своїх дітлахів, так що вилазьте спокійно", - відповіли борці з чіпуванням і рептилоїдами та зі ще більшою ретельністю продовжили закидати культурну спадщину ґрунтом. Археологи написали заяву в поліцію", - розповідає про подію автор відео.
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так и тут - правда покруче, красножопые боятся чтобы "никтонезабытых" не откопали и не исследовали - что это любимое НКВД "никого не забыло".
антицивилизация и все тут.
никто так не забыт что десятки миллионов = +-
а еще кричат что Чингисхан был жесток. да он девушкой был супротив комми, притом невинной, если сравнить подвиги то. Ельцин наверное хотел объяснить "народу" все это, но обосрался от просто перегрузки мозга, не дочитав 90% деяний комми.
не учел что народу это как раз и в кайф - эй, Португальцы, у вас казнили и угробили аж 17 человек? - лохи вы - у нас в два миллиона раз больше, да и то мы еще минимум считаем, гыгыгы, ну вы и лохи то, эй-Сталин то))
https://bloknot-rostov.ru/news/chlen-kprf-iz-azova-pytalsya-zakopat-yamu-v-kotoro-1383303
Я упорный сторонник народной расправы,
Судить всех должны православные люди,
Чтоб не было больше греха и печали,
Чтоб ангелы в небе над Русью летали.
Чтоб ласточки в небе лазурном кружили,
Чтоб в реках текли полноводные воды,
Чтоб в мире одни только русские жили,
Чтоб божьи иконы не вышли из моды.
Убивай космонавтов они лезут на небо.
И делают, что не дозволено Богом
Я знаю им там не будет прощения…
А мне ещё нужно поведать о многом.
Научный прогресс я вообще запрещаю,
Не нужен он Богу, не нужен и людям,
И песни пою я пока молодая
Научный прогресс всенародно осудим.
Убивай космонавтов они лезут на небо.
И делают, что не дозволено Богом
Я знаю им нет никакого прощения…
Им не наслаждаться под райским пологом.
Убивай космонавтов они лезут на небо.
Исполни всё то, что наказано Богом
Я знаю им нет никакого прощения…
Чтоб рвать небеса словно дьявольским рогом!
Убивай космонавтов!
В этой книге прекрасно всё! Американцы и европейцы, японцы и китайцы, украинцы и казаки Краснова, все страхи похмельного россиянина в одной книге!
Игорь Подус
Я спас РФ-1
Глава 1
«9 МАЯ»
2045 год. «Северский»
Призывно забубнил старенький будильник. Северский нащупал сенсор выключателя и открыл глаза. Рука на автомате схватила пульт управления галовизора.
Взглянув на вспыхнувший трёхмерный экран, Северский уставился на двух улыбающихся ведущих непонятного пола, возбуждённо обсуждающих выход на экраны нового блокбастера про супергероев в трусах поверх колготок, в очередной раз спасающих этот грёбаный мир.
А ведь раньше в этот день всегда транслировали парад победы с красной площади, заканчивающийся нескончаемым шествием бессмертного полка.
Сергей Петрович знал, что если сейчас перелопатить пару сотен каналов или войти в соцсети, то он нигде не найдёт ни единого упоминания о Дне Победы.
- Вымарали всё - проворчал Северский и горестно вздохнул.
Приступ надсадного кашля тут же накрыл и ему пришлось вскочить со скрипучего дивана и хромать на кухню. Ингалятор с дорогущим лекарством оказался почти пуст, впрочем, ему хватило пары вдохов целебной аэрозоли и приступ отступил.
Жизнь без одного лёгкого накладывала уйму ограничений, но через три года после удаления он понимал, что уж лучше так - чем совсем никак.
На электрической плитке закипел чайник и его свист напомнил сирену воздушной тревоги. Ещё три года назад никто бы не поверил, что над Москвой может звучать сирена воздушной тревоги, не просто для проверки автоматической системы централизованного оповещения, а для предупреждения москвичей перед реальной бомбардировкой.
Сирены загудели три года назад, когда несколько сотен космических спутников, номинально обеспечивающих интернетом весь мир, совершенно неожиданно начали выпускать ракеты с компактными ядерными зарядами в несколько килотонн. Вся территория российской федерации попала под массированный точечный удар, в течении часа уничтоживший пусковые шахты, мобильные ракетные установки и зенитные комплексы системы «Периметр».
Удар был расчётлив и точен. В первые часы погибло не так много народа для полноценной ядерной войны, всего-то два миллиона человек и почти половина из них военные. Точные подсчёты умерших от лучевой болезни никто не вёл, но Сергей Петрович знал, что их в разы больше.
Как потом сказала американская президентша, произносившая победную речь во время экстренной сессии ООН - «Это вынужденные жертвы во имя торжества демократии во всём мире».
А как же наш ответный удар, карающий ядерным мечом, посмевших напасть на Российскую Федерацию? А никак. Его, не было. Все наши межконтинентальные «Авангарды», «Кинжалы», «Воеводы» и «Сарматы» остались в шахтах и на столах мобильных пусковых установок.
За пол часа до нанесения удара, наш молодой демократически избранный президент Кирилов приехал в американское посольство и спустился в глубокое бомбоубежище. Премьер министр с министром обороны попытались обойти его высший допуск и отдать приказ о нанесении ответного удара, но у них ничего не вышло. Все системы связи были заблокированными, компьютерные сети заражены боевыми вирусами, выжигающими всю электронику в центрах управления вооружёнными силами страны, а коды запуска ракет заранее изменены. Автоматическая система возмездия «Мёртвая рука» тоже не сработала.
А потом началась «тридцатидневная» война, в которой враги победили, а мы проиграли. Именно тогда Сергей Петрович Северский потерял лёгкое.
В первые дни наше ПВО над Москвой смогли сбить почти все ракеты с ядерными боеголовками, вооружённые силы, МЧС и МВД попытались организовать оборону, но наши так называемые «западные партнёры» опять смогли удивить. К городу полетели тысячи ударных беспилотников. На Москву начали падать бомбы, начинённые чрезвычайно сильной химией, по сравнению с которой пресловутый «Новичок» выглядел перцовым газом. За последующие тридцать дней, три четверти жителей столицы погибли вместе с защитниками города.
В иных центрах сопротивления происходило нечто подобное, правда там Альянс демократических стран и в дальнейшем не брезговали применять ядерное оружие. Питер, Севастополь, Смоленск, Волгоград, Тула, Новгород, Грозный, Омск, Владивосток и ещё десяток городов получили минимум по одному ядерному заряду малой мощности.
В первые дни тридцатидневной, Сергей Петрович Северский с семьёй сумел выскочить на машине из города и объезжая очередной блокпост, лишь на несколько секунд въехал в распылённое облако боевых нанотоксинов. Врач потом объяснил, что в правое лёгкое попало всего несколько активных молекул, а левое задело по касательной и оно получив пятидесятипроцентное поражение, сумело чудом остаться в строю.
«Тебе повезло» - объявил он Северскому три года назад перед выпиской.
Сергей Петрович, посмотрел на дверцу холодильника, где в магнитной рамке виднелась фотография жены с детьми и вспомнил как он, харкая кровью, доставал их с заднего сиденья машины и по очереди относил к дверям приёмного отделения подмосковной больницы. И только дотащив жену до каталки он потерял сознание, вынырнув из комы только через месяц.
- Маша, я за вас отомщу - просипел Сергей Петрович и залпом выпил дрянной, почти остывший кофе.
Вернувшись в зал, он нажал на вершину помаргивающей пирамидки и на галовизоре появился логотип игровой приставки. Три года назад он подарил её сыну на его последний день рождение и теперь это единственный гаджет в доме, постоянно связанный с глобальной сетью. Нет, сам Сергей Петрович не играл, но один знакомый умник перепрошил приставку таким образом, что теперь она по ночам делала это сама, а маленький чип со специальным скриптованным алгоритмом, общался со всевозможными партнёрами по многочисленным онлайн играм.
Сергей Петрович вывел на экран чат последней игровой сессии и отфильтровал ненужные сообщения. Затем восстановил в памяти, последовательность подвижного шифра и быстро составил вырванные из текста буквы и цифры в короткое текстовое послание.
«Сегодня 10:00 Cтанция Пролетарская».
- Неужели сегодня? - Руки Северского предательски задрожали. - Соберись тряпка - приказал он себе и постоянно посматривая на часы, начал лихорадочно одеваться.
Уже через пятнадцать минут он стоял в прихожей и глядел на себя в зеркало. Из него смотрел осунувшийся и небритый, совершенно седой тип в старом плаще и кепке. В руках алюминиевая палочка, а вокруг худой шеи, кое-как намотан длинный шарф.
На вид лет 70-75. Почти старик, а ведь на самом деле ему только недавно исполнилось 49.
Сколько же осталось жить этому телу? Врач сказал, что если лёгкое не простужать и совсем не болеть, то лет семь-восемь оно протянет, а вот пострадавшее от боевой химии сердце может отказать в любую минуту.
Присев на дорожку, Северский протёр рукавом кусок пластика, пришитый в районе груди, прямо на плащ. Под прозрачную оболочку засунут выданное в оккупационной администрации, временное удостоверение жёлтого цвета, с криптометкой, голографической фотографией и списком секторов города, доступных владельцу для посещения.
Наконец решившись Сергей Петрович поднялся, распахнул дверь и вышел на площадку. В этот момент, из квартиры напротив, появился новый сосед. Здоровый спортивный мужик, одетый в новую, дутую куртку с американским флагом во всю спину. На синей нарукавной повязке, красовалась звёздная эмблема Евросоюза, в центре которой реял жевто-блакитный флаг.
Раньше в этой квартире жили совсем другие люди, а теперь тут живёт этот, вместе со своей быдловатой женой, облачённой в леопардовые шмотки и пухленьким десятилетним сыночком, который никогда не здоровается и периодически рисует на стенах всякое нацистское непотребство.
Насколько Северский знал, новый сосед работает в гражданской администрации сектора, специалистом по уничтожению наследия кровавого режима. А ещё он недавно выяснил, что кроме сноса памятников и сбивания звёзд, откуда только можно и нельзя, этот утырок периодически пишет доносы в новую полицию и «Федеральное Бюро Контроля», заменившее два года назад упразднённое ФСБ.
Уж больно сильно он хочет заполучить ещё одну квартиру в центре города.
Сосед повернулся, увидел Северского и поменялся в лице.
- Привiт - буркнул он, затем внезапно остановился и перейдя на подчёркнуто ломаный русский, спросил: - а куда ты соседушка собрався с ранку?
Сергей Петрович едва заметно кивнул и хотел просто уйти не отвечая, но внезапно осознал, что сегодня не стоит ни с кем ссориться. Общаться с вызванными полицаями или дружинниками, хотелось меньше всего.
- Так сегодня же рабочий день. Вот еду в институт. Надо же кому-то и работу работать.
Сосед явно хотел возмутиться, но видимо не найдя по какому поводу, указал мясистым пальцем на чёрный бант, обвязанный вокруг зелёного пропуска, небрежно приколотого к карману дутой куртки.
- Сегодня динь скорби по жертвам Сталинского режима и все должны носить травурные ленты.
- Ну раз все должны, значит будем носить. Сейчас же зайду в ближайший маркет и обязательно приобрету целый метр - бодро пообещал Сергей Петрович, и резко развернувшись, пошёл вниз по лестнице.
Сосед хотел ещё до чего-то доколупаться, но видимо не сумев сформировать претензию, выкрикнул вслед что вечером обязательно проверит наличие «травурной ленты».
Через минуту лифт проехал мимо тяжело дышащего Сергея Петровича, а когда он выходил из подъезда, то увидел хмурого соседа, садящегося в огромный гибридный внедорожник, явно экспроприированный у москвичей.
Неожиданно в лицо Северского дунул ветерок, непонятно как сумевший залететь в плотно обложенный зданиями внутренний дворик. Он принёс запах весны, смешанный с застарелой гарью, давн
В то же время так как у нас все делается, то я не удивлюсь, что у нас унас вышку поставят в 20м от жиловго дома и излучатели направят в окна...
Примеров валом..одна из таких стоит рядом с моим офисом расстояние 2м и излучатели направлены в 9 этажку ..расстояние 30м